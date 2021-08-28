Силовики пришли в гостиницу к солисту Rammstein Тиллю Линдеманну — он приехал в Россию выступить на фестивале Статьи редакции
Линдеманн должен дать концерты в Твери и Москве. По данным источников СМИ, визит связан с «антиковидными мерами».
О визите силовиков к лидеру Rammstein сообщили издание Baza и агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Линдеманн остановился в загородном отеле «Завидово» под Тверью: в телеграм-каналах разошлись снимки очевидцев с музыкантом и сотрудниками правоохранительных органов в штатском.
Причину визита силовиков не называют. Baza сообщает о «следственных мероприятиях», а источник «Интерфакса» отметил, что «проверка проводилась в рамках заявления». По данным Baza, после конфликта с силовиками задержали одного из представителей Rammstein.
Обновлено (11:55): По данным источника «Интерфакса», силовики выписали Линдеманну «предписание о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с предполагаемым концертом в Тверской области, который планировался несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий».
Линдеманн приехал в Россию, чтобы 29 августа выступить на фестивале «Макларин» в Твери (его организует владелец агрохолдинга «Афанасий» Маким Ларин), а 4 и 5 сентября — в Москве на военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». Ранее руководство Эрмитажа обвинило вокалиста Rammstein в нелегальной продаже NFT-токенов — иллюстраций с Линдеманном в музее.
Это очень иронично. Буквально неделю назад была статья о Тилле и почему он зачастил в России, и что неровно он дышит к ней. Теперь вот неотъемлемая культурная составляющая пожаловала к нему. Любишь кататься, люби и саночки возить.
Теперь меньше будет по совку настальгировать
Приходили обкашлять вопросики по получению гражданства ред.
Ранее сообщалось, что Линдеманн будет хедлайнером Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». В дирекции мероприятия отметили, что музыкант «станет специальным гостем» и выступит на Красной площади 4 и 5 сентября.
Надеюсь теперь он 100 раз подумает, а надо ли ему это
Он им ещё и спел на бис, наверное. Продажный.
Фига ты ярлыки на людей вешаешь. Очень кстати характерный жест для представителя твое ориентации. Многие ЛГБТ представители имеют мало общего с толерантностью. Фу быть таким (и это я не про ориентацию, а про всё остальное).
Фига ты ярлыки на людей вешаешь. Очень кстати характерный жест для представителя твое ориентации.
Неплохой камингаут.
Продажный
Почему?
у кремля на подсосе в последнее время
А что про Маска скажешь? Он тоже на подсосе Кремля? Всегда с любовь говорит про Россию, участвует на провластных форумах.
В каком плане "на подсосе"? Делал какие-то заявления в поддержку Путина?
последнее время мелькает в российской тусовке. этого достаточно чтобы клеймить его словом "продажный" 🤷♀️
в смысле после
защищай давай дальше продажных)
Ему просто пох на политику, если у нас это повсюду, то у него на родине это редкость, тем самым он выделяется.
у него родина россия скоро будет, здесь живёт практически уже
Есть какие-то реальные аргументы к этому заявлению или просто воздух сотрясаете?
он уж с лободой в россиюшке не первый год
что это за рок-звезда, которой нужно их подбрасывать?
А как рок-звезда проходит таможенный контроль в каком-нибудь Шереметьево? Или он шарится по подворотням в поисках закладки?
Люби Россию дальше, уебище.
Ничего ему не будет , вы ебанулись это очевидно же.
Не будет, конечно. Но осадочек останется
Может не будет, а может и, учитывая что за “поделиться» его клипов у нас сажают, то и распространение порнографии пришьют. Это же какие сразу погоны прокурор получит!
а никто и не говорит что что-то будет, все в очередной раз просто недовольны наглостью силовиков.
Так то дилеры, заказ доставили
Добро пожаловать
Ржу с его (если она вообще была) идеей гражданства. Если без отряда теланов и пожить, ему один хуй припомнят его пидорские пения в платьях. Разве что за стенами Кремля поселиться, среди таких же. ред.
Депардье вообще хорош! При получении потусил со всеми клоунами, поручкался,пофотался и свалил. Гражданство карман не тянет, так уж, по синьке если вдруг занесёт в Россию - с кем не бывает? ред.
Они и детей поёбывают. Субкультура. Но Толька-то куда полез? ред.
Я за Жириновского и Стерлигова! И чуть-чуть за Зюганова, но это ото всех скрываю.
В общем, не то что вы блять, конформисты блять самокатные. ред.
Но вдруг понравится шампанское по-русски? Может и наоброт - хуй теперь выгонишь.
Мало кому нравятся бутылки шампанского в жопе (ты ведь про это?), навряд ли он исключение
По информации источника, причиной визита полицейских стало предупреждение артиста о необходимости соблюдать ограничения на массовые мероприятия из-за коронавируса. «Линдеманну выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с предполагаемым концертом в Тверской области, который планировался несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий», — говорится в заявлении.
@Женя Кузьмин апдейт
https://yandex.ru/news/story/Solistu_Rammstein_vypisali_predpisanie_popovodu_antikovidnykh_mer--96bde091756990ba206d1db8bc489da7?lang=ru&from=main_portal&fan=1&stid=08_ydO8QSn7AuTxxZFkc&t=1630140387&persistent_id=159738016&lr=39&msid=1630140775.95149.97864.45411&mlid=iter_time_exp0.glob_225.96bde091&utm_source=morda_desktop&utm_medium=topnews_news
Причем здесь вообще линдеманн, он не организатор, какой то б ред.
Может он проституток заказал и все они были без масок 😉🤷♂️