Тилль Линдеманн не выступит на фестивале в Твери — ему пригрозили «административной и уголовной ответственностью» Статьи редакции
Лидеру Rammstein запретили выступать из-за антиковидных ограничений — так отказ объяснили представители певца.
Об официальной отмене концерта Линдеманна объявил владелец агрохолдинга «Афанасий» Максим Ларин, который и организовал фестиваль «Макларин», где был заявлен музыкант. Он опубликовал официальный ответ команды солиста Rammstein, где указывалась угроза «административной и уголовной ответственности» в случае выхода на сцену.
Накануне Ларин уже предупреждал, что Линдеманн вряд ли выступит 29 августа в Твери после того, как «полиция блокировала все машины» к месту выступления, что помешало репетициям. «До нас просто не доехать, а вертолетов у нас нет», — объяснял Ларин в эфире «Дождя».
Ларин организовал фестиваль «Макларин за Родину» в честь своего юбилея и дня рождения своего агрохолдинга. Ещё до приезда Линдеманна он рассказывал о давлении и требованиях отменить концерт из-за коронавирусных ограничений, но связывал это с выдвижением своего сына в областной парламент от партии «Родина».
После того, как Линдеманн приехал в Тверь, к нему пришли силовики с предупреждением, что концерт нарушит антиковидные правила. Также правоохранительные органы задержали и продюсера Линдеманна — Анара Рейбанда. На него завели административное дело за нарушение миграционного режима.
Ларин частично отменил фестиваль, перенеся его на закрытую площадку с онлайн-трансляцией. За несколько часов до начала фестиваля он обратился к лидеру Rammstein, предложив ему всё же выступить.
4 и 5 сентября Линдеманн выступит в Москве на военном фестивале «Спасская башня». Об отмене этих концертов не объявлялось.
Не за ту партию петь собрался, надо было за другую. Тогда бы ещё и бюджетников на концерт свезли.
Многовато тут людей, которые радуются этому, оправдывая это тем, что он в последнее время хуйню творить начал провластную.
А на меня набрасывались, когда я радовался, что Хованского прикрыли, оправдывая это тем, что он человек херовый и сделал людям много дерьма - его реклама пирамид и нелегальных букмекеров принесла немало горя (и кстати тоже творил хуйню провластную).
Неужели это лицемерие? И вы так защищаете Хованского просто потому что он вам нравится?
А какой провластной хуйне речь? Он за Путина чтоль агитирует или куда?
Типо Тилль не высказался когда чела, который был лидером какой-то местной запрещённой опозиционной организации, забанили на 2.5 года за репост клипа Рамштайн. И продолжил взаимодействовать с российской властью после этого - вот скоро выступает на военном фестивале "Спасская башня".
Это хуйло так и не поддержало человека, которого посадили за репост его клипа.
Чем поддержать, бумажным журавликом? ред.
написать пост в котором объявить, что не будешь выступать на тусовках псов режима по принципиальной позиции
или написать пост в котором сообщить, что все или часть денег с концертов у псов режима будут переведены на счет организаций, занимающихся проблемами полит заключенных ред.
Что то Тиль угорел по Рашке последнее время, часто читаю новости как он тут тусит, концерты даёт где то в провинциальных ебенях, клипы снимает, пишет саунды для какой то пропагандистской параши.