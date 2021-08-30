В 2020 году трещины обнаружили в модуле «Звезда», которые впоследствии заделали.

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Космонавты нашли несквозные трещины на самом старом модуле Международной космической станции (МКС) — «Заря». Об этом сообщил генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьёв.

По словам Соловьева, такая ситуация ему не нравится. Он считает, что со временем трещины в «Заре» начнут расползаться.

Соловьёв заявил, что системы российского сегмента МКС находятся в высокой степени износа. Например, 80% систем модуля «Звезда» вышло за гарантийный срок эксплуатации. По его словам, на совещании Совета главных конструкторов никто не дал гарантию, что после 2025 года оборудование станции не выйдет из строя.

На словах все убеждают, что ничего не поломается, но подписи под документом не ставят. В конце июля состоялось заседание президиума Научно-технического совета Роскосмоса, где отмечалось, что станция дышит на ладан. Владимир Соловьёв генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия»