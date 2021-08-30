Военные США заявили, что после атаки беспилотника в автомобиле предполагаемого террориста взорвалась взрывчатка, это «могло привести к дополнительным жертвам».

3641 просмотров

Девять членов одной семьи погибли в Кабуле в результате удара беспилотника США по автомобилю предполагаемого участника афганского подразделения «Исламского государства»*. Об этом сообщает CNN со ссылкой на брата погибших.

Родственник погибших рассказал, что самой младшей из жертв оказалась двухлетняя девочка. По его словам, это была «обычная семья». «Мы не ИГ, это был семейный дом, где мои братья жили со своими семьями», — добавил он. Соседи и свидетели удара также сообщили журналистам о гибели нескольких человек, включая детей.

Родственник погибших уточнил, что на месте происшествия было два автомобиля — Toyota Corona и Toyota Camry. В одном из них находились члены его семьи.

Представитель Центрального командования вооруженных сил США подтвердил, что им известны сообщения о жертвах среди гражданского населения. «Мы были бы глубоко опечалены любой потенциальной гибелью ни в чем не повинных людей», — заявил он.

Мы знаем, что в результате удара по автомобилю последовали мощные взрывы, что указывает на то, что внутри было большое количество взрывчатки и это могло привести к дополнительным жертвам. Неясно, что именно могло случиться, мы продолжаем расследование. Билл Урбан представитель Центрального командования США

29 августа США нанесли удар по предполагаемому террористу-смертнику, который готовил теракт возле аэропорта Кабула.