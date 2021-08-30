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Новости
Артём Мазанов

На МКС нашли трещины в ещё одном российском модуле Статьи редакции

В 2020 году трещины обнаружили в модуле «Звезда», которые впоследствии заделали.

36 36 комментариев
3846 просмотров

Космонавты нашли несквозные трещины на самом старом модуле Международной космической станции (МКС) — «Заря». Об этом сообщил генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьёв.

По словам Соловьева, такая ситуация ему не нравится. Он считает, что со временем трещины в «Заре» начнут расползаться.

Соловьёв заявил, что системы российского сегмента МКС находятся в высокой степени износа. Например, 80% систем модуля «Звезда» вышло за гарантийный срок эксплуатации. По его словам, на совещании Совета главных конструкторов никто не дал гарантию, что после 2025 года оборудование станции не выйдет из строя.

На словах все убеждают, что ничего не поломается, но подписи под документом не ставят. В конце июля состоялось заседание президиума Научно-технического совета Роскосмоса, где отмечалось, что станция дышит на ладан.

Владимир Соловьёв
генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия»

Впервые незначительную утечку воздуха на МКС зафиксировали в сентябре 2019 года, в августе 2020 года космонавты рассказали, что её темп возрос. Они обнаружили первую трещину в промежуточной камере модуля «Звезда» в октябре 2020 года, её заделали в марте 2021 года. Но утечка не прекратилась, а только уменьшилась.

#новости

36 36 комментариев
23
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Robutt

27

"Чуть не треснула звезда" и другие хиты Альбины Сексовой 

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Качественный файл

9

В 2020 году трещины обнаружили в модуле @Сергей Звезда
По словам @Нейроорлов , такая ситуация ему не нравится. Он считает, что со временем трещины в модуле @Denis Shiryaev начнут расползаться

Ответить

Нейроорлов

7

Сразу видно, украинские корни

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Нейроорлов

Качественный файл

2

А ты хорош

Ответить
Качественный

Нейроорлов

12

⚡️ТАСС: уход Дмитрия Орлова с TJ оказался фейком

Ответить

aliftin

5

Соловьёв заявил, что системы российского сегмента МКС находятся в высокой степени износа. 

Да он охуел такие вещи говорить. 

Ответить
aliftin

Илья Гераськин

0
Ответить

Дмитрий Шубкин

4

Пендосы день и ночь дыры сверлят.

Ответить
Дмитрий

Eugeniy Kuznetsov

2

Так пусть засверлят трещину, чеб не расползалась!

Ответить

Положенный калькулятор

4

Всякие Безосы и Маски в космос летают и обшивку нам портят.

Ответить

Michael Petrov

3

на орбите голубей нет, засрать корпус не могут, что б дерьмо сохраняло корпус от разваливания...

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Michael

Борат Сагдиев

1

чаек же

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Антон Лисин

3

Трещины Рогозина 

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Photuum

2

Можно захватить американскую часть. Хули они, как не родные

Ответить

Николай Вакуленко

2

Значит скоро замироточит

Ответить

Олег Скоробогатов

2

Чините скрепами

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Мутный дым

1

Кароч я знаю как её спасти, но нужно много скотча

Ответить
Мутный

Robutt

3

Синей изоленты

Ответить
Robutt

Мутный дым

1

Бюджеты не те, можно и армированный взять

Ответить

Феминизм здорового человека

1

Ебать я подумал «што это соловей на телике вытворяет»

Ответить

Федя Прозоров

1

Владимир Соловьёв заявил, что это дело рук американских диверсантов 

Ответить

Markys Novi

0

Трещит по швам 😬

Ответить

Mikhail Dragunov

0

Скрепы затрещали!

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badResistor

0

Попытка оправдать строительство новой станции.

Ответить
badResistor

Plan 🇧&🇨

1

думаешь добурился с Марса до модуля Заря?

Ответить
Plan

badResistor

0

нет, это просто пример того что гарантийный срок в космосе значит не очень многое.

Ответить
badResi…

Денис Кротов

2

Когда речь идёт о непилотируемом, необитаемом аппарате, где ковши под грунт и камеры, грубо говоря, и всё на этом, можно конечно продлить на неопределенный срок и не заморачиваться. А уж сравнивать в данной ситуации так же МКС, достаточно странно. От одной такой вышедшей за гарантийный срок трещинки может погибнуть экипаж, куча оборудования, кто-то на Земле, если станция упадёт, частью не догорев в атмосфере, и в целом самый дорогой проект в истории человечества

Ответить
Денис

badResistor

2

кто-то на Земле, если станция упадёт

ААААААААААААААА

Ответить
badResi…

Денис Кротов

1

А что, невозможно что ли? Конечно, прежде чем она упадёт, можно корректировать и с Земли орбиту командами на двигатели пристыкованных кораблей, и просто попытаться в итоге ей затормозить, чтобы упала в нужном месте в океане, но уж не знаю, насколько всё просто это дальше, чем на словах

Ответить
Денис

Stanislav

0

Сколько там города занимают, 0.001 поверхности? На селюков пох ваще. Пол Пот наоборот ред.

Ответить
Денис

Roma Dmitriev

0

она в открытом космосе на орбите, вряд ли она в принципе падать начнет без сторонних факторов

Ответить
badResi…

bbk bbk

0

Не упадёт. Сначала запуск нового штамма ковида. А потом можно и станцию уронить. Похоже мы живем в реалити шоу, сейчас зрители со всей вселенной голосуют СМСками за следующие событие. Афганистан не очень тянет рейтинг, поэтому добавили ураган. А ещё в новом сезоне крах фондового рынка и мировой кризис, огромный, с разрушением производственных цепочек и настоящим голодом. Не переключайтесь.  ред.

Ответить
badResi…

Феминизм

0

то же, что и должен везде — сколько техника гарантированно будет функционировать

Ответить
Феминизм

badResistor

0

нет

Ответить
badResi…

iFlow Games

0

В смысле нет ? Когда да

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Forums Nick

–7

Хорошо, что хотя-бы с украинским сегментом станции всё нормально. ред.

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