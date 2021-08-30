Британец, отказавшийся покидать Кабул без 200 животных, вывез их в Лондон. Персонал приюта остался в Афганистане Статьи редакции
Пока одни пользователи твиттера называют его «героем», другие говорят о неправильных приоритетах.
Бывший морской пехотинец Пол Фартинг приземлился в аэропорту Хитроу в Лондоне 29 августа. Основатель приюта для животных в Кабуле рассказал в твиттере о «смешанных эмоциях» после прибытия в Великобританию.
В приюте «Новзад», который Фартинг основал в 2007 году, подтвердили «Би-би-си», что он и около 200 кошек и собак покинули Афганистан 28 августа без персонала организации. Ветеринар Иэн МакГилл, находившийся на борту самолёта, рассказал, что основатель приюта «очень беспокоился за своих сотрудников и за всех других людей, страдающих в Афганистане». Он также сообщил, что животных после приземления отправили в карантинные питомники.
Власти Великобритании операцию по эвакуации Фартинга и животных восприняли неоднозначно. Председатель специального комитета по иностранным делам Том Тугендхат рассказал о возможном убийстве семьи своего переводчика.
Мнения пользователей твиттера также разделилось. Некоторые из них обвинили Фартинга в том, что он недостаточно старался и не оформил необходимые документы для своих сотрудников. Другие сочли его «героем», который «восстановил веру в человечество».
Пол Фартинг требовал от Великобритании вывести из столицы всех его сотрудников и питомцев. Всего организация «Новзад» содержит 140 собак и 60 кошек, а работают там жители Афганистана. Миссию по спасению он назвал «Операция „Ковчег”».
Изначально её одобрили в министерстве иностранных дел Великобритании, однако после терактов 26 августа в Афганистане, при которых погибло больше ста человек, планы изменили. Фартинга и животных пришлось эвакуировать через соседнюю страну.
Против операции высказался министр обороны Великобритании Бена Уоллеса. Он заявил, что спасти людей важнее, но после скандала отверг обвинения в препятствовании эвакуации Фартинга и животных.
действительно, мог же гражданство им накидать по-быстрому перед рейсом.
В сущности, это одна из версий дилеммы вагонетки, а из неё проблематично выкарабкаться так, чтобы не запятнать репутацию.
Типичный собачник/кошатник.
Животные - все, люди - никто.
Жизнь афганцев ничего не стоит. Для европейцев.
Афганцы сами не сопротивлялись талибану, даже те, кого для этого американцы натренировали. Так что никто за них подставляться не должен.
ред.
не сопротивлялись
Ты боевиков насмотрелся с крутыми Рембо, которые в одиночку толпы врагов разваливают? Поищи в интернете людей с реальными ранениями, размозжёнными конечностями, трупами. Это совсем не похоже на то, что можно увидеть в фильмах. Это ужасает.
Если ты думаешь, что быть смелым в подобных ситуациях - это очень просто, то поищи видео как обращаются с пленными. И если у тебя есть хоть немного эмпатии, представь себя на их месте. Ты, например, знал, что около 50% военнопленных подвергались в плену сексуальному насилию?
вот гандон, интересно что бы он сказал если его товарищи тоже вместо него бы дохлую суку вывезли из бомбёжки
Кто бы меня в Лондон вывез
Ты же не афганская собака или кот
Г****н, если честно.
"Фартинга и животных вывозили на самолёте соседней с Афганистаном страны."
Неслабо покорежило от предложения.
Ну для него собаки не ниже людей, и че? Они подвергались опасности, талибы всех бы убили.