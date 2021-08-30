На МКС нашли трещины в ещё одном российском модуле Статьи редакции
В 2020 году трещины обнаружили в модуле «Звезда», которые впоследствии заделали.
Космонавты нашли несквозные трещины на самом старом модуле Международной космической станции (МКС) — «Заря». Об этом сообщил генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьёв.
По словам Соловьева, такая ситуация ему не нравится. Он считает, что со временем трещины в «Заре» начнут расползаться.
Соловьёв заявил, что системы российского сегмента МКС находятся в высокой степени износа. Например, 80% систем модуля «Звезда» вышло за гарантийный срок эксплуатации. По его словам, на совещании Совета главных конструкторов никто не дал гарантию, что после 2025 года оборудование станции не выйдет из строя.
Впервые незначительную утечку воздуха на МКС зафиксировали в сентябре 2019 года, в августе 2020 года космонавты рассказали, что её темп возрос. Они обнаружили первую трещину в промежуточной камере модуля «Звезда» в октябре 2020 года, её заделали в марте 2021 года. Но утечка не прекратилась, а только уменьшилась.
В 2020 году трещины обнаружили в модуле @Сергей Звезда
По словам @Нейроорлов , такая ситуация ему не нравится. Он считает, что со временем трещины в модуле @Denis Shiryaev начнут расползаться
Сразу видно, украинские корни
А ты хорош
Соловьёв заявил, что системы российского сегмента МКС находятся в высокой степени износа.
Да он охуел такие вещи говорить.
Пендосы день и ночь дыры сверлят.
на орбите голубей нет, засрать корпус не могут, что б дерьмо сохраняло корпус от разваливания...
Попытка оправдать строительство новой станции.
думаешь добурился с Марса до модуля Заря?
нет, это просто пример того что гарантийный срок в космосе значит не очень многое.
Когда речь идёт о непилотируемом, необитаемом аппарате, где ковши под грунт и камеры, грубо говоря, и всё на этом, можно конечно продлить на неопределенный срок и не заморачиваться. А уж сравнивать в данной ситуации так же МКС, достаточно странно. От одной такой вышедшей за гарантийный срок трещинки может погибнуть экипаж, куча оборудования, кто-то на Земле, если станция упадёт, частью не догорев в атмосфере, и в целом самый дорогой проект в истории человечества
кто-то на Земле, если станция упадёт
ААААААААААААААА
А что, невозможно что ли? Конечно, прежде чем она упадёт, можно корректировать и с Земли орбиту командами на двигатели пристыкованных кораблей, и просто попытаться в итоге ей затормозить, чтобы упала в нужном месте в океане, но уж не знаю, насколько всё просто это дальше, чем на словах
она в открытом космосе на орбите, вряд ли она в принципе падать начнет без сторонних факторов
Не упадёт. Сначала запуск нового штамма ковида. А потом можно и станцию уронить. Похоже мы живем в реалити шоу, сейчас зрители со всей вселенной голосуют СМСками за следующие событие. Афганистан не очень тянет рейтинг, поэтому добавили ураган. А ещё в новом сезоне крах фондового рынка и мировой кризис, огромный, с разрушением производственных цепочек и настоящим голодом. Не переключайтесь. ред.