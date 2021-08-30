Сайт Readovka внесли в реестр запрещённых по иску «единоросса» из-за материала о захвате «Совхоза им. Ленина» Статьи редакции
Приставы пришли в редакцию с требованием заблокировать сайт сразу после суда из-за другого материла — о тайной яхте.
Доступ к сайту решили ограничить из-за иска Дмитрия Саблина, депутата Госдумы от «Единой России», который требовал удалить материал о передаче ему акций «Совхоза им. Ленина» через жену Павла Грудинина. Об этом сообщает «Роскомсвобода».
Постановление о блокировке Видновский городской суд вынес ещё в марте 2020 года. За отказ удалить публикацию и опубликовать опровержение с издания взыскали 50 тысяч рублей. Однако после выплаты штрафа редакция всё же удалила материал, вместо него на сайте разместили опровержение по решению суда от 28 июня 2020 года.
1 июля у Readovka начался суд по публикации о незадекларированной яхте Саблина. После этого в редакцию издания пришли приставы с требованием заблокировать сайт из-за материала о захвате «Совхоза им. Ленина». Тогда издатель Readovka Андрей Костылёв отметил: «Здесь нам очевидна взаимосвязь с Саблиным. Они полтора года не вспоминали об этом, а в день суда внезапно вспомнили».
6 июля издание объявило о ликвидации сайта по старому адресу readovka.ru, по другому url readovka.news он доступен до сих пор.
Скоро информационное пространство совсем зачистят и останутся только такие новости:
задоначу 1к зелени тому человеку кто сможет заблокировать тж под любым предлогом
отсосу тому, кто сможет заблокировать ВКонтакте на территории РФ
в Украине подойдет?
Ну тогда 100 гривен разве что
Дмитрий саблин и тайная яхта ред.
Вот опять всем бы было похуй, но теперь об этой афере узнает куда больше людей. Ничему не учатся.
Тот чел воруетААААИНОГЕНТ ИНОГЕНТ ЗАПРЕТИТЬ АААААААААААА ЛАЛАЛАЛАА НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ ЗАКРОЙСЯЗАКРОЙСЯЗАКРОЙСЯ
Великолепно. Мало кто знал про Реадовка, почти никто не знал Саблина.
Теперь все узнают, что Саблин - вор (даже если он действительно не виноват). Чего он добивался?
Всё негатив и негатив; но есть и позитивные новости сегодня.
"В апреле 2020 года сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя начальника УФСИН России по Ивановской области Владимира Мельника. Якобы, закупленная техника для нужд женской колонии была неисправна.
Как стало известно журналистам, в 2021 году расследование уголовного дела против Владимира Мельника по ст.285 УК РФ ("злоупотребление должностными полномочиями") было прекращено в связи с отсутствием в действиях Мельника состава преступления; за ним было признано право на реабилитацию." (с) ИвановоНьюс ред.