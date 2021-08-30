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Новости
Артём Мазанов

CNN: при ракетном ударе США в Кабуле погибли девять человек из одной семьи, в том числе шестеро детей Статьи редакции

Военные США заявили, что после атаки беспилотника в автомобиле предполагаемого террориста взорвалась взрывчатка, это «могло привести к дополнительным жертвам».

83 83 комментария
3641 просмотров

Девять членов одной семьи погибли в Кабуле в результате удара беспилотника США по автомобилю предполагаемого участника афганского подразделения «Исламского государства»*. Об этом сообщает CNN со ссылкой на брата погибших.

Родственник погибших рассказал, что самой младшей из жертв оказалась двухлетняя девочка. По его словам, это была «обычная семья». «Мы не ИГ, это был семейный дом, где мои братья жили со своими семьями», — добавил он. Соседи и свидетели удара также сообщили журналистам о гибели нескольких человек, включая детей.

Родственник погибших уточнил, что на месте происшествия было два автомобиля — Toyota Corona и Toyota Camry. В одном из них находились члены его семьи.

Представитель Центрального командования вооруженных сил США подтвердил, что им известны сообщения о жертвах среди гражданского населения. «Мы были бы глубоко опечалены любой потенциальной гибелью ни в чем не повинных людей», — заявил он.

Мы знаем, что в результате удара по автомобилю последовали мощные взрывы, что указывает на то, что внутри было большое количество взрывчатки и это могло привести к дополнительным жертвам. Неясно, что именно могло случиться, мы продолжаем расследование.

Билл Урбан
представитель Центрального командования США

29 августа США нанесли удар по предполагаемому террористу-смертнику, который готовил теракт возле аэропорта Кабула.

*Организация «Исламское государство» признана в Российской Федерации террористической, их деятельность запрещена на территории страны.

#новости #сша

83 83 комментария
16
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83 комментария
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Люц Шнайдер

37
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Чембельбес

7

В США уже кукуха максимально поехала, на бомбах пишут имена погибших, скоро будут послания как радикалы писать?

Ну а Байден может спать спокойно, месть совершена, детей ликвидировали. ред.

Ответить
Чембельбес

Бип Боп

36

в смысле, писать всякое на бомбах/снарядах, в том числе в духе "это вам за вот этих, гады" это старая добрая традиция

Ответить
Бип

Престижный

3

Добрая, кек

Ответить
Престиж…

Задумчивой Кот

0

Так то обычай по древнее самих бомб и балуется им наверное все у кого есть на чем и чем писать. 

Ответить
Чембельбес

Молодежный американец

11

детей ликвидировали

Манипуляция детьми — check

Ответить
Молодежный

Чембельбес

6

Приехали в чужую страну с оружием, получили груз 200, полетели бомбить мирное население, убили детей. 

Манипуляция детьми

Байдену надо бы вручить премию мира.

Ответить
Чембель…

Doktor

0

Приехали в чужую страну с оружием, получили груз 200, полетели бомбить мирное население, убили детей.

Война, бывает.

Ответить
Doktor

Чембельбес

1

Дада, заметь, дети погибли от рук американцев в своей стране, а американцы c оружием погибли в чужой стране. И кто тут террорист? ред.

Ответить
Чембель…

Джордж Харви

0

Держу пари, она ему достанется

Ответить
Чембельбес

Doktor Streyndzhlav

2

Давняя традиция еще с ВМВ. ред.

Ответить
Doktor

Madegghead

5

Причнм Советы тоже также делали

Ответить
Doktor

Ведущий пришелец

0

А чё не с первой? 

Ответить
Ведущий

rustyrazor

2

В первой ракеты просто были слишком маленькими, чтобы на них что-то писать ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить
rustyra…

Ведущий пришелец

1

Уверен? 

Ответить
Ведущий

rustyrazor

1

Она же снарядами, а не ракетами стреляет ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Загуглил, какого размера у этой херни снаряд, чет впечатляет...

Ответить
rustyra…

Ведущий пришелец

1

Так а кто про ракеты говорил? 

Ответить
Ведущий

rustyrazor

1

А, забей. Это я еще не проснулся просто: прочитал изначальный пост как "на ракетах пишут имена погибших, скоро будут послания как радикалы писать?", хотя там было про бомбы написано и всю ветку думал, что речь про ракеты, лол))

Ответить
Чембельбес

Партийный украинец

0

Нужно было ебануть по Воронежу 

Ответить
Чембельбес

Сексуальный динозавр

0

Приколы уровня Апокалипсиса сегодня

Ответить
Чембельбес

Люц Шнайдер

–1
Ответить

ну и в чем он не прав

3

сша опять убивают гражданских...

Ответить
ну

Люц Шнайдер

32

Сейчас тебе в комментариях расскажут, что это сопутствующие жертвы и вообще небольшая цена за победу над терроризмом. 

Ответить
Люц

Минтимер Шаймиев

16

Это сопутствующие жертвы и небольшая цена за победу над терроризмом

Ответить
Люц

Никита Мязин

1

Та хз, щас бы историям про невинных погибших детей верить, которые всегда подаются для вызова эмоций и манипуляций. У каких-то рандомных челиков в Кабуле откуда-то деньги на тойты, ага. Ну и раз они сами отрицают, что из игила, то они точно не из игила, не будут же террористы врать, в самом-то деле.
Короче какая-то охуительная история с рандомным содержанием правды.

Ответить
Никита

Люц Шнайдер

5

Американский спутник уже предоставил кадры с места

Ответить
Люц

Андрей Охапкин

2

И говорить об этом будут либералы, для которых "жизнь человека - бесценна" и т.д. ))))

Ответить
Андрей

Люц Шнайдер

6

Человеческая жизнь бесценна только в случае попадания российских снарядов. В остальных случаях: "ну штош, бывает". ред.

Ответить
Люц

Люц Шнайдер

0

@Madegghead , киберпартизан?

Ответить
Люц

alexferman

3

Он молится на святые Штаты 😄

Ответить
alexfer…

Люц Шнайдер

0

Ясно. Значит куколд обычный.

Ответить
Люц

Madegghead

0

@Вахтёр Тоже не оскорбление?

Ответить
Madeggh…

Люц

0

Стукачок.

Ответить
Madeggh…

Андрей

0

Куколд? Не оскорбление, а стиль жизни

Ответить
Люц

Важный ГОСТ

–2

Что-то не так?

Ответить
Важный

Люц Шнайдер

0

Примерно у одной афганской семьи что-то не так🤷🏻‍♂️

Ответить
Люц

Важный ГОСТ

2

Сколько сегодня умерло детей в Африке от голода?

Ответить
Важный

Люц Шнайдер

2

Твои комментарии выглядят примерно так.

Ситуация: Брифинг министерства обороны США из-за очередной разбомбленной свадьбы в каких-то ебенях. 

Министр: к сожалению, такова война и это сопутствующие жертвы, мы проведём всестороннее расследование, наши американские солдаты просто защищают мирную жизнь. 

Голос из зала: разведка доложила, что это ВКС

Министр: срочно ввести санкции против кровавого режима, мы не допустим гибель мирного населения!

Ответить
Люц

Важный ГОСТ

4

Чего, блядь?

Ответить
Важный

Люц

0

То, блять.

Ответить
Люц

Идеальный фитиль

0

Cædite eos. Novit enim Dominus qui sunt eius

Ответить
ну

Сергей Лукин

10

Ю-ЭС-ЭЙ! Ю-ЭС-ЭЙ! Ю-ЭС-ЭЙ! 

Ответить
ну

Молодежный американец

4

В войне гибнут гражданские, вот так новость!
Кто бы мог подумать!

Ответить
Молодежный

Андрей Охапкин

0

Что думаешь по этому поводу?

Катастрофа Boeing 777 в Донецкой области
Катастрофа Boeing 777 в Донецкой области — крупная авиационная катастрофа, произошедшая 17 июля…
ru.m.wikipedia.org
Ответить
Андрей

Madegghead

0

так все нормальные люди одно и тоже думают, да и уже голландский суд по сути все зачитал...
У данного случая есть один нюанс.
ПВО-шники всех стран конченные раздолбаи. Но гражданские власти всегда признают ответственность и выплачивают компенсацию. На этом инцидент исчерпывается. Так делали американцы, украинцы и даже иранцы.
Но ихтамнеты зассали признавать, начали скрывать и теперь это уже международное преступление. Видишь, маленький нюанс, но кардинально все меняет.

Ответить
Madeggh…

Бип Боп

3

Так делали американцы

признают ответственность

Iran Air Flight 655 грустно смеется на этом моменте

Ответить
ну

Nevi Lant

3

Никогда такого не было и вот опять...

Ответить

Мутный дым

9

а могли и по привычке ядерную сбросить

Ответить
Мутный

Eugene

–1

Электорат бидона не так поймёт 

Ответить
Eugene

Мутный дым

2

зато реднеки довольны, вот это твист

Ответить
Мутный

Eugene

6

Реднека можно даже пригласить, в принципе 

Ответить
Мутный

Lofoten Forsake

2

Реднеки как раз не хотят присутствовать в Афганистане. 

Ответить
Lofoten

Положительный

0

Нет Афганистана — нет проблем

Ответить
Мутный

Люц Шнайдер

0

Так реднеки это электорат Трампа.

Ответить
Eugene

Драматический

1

Такое наверно ничего электорат не поймёт. 

Ответить
Eugene

Maklakov

1

Ядерный?

Ответить

Владислав Косинов

6

Ну а что тут поделать, если террористы живут среди обычных людей, а обычные люди не чураются жить рядом с террористами? Тут не так уж много вариантов. Вот когда придумают роботов-терминаторов, которые будут заходить в дома и убирать по одному того кого надо, тогда и "заживем". ред.

Ответить
Владислав

Банальный ключ

5

Пиздец тут больше в двойных стандартах, касательно непропорциональной реакции общественности.

Солдаты Израиля бомбят террористов, в ответ на обстрел тысячами ракет их территории, и задевают гражданских -> истерика, это недопустимо.

Солдаты США бомбят террористов в ответ на теракт на военной базе в чужой стране -> ну что поделать, это цена за борьбу с международным терроризмом.

¯\_(ツ)_/¯ ред.

Ответить
Банальный

Молодежный

3

Только вот говорят это разные люди, а не одни и те же

Ответить
Банальный

Nevi Lant

0

Так пушто Ж**остан должен тихонько сосать сисечку США и не пукать в чью-либо сторону.

Ответить
Владислав

Robutt

1

Нас уже придумали, но в Афган я хуй поеду😅

Ответить
Владислав

Илья Гераськин

–1

Так США уже изобрели "летающую катану" которую используют как раз для точечного устранения главарей террористов. Не исключено, что и в этот раз использовали её же, а рванула реально взрывчатка в машине

Ответить

Robutt

5

было два автомобиля — Toyota Corona и Toyota Camry.

Точно террорюги, инфа сотка - тойоту обожают 

Ответить

Madegghead

–6

Так а в чем претензии к американцам?
Если бы этот смертник успел доехать до цели, то погибло бы в десятки раз больше людей. 
Чтт должна была делать армия? Не защищаться?

Ответить
Madegghead

Молодежный американец

1

А вдруг у смертника есть дети?
Как они посмели оставить его сиротой?
Он же ребёнок!

Ответить
Молодежный

Madegghead

0

что-то на ТЖ феерия.
Лахте походу отгрузили вагон денег и расконсервировали всех консерв.
Чувствую сейчас тут сейчас как на Пикабе.

Ответить
Madegghead

Небольшой Петя

0

Америка не выдаёт визы своим куколдам, можешь охладить трахание

Ответить
Небольшой

Madegghead

–1

@Вахтёр тоже не оскорбление?

Ответить
Madeggh…

Небольшой Петя

1

Ну ты забайтил меня на комментарий.

Во-первых, рукалицо, такого я даже тут давно не видел.
Во-вторых, повторю, американские штаты не выдают визы за лизание их жопы и это очевидный факт.

@Вахтёр оскорбление?

Ответить
Madegghead

Nikolay Vasiliev

–1

Так а в чем претензии к американцам?

В толпе гражданский жертв, не?

Если бы этот смертник успел доехать до цели, то погибло бы в десятки раз больше людей. 

1. Где инфа что он смертник?
2. Знаешь куда он ехал и сколько там было людей?
Расскажи, очень интересно

Чтт должна была делать армия? Не защищаться?

Как минимум не хуярить с дрона ракетами по жилому району "защищая" афганцев и своих солдат. В колду переиграл или боевиков пересмотрел что-ли? ред.

Ответить
Nikolay

Madegghead

0

1. Где инфа что он смертник?

2. Знаешь куда он ехал и сколько там было людей?  Расскажи, очень интересно

Идешь вверх и перечитываешь статью, все ответы есть.
Как минимум не хуярить с дрона ракетами по жилому району защищая афганцев и своих солдат. В колду переиграл или боевиков пересмотрел что-ли?

Не, подожди. Армия выведена, кроме аэропорта. Спецсназ не должен уже действовать в Кабуле.
Да и попытка захвата спецсназом смертника на машине начиненной взрывчаткой так себе идея.
Эта машина уже посреди города. И ее загрузили взрывчаткой не американцы. И она в любом случае взорвется.
Американцы защищают чисто аэропорт. И сделали это эффективно. Погибло несколько человек вместо пары сотен.

Ответить
Madeggh…

Nikolay Vasiliev

0

Идешь вверх и перечитываешь статью, все ответы есть.

Перечитал, инфы о том что он смертник там нету, также там нету инфы о том куда он планировал ехать. А теперь, будь добр, не сливайся и ответь на мои вопросы без возможных домыслов на основе той информации которая есть в новости

Американцы защищают чисто аэропорт. И сделали это эффективно. Погибло несколько человек вместо пары сотен.

Ещё раз, откуда инфа что он сел в машину и планировал ехать в аэропорт? Маршрутный лист подписал в офисе?

Ответить
Nikolay

Madegghead

0

29 августа США нанесли удар по предполагаемому террористу-смертнику, который готовил теракт возле аэропорта Кабула.

цитата из статьи. На этом мой 15-рублевый друг диалог оканчиваем

Ответить

Партийный украинец

–6

Ну зато больше не будут жить с талибами 

Ответить
Партийный

Doktor Streyndzhlav

2

зато больше не будут жить

Ответить
Doktor

Драматический

0

зато больше не будут

Ответить
Драмати…

Борат Сагдиев

0

зато

Ответить
Борат

Борат Сагдиев

0

н

Ответить

Рпош Ашршщ

0

«Мы были бы глубоко опечалены любой потенциальной гибелью ни в чем не повинных людей»

Это называется сопутствующие потери. Ну че как дети?! ред.

Ответить

Антон Лисин

0

Русские такие новости пишут плаксивые. 

Ответить

Джордж Харви

0

Это была работа на опережение: минус 6 потенциальных лидеров ИГ

Ответить

Nikolay Vasiliev

–1

Мы знаем, что в результате удара по автомобилю последовали мощные взрывы, что указывает на то, что внутри было большое количество взрывчатки и это могло привести к дополнительным жертвам.

Ведь всем известно, что при ударе наши ракеты запущенные с дрона залетают через открытый люк в машине и поражают жертв в висок

Ответить

Деловой крюк

–1

Заебали уже все. СШП, бородачи, россиянские ихтамнеты. Всех на урановые  рудники.

Ответить
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