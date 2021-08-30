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Новости
Sasha Shambilova

Сайт Readovka внесли в реестр запрещённых по иску «единоросса» из-за материала о захвате «Совхоза им. Ленина» Статьи редакции

Приставы пришли в редакцию с требованием заблокировать сайт сразу после суда из-за другого материла — о тайной яхте.

Доступ к сайту решили ограничить из-за иска Дмитрия Саблина, депутата Госдумы от «Единой России», который требовал удалить материал о передаче ему акций «Совхоза им. Ленина» через жену Павла Грудинина. Об этом сообщает «Роскомсвобода».

Постановление о блокировке Видновский городской суд вынес ещё в марте 2020 года. За отказ удалить публикацию и опубликовать опровержение с издания взыскали 50 тысяч рублей. Однако после выплаты штрафа редакция всё же удалила материал, вместо него на сайте разместили опровержение по решению суда от 28 июня 2020 года.

1 июля у Readovka начался суд по публикации о незадекларированной яхте Саблина. После этого в редакцию издания пришли приставы с требованием заблокировать сайт из-за материала о захвате «Совхоза им. Ленина». Тогда издатель Readovka Андрей Костылёв отметил: «Здесь нам очевидна взаимосвязь с Саблиным. Они полтора года не вспоминали об этом, а в день суда внезапно вспомнили».

6 июля издание объявило о ликвидации сайта по старому адресу readovka.ru, по другому url readovka.news он доступен до сих пор.

#новости #медиа #блокировки

2333 просмотров
26 26 комментариев
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FUNGAME

19

Скоро информационное пространство совсем зачистят и останутся только такие новости:

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FUNGAME

FOX

1

и про надои

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гачик forsaken

10

задоначу 1к зелени тому человеку кто сможет заблокировать тж под любым предлогом

Ответить
гачик

Низкий танк88

5

отсосу тому, кто сможет заблокировать ВКонтакте на территории РФ

Ответить
Низкий

Sanek Igoshev

17

Выбор ещё никогда не был столь сложен

Ответить
Низкий

FUNGAME

1

Ох не просто тебе придётся, если это по инициативе какой-нибудь Мизулиной произойдёт...

Ответить
FUNGAME

Низкий танк88

4

почему же? я пиздабол

Ответить
Низкий

FUNGAME

2

А ну тогда ладно...

Ответить
гачик

Низкий танк88

1

в Украине подойдет?

Ответить
Низкий

гачик forsaken

1

Ну тогда 100 гривен разве что

Ответить
гачик

Низкий танк88

1

за 100 гривен даже не пообедаешь уже нормально((

Ответить
Низкий

Empathy

4

Нуу.. зато 2,5 пары штанов купить можно!

Ответить
гачик

Ramen Warrior

0

мало, только за ролик в Тиктоке  на 60К руб. штрафуют.

Ответить

Драматический кавалер

6

Удар с двойным дном.

Ответить

Robutt

4

Дмитрий саблин и тайная яхта ред.

Ответить
Robutt

Robutt

2

Дмитрий саблин и орден совхоза имени ленина ред.

Ответить
Robutt

Robutt

1

Дмитрий саблин и узник Видновского горсуда

Ответить
Robutt

Robutt

1

Дмитрий саблин и дары Ридовки (ч. 1 и 2)

Ответить

aliftin

2

Вот опять всем бы было похуй, но теперь об этой афере узнает куда больше людей. Ничему не учатся. 

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aliftin

Андрей Рядькин

7

И им будет Похуй

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Dmitry Ryleev

4

Тот чел воруетААААИНОГЕНТ ИНОГЕНТ ЗАПРЕТИТЬ АААААААААААА ЛАЛАЛАЛАА НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ ЗАКРОЙСЯЗАКРОЙСЯЗАКРОЙСЯ

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Asf Fsfsd

3

Прочитал сперва redvodka

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Олег Скоробогатов

2

Пишите как есть - по иску пи...са

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Ведущий пришелец

1

Начинай свой день с блокировок

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Ruslan Albitsky

1

Великолепно. Мало кто знал про Реадовка, почти никто не знал Саблина.

Теперь все узнают, что Саблин - вор (даже если он действительно не виноват). Чего он добивался?

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Дмитрий Семёнов

0

Всё негатив и негатив; но есть и позитивные новости сегодня.
"В апреле 2020 года сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя начальника УФСИН России по Ивановской области Владимира Мельника. Якобы, закупленная техника для нужд женской колонии была неисправна.
Как стало известно журналистам, в 2021 году расследование уголовного дела против Владимира Мельника по ст.285 УК РФ ("злоупотребление должностными полномочиями") было прекращено в связи с отсутствием в действиях Мельника состава преступления; за ним было признано право на реабилитацию." (с) ИвановоНьюс ред.

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