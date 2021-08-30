Власти Китая запретили детям играть в видеоигры больше трёх часов в неделю Статьи редакции
Игровые платформы обязали проверять при регистрации реальные имена пользователей и номер мобильного телефона.
Власти Китая ограничили время, которое несовершеннолетние могут потратить на видеоигры: теперь им разрешено играть только с 20:00 до 21:00 в пятницу, субботу, воскресенье и в праздничные дни. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство «Синьхуа».
Игровым онлайн-платформам запретили предоставлять услуги детям вне отведённого правилами времени. Чтобы проверять возраст пользователей, они должны требовать при регистрации их реальные имена и номер мобильного телефона.
В 2019 году в Китае запретили несовершеннолетним играть в онлайн-игры по ночам — с десяти вечера до восьми утра. По будням им разрешено играть полтора часа в день, а по выходным — по три часа в день.
Китайские подростки научились обходить ограничения, поэтому в 2021 году Tencent внедрила систему распознавания лиц «Полуночный патруль» для слежки за детьми-геймерами, играющими по ночам. Компания требует выполнять сканирование лица и регистрацию в видеоигре под реальными именами: любой, кто откажется от процедуры или не пройдёт проверку, будет рассматриваться как несовершеннолетний и не сможет играть вечером и ночью.
В Китае стали уделять повышенное внимание несовершеннолетним пользователям видеоигр в последние несколько лет. Власти винят «зависимость от видеоигр» в близорукости и низкой успеваемости подростков. Предполагается, что новые правила помогут «защитить психическое и физическое здоровье несовершеннолетних».
ну вообще-то похоже на что-то подобное и расчёт. темпы роста падают, благосостояние людей растёт, управлять такими сложнее, а тут ещё игры ваши
тоталитарная помойка выходит на новые круги долбоебизма а миллиард терпил хавают любое говно с ложечки
Зачем Россию приплел?)
Если "миллиард" изменить на другое слово, то можно использовать для многих стран.
Мне кажется терпилы, как принято считать не в РФ проживают, а в КНР.
В любой стране с тоталитарным режимом и репрессивным гос.аппаратом: от Германии, Испании, Португалии (в свои лучшие годы) до Кореи, России, Китая. Загнобить можно любой народ ред.
За 50 лет выросли из страны третьего мира до (уже скорого) мирового экономического лидера. Тут таки не нужно быть терпилой, что бы доверится своему лидеру дядюшки Си.
Это все еще весьма бедная страна, если смотреть на подушевые показатели, только за счет поголовья они выходят на первые места. И в экономике у них проблем хватает, в любой момент может стрельнуть.
Это не может быть оправданием. Экономическим лидером является США с меньшим населением нежели в Китае, но в ней отсутствуют подобные законы
У тебя в доме много товаров сделанных в США?
Причем тут изобретённых? Производят-то что?
Не, мне реально интересно, без подъёба, вот что они производят, что имеет огромный спрос во всем мире?
Самое дорогое они производят - Технологии.
Операционка, броузер, процессор - где разработаны?
Гитары Gibson, KitchenAid и Lodge для кухни, Zippo, New Balance, Харлеи – это так навскидку.
Ты перецениваешь стремление к свободе для тех, кто ещё помнит, что такое голод. ред.
Тут таки не нужно быть терпилой, что бы доверится своему лидеру дядюшки Си.
Вон Мао доверились, чуть не передохли от голода. Кто сказал, что Си это Ден, а не Мао (особенно, если Си таки переломит номенклатуру и станет единаличным бессменным диктатором), ред.
Так они выросли на идеях Дэна, которые Си постепенно сворачивает.
Как раз доверие дядюшке СИ точно в очередной раз скинет Китай вниз.
Ждём развала КНР
Ух, ждем революции в Китае)
Возможно, только когда подрастут до 25-30
Дык играть запретили детям. потерпят до 18 и всё
Но только с 20 по 21 час в пятницу субботу и воскресенье, не считая каникул
молодняк — ничто в плане революционного потенциала. Проверено Навальным.
ну у него правда похуже было ещё потому, что в основном городские все
F китайскому киберспорту.
Ждите отечественную версию этого самого закона)
Зачем? Играющие школьники не угрожают власти, в отличие от вышедших "погулять". Так что ждём каждому школьнику 10тыр на видеоигры, чтобы сидели дома. ред.
Видеоигры - новая водка. Наоборот делают доступнее, не шугают за пиратство и тому подобное.
По-моему запрет касается в основном мобильного донатного дерьма, но могу быть не прав.
и онлайн дрочилен. но к сожалению, теперь почти все игры требуют регистрации в лаунчерах, что тоже может подходить под определение. решение - играть на пк во взломанные сингл игры
А китайцы нормальные разве не через впны всякие сидят в инете?
Тоже интересно, как это относится к китайцам, сидящим в моих онлайн-дрочильнях на евросерверах вместе со мной. Походу никак.
больше всего интересно услышать мнение разных совкоебов, которые ставят китай в пример успешного коммунизма
в пример успешного коммунизма
С ними все понятно ещё с 2000-х годов. Когда стало понятно, что Ден Сяопин с рыночными реформами (естественно, противоречащими коммунизму) исправил пиздец, который реальные коммунисты с Мао натворили. ред.
Как это сочетается с тем, что последние игры стали ориентироваться на китайский рынок? Получается зря близзы убирали кости у нежити :)