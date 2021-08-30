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Новости
Артём Мазанов

На Луизиану обрушился ураган «Ида»: миллион человек остались без электричества, Байден заявил о стихийном бедствии Статьи редакции

Ураган также обратил вспять крупнейшую реку Северной Америки.

39 39 комментариев
2752 просмотров
Фото CNN

«Ида» обрушилась на Луизиану 29 августа — спустя ровно 16 лет после урагана «Катрина», который привёл к гибели более 1,8 тыс. человек. Скорость ветра достигала 240 км/ч. К вечеру 30 августа ураган «Ида» ослаб до первой категории — скорость ветра в пределах урагана упала ниже 43 м/с.

Из-за «Иды» более миллиона человек остались без электричества на юге США. Байден объявил о стихийном бедствии в Луизиане и распорядился предоставить федеральную помощь местным властям.

wdsu @wdsu
Video footage from Grand Isle as Hurricane Ida makes landfall https://t.co/dLijXbGLc4

По данным властей США, от последствий «Иды» погиб один человек — на его дом под штормовыми порывами ветра упало дерево.

Американские пилоты сняли видео изнутри урагана «Ида».

NOAA Aircraft Operations Center @NOAA_HurrHunter
OVER THE GULF OF MEXICO - Flying into the eye of Category 4 Hurricane #Ida on NOAA WP-3D Orion #NOAA43 Miss Piggy during morning mission 08.29.21. Credit: Lt. Cmdr. Doremus, NOAA Corps. Visit http://noaa.gov/ida for NOAA event resources. #FlyNOAA https://t.co/STHD6mWwgd

Гидролог Геологической службы США Скотт Перьен рассказал, что ураган «Ида» обратил вспять реку Миссисипи: течение реки замедлилось от примерно двух футов (0,6 метра) в секунду до полуфута (0,15 метра) в секунду в обратном направлении.

Фото и видео урагана «Ида» из соцсетей

BunChoum @BunChoum
Nurse captures roof being blown off at OCHSNER main campus. (credit: Courtesy: Chrissy Gottbrath) #HurricaneIda #nola https://t.co/xSM95o1Yj1
WeatherNation @WeatherNation
The damage from Hurricane Ida was widespread and extensive in Louisiana. Houma, Louisiana was hit very hard. #LAwx https://t.co/GAsOKYgoay
Charles Peek @CharlesPeekWX
Large tree uprooted and topped onto home in Morgan City, LA. Woman was asleep when it hit her house. She is fine. @weatherchannel @StephanieAbrams #HurricaneIda #Tropics https://t.co/KtwhZ6HSC1
Jeff Nowak @Jeff_Nowak
Y’all … I don’t even know what wizardry this is but it’s terrifying. #HurricaneIda

🎥 Scott Alexander in the New Orleans CBD https://t.co/Yy51B2ECn3
Jay Gray @jaygraymatters
Be a reporter they said…
#HurricaneIda #NewOrleans https://t.co/dRC3U4x86I
Paul Medica @PaulMedica
Bent his knees but stuck the landing. 7.5 for me. #HurricaneIda https://t.co/0zhsvTr7vE
St. Bernard Parish @StBGov
Before and after security camera footage from Fire Station #12 in Delacroix within a 1 hour time span. #idahurricane #HurricaneIda #Hurricane #Category4 https://t.co/9PL8V9KySA

#новости #происшествия #сша

39 39 комментариев
15
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39 комментариев
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Photuum

17

Указом президента РФ урагану «Ида» присвоено звание Героя России. 

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Photuum

Сергей Сергеич

3

Ну хз не смешно. Над обычными гражданами то че юродничать.

Ответить
Сергей

Федя Прозоров

3

Пришла полиция нравов

Ответить
Сергей

Люц Шнайдер

0

Если это не граждане России.

Ответить

Tauraloke Esteru

9

Американские пилоты сняли видео изнутри урагана «Ида».

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Фейхтвангер

1

Каждый раз удивляюсь их домам из картона.

Ответить
Фейхтвангер

Равнодушный шар

8

В таких условиях штормов на юге или торнадо на Среднем Западе - таки и правда проще "построить из картона" да застраховать дом с имуществом в нём: отстройка с фундамента нового фанерного на полученную страховку обойдётся дешевле и быстрее, чем капитальный ремонт (а то - и аналогичная с фундамента) из камня-кирпича. ред.

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Равнодушный

Фейхтвангер

1

Ни разу не видел, чтобы ветер с дождем разрушали кирпичные дома. Это всегда видео, как каркасник разносит по округе.
По-моему, это просто дешёво независимо от ураганов. Потому там и бесконечная стройка этих субурбий, что можно клепать дома из дсп за пару месяцев и втридорога впаривать их.

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Фейхтва…

Равнодушный шар

3

Имхо, но с кирпичными домами сложность может быть ещё в виде "крышу снесло - всё затопило": просушить стены до появления и разрастания плесени - само по себе тяжело, а уж в условиях влажного (суб)тропического климата - считай, что невозможно; в результате, через несколько лет вариант "снести и заново отстроить" вполне может оказаться единственно возможным.

Ответить
Равноду…

Фейхтвангер

3

Про субтропики ты прав, конечно, но это район Нового Орлеана и Флориды, а какие-нибудь Колорадо или Техас - это полупустыни, где тоже ураганы и тоже говнодома. Всё же думаю, что дело в банальной экономии застройщиков.

Ответить
Равнодушный

Люц Шнайдер

0

Не думаю, что постройка таких домов связана с ураганами. Почитай про Левиттаун под Нью-Йорком. Это, так сказать, прародитель "картонных" домов в США. ред.

Ответить
Фейхтвангер

alexferman

4

Каменные дома в Штатах очень дороги

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Фейхтвангер

Алексей Егоров

2

Им просто не читали сказку в детстве про трёх поросят.

Ответить
Фейхтвангер

Andre Macareno

1

Разве не потому и строят из картона?

Ответить
Фейхтвангер

othige9iz relay.firefox.com

1

Они потому и из картона, потому что их разваливает постоянно

Ответить

Мясной инструмент

2

Интересно какая шутка наберёт больше всех плюсиков…. Ставлю на Путина и героя России

Ответить
Мясной

Photuum

0

Надеюсь

Ответить

Stepan Trifonov

1

Гениальный подзаг

Ответить
Stepan

Stepan Trifonov

4

Артем, у меня все ходы записаны, не надо пытаться выставить меня идиотом

Ответить

Антон Лисин

1

На всех говноканалах РФ. Что США проебались, лезут в войну делают ураганы и вообще живут не как все 

Ответить

Photuum

1

Не понял, как это? ред.

Ответить
Photuum

Равнодушный шар

2

Дерево - повалилось, и верхний слой почвы - вместе с корнями.

Ответить
Равнодушный

Photuum

1

А, точно. Не просёк про дерево. 

Ответить
Photuum

Олег Апанасевич

0

Рулонный газон

Ответить
Олег

Photuum

0

Такой ширины рулон? Там метра 4

Ответить
Photuum

Олег Апанасевич

0

Вай нот?

Ответить

Robutt

1

Ураган "ида Галич" 

Ответить
Robutt

Федя Прозоров

2

Ургант «Ида Галич»

Ответить

aliftin

1

Он также обратил вспять крупнейшую реку Северной Америки.

Это тоже сделал байлен после того как объявил стихийное бедствие? 

Ответить
aliftin

aliftin

1

Ну вот, теперь комент выглядит тупо. 

Ответить
aliftin

Закомплексованна

1

Он и так бы не был умнее

Ответить
Закомпл…

aliftin

0

Мало того что у меня похмелье, так теперь ты ещё мою самооценку обрушил. Спасибо что добил мой понедельник. 

Ответить
aliftin

Закомплексованна

0

Пожалуйста

Ответить

Олег Апанасевич

1

К вечеру 30 августа ураган «Ида» ослаб до первой категории

Америка снова впереди планеты всей?

Ответить

Джон Керри

0

Байден заявил о стихийном бедствии

Что там какой-то ураган? Правление Байдена больше похоже  на стихийное бедствие планетарного масштаба.

Ответить

Олег Скоробогатов

0

Дальше будет хуже, по всей планете. Так что еще и не такое увидим.

Ответить

Semen Semenov

0

Зачем заселять земли под угрозой ураганов?

Ответить
Semen

Андрей Перевертень

0

Зачем заселять земли где минус 30?

Ответить

Павел Морозов

0

Опять русские хакеры постарались, да что ты будешь делать

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