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Новости
Женя Кузьмин

Силовики пришли в гостиницу к солисту Rammstein Тиллю Линдеманну — он приехал в Россию выступить на фестивале Статьи редакции

Линдеманн должен дать концерты в Твери и Москве. По данным источников СМИ, визит связан с «антиковидными мерами».

98 98 комментариев
7251 просмотров
Фото из телеграм-канала «Осторожно, новости»

О визите силовиков к лидеру Rammstein сообщили издание Baza и агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Линдеманн остановился в загородном отеле «Завидово» под Тверью: в телеграм-каналах разошлись снимки очевидцев с музыкантом и сотрудниками правоохранительных органов в штатском.

Причину визита силовиков не называют. Baza сообщает о «следственных мероприятиях», а источник «Интерфакса» отметил, что «проверка проводилась в рамках заявления». По данным Baza, после конфликта с силовиками задержали одного из представителей Rammstein.

Обновлено (11:55): По данным источника «Интерфакса», силовики выписали Линдеманну «предписание о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с предполагаемым концертом в Тверской области, который планировался несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий».

Линдеманн приехал в Россию, чтобы 29 августа выступить на фестивале «Макларин» в Твери (его организует владелец агрохолдинга «Афанасий» Маким Ларин), а 4 и 5 сентября — в Москве на военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». Ранее руководство Эрмитажа обвинило вокалиста Rammstein в нелегальной продаже NFT-токенов — иллюстраций с Линдеманном в музее.

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#новости #музыка

98 98 комментариев
35
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98 комментариев
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Дмитрий Зубков

66

Это очень иронично. Буквально неделю назад была статья о Тилле и почему он зачастил в России, и что неровно он дышит к ней. Теперь вот неотъемлемая культурная составляющая пожаловала к нему. Любишь кататься, люби и саночки возить.

Ответить

Излишний кубок

62

Причину визита не раскрывают

Пофоткаться и взять автограф.

Ответить
Излишний

Yan Fedoseev

7

Нигде от этих группиз не укрыться ред.

Ответить

Служебный крюк

31

Закон равен для всех. Такого нет ни в Европе, ни в США.

Ответить
Служебный

Процессуальный ключ

33

💪

Ответить

Тайлер Дерден

35

Теперь меньше будет по совку настальгировать

Ответить
Тайлер

Традиционный глобус

15

Товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка

Ответить

Александра Утёнкова

16

Приходили обкашлять вопросики по получению гражданства  ред.

Ответить
Александра

Берг

2

б ред.

Ответить

Трансгендолёт

14

Ранее сообщалось, что Линдеманн будет хедлайнером Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». В дирекции мероприятия отметили, что музыкант «станет специальным гостем» и выступит на Красной площади 4 и 5 сентября.

Надеюсь теперь он 100 раз подумает, а надо ли ему это

Ответить

Владимир Климов

11

Он им ещё и спел на бис, наверное. Продажный.

Ответить
Владимир

Человеческий Денис

–5

Фига ты ярлыки на людей вешаешь. Очень кстати характерный жест для представителя твое ориентации. Многие ЛГБТ представители имеют мало общего с толерантностью. Фу быть таким (и это я не про ориентацию, а про всё остальное).

Ответить
Человеческий

mt

16

Фига ты ярлыки на людей вешаешь. Очень кстати характерный жест для представителя твое ориентации.

Неплохой камингаут.

Ответить
Человеческий

Владимир Климов

3

при чём здесь вообще толерантность?

Ответить
Владимир

Андрей Охапкин

1

Продажный

Почему?

Ответить
Андрей

Владимир Климов

4

у кремля на подсосе в последнее время

Ответить
Владимир

Чембельбес

8

А что про Маска скажешь? Он тоже на подсосе Кремля? Всегда с любовь говорит про Россию, участвует на провластных форумах.

Ответить
Чембель…

mt

3

Он всё ещё не теряет надежды впарить свой Hyperloop хоть кому-то. Так что да, ещё как.

Ответить
Чембель…

Рыжий

2

Маск не тупой. Участвует в провластных форумах по удаленке. 
Тем более он тот еще тролль 

Ответить
Владимир

Андрей Охапкин

5

В каком плане "на подсосе"? Делал какие-то заявления в поддержку Путина? 

Ответить
Андрей

сироп от щекотки

4

последнее время мелькает в российской тусовке. этого достаточно чтобы клеймить его словом "продажный" 🤷‍♀️

Ответить
Андрей

Дизайнер

3

Да не слушай ты климова, он немного поехал кукухой после своего камбэка

Ответить
Дизайнер

Bad Mother

1

в смысле после

Ответить
Bad

Дизайнер

0

😀

Ответить
Дизайнер

Владимир

–1

типичная гейская либераха

Ответить
Владимир

Дизайнер

0

Соболезную

Ответить
Дизайнер

Владимир

0

можешь сам себе не соболезновать

Ответить
Владимир

Дизайнер

0

А я тебе соболезную

Ответить
Дизайнер

Владимир

0

ну ладно чо, насрать совершенно

Ответить
Владимир

Дизайнер

0

А мог бы вместо того чтобы срать, поинтересоваться почему все считают, что у тебя кукуха поехала

Ответить
Дизайнер

Владимир

–1

мне нет никакого дела до каких-то там людей, в том числе тебя, защищающего  продажную шваль.

Ответить
Владимир

Дизайнер

0
Ответить
Дизайнер

Владимир Климов

0

защищай давай дальше продажных)

Ответить
Владимир

Дизайнер

0

Я не защищаю продажных. Я говорю, что ты кукуху потерял

Ответить
Андрей

Aaaa

0

Был пост на тж недавно

Ответить
Владимир

Будущий якорь

2

Ему просто пох на политику, если у нас это повсюду, то у него на родине это редкость, тем самым он выделяется.

Ответить
Будущий

Владимир Климов

0

у него родина россия скоро будет, здесь живёт практически уже

Ответить
Владимир

Будущий якорь

1

Есть какие-то реальные аргументы к этому заявлению или просто воздух сотрясаете?

Ответить
Будущий

Владимир Климов

1

он уж с лободой в россиюшке не первый год

Ответить
Владимир

Будущий

1

А что вы ответите на это? - «рандомный набор слов» ред.

Ответить

Солнечный хот-дог

12

Похоже у нашей тележки, несущейся нахуй в ад, сорвало последние остатки тормозов.

Ответить

Нижний интернет

12

Tovarisch Putin, proizoshla chudovishny oshibka

Ответить

Принятый единорожек88

1

Они ему сейчас подбросят наркотики

Ответить
Принятый

Андрей Галицкий

27

что это за рок-звезда, которой нужно их подбрасывать?

Ответить
Андрей

Принятый

0

А как рок-звезда проходит таможенный контроль в каком-нибудь Шереметьево? Или он шарится по подворотням в поисках закладки?

Ответить
Принятый

Макс Зеленский

5

Или ему сейчас их привезли

Ответить
Принятый

Anton NS

1

Everybody's got a drug dealer on speed dial

Ответить

Madao

8

Люби Россию дальше, уебище. 

Ответить
Madao

Андрей Галицкий

0

вголос

Ответить

Склонный вентилятор

7
Ответить

Научный рак

4

это за песню? друзья приходили, могли наркотики приносить

Ответить
Научный

Роман Александров

4

Golunov style

Ответить
Роман

Colonial Waster

1

Скорее Khovansky

Ответить

Georgi Yudin

5

Шок, сенсация. Линдеманн пел Любимый город, но имел в виду любимый город Гитлера.

Ответить

Конкретный единорожек88

4

Ахахахазазахпхах

Ответить

Каменный глобус

4

Когда ностальгия по ГДР зашла слишком далеко

Ответить

Alexander Quartz

0

Ничего ему не будет , вы ебанулись это очевидно же.

Ответить
Alexander

Солнечный хот-дог

3

Не будет, конечно. Но осадочек останется

Ответить
Солнечный

Владимир Оленин

5

Может не будет, а может и, учитывая что за “поделиться» его клипов у нас сажают, то и распространение порнографии пришьют. Это же какие сразу погоны прокурор получит!

Ответить
Alexander

Защитный чайник

2

а никто и не говорит что что-то будет, все в очередной раз просто недовольны наглостью силовиков.

Ответить

марат котляров

2

Так то дилеры, заказ доставили

Ответить
марат

AZP

0

Курьер Яндекс.наркотиков

Ответить

Кот в сапогах

2

Любишь сосать - люби и у ментов.

Ответить

Eugene Panfilov

1

Добро пожаловать

Ответить
Eugene

Кот в сапогах

2

Ржу с его (если она вообще была) идеей гражданства. Если без отряда теланов и пожить, ему один хуй припомнят его пидорские пения в платьях. Разве что за стенами Кремля поселиться, среди таких же. ред.

Ответить
Кот

Рыжий

3

Он просто не выкупил. Вот Депарьде в Чечню сразу поехал на поклон, поэтому его и не тронули 

Ответить
Рыжий

Кот в сапогах

3

Депардье вообще хорош! При получении потусил со всеми клоунами, поручкался,пофотался и свалил. Гражданство карман не тянет, так уж, по синьке если вдруг занесёт в Россию - с кем не бывает? ред.

Ответить
Кот

Robutt

2

И хату в Саранске продал нахуй

Ответить
Robutt

Кот в сапогах

0

Записал на бабушку

Ответить
Кот

Aleksandr

0

Ну ты лол))) Попы постоянно в платьях ходят и поют. Кто нибудь им припомнил?

Ответить
Aleksan…

Кот в сапогах

1

Они и детей поёбывают. Субкультура. Но Толька-то куда полез? ред.

Ответить
Кот

Aleksandr

0

Куда полез ты со своими наивными прогнозами? лол))) не думал переименоваться в «ванга в сапогах»?)))

Ответить
Aleksan…

Кот в сапогах

0

Я за Жириновского и Стерлигова! И чуть-чуть за Зюганова, но это ото всех скрываю.
В общем, не то что вы блять, конформисты блять самокатные. ред.

Ответить

Теплый спрей

1

Больше не приедет, скриньте

Ответить
Теплый

Кот в сапогах

2

Но вдруг понравится шампанское по-русски? Может и наоброт - хуй теперь выгонишь.

Ответить
Кот

Рыжий

0

Если правда (как пишут) из-за нарушения коронавирусных ограничений - ему привычно. В Германии жестко ебут за них 

Ответить
Кот

Теплый спрей

0

Мало кому нравятся бутылки шампанского в жопе (ты ведь про это?), навряд ли он исключение

Ответить
Теплый

Кот в сапогах

0

Как там у вас в РЖД дела?

Ответить
Кот

Теплый спрей

0

чет не понял про что ты

Ответить

Игорец Обыкновенный

1

ВЕлкомтуРАША собственно…

Ответить

Dr Serj

1

По информации источника, причиной визита полицейских стало предупреждение артиста о необходимости соблюдать ограничения на массовые мероприятия из-за коронавируса. «Линдеманну выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с предполагаемым концертом в Тверской области, который планировался несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий», — говорится в заявлении.

Ответить
Dr

Рыжий

0

@Женя Кузьмин апдейт 

Ответить
Рыжий

Женя Кузьмин

0

понел

Ответить
Рыжий

Рыжий

0

https://yandex.ru/news/story/Solistu_Rammstein_vypisali_predpisanie_popovodu_antikovidnykh_mer--96bde091756990ba206d1db8bc489da7?lang=ru&from=main_portal&fan=1&stid=08_ydO8QSn7AuTxxZFkc&t=1630140387&persistent_id=159738016&lr=39&msid=1630140775.95149.97864.45411&mlid=iter_time_exp0.glob_225.96bde091&utm_source=morda_desktop&utm_medium=topnews_news

Яндекс
Найдётся всё
yandex.ru
Ответить

artemykairyak

0

Причем здесь вообще линдеманн, он не организатор, какой то б ред.

Ответить
artemykairyak

Майка Ника

1

Может он проституток заказал и все они были без масок 😉🤷‍♂️

Ответить
Майка

Кот в сапогах

0

Выбирать будете или других привезти?

Ответить
artemykairyak

Кот в сапогах

0

Две буквы: пи и ар. То, что вы подумали - тоже.

Ответить

Тяжелый Илья

0

Спрашивали где девок берет

Ответить

Алексей Москвитин

0

Сенятбря? Это что за месяц? ред.

Ответить

Инвестиционный танк88

0

его закроют за клип пусси?

Ответить

Джон Сноу

0

Не к тому деду пришли.

Ответить

Bad Mother Fucker

0

мусора выёбываются

Ответить

Алексей Штейн

0

Опять тж про ноунеймов пишет 

Ответить

artemykairyak

0

АХАХАХАХАХПХА

Ответить

Robutt

0

Бей своих 

Ответить

Кот в сапогах

0

Я мы Тиль! Хватид терпедь!

Ответить

Aleksandr Dolgikh

0

В смысле приехал в Россию? Он же вроде живёт в Москве

Ответить
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