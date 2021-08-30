Игровые платформы обязали проверять при регистрации реальные имена пользователей и номер мобильного телефона.

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Власти Китая ограничили время, которое несовершеннолетние могут потратить на видеоигры: теперь им разрешено играть только с 20:00 до 21:00 в пятницу, субботу, воскресенье и в праздничные дни. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство «Синьхуа».

Игровым онлайн-платформам запретили предоставлять услуги детям вне отведённого правилами времени. Чтобы проверять возраст пользователей, они должны требовать при регистрации их реальные имена и номер мобильного телефона.

В 2019 году в Китае запретили несовершеннолетним играть в онлайн-игры по ночам — с десяти вечера до восьми утра. По будням им разрешено играть полтора часа в день, а по выходным — по три часа в день.

Китайские подростки научились обходить ограничения, поэтому в 2021 году Tencent внедрила систему распознавания лиц «Полуночный патруль» для слежки за детьми-геймерами, играющими по ночам. Компания требует выполнять сканирование лица и регистрацию в видеоигре под реальными именами: любой, кто откажется от процедуры или не пройдёт проверку, будет рассматриваться как несовершеннолетний и не сможет играть вечером и ночью.