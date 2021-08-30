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Новости
Sasha Shambilova

Британец, отказавшийся покидать Кабул без 200 животных, вывез их в Лондон. Персонал приюта остался в Афганистане Статьи редакции

Пока одни пользователи твиттера называют его «героем», другие говорят о неправильных приоритетах.

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924 просмотров
Фото Nowzad/PA

Бывший морской пехотинец Пол Фартинг приземлился в аэропорту Хитроу в Лондоне 29 августа. Основатель приюта для животных в Кабуле рассказал в твиттере о «смешанных эмоциях» после прибытия в Великобританию.

Pen Farthing @PenFarthing
Arrived Heathrow with partial success of #OpArk Mixed emotions & true deep feeling of sadness for Afghan today. Heathrow Ops centre, Border Force, HARC & Air Pets were all bloody amazing. Witnessed 1st hand the compassion Heathrow is showing Afghan refugees. 🙏🏼❤#AboveAndBeyond
Прибыл в Хитроу с частичным успехом «Операции „Ковчег”. Смешанные эмоции и настоящее глубокое чувство печали по афганцам сегодня. Операционный центр Хитроу, пограничная служба, HARC и Air Pets — всё было чертовски потрясающе. Я стал свидетелем того, как Хитроу проявляет сострадание к афганским беженцам.

В приюте «Новзад», который Фартинг основал в 2007 году, подтвердили «Би-би-си», что он и около 200 кошек и собак покинули Афганистан 28 августа без персонала организации. Ветеринар Иэн МакГилл, находившийся на борту самолёта, рассказал, что основатель приюта «очень беспокоился за своих сотрудников и за всех других людей, страдающих в Афганистане». Он также сообщил, что животных после приземления отправили в карантинные питомники.

Животные, учитывая то, через что они прошли, в целом находятся в очень хорошей форме. Как вы понимаете, у них достаточно домов для этих животных.

Иэн МакГилл
ветеринар

Власти Великобритании операцию по эвакуации Фартинга и животных восприняли неоднозначно. Председатель специального комитета по иностранным делам Том Тугендхат рассказал о возможном убийстве семьи своего переводчика.

Трудно доставить людей в аэропорт или вывезти из него, и мы только что задействовали много войск, чтобы эвакуировать 200 собак, в то время как семья моего переводчика, скорее всего, убита. Как один переводчик спросил меня несколько дней назад: «Почему мой пятилетний ребёнок хуже вашей собаки?»

Том Тугендхат
председатель специального комитета по иностранным делам

Мнения пользователей твиттера также разделилось. Некоторые из них обвинили Фартинга в том, что он недостаточно старался и не оформил необходимые документы для своих сотрудников. Другие сочли его «героем», который «восстановил веру в человечество».

Haze @hazejames
@PenFarthing As an ex-Marine, surely you’re familiar with the 7P’s military adage? Why didn’t you arrange a plane and the necessary documents for your “beloved” staff when the withdrawal was announced? Why wait until the chaotic evacuation stage?
Вы, как бывший морской пехотинец, наверняка знакомы с военной пословицей 7P? Почему вы не организовали самолёт и необходимые документы для «любимых» сотрудников, когда было объявлено об уходе? Зачем ждать до хаотичной стадии эвакуации?
JPRyan63 @JPRyan63
@PenFarthing I am an animal lover. Especially dogs. Been vegetarian for 42 years.
But, this was wrong. Totally wrong. The animals were not at risk. The Afghan staff, and others who have aided US/UK over two decades, are.
Priorities all over the place.
Я люблю животных. Особенно собак. Я — вегетарианец уже 42 года. Но это неправильно. Совершенно неправильно. Животные не подвергались риску. Афганские сотрудники и другие люди, которые помогали США / Великобритании более двух десятилетий, подвергаются. Повсюду приоритеты.
Justice Media @JusticeMedia5
@PenFarthing You are a National hero, you have the bravery and compassion that the likes of Wally Wallace and co will never know.
You are a man amongst men, disliked by those lacking humanity and admired by those with it.
Thankyou, we salute you Sir. 💌
Вы — национальный герой, у вас есть храбрость и сострадание, о которых такие люди, как Уоллес и другие, никогда не узнают. Вы — мужчина среди мужчин, которого не любят те, кому недостает человечности, и восхищаются те, у кого она есть. Спасибо, мы приветствуем вас, сэр.
appleblossomB @appleblossomBe
@PenFarthing Cannot imagine how physically & mentally exhausted you must be . You did everything you could to get your staff out , maybe there’ll be another way . Hold your head up
high , be proud & lets all help those who have had to escape from their homes. Hold this gov to
Task IF you can
Не могу представить, насколько вы истощены физически и морально. Вы сделали все, что могли, чтобы вывести свой персонал, может быть, найдется другой способ. Не опускайте руки, гордитесь и давайте помогать всем тем, кто вынужден был бежать из своих домов. Сообщите это правительству Задача, ЕСЛИ вы можете
A T @AT2974
@PenFarthing Sad times for Afghanistan but welcome home. Take stock, catch your breath, have a pint or two then let us all know what we can do to get your team back to the UK. My faith in humanity is restored, thank you. BZ
Печальные времена для Афганистана, но добро пожаловать домой. Подведите итоги, отдышитесь, выпейте пинту или две, а затем сообщите нам, что мы можем сделать, чтобы вернуть вашу команду в Великобританию. Моя вера в человечество восстановлена, спасибо.

Пол Фартинг требовал от Великобритании вывести из столицы всех его сотрудников и питомцев. Всего организация «Новзад» содержит 140 собак и 60 кошек, а работают там жители Афганистана. Миссию по спасению он назвал «Операция „Ковчег”».

Изначально её одобрили в министерстве иностранных дел Великобритании, однако после терактов 26 августа в Афганистане, при которых погибло больше ста человек, планы изменили. Фартинга и животных пришлось эвакуировать через соседнюю страну.

Против операции высказался министр обороны Великобритании Бена Уоллеса. Он заявил, что спасти людей важнее, но после скандала отверг обвинения в препятствовании эвакуации Фартинга и животных.

Британец отказался покидать Афганистан без своих…
Министр обороны Великобритании заявил, что спасти людей важнее, но на фоне скандала объяснил, что…
tjournal.ru

#новости #великобритания #афганистан #животные

31 31 комментарий
7
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31 комментарий
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Космический крюк

7

Ветеринар Иэн МакГилл, находившийся на борту самолёта, рассказал, что основатель приюта «очень беспокоился за своих сотрудников и за всех других людей, страдающих в Афганистане»

и поэтому оставил их там.

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Космический

Массовый Макс

3

действительно, мог же гражданство им накидать по-быстрому перед рейсом.

Ответить
Массовый

Космический крюк

0

ну собакам же сделал

Ответить
Космиче…

Массовый Макс

1

Ты рофлишь что ли? Реально не видишь разницы между ввозом в страну животных и граждан другой страны? Он требовал вывезти и тех и тех - военные вывезли только его и животных. 

Ответить

Tauraloke Esteru

4

В сущности, это одна из версий дилеммы вагонетки, а из неё проблематично выкарабкаться так, чтобы не запятнать репутацию.

Ответить
Tauraloke

Eldar

12

Никакой дилеммы тут нет, разве что в глазах зоофилов.

Ответить

Goga Ochkozade

4

Типичный собачник/кошатник.
Животные - все, люди - никто.

Ответить
Goga

Emile Zäkiev

0

Согласен зоошизоизд дрочёный

Ответить

Мясной инструмент

4

фартинг, хехехе 

Ответить

Огромный кран

3

Жизни пёселей важны!

Ответить
Огромный

Огромный кран

2

и кисуль

Ответить

Тимур Адмиев

2

Жизнь афганцев ничего не стоит.  Для европейцев.   

Ответить
Тимур

Руководящий вентилятор

5

Афганцы сами не сопротивлялись талибану, даже те, кого для этого американцы натренировали. Так что никто за них подставляться не должен.
 
    ред.

Ответить
Руководящий

Огромный кран

0

не сопротивлялись

Ты боевиков насмотрелся с крутыми Рембо, которые в одиночку толпы врагов разваливают? Поищи в интернете людей с реальными ранениями, размозжёнными конечностями, трупами. Это совсем не похоже на то, что можно увидеть в фильмах. Это ужасает.
Если ты думаешь, что быть смелым в подобных ситуациях - это очень просто, то поищи видео как обращаются с пленными. И если у тебя есть хоть немного эмпатии, представь себя на их месте. Ты, например, знал, что около 50% военнопленных подвергались в плену сексуальному насилию?

Ответить
Тимур

Социальный ключ

1

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Ответить

Социальный ключ

3

Прибыл в Хитроу с частичным успехом «Операции „Ковчег”. Смешанные эмоции и настоящее глубокое чувство печали по афганцам сегодня.

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Ответить

гачик forsaken

1

вот гандон, интересно что бы он сказал если его товарищи тоже вместо него бы дохлую суку вывезли из бомбёжки

Ответить
гачик

Eldar

3

Я вообще хуею как в обществе любят делить людей по тому, как они относятся к животным. Почему-то по дефолту считая, что у кошатников и собачников большое сердце. Но сострадать тупому мохнатому рабу дохуя ума не надо.

Ответить

Социальный ключ

2
Ответить

Emile Zäkiev

1

Зоошиза ебаная

Ответить

Robutt

1

Кто бы меня в Лондон вывез 

Ответить
Robutt

Социальный ключ

1

Ты же не афганская собака или кот

Ответить
Социальный

Robutt

1

Я лучше! Я плясать умею

Ответить

Svargr

0

Г****н, если честно.

Ответить
Svargr

Владимир Филатов

1

Господин?

Ответить
Владимир

Огромный кран

1

Скорее Грузин. Хотя он не грузин.

Ответить

Andy Rorsha

1

"Фартинга и животных вывозили на самолёте соседней с Афганистаном страны."

Неслабо покорежило от предложения.

Ответить

Опасный меч

0

Красавчик

Ответить

Максим Манчестер

0

Ну для него собаки не ниже людей, и че? Они подвергались опасности, талибы всех бы убили.

Ответить

Roman Sapon

0

А сотрудники тоже были питомцами, чтобы о них заботиться?

Ответить

Массовый Макс

0

Заебали, вы бы хоть читали пост. Чувак пытался вывезти и людей, и собак, дальше решали военные и МИД. Полные комменты спасителей афганцев, блять.

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