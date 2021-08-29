Пользователи пожаловались на сбой во «ВКонтакте»: не отправляются сообщения и не открывается сайт Статьи редакции
Соцсеть уже устраняет проблему.
По данным DownDetector, на 11:40 зафиксировано больше 2 тысяч жалоб. У 80% пользователей возникли сбои в работе сайта, у 18% — с отправкой сообщений, у 2% — проблемы с входом. Больше всего на проблемы о жалуются в Москве и Петербурге.
При загрузке соцсеть присылает уведомление, что страница временно недоступна. Во «ВКонтакте» сообщили, что уже устраняют проблему.
Туда многие заходят). И, бывает, что по делу).
Многие и продукты из помойки достают и едят.
Но это не значит что это нормально
Я туда посрать захожу
Ёжик колется, плачет, но продолжает жрать кактус, это вы про себя?)
Этот коммент токсичен с вероятностью 89%. Очень токсично, можно сказать, риторика ненависти!
и будут правы.
Кому нужна эта помойка?
С чего вдруг это помойка?
Сливает все данные ФСБ и содействует в посадке людей на бутылку
Надо просто играть по правилам, а для обсуждения чего-то нелегального использовать другие каналы связи
Сливает все данные ФСБ и содействует в посадке людей на бутылку
Как и сливала бы другая соц сеть работающая в России, такие законы. Проблема в правительстве, а не в сервисе
Другие же соц. сети не сотрудничают
Ну всякие Фейсбуки и твиттеры понятно могут игнорировать требования, из российских должны сливать все, если я правильно понимаю. Тут проблема не в самих сервисах, я об этом ред.
Понятное дело. Путинизм пройдет и Яндекс станет классной фирмой. Буду ждать их возращение в Украину.
Как же не похуй, прости господи
Было бы супер обьединить все новости про ВК в отдельный подсайт на ТЖ и разом от них отписаться. Админы будьте человеками
Так можно забанить хэштег.
Что плохого в новостях про ВК?
ты неправильно вопрос ставишь
правильный опрос: что хорошего в новостях про вк
Вот вот, это Чертов вакуум, его нужно изолировать. Ни плохого ни хорошего.
Не пойму, зачем людям порно с утра? Отдохните немного.
Ну народ
пока ВК в топе 10 самых популярных сайтов по статистикам Alexia и SimiliarWeb
весь спор останется бессмысленным
«Мне похуй» и Стас Айкакпросто. Какое-то долбоебинго
ЛЮБАЯ СОЦСЕТЬ НАЧИНАЮЩАЯСЯ НА В И ЗАКАНЧИВАЮЩАЯСЯ НА КОНТАКТЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОМОЙКОЙ