CNN: при ракетном ударе США в Кабуле погибли девять человек из одной семьи, в том числе шестеро детей Статьи редакции
Военные США заявили, что после атаки беспилотника в автомобиле предполагаемого террориста взорвалась взрывчатка, это «могло привести к дополнительным жертвам».
Девять членов одной семьи погибли в Кабуле в результате удара беспилотника США по автомобилю предполагаемого участника афганского подразделения «Исламского государства»*. Об этом сообщает CNN со ссылкой на брата погибших.
Родственник погибших рассказал, что самой младшей из жертв оказалась двухлетняя девочка. По его словам, это была «обычная семья». «Мы не ИГ, это был семейный дом, где мои братья жили со своими семьями», — добавил он. Соседи и свидетели удара также сообщили журналистам о гибели нескольких человек, включая детей.
Родственник погибших уточнил, что на месте происшествия было два автомобиля — Toyota Corona и Toyota Camry. В одном из них находились члены его семьи.
Представитель Центрального командования вооруженных сил США подтвердил, что им известны сообщения о жертвах среди гражданского населения. «Мы были бы глубоко опечалены любой потенциальной гибелью ни в чем не повинных людей», — заявил он.
29 августа США нанесли удар по предполагаемому террористу-смертнику, который готовил теракт возле аэропорта Кабула.
*Организация «Исламское государство» признана в Российской Федерации террористической, их деятельность запрещена на территории страны.
В США уже кукуха максимально поехала, на бомбах пишут имена погибших, скоро будут послания как радикалы писать?
Ну а Байден может спать спокойно, месть совершена, детей ликвидировали. ред.
в смысле, писать всякое на бомбах/снарядах, в том числе в духе "это вам за вот этих, гады" это старая добрая традиция
Добрая, кек
Так то обычай по древнее самих бомб и балуется им наверное все у кого есть на чем и чем писать.
детей ликвидировали
Манипуляция детьми — check
Приехали в чужую страну с оружием, получили груз 200, полетели бомбить мирное население, убили детей.
Манипуляция детьми
Байдену надо бы вручить премию мира.
Дада, заметь, дети погибли от рук американцев в своей стране, а американцы c оружием погибли в чужой стране. И кто тут террорист? ред.
Давняя традиция еще с ВМВ. ред.
А чё не с первой?
В первой ракеты просто были слишком маленькими, чтобы на них что-то писать ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Уверен?
Она же снарядами, а не ракетами стреляет ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Загуглил, какого размера у этой херни снаряд, чет впечатляет...
Так а кто про ракеты говорил?
А, забей. Это я еще не проснулся просто: прочитал изначальный пост как "на ракетах пишут имена погибших, скоро будут послания как радикалы писать?", хотя там было про бомбы написано и всю ветку думал, что речь про ракеты, лол))
сша опять убивают гражданских...
Сейчас тебе в комментариях расскажут, что это сопутствующие жертвы и вообще небольшая цена за победу над терроризмом.
Та хз, щас бы историям про невинных погибших детей верить, которые всегда подаются для вызова эмоций и манипуляций. У каких-то рандомных челиков в Кабуле откуда-то деньги на тойты, ага. Ну и раз они сами отрицают, что из игила, то они точно не из игила, не будут же террористы врать, в самом-то деле.
Короче какая-то охуительная история с рандомным содержанием правды.
И говорить об этом будут либералы, для которых "жизнь человека - бесценна" и т.д. ))))
Человеческая жизнь бесценна только в случае попадания российских снарядов. В остальных случаях: "ну штош, бывает". ред.
@Madegghead , киберпартизан?
Он молится на святые Штаты 😄
Ясно. Значит куколд обычный.
Что-то не так?
Примерно у одной афганской семьи что-то не так🤷🏻♂️
Сколько сегодня умерло детей в Африке от голода?
Твои комментарии выглядят примерно так.
Ситуация: Брифинг министерства обороны США из-за очередной разбомбленной свадьбы в каких-то ебенях.
Министр: к сожалению, такова война и это сопутствующие жертвы, мы проведём всестороннее расследование, наши американские солдаты просто защищают мирную жизнь.
Голос из зала: разведка доложила, что это ВКС
Министр: срочно ввести санкции против кровавого режима, мы не допустим гибель мирного населения!
В войне гибнут гражданские, вот так новость!
Кто бы мог подумать!
так все нормальные люди одно и тоже думают, да и уже голландский суд по сути все зачитал...
У данного случая есть один нюанс.
ПВО-шники всех стран конченные раздолбаи. Но гражданские власти всегда признают ответственность и выплачивают компенсацию. На этом инцидент исчерпывается. Так делали американцы, украинцы и даже иранцы.
Но ихтамнеты зассали признавать, начали скрывать и теперь это уже международное преступление. Видишь, маленький нюанс, но кардинально все меняет.
зато реднеки довольны, вот это твист
Реднеки как раз не хотят присутствовать в Афганистане.
Ну а что тут поделать, если террористы живут среди обычных людей, а обычные люди не чураются жить рядом с террористами? Тут не так уж много вариантов. Вот когда придумают роботов-терминаторов, которые будут заходить в дома и убирать по одному того кого надо, тогда и "заживем". ред.
Пиздец тут больше в двойных стандартах, касательно непропорциональной реакции общественности.
Солдаты Израиля бомбят террористов, в ответ на обстрел тысячами ракет их территории, и задевают гражданских -> истерика, это недопустимо.
Солдаты США бомбят террористов в ответ на теракт на военной базе в чужой стране -> ну что поделать, это цена за борьбу с международным терроризмом.
¯\_(ツ)_/¯ ред.
Так США уже изобрели "летающую катану" которую используют как раз для точечного устранения главарей террористов. Не исключено, что и в этот раз использовали её же, а рванула реально взрывчатка в машине
было два автомобиля — Toyota Corona и Toyota Camry.
Точно террорюги, инфа сотка - тойоту обожают
Так а в чем претензии к американцам?
Если бы этот смертник успел доехать до цели, то погибло бы в десятки раз больше людей.
Чтт должна была делать армия? Не защищаться?
А вдруг у смертника есть дети?
Как они посмели оставить его сиротой?
Он же ребёнок!
что-то на ТЖ феерия.
Лахте походу отгрузили вагон денег и расконсервировали всех консерв.
Чувствую сейчас тут сейчас как на Пикабе.
Америка не выдаёт визы своим куколдам, можешь охладить трахание
@Вахтёр тоже не оскорбление?
Так а в чем претензии к американцам?
В толпе гражданский жертв, не?
Если бы этот смертник успел доехать до цели, то погибло бы в десятки раз больше людей.
1. Где инфа что он смертник?
2. Знаешь куда он ехал и сколько там было людей?
Расскажи, очень интересно
Чтт должна была делать армия? Не защищаться?
Как минимум не хуярить с дрона ракетами по жилому району "защищая" афганцев и своих солдат. В колду переиграл или боевиков пересмотрел что-ли? ред.
1. Где инфа что он смертник?
2. Знаешь куда он ехал и сколько там было людей? Расскажи, очень интересно
Идешь вверх и перечитываешь статью, все ответы есть.
Как минимум не хуярить с дрона ракетами по жилому району защищая афганцев и своих солдат. В колду переиграл или боевиков пересмотрел что-ли?
Не, подожди. Армия выведена, кроме аэропорта. Спецсназ не должен уже действовать в Кабуле.
Да и попытка захвата спецсназом смертника на машине начиненной взрывчаткой так себе идея.
Эта машина уже посреди города. И ее загрузили взрывчаткой не американцы. И она в любом случае взорвется.
Американцы защищают чисто аэропорт. И сделали это эффективно. Погибло несколько человек вместо пары сотен.
Идешь вверх и перечитываешь статью, все ответы есть.
Перечитал, инфы о том что он смертник там нету, также там нету инфы о том куда он планировал ехать. А теперь, будь добр, не сливайся и ответь на мои вопросы без возможных домыслов на основе той информации которая есть в новости
Американцы защищают чисто аэропорт. И сделали это эффективно. Погибло несколько человек вместо пары сотен.
Ещё раз, откуда инфа что он сел в машину и планировал ехать в аэропорт? Маршрутный лист подписал в офисе?
29 августа США нанесли удар по предполагаемому террористу-смертнику, который готовил теракт возле аэропорта Кабула.
цитата из статьи. На этом мой 15-рублевый друг диалог оканчиваем
зато больше не будут жить
«Мы были бы глубоко опечалены любой потенциальной гибелью ни в чем не повинных людей»
Это называется сопутствующие потери. Ну че как дети?! ред.
Мы знаем, что в результате удара по автомобилю последовали мощные взрывы, что указывает на то, что внутри было большое количество взрывчатки и это могло привести к дополнительным жертвам.
Ведь всем известно, что при ударе наши ракеты запущенные с дрона залетают через открытый люк в машине и поражают жертв в висок