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Новости
Яна Ломакина

Автор музыки для «Интерстеллара» и «Гладиатора» Ханс Циммер написал гимн для футбольного клуба «Краснодар» Статьи редакции

Теперь команда будет выходить под эту музыку на каждый домашний матч российских турниров.

30 30 комментариев
1790 просмотров
Клуб «Краснодар» выходит под гимн на матче 6-го тура РПЛ Видео из твиттера клуба 

Футбольный клуб «Краснодар» на матче 6-го тура Российской премьер-лиги представил гимн, написанный голливудским композитором Хансом Циммером. Об этом команда сообщила в твиттере.

FCKrasnodar @FCKrasnodar
Когда ожидание того стоило🔥 Только что на матче #КраснодарРубин мы презентовали наш клубный гимн, написанный Хансом Циммером в аранжировке Антона Беляева!

Теперь на каждый домашний матч российских турниров команды будут выходить под эту музыку. Осталось дождаться полных трибун! https://t.co/hVOVpwZLJh

Аранжировку гимна сделал Антон Беляев. Клуб отмечает, что теперь команда будет выходить под эту музыку на каждый домашний матч российских турниров.

О том, что Циммер написал гимн для «Краснодара», клуб сообщил в 2019 году. Сумму сделки не назвали.

Композитор Ханс Циммер написал музыку для более чем 150 фильмов. Среди его работ — саундтреки к «Человеку дождя», «Гладиатору», «Начало», «Интерстеллару», «Пиратам Карибского моря» и «Тёмному рыцарю». За свою карьеру Циммер успел получить «Оскар» за музыку к «Королю льву», два «Золотых глобуса» и четыре премии «Грэмми».

#новости #спорт #музыка

30 30 комментариев
15
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30 комментариев
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Воздушный татарин

3

Странно, что он работает со странами третьего мира

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Воздушный

Виталий Лановой

6

Второго позвольте

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Виталий

Воздушный

4

Второй - это Латвия, Украина, Грузия, Молдова, но не Россия с её уровнем жизни населения

Ответить
Воздушн…

Виталий Лановой

4

Молдова? Хм, смотрел последний ролик Варламова?

Ответить
Виталий

Воздушный

1

Нет, не смотрю телевизор

Ответить
Воздушн…

Виталий Лановой

0

Жаль

Ответить
Виталий

Дефицитный

0

Ну да. А ты думал почему половина России ездит на заработки в Молдову дома строить? А в некоторых российских регионах у каждого второго есть молдавский паспорт. Это потому что уровень жизни выше!

Ответить
Виталий

AttentiveMilk

0

Коммунизм — крута

Ответить
Attenti…

Двойной Кирилл

2
Ответить
Воздушный

Хитрый браслет

0

Парк Краснодар - это анклав в России кек

Ответить

Силовой яд

5

Подходит мужик к зеркалу: глаза маленькие, уши-лопухи, на голове залысины, нос картошкой, живот подушкой, ноги короткие, да еще и кривые.

Оглядывается вздыхая на спящую длинноногую красавицу:
– Это же надо так деньги любить!

Ответить

Константин Панфилов

2

Охуенно 🖤💚

Ответить

Пожилой хот-дог

0

И ради этого Галицкий продал Магнит?

Ответить
Пожилой

Madegghead

1

В смысле?
Стадион и клуб стоят копейки относительно того что у него было.
Это один из самых больших рейдерских захватов после Юкоса в истории страны.

Ответить
Madegghead

Пожилой хот-дог

0

Во 1. Ты слишком серьёзный.

Во вторых.
рейдерских захватов после Юкоса в истории страны

Какой захват? Ему огромные деньги заплатили в тот момент, когда он проиграл Х5.

Ответить

ouxen

1

Теперь команда будет выходить под эту музыку на каждый домашний матч российских турниров.

звучит как наказание

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Виртуальный хичхакер

1

Сначала Линдеманн, теперь он

Ответить

Robutt

0

Как низко пал! 

Ответить

Эчис Тюлюш

0

Ничего не слышно, есть аудио версия?

Ответить
Эчис

Славный Данила

1

Krasnodar ost  

Ответить
Эчис

stanley

0

во FLAC'е, полагаю?

Ответить
Эчис

Ольга Щербинина

0

добавили

Ответить

ouxen

0
Ответить

pls help

0

Сюр

Ответить
pls

Михаил Ромайкин

0

Киберпанк

Ответить

Виктор Тарасов

0

А че, вполне годно.

Ответить

Kapitan_ 711

0

сумму сделки не назвали.. наверняка сущие копейки для "краснодара"

Ответить

Amarok163

0

Теперь на замену львов или хотя бы пиратов будут выпускать?

Ответить

Михаил Ромайкин

0

Вот в качестве. Это круто! Российский футбол приподнялся с колен после такой коллаборации

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Процессуальный браслет

–1

Хуета

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