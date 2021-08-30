Приставы пришли в редакцию с требованием заблокировать сайт сразу после суда из-за другого материла — о тайной яхте.

Доступ к сайту решили ограничить из-за иска Дмитрия Саблина, депутата Госдумы от «Единой России», который требовал удалить материал о передаче ему акций «Совхоза им. Ленина» через жену Павла Грудинина. Об этом сообщает «Роскомсвобода».

Постановление о блокировке Видновский городской суд вынес ещё в марте 2020 года. За отказ удалить публикацию и опубликовать опровержение с издания взыскали 50 тысяч рублей. Однако после выплаты штрафа редакция всё же удалила материал, вместо него на сайте разместили опровержение по решению суда от 28 июня 2020 года.

1 июля у Readovka начался суд по публикации о незадекларированной яхте Саблина. После этого в редакцию издания пришли приставы с требованием заблокировать сайт из-за материала о захвате «Совхоза им. Ленина». Тогда издатель Readovka Андрей Костылёв отметил: «Здесь нам очевидна взаимосвязь с Саблиным. Они полтора года не вспоминали об этом, а в день суда внезапно вспомнили».

6 июля издание объявило о ликвидации сайта по старому адресу readovka.ru, по другому url readovka.news он доступен до сих пор.