На Луизиану обрушился ураган «Ида»: миллион человек остались без электричества, Байден заявил о стихийном бедствии Статьи редакции
Ураган также обратил вспять крупнейшую реку Северной Америки.
«Ида» обрушилась на Луизиану 29 августа — спустя ровно 16 лет после урагана «Катрина», который привёл к гибели более 1,8 тыс. человек. Скорость ветра достигала 240 км/ч. К вечеру 30 августа ураган «Ида» ослаб до первой категории — скорость ветра в пределах урагана упала ниже 43 м/с.
Из-за «Иды» более миллиона человек остались без электричества на юге США. Байден объявил о стихийном бедствии в Луизиане и распорядился предоставить федеральную помощь местным властям.
По данным властей США, от последствий «Иды» погиб один человек — на его дом под штормовыми порывами ветра упало дерево.
Американские пилоты сняли видео изнутри урагана «Ида».
Гидролог Геологической службы США Скотт Перьен рассказал, что ураган «Ида» обратил вспять реку Миссисипи: течение реки замедлилось от примерно двух футов (0,6 метра) в секунду до полуфута (0,15 метра) в секунду в обратном направлении.
Фото и видео урагана «Ида» из соцсетей
Указом президента РФ урагану «Ида» присвоено звание Героя России.
Ну хз не смешно. Над обычными гражданами то че юродничать.
Каждый раз удивляюсь их домам из картона.
В таких условиях штормов на юге или торнадо на Среднем Западе - таки и правда проще "построить из картона" да застраховать дом с имуществом в нём: отстройка с фундамента нового фанерного на полученную страховку обойдётся дешевле и быстрее, чем капитальный ремонт (а то - и аналогичная с фундамента) из камня-кирпича. ред.
Ни разу не видел, чтобы ветер с дождем разрушали кирпичные дома. Это всегда видео, как каркасник разносит по округе.
По-моему, это просто дешёво независимо от ураганов. Потому там и бесконечная стройка этих субурбий, что можно клепать дома из дсп за пару месяцев и втридорога впаривать их.
Имхо, но с кирпичными домами сложность может быть ещё в виде "крышу снесло - всё затопило": просушить стены до появления и разрастания плесени - само по себе тяжело, а уж в условиях влажного (суб)тропического климата - считай, что невозможно; в результате, через несколько лет вариант "снести и заново отстроить" вполне может оказаться единственно возможным.
Про субтропики ты прав, конечно, но это район Нового Орлеана и Флориды, а какие-нибудь Колорадо или Техас - это полупустыни, где тоже ураганы и тоже говнодома. Всё же думаю, что дело в банальной экономии застройщиков.
Не думаю, что постройка таких домов связана с ураганами. Почитай про Левиттаун под Нью-Йорком. Это, так сказать, прародитель "картонных" домов в США. ред.
Они потому и из картона, потому что их разваливает постоянно
Гениальный подзаг
На всех говноканалах РФ. Что США проебались, лезут в войну делают ураганы и вообще живут не как все
Не понял, как это? ред.
Дерево - повалилось, и верхний слой почвы - вместе с корнями.
Рулонный газон
Ураган "ида Галич"
Он также обратил вспять крупнейшую реку Северной Америки.
Это тоже сделал байлен после того как объявил стихийное бедствие?
Он и так бы не был умнее
К вечеру 30 августа ураган «Ида» ослаб до первой категории
Америка снова впереди планеты всей?
Байден заявил о стихийном бедствии
Что там какой-то ураган? Правление Байдена больше похоже на стихийное бедствие планетарного масштаба.
Зачем заселять земли под угрозой ураганов?