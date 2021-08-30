ФАС обязала Apple разрешить разработчикам указывать альтернативные способы оплаты в приложениях Статьи редакции
Компания должна исправить нарушение до 30 сентября.
Федеральная антимонопольная служба вынесла предупредение Apple. Ведомство считает, что компания «злоупотребляет доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS».
В службе заявили, что получили обращения от пользователей. В заявлениях указано, что иногда купить, например, электронную книгу, дешевле на сайте продавца, чем в магазине Apple. ФАС связывает это с комиссией от 15% до 30% с каждого платежа в App Store.
Регулятор отмечает, что Apple не допускает в App Store приложения с информацией об альтернативных способах оплаты и ссылками на внешние сайты — это «негативно сказывается на конкуренции» и росте цен. Редакция vc.ru отправила вопросы в ФАС о том, что грозит компании, если она не исправит нарушение.
- В августе 2021 года Apple пошла на мировое соглашение с американскими разработчиками приложений после коллективного иска. Один из пунктов — публикация альтернативных способов оплаты покупок внутри приложений. Решение должен одобрить местный суд.
А почему бы ФАС не внести такие изменения в реальную жизнь? Заходишь в магазин за хлебом, а возле цены табличка, что в соседнем магазине такой же хлеб на 10% дешевле и так с каждым товаром
ирл это будет выглядеть так:
бери у нас с переплатой, но здесь и сейчас, а вот тут тебе список мест подешевле, но тебе придется переться к ним на другой конец города с тремя пересадками и покупать там в переулке у имамбека наличкой ред.
Apple прогнётся под российское законодательство, не в первый раз и не в последний.
Касательно новости, не только в РФ такого требуют, это общемировая практика ред.
это суперохуенная новость, наконец эпл соснет антимонопольного хуйца. в америке пока не смогли но ещё впереди все
В августе 2021 года Apple пошла на мировое соглашение с американскими разработчиками приложений после коллективного иска. Один из пунктов — публикация альтернативных способов оплаты покупок внутри приложений. Решение должен одобрить местный суд.
Вроде тоже всё будет