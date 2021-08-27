Теперь команда будет выходить под эту музыку на каждый домашний матч российских турниров.

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Клуб «Краснодар» выходит под гимн на матче 6-го тура РПЛ Видео из твиттера клуба

Футбольный клуб «Краснодар» на матче 6-го тура Российской премьер-лиги представил гимн, написанный голливудским композитором Хансом Циммером. Об этом команда сообщила в твиттере.

FCKrasnodar @FCKrasnodar



Теперь на каждый домашний матч российских турниров команды будут выходить под эту музыку. Осталось дождаться полных трибун! Когда ожидание того стоило🔥 Только что на матче #КраснодарРубин мы презентовали наш клубный гимн, написанный Хансом Циммером в аранжировке Антона Беляева!Теперь на каждый домашний матч российских турниров команды будут выходить под эту музыку. Осталось дождаться полных трибун! https://t.co/hVOVpwZLJh

Аранжировку гимна сделал Антон Беляев. Клуб отмечает, что теперь команда будет выходить под эту музыку на каждый домашний матч российских турниров.

О том, что Циммер написал гимн для «Краснодара», клуб сообщил в 2019 году. Сумму сделки не назвали.