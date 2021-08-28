Ранее Байден заявил, что причастных к взрывам, жертвами которых стали и американцы, «выследят и заставят заплатить».

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В Центральном командовании Вооруженных сил США заявили, что удар нанесли с помощью беспилотника в провинции Нангархар на востоке Афганистана. По предварительным данным, цель была уничтожена, а жертв среди мирного населения нет.

В Вашингтоне убитого боевика считают «организатором атак ИГ», но не уточняют, участвовал ли он в подготовке терактов в Кабуле. При этом террорист принадлежал к группировке «ИГ в Хорасане» (ISIS-K), которая действует на территориях Афганистана и Пакистана. США полагает, что именно эта организация причастна к взрывам возле аэропорта столицы Афганистана.

Приказ о авиаударе отдал Джо Байден: после теракта в Кабуле, жертвами которого стали в том числе американские военные, он обратился к нации и пообещал «выследить и заставить заплатить виновных»: «Те, кто осуществил эту атаку, а также любой, кто хочет причинить вред Америке, знайте: мы не простим! Мы не забудем!». Также президент США признал свою «фундаментальную ответственность» за то, что происходит в Афганистане.

26 августа в Кабуле, захваченном «Талибаном», прогремела серия взрывов, в которых погибли более 100 человек. Взрывы привели к крупнейшим за десять лет разовым потерям армии США – 13 погибших. Ответственность за часть взрывов взяло «Исламское государство».