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Новости
Новости vc.ru

Пользователи пожаловались на сбой во «ВКонтакте»: не отправляются сообщения и не открывается сайт Статьи редакции

Соцсеть уже устраняет проблему.

59 59 комментариев
1141 просмотров

По данным DownDetector, на 11:40 зафиксировано больше 2 тысяч жалоб. У 80% пользователей возникли сбои в работе сайта, у 18% — с отправкой сообщений, у 2% — проблемы с входом. Больше всего на проблемы о жалуются в Москве и Петербурге.

При загрузке соцсеть присылает уведомление, что страница временно недоступна. Во «ВКонтакте» сообщили, что уже устраняют проблему.

Во «ВКонтакте» сообщили, что устранили проблемы: «У части пользователей веб-версии могли наблюдаться проблемы с загрузкой некоторых разделов ВКонтакте, но мы полностью восстановили работу».
🐐Та еще Коза Адовая🐐 @hell_agoat
Вк, ты чего помер что ли? https://t.co/uoshoblQP2
Анатолий Кронштадтский 🇷🇺 Крым-Россия @maanatol1
В ВК не войти ! Высвечивается надпись : Страница, которую вы ищете, временно недоступна.
Пожалуйста, повторите попытку позже.
VerVer ☕ @VerVerCh
Вк, ты можешь не умирать в нужные моменты? https://t.co/cIXyt3Lu63
нэй @emotionpants
зашла в твиттер чтобы убедиться что вк упал не только у меня

#новости #вконтакте

59 59 комментариев
–10
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Несчастный паук например

42

#ВКумри

Ответить

Несчастный паук например

19

Они уже не знают как бы изьебнуться, чтобы люди туда перестали заходить. Но ежик продолжал есть кактус

Ответить
Несчастный

Евгений Марач

1

Туда многие заходят). И, бывает, что по делу).

Ответить
Евгений

Несчастный паук

0

Многие и продукты из помойки достают и едят.
Но это не значит что это нормально

Ответить
Несчаст…

Антон Лисин

1

Я туда посрать захожу 

Ответить
Антон

Несчастный паук

0

Ты не одинок. Это один большой общественный туалет

Ответить
Несчаст…

Евгений Марач

0

Ёжик колется, плачет, но продолжает жрать кактус, это вы про себя?)

Ответить
Евгений

Несчастный паук

0

Почему же? Я вк не пользуюсь уже лет 10

Ответить

Театральный бинокль

6

Сейчас в комментах появится куча идиотов с криками, что им похуй и вк помойка

Ответить
Театральный

Токсичный бот

19

Этот коммент токсичен с вероятностью 89%. Очень токсично, можно сказать, риторика ненависти!

Ответить
Театральный

Dmitry R.

16

и будут правы.

Ответить
Dmitry

Евгений Марач

–1

Нет, не правы).

Ответить
Театральный

Несчастный паук например

9

@Вахтёр оскорбление пользователей

Ответить
Театральный

Андрей Охапкин

0

Надо же как-то выделиться из толпы и набрать очков элитарности

Ответить

PROHLADNY

9

Кому нужна эта помойка?

Ответить
PROHLADNY

Евгений Марач

0

С чего вдруг это помойка?

Ответить
Евгений

Marhal_New

4

Сливает все данные ФСБ и содействует в посадке людей на бутылку

Ответить
Marhal_…

Андрей Охапкин

0

Надо просто играть по правилам, а для обсуждения чего-то нелегального использовать другие каналы связи
Сливает все данные ФСБ и содействует в посадке людей на бутылку

Как и сливала бы другая соц сеть работающая в России, такие законы. Проблема в правительстве, а не в сервисе

Ответить
Андрей

Marhal_New

1

Другие же соц. сети не сотрудничают

Ответить
Marhal_…

Андрей Охапкин

0

Ну всякие Фейсбуки и твиттеры понятно могут игнорировать требования, из российских должны сливать все, если я правильно понимаю. Тут проблема не в самих сервисах, я об этом  ред.

Ответить
Андрей

Marhal_New

0

Понятное дело. Путинизм пройдет и Яндекс станет классной фирмой. Буду ждать их возращение в Украину.

Ответить
Андрей

FOX

0

Ага а в клипах рамштайн размещенных 5 лет назад?

Ответить
Marhal_…

Выдающийся кофе

0

Ещё выглядит как говно

Ответить
Евгений

Несчастный паук

0

Усманов, перелогиньтесь

Ответить

Eugene

6

Как же не похуй, прости господи 

Ответить
Eugene

Выдающийся кофе

3

Зато узнали тех 4 человек, которые его ещё используют ред.

Ответить

Отрицательный файл

6

Дайте проекту спокойно умереть ред.

Ответить

Parfianov Boris

4

Было бы супер обьединить все новости про ВК в отдельный подсайт на ТЖ и разом от них отписаться. Админы будьте человеками

Ответить
Parfianov

Садовый клуб

3

Так можно забанить хэштег. 

Ответить
Садовый

Характерный

0

но на глагне всё равно будет

Ответить
Parfianov

Marhal_New _Arleana

0

Что плохого в новостях про ВК?

Ответить
Marhal_New

Bad Mother

4

ты неправильно вопрос ставишь

правильный опрос: что хорошего в новостях про вк

Ответить
Bad

Marhal_New

1

Так можно про все сказать

Ответить
Marhal_…

Bad Mother

–1

даже про твою маму?

Ответить
Marhal_New

Parfianov Boris

0

Вот вот, это Чертов вакуум, его нужно изолировать. Ни плохого ни хорошего.

Ответить
Parfian…

Marhal_New

0

Почему его надо изолировать?

Ответить

Robutt

5

Товмайор не успевает всё читать прост

Ответить

Ударный завод

2

Нет ли у тж обязательства перед вк писать о них хоть что-нибудь раз в неделю например?

Ответить
Ударный

Женя Кузьмин

3

да

Ответить
Женя

Несчастный паук

1

Респект таким пацанам

Ответить

Боковой огонь

2

Не отправляются сообщения и не открывается сайт

Жалость то какая (нет)

Ответить

Тайлер Дерден

2

Не пойму, зачем людям порно с утра? Отдохните немного.

Ответить
Тайлер

Несчастный паук например

1

Нужна новая доза пацанских цитат для бизнеса, выручка падает, речь о трёхзначных числах

Ответить
Тайлер

Ударный завод

0

Наши руки не для скуки 

Ответить

Владимир Швецов

2

Ну народ
пока ВК  в топе 10 самых популярных сайтов по статистикам Alexia и SimiliarWeb

весь спор останется бессмысленным 

Ответить

Остальной утюг

2

сайт упал из-за большого количества желающих оформить муз. подписку?

Ответить

Рыжий

1
Ответить
Рыжий

Bad Mother Fucker

3
Ответить
Рыжий

Мисс Целлофан

2

«Мне похуй» и Стас Айкакпросто. Какое-то долбоебинго

Ответить
Мисс

Рыжий

0

Да нормальный он. Сейчас еще УберМаргинала посадит и вообще тип топ будет. Шутку про холокост уже показал, дело за малым 

Ответить
Рыжий

Производственный

0

Тот вроде не в рф, чтоб его набутылили

Ответить
Рыжий

Александр

0

Шутка про холокост это шизошутка, песня Хованского постметаироничнокретинская шутка. 

Ответить

Semen Semenov

1

Так это же хорошо

Ответить

Садовый клуб

1

Чёт стали часто писать про вк. Рекламная кампания?? ред.

Ответить
Садовый

Ударный завод

0

Деньги не пахнут ☝️

Ответить

Sozinho pra sempre

1

ЛЮБАЯ СОЦСЕТЬ НАЧИНАЮЩАЯСЯ НА В И ЗАКАНЧИВАЮЩАЯСЯ НА КОНТАКТЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОМОЙКОЙ

Ответить

Нехороший Человек

0

вроде отлег

Ответить

Зарегистрировался только что

0

какой-то левый пиар 
уже не знают как зарекламировать сайт

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алешаферман

0

это херня. пусть исправят исчезающие видео в альбомах

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