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Новости
Новости vc.ru

ФАС обязала Apple разрешить разработчикам указывать альтернативные способы оплаты в приложениях Статьи редакции

Компания должна исправить нарушение до 30 сентября.

Федеральная антимонопольная служба вынесла предупредение Apple. Ведомство считает, что компания «злоупотребляет доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS».

В службе заявили, что получили обращения от пользователей. В заявлениях указано, что иногда купить, например, электронную книгу, дешевле на сайте продавца, чем в магазине Apple. ФАС связывает это с комиссией от 15% до 30% с каждого платежа в App Store.

Руководство по рассмотрению App Store (App Store Review Guidelines, пункт 3.1), которому должны следовать разработчики iOS-приложений, запрещает информировать пользователей приложений о наличии альтернативного способа оплаты товара. Такое информирование Apple усматривает в любом виде. В том числе, при наличии в приложении ссылки на сайт разработчика/сервиса или формы регистрации с переходом на сайт в браузере.

Федеральная антимонопольная служба

Регулятор отмечает, что Apple не допускает в App Store приложения с информацией об альтернативных способах оплаты и ссылками на внешние сайты — это «негативно сказывается на конкуренции» и росте цен. Редакция vc.ru отправила вопросы в ФАС о том, что грозит компании, если она не исправит нарушение.

  • В августе 2021 года Apple пошла на мировое соглашение с американскими разработчиками приложений после коллективного иска. Один из пунктов — публикация альтернативных способов оплаты покупок внутри приложений. Решение должен одобрить местный суд.

#новости #apple

450 просмотров
16 16 комментариев
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16 комментариев
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Классический Либерал

3

based

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Woody Johnson

1

А почему бы ФАС не внести такие изменения в реальную жизнь? Заходишь в магазин за хлебом, а возле цены табличка, что в соседнем магазине такой же хлеб на 10% дешевле и так с каждым товаром

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Woody

Леха

2

Потому что в реальной жизни магазины не запрещают поставщикам размещать ссылки на своих товарах, где может быть в частности указано где найти этот товар дешевле 

Ответить
Woody

Покажи, где дядя тебя трогал

0

Зачем фас, открой едадил

Ответить
Woody

Родной франт

0

ирл это будет выглядеть так:
бери у нас с переплатой, но здесь и сейчас, а вот тут тебе список мест подешевле, но тебе придется переться к ним на другой конец города с тремя пересадками и покупать там в переулке у имамбека наличкой ред.

Ответить
Woody

kinrany

0

Поправлю аналогию: на хлебе самим производителем написано, что можно заказать на сайте. Так можно и так делают. ред.

Ответить

Щячло Попячтса

1

В US тоже самое сделают.

Ответить

Григорий Клюшников

1

Ого, российское правительство действительно сделало что-то полезное.

Ответить

Занятый цветок

–1

 ФАС обязала Apple

Apple

Ответить
Занятый

Андрей Охапкин

1

Apple прогнётся под российское законодательство, не в первый раз и не в последний. 
Касательно новости, не только в РФ такого требуют, это общемировая практика ред.

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Андрей

Леха

0

*общемировая мода 

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Robutt

0

До 3 сентября

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Низкий танк88

0

Хороший повод снизить чуток цену стриминговым сервисам.

Ответить

гачик forsaken

0

это суперохуенная новость, наконец эпл соснет антимонопольного хуйца. в америке пока не смогли но ещё впереди все

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гачик

Андрей Охапкин

0

В августе 2021 года Apple пошла на мировое соглашение с американскими разработчиками приложений после коллективного иска. Один из пунктов — публикация альтернативных способов оплаты покупок внутри приложений. Решение должен одобрить местный суд.

Вроде тоже всё будет

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Коровка говорит мууу

0

Через сбербанк онлайн, я надеюсь?

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