Автор музыки для «Интерстеллара» и «Гладиатора» Ханс Циммер написал гимн для футбольного клуба «Краснодар» Статьи редакции
Теперь команда будет выходить под эту музыку на каждый домашний матч российских турниров.
Футбольный клуб «Краснодар» на матче 6-го тура Российской премьер-лиги представил гимн, написанный голливудским композитором Хансом Циммером. Об этом команда сообщила в твиттере.
Аранжировку гимна сделал Антон Беляев. Клуб отмечает, что теперь команда будет выходить под эту музыку на каждый домашний матч российских турниров.
О том, что Циммер написал гимн для «Краснодара», клуб сообщил в 2019 году. Сумму сделки не назвали.
Композитор Ханс Циммер написал музыку для более чем 150 фильмов. Среди его работ — саундтреки к «Человеку дождя», «Гладиатору», «Начало», «Интерстеллару», «Пиратам Карибского моря» и «Тёмному рыцарю». За свою карьеру Циммер успел получить «Оскар» за музыку к «Королю льву», два «Золотых глобуса» и четыре премии «Грэмми».
Второго позвольте
Второй - это Латвия, Украина, Грузия, Молдова, но не Россия с её уровнем жизни населения
Молдова? Хм, смотрел последний ролик Варламова?
Нет, не смотрю телевизор
Ну да. А ты думал почему половина России ездит на заработки в Молдову дома строить? А в некоторых российских регионах у каждого второго есть молдавский паспорт. Это потому что уровень жизни выше!
Коммунизм — крута
В смысле?
Стадион и клуб стоят копейки относительно того что у него было.
Это один из самых больших рейдерских захватов после Юкоса в истории страны.
Во 1. Ты слишком серьёзный.
Во вторых.
рейдерских захватов после Юкоса в истории страны
Какой захват? Ему огромные деньги заплатили в тот момент, когда он проиграл Х5.
Теперь команда будет выходить под эту музыку на каждый домашний матч российских турниров.
звучит как наказание
Ничего не слышно, есть аудио версия?
Сюр
Вот в качестве. Это круто! Российский футбол приподнялся с колен после такой коллаборации