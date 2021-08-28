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Новости
Женя Кузьмин

Военные США нанесли авиаудар по «организатору атак ИГ» после терактов в Кабуле Статьи редакции

Ранее Байден заявил, что причастных к взрывам, жертвами которых стали и американцы, «выследят и заставят заплатить».

19 19 комментариев
1573 просмотров

В Центральном командовании Вооруженных сил США заявили, что удар нанесли с помощью беспилотника в провинции Нангархар на востоке Афганистана. По предварительным данным, цель была уничтожена, а жертв среди мирного населения нет.

В Вашингтоне убитого боевика считают «организатором атак ИГ», но не уточняют, участвовал ли он в подготовке терактов в Кабуле. При этом террорист принадлежал к группировке «ИГ в Хорасане» (ISIS-K), которая действует на территориях Афганистана и Пакистана. США полагает, что именно эта организация причастна к взрывам возле аэропорта столицы Афганистана.

Приказ о авиаударе отдал Джо Байден: после теракта в Кабуле, жертвами которого стали в том числе американские военные, он обратился к нации и пообещал «выследить и заставить заплатить виновных»: «Те, кто осуществил эту атаку, а также любой, кто хочет причинить вред Америке, знайте: мы не простим! Мы не забудем!». Также президент США признал свою «фундаментальную ответственность» за то, что происходит в Афганистане.

Байден после терактов в Кабуле приказал военным…
Он заявил, что США не простят тех, кто стоит за взрывами, их «выследят и заставят заплатить».
tjournal.ru

26 августа в Кабуле, захваченном «Талибаном», прогремела серия взрывов, в которых погибли более 100 человек. Взрывы привели к крупнейшим за десять лет разовым потерям армии США – 13 погибших. Ответственность за часть взрывов взяло «Исламское государство».

Главное о терактах в Кабуле: погибли более 100…
Взрывы привели к крупнейшим за десять лет разовым потерям армии США – 13 погибших.
tjournal.ru

*Организации «Талибан» и «Исламское государство» признаны в Российской Федерации террористическими, их деятельность запрещена на территории страны.

#Кабул #Талибан #Игил #афганистан

19 19 комментариев
8
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19 комментариев
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Научный рак

0

ну так круто, че

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Научный

Научный рак

4

это и называется "не вести переговоры с террористами"

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Научный

Владимир Филатов

0

иг - террористы, а талибан - нет? 

Ответить
Владимир

Научный рак

0

не понел

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Научный

Служебный крюк

1

значит уходи

Ответить
Служебн…

Научный рак

3

у меня еще подписка на 28 дней плюса!!!

Ответить

Mikhail Dragunov

0

Ахаха, цель блть хD  1 басмач!!!! Один!!!!

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Mikhail

ну и в чем он не прав

1

одна человеческая жизнь! как сказал бы достоевский...

Ответить
ну

Mikhail Dragunov

0

Можем ли мы помиловать поэта?Сказал бы Дзержинский )))

Ответить
Mikhail

ну и в чем он

1

чекист и писатель... сюжет этой песни мене подсказала гитара, чекист и писатель они если честно не пара, не пара, не пара ))) ред.

Ответить
ну

Mikhail Dragunov

0

Ахах, круто мы с вами тут )))

Ответить
Mikhail

ну и в чем он

0

и тут и там, везде )))

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Служебный крюк

0

пиздят как дышат

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Служебный

Андрей Охапкин

0

Об этом?
По предварительным данным, цель была уничтожена, а жертв среди мирного населения нет.

Вполне возможно. Учитывая насколько "без жертв среди мирного" США проводит свои операции

July 12, 2007, Baghdad airstrike
The July 12, 2007, Baghdad airstrike was a series of air-to-ground attacks conducted by a team of…
en.m.wikipedia.org
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Eugene

0

Америка вперде!1!

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Андрей Охапкин

0

Ранее Байден заявил, что причастных к взрывам, жертвами которых стали и американцы, «выследят и заставят заплатить

Будут мочить в сортире?

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ну и в чем он не прав

0

а сколько стоит один беспилотник сша? эта новая американская валюта... ред.

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Степан Анейчик

0

в общем, американцы не уйдут из Афганистана судя по всему

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Катя Лукаверова

0

Повеселится дед напоследок  

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