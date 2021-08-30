Пока одни пользователи твиттера называют его «героем», другие говорят о неправильных приоритетах.

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Фото Nowzad/PA

Бывший морской пехотинец Пол Фартинг приземлился в аэропорту Хитроу в Лондоне 29 августа. Основатель приюта для животных в Кабуле рассказал в твиттере о «смешанных эмоциях» после прибытия в Великобританию.

Pen Farthing @PenFarthing Arrived Heathrow with partial success of #OpArk Mixed emotions & true deep feeling of sadness for Afghan today. Heathrow Ops centre, Border Force, HARC & Air Pets were all bloody amazing. Witnessed 1st hand the compassion Heathrow is showing Afghan refugees. 🙏🏼❤ #AboveAndBeyond Прибыл в Хитроу с частичным успехом «Операции „Ковчег”. Смешанные эмоции и настоящее глубокое чувство печали по афганцам сегодня. Операционный центр Хитроу, пограничная служба, HARC и Air Pets — всё было чертовски потрясающе. Я стал свидетелем того, как Хитроу проявляет сострадание к афганским беженцам.

В приюте «Новзад», который Фартинг основал в 2007 году, подтвердили «Би-би-си», что он и около 200 кошек и собак покинули Афганистан 28 августа без персонала организации. Ветеринар Иэн МакГилл, находившийся на борту самолёта, рассказал, что основатель приюта «очень беспокоился за своих сотрудников и за всех других людей, страдающих в Афганистане». Он также сообщил, что животных после приземления отправили в карантинные питомники.

Животные, учитывая то, через что они прошли, в целом находятся в очень хорошей форме. Как вы понимаете, у них достаточно домов для этих животных. Иэн МакГилл ветеринар

Власти Великобритании операцию по эвакуации Фартинга и животных восприняли неоднозначно. Председатель специального комитета по иностранным делам Том Тугендхат рассказал о возможном убийстве семьи своего переводчика.

Трудно доставить людей в аэропорт или вывезти из него, и мы только что задействовали много войск, чтобы эвакуировать 200 собак, в то время как семья моего переводчика, скорее всего, убита. Как один переводчик спросил меня несколько дней назад: «Почему мой пятилетний ребёнок хуже вашей собаки?» Том Тугендхат председатель специального комитета по иностранным делам

Мнения пользователей твиттера также разделилось. Некоторые из них обвинили Фартинга в том, что он недостаточно старался и не оформил необходимые документы для своих сотрудников. Другие сочли его «героем», который «восстановил веру в человечество».

Haze @hazejames @PenFarthing As an ex-Marine, surely you’re familiar with the 7P’s military adage? Why didn’t you arrange a plane and the necessary documents for your “beloved” staff when the withdrawal was announced? Why wait until the chaotic evacuation stage? Вы, как бывший морской пехотинец, наверняка знакомы с военной пословицей 7P? Почему вы не организовали самолёт и необходимые документы для «любимых» сотрудников, когда было объявлено об уходе? Зачем ждать до хаотичной стадии эвакуации?

JPRyan63 @JPRyan63

But, this was wrong. Totally wrong. The animals were not at risk. The Afghan staff, and others who have aided US/UK over two decades, are.

Priorities all over the place. @PenFarthing I am an animal lover. Especially dogs. Been vegetarian for 42 years.But, this was wrong. Totally wrong. The animals were not at risk. The Afghan staff, and others who have aided US/UK over two decades, are.Priorities all over the place. Я люблю животных. Особенно собак. Я — вегетарианец уже 42 года. Но это неправильно. Совершенно неправильно. Животные не подвергались риску. Афганские сотрудники и другие люди, которые помогали США / Великобритании более двух десятилетий, подвергаются. Повсюду приоритеты.

Justice Media @JusticeMedia5

You are a man amongst men, disliked by those lacking humanity and admired by those with it.

Thankyou, we salute you Sir. 💌 @PenFarthing You are a National hero, you have the bravery and compassion that the likes of Wally Wallace and co will never know.You are a man amongst men, disliked by those lacking humanity and admired by those with it.Thankyou, we salute you Sir. 💌 Вы — национальный герой, у вас есть храбрость и сострадание, о которых такие люди, как Уоллес и другие, никогда не узнают. Вы — мужчина среди мужчин, которого не любят те, кому недостает человечности, и восхищаются те, у кого она есть. Спасибо, мы приветствуем вас, сэр.

appleblossomB @appleblossomBe

high , be proud & lets all help those who have had to escape from their homes. Hold this gov to

Task IF you can @PenFarthing Cannot imagine how physically & mentally exhausted you must be . You did everything you could to get your staff out , maybe there’ll be another way . Hold your head uphigh , be proud & lets all help those who have had to escape from their homes. Hold this gov toTask IF you can Не могу представить, насколько вы истощены физически и морально. Вы сделали все, что могли, чтобы вывести свой персонал, может быть, найдется другой способ. Не опускайте руки, гордитесь и давайте помогать всем тем, кто вынужден был бежать из своих домов. Сообщите это правительству Задача, ЕСЛИ вы можете

A T @AT2974 @PenFarthing Sad times for Afghanistan but welcome home. Take stock, catch your breath, have a pint or two then let us all know what we can do to get your team back to the UK. My faith in humanity is restored, thank you. BZ Печальные времена для Афганистана, но добро пожаловать домой. Подведите итоги, отдышитесь, выпейте пинту или две, а затем сообщите нам, что мы можем сделать, чтобы вернуть вашу команду в Великобританию. Моя вера в человечество восстановлена, спасибо.

Пол Фартинг требовал от Великобритании вывести из столицы всех его сотрудников и питомцев. Всего организация «Новзад» содержит 140 собак и 60 кошек, а работают там жители Афганистана. Миссию по спасению он назвал «Операция „Ковчег”».

Изначально её одобрили в министерстве иностранных дел Великобритании, однако после терактов 26 августа в Афганистане, при которых погибло больше ста человек, планы изменили. Фартинга и животных пришлось эвакуировать через соседнюю страну.