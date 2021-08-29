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Новости
Женя Кузьмин

Тилль Линдеманн не выступит на фестивале в Твери — ему пригрозили «административной и уголовной ответственностью» Статьи редакции

Лидеру Rammstein запретили выступать из-за антиковидных ограничений — так отказ объяснили представители певца.

22 22 комментария
1219 просмотров

Об официальной отмене концерта Линдеманна объявил владелец агрохолдинга «Афанасий» Максим Ларин, который и организовал фестиваль «Макларин», где был заявлен музыкант. Он опубликовал официальный ответ команды солиста Rammstein, где указывалась угроза «административной и уголовной ответственности» в случае выхода на сцену.

Накануне Ларин уже предупреждал, что Линдеманн вряд ли выступит 29 августа в Твери после того, как «полиция блокировала все машины» к месту выступления, что помешало репетициям. «До нас просто не доехать, а вертолетов у нас нет», — объяснял Ларин в эфире «Дождя».

Ларин организовал фестиваль «Макларин за Родину» в честь своего юбилея и дня рождения своего агрохолдинга. Ещё до приезда Линдеманна он рассказывал о давлении и требованиях отменить концерт из-за коронавирусных ограничений, но связывал это с выдвижением своего сына в областной парламент от партии «Родина».

После того, как Линдеманн приехал в Тверь, к нему пришли силовики с предупреждением, что концерт нарушит антиковидные правила. Также правоохранительные органы задержали и продюсера Линдеманна — Анара Рейбанда. На него завели административное дело за нарушение миграционного режима.

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Ларин частично отменил фестиваль, перенеся его на закрытую площадку с онлайн-трансляцией. За несколько часов до начала фестиваля он обратился к лидеру Rammstein, предложив ему всё же выступить.

Уважаемый г-н Линдеманн. Мы выполнили все требования властей, которые к вам ими были предъявлены, а именно про ограничение в 500 человек. Но дабы не обижать никого из гостей и не создавать, вероятно, неоправданных ожиданий, мы вообще закрыли территорию.

Таким образом нет формальных причин у властей препятствовать Вашему приезду. Прошу исполнить свои договорные обязательства на закрытой пустой территории и выступить с концертом. Вы успеете провести две репетиции и сам концерт.

Максим Ларин

4 и 5 сентября Линдеманн выступит в Москве на военном фестивале «Спасская башня». Об отмене этих концертов не объявлялось.

#новости #фестивали

22 22 комментария
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23

*алыепаруса.жпг*

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Кот в сапогах

14

Не за ту партию петь собрался, надо было за другую. Тогда бы ещё и бюджетников на концерт свезли.

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Кот

Женя Кузьмин

9

так это через неделю, получается

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Женя

Кот в сапогах

2

Жадность фраера сгубила.

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Женя

Vladimir

1

Надо понимать фестиваль в москве организуется в ковид-фри зоне

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Экономический паук например

3

Многовато тут людей, которые радуются этому, оправдывая это тем, что он в последнее время хуйню творить начал провластную.
А на меня набрасывались, когда я радовался, что Хованского прикрыли, оправдывая это тем, что он человек херовый и сделал людям много дерьма - его реклама пирамид и нелегальных букмекеров принесла немало горя (и кстати тоже творил хуйню провластную).
Неужели это лицемерие? И вы так защищаете Хованского просто потому что он вам нравится?

Ответить
Экономический

Rusyabrr .

1

А какой провластной хуйне речь? Он за Путина чтоль агитирует или куда?

Ответить
Rusyabrr

Экономический

0

Типо Тилль не высказался когда чела, который был лидером какой-то местной запрещённой опозиционной организации, забанили на 2.5 года за репост клипа Рамштайн. И продолжил взаимодействовать с российской властью после этого - вот скоро выступает на военном фестивале "Спасская башня".

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ouxen

3

Meanwhile in soviet russia

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Субъективный вентилятор

2

@Женя Кузьмин исправь пожалуйста пожалуйста заголовок 

Ответить
Субъективный

Женя Кузьмин

3

спасибо спасибо

Ответить

Andy

1

Это хуйло так и не поддержало человека, которого посадили за репост его клипа.

Ответить
Andy

Rusyabrr .

–1

Чем поддержать, бумажным журавликом? ред.

Ответить
Rusyabrr

Andy

1

Публично рассказать об этом абсурдном деле хватило бы, но эта мразь ни слова не проранила.

Ответить
Rusyabrr

Себастиан

0

Ну, мог бы обратиться к мудрому товарищу путину, как  бывший ГДР-овец (наш же почти!) и воззвать к милосердию

Ответить
Rusyabrr

Дизайнер

0

написать пост в котором объявить, что не будешь выступать на тусовках псов режима по принципиальной позиции

или написать пост в котором сообщить, что все или часть денег с концертов у псов режима будут переведены на счет организаций, занимающихся проблемами полит заключенных ред.

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Manjuve

0

Что то Тиль угорел по Рашке последнее время, часто читаю новости как он тут тусит, концерты даёт где то в провинциальных ебенях, клипы снимает, пишет саунды для какой то пропагандистской параши.

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Готовый калькулятор

0
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Geth

0

Glory to Arstotzka!

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Zee Zao

0

Россия показывает свою натуру методом "бьет значит любит"? 

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Себастиан Перейра

–1

Не задался чёс у Тиля в расеюшке
Не вписался в повесточку
Бывает

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Готовый калькулятор

–3
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