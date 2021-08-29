Уважаемый г-н Линдеманн. Мы выполнили все требования властей, которые к вам ими были предъявлены, а именно про ограничение в 500 человек. Но дабы не обижать никого из гостей и не создавать, вероятно, неоправданных ожиданий, мы вообще закрыли территорию.

Таким образом нет формальных причин у властей препятствовать Вашему приезду. Прошу исполнить свои договорные обязательства на закрытой пустой территории и выступить с концертом. Вы успеете провести две репетиции и сам концерт.