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Новости
Яна Ломакина

Власти Китая запретили детям играть в видеоигры больше трёх часов в неделю Статьи редакции

Игровые платформы обязали проверять при регистрации реальные имена пользователей и номер мобильного телефона.

63 63 комментария
4224 просмотров
Фото Reuters 

Власти Китая ограничили время, которое несовершеннолетние могут потратить на видеоигры: теперь им разрешено играть только с 20:00 до 21:00 в пятницу, субботу, воскресенье и в праздничные дни. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство «Синьхуа».

Игровым онлайн-платформам запретили предоставлять услуги детям вне отведённого правилами времени. Чтобы проверять возраст пользователей, они должны требовать при регистрации их реальные имена и номер мобильного телефона.

В 2019 году в Китае запретили несовершеннолетним играть в онлайн-игры по ночам — с десяти вечера до восьми утра. По будням им разрешено играть полтора часа в день, а по выходным — по три часа в день.

Китайские подростки научились обходить ограничения, поэтому в 2021 году Tencent внедрила систему распознавания лиц «Полуночный патруль» для слежки за детьми-геймерами, играющими по ночам. Компания требует выполнять сканирование лица и регистрацию в видеоигре под реальными именами: любой, кто откажется от процедуры или не пройдёт проверку, будет рассматриваться как несовершеннолетний и не сможет играть вечером и ночью.

В Китае стали уделять повышенное внимание несовершеннолетним пользователям видеоигр в последние несколько лет. Власти винят «зависимость от видеоигр» в близорукости и низкой успеваемости подростков. Предполагается, что новые правила помогут «защитить психическое и физическое здоровье несовершеннолетних».

#новости #китай #игры

63 63 комментария
21
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63 комментария
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Руководящий вентилятор

44

А что им делать остальное время? Работать на вредных производствах и бить поклоны товарищу Си?

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Руководящий

Огромный кран

27

Сам ответил на свой вопрос

Ответить
Руководящий

alexferman

4

Да

Ответить
Руководящий

Metalcoreman

1

ну вообще-то похоже на что-то подобное и расчёт. темпы роста падают, благосостояние людей растёт, управлять такими сложнее, а тут ещё игры ваши

Ответить
Metalcoreman

Кирилл

0

Лучше пусть игорами занята была бы молодеж, а то под танки пойдут на площади

Ответить
Руководящий

Ирина Ермолова

1

Ухаживать за пандами. Как вам такой вариант))?

Ответить
Руководящий

Aleksey Nikitin

0

какие еще производства, написано что запрещено детям

Ответить

Феминизм здорового человека

31

тоталитарная помойка выходит на новые круги долбоебизма а миллиард терпил хавают любое говно с ложечки

Ответить
Феминизм

Низкий танк88

16

Зачем Россию приплел?)

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Низкий

Феминизм

14

нас всего 140млн, но мы превзойдём их по качественным показателям

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Феминизм

Андрей Рядькин

1

С миски

Ответить
Феминизм

Владимир Филатов

0

Если "миллиард" изменить на другое слово, то можно использовать для многих стран.

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stepan ua

8

Мне кажется терпилы, как принято считать не в РФ проживают, а в КНР.

Ответить
stepan

Непростой Валера

6

В любой стране с тоталитарным режимом и репрессивным гос.аппаратом: от Германии, Испании, Португалии (в свои лучшие годы) до Кореи, России, Китая. Загнобить можно любой народ ред.

Ответить
Непростой

Сознательный

3

 Загнобить можно любой народ

В китае с этим никогда проблем не было. 

Ответить
Непростой

Бип Боп

0

да и без лучших годов - все текущие меры по защите от эпидемии (не затрагивая тему насколько нужны они или нет) те же европейские страны готовы проводить жестко, недовольным - водометом в лицо и палкой по хребтине

любая достаточно развитая бюрократия при желании может загнобить

Ответить
stepan

Сознательный франт

2

За 50 лет выросли из страны третьего мира до (уже скорого) мирового экономического лидера. Тут таки не нужно быть терпилой, что бы доверится своему лидеру дядюшки Си. 

Ответить
Сознательный

Антон Пострунин

1

Это все еще весьма бедная страна, если смотреть на подушевые показатели, только за счет поголовья они выходят на первые места. И в экономике у них проблем хватает, в любой момент может стрельнуть.

Ответить
Антон

Кирилл

1

Минимальная зп уже выше чем в сверхдержаве

Ответить
Кирилл

Madegghead

1

так и средняя зарплата в Китае намного выше...

Ответить
Сознательный

stepan ua

1

Это не может быть оправданием. Экономическим лидером является США с меньшим населением нежели в Китае, но в ней отсутствуют подобные законы

Ответить
stepan

Длинный чувак

0

У тебя в доме много товаров сделанных в США?

Ответить
Длинный

stepan ua

3

У меня в доме полно товаров изобретённых в сша

Ответить
stepan

Длинный чувак

–3

Причем тут изобретённых? Производят-то что?
Не, мне реально интересно, без подъёба, вот что они производят, что имеет огромный спрос во всем мире?

Ответить
Длинный

Madegghead

1

Самое дорогое они производят - Технологии.
Операционка, броузер, процессор - где разработаны?

Ответить
Длинный

Dmts

1

Ну вот я на Боинге летал на днях...

Ответить
Длинный

Непривычный

0

Гитары Gibson, KitchenAid и Lodge для кухни, Zippo, New Balance, Харлеи – это так навскидку. 

Ответить
Непривы…

CiZerin

0

Гитары Gibson

Ты знаешь значение «огромный спрос во всем мире»? Гибсоновские гитары это явно не масс маркет.

Ответить
Непривы…

Длинный

0

Несомненно, это важнейшие товары для всего человечества. Особенно зажигалки.

Ответить
Длинный

Temp Temper

0

Доллары

Ответить
Длинный

Дмитрий

1

А зачем производить в США, а не там, где дешевле? Я чот не догоняю, в чём аргумент? В том, что они научились наконец производить что-то на уровне, приемлемом для аутсорса? Ну молодцы, чо. А прорыв в чём?

Ответить
stepan

Сознательный

0

Ты перецениваешь стремление к свободе для тех, кто ещё помнит, что такое голод.   ред.

Ответить
stepan

Ирина Ермолова

0

Подождём, посмотрим. 

Ответить
stepan

MadRat96

0

То есть калифорнийский закон про ноутбуки = отсутствие подобных законов?

Ответить
Сознательный

Душевный кран

1

Тут таки не нужно быть терпилой, что бы доверится своему лидеру дядюшки Си.

Вон Мао доверились, чуть не передохли от голода. Кто сказал, что Си это Ден, а не Мао (особенно, если Си таки переломит номенклатуру и станет единаличным бессменным диктатором), ред.

Ответить
Сознательный

Madegghead

0

Так они выросли на идеях Дэна, которые Си постепенно сворачивает.
Как раз доверие дядюшке СИ точно в очередной раз скинет Китай вниз.

Ответить

Коровка говорит мууу

5

Ждём развала КНР

Ответить
Коровка

Сознательный франт

1

Соглы. С геймерами шутки плохи. 

Ответить

Vladimir Medvedev

1

Ух, ждем революции в Китае)

Ответить
Vladimir

Photuum

1

Революция пройдёт в Майнкрафте

Ответить
Photuum

Худой паркур

13

с 20:00 до 21:00 в пятницу, субботу, воскресенье и в праздничные дни

Ответить
Vladimir

Руководящий вентилятор

0

Возможно, только когда подрастут до 25-30

Ответить
Руководящий

Феминизм

1

Дык играть запретили детям. потерпят до 18 и всё

Ответить
Феминизм

CiZerin

0

Зная трудолюбие и упорство китайцев они за год возьмут нужный возраст.

Ответить
Vladimir

ну и в чем он не прав

0

революция реддитов, красноглазиков) ред.

Ответить
Vladimir

Dmitry Ryleev

0

Но только с 20 по 21 час в пятницу субботу и воскресенье, не считая каникул

Ответить
Vladimir

Феминизм здорового человека

–3

молодняк — ничто в плане революционного потенциала. Проверено Навальным.
ну у него правда похуже было ещё потому, что в основном городские все

Ответить

постмодерновый синдром

2

F китайскому киберспорту.

Ответить
постмодерновый

Metalcoreman

0

да получаешь кандидата в мастера киберспорта и понеслась ред.

Ответить

Ирина Ермолова

1

Ждите отечественную версию этого самого закона)

Ответить
Ирина

Ivan Boldyrev

3

Зачем? Играющие школьники не угрожают власти, в отличие от вышедших "погулять".  Так что ждём каждому школьнику 10тыр на видеоигры, чтобы сидели дома. ред.

Ответить
Ирина

Имя И Фамилия

0

Видеоигры - новая водка. Наоборот делают доступнее, не шугают за пиратство и тому подобное.

Ответить

Photuum

1

Круто. Если не играешь, можно продавать геймерам время. 

Ответить

pls help

1

Бедные дети, ведь это был их единственный способ уйти от этой кошмарной реальности...

Ответить

Robutt

0

Минус мискарис и игровой  2ядра 2гига 

Ответить

ouxen

0

во и вырастет поколение

Ответить

Виктор Корякин

0

По-моему запрет касается в основном мобильного донатного дерьма, но могу быть не прав.

Ответить
Виктор

Metalcoreman

0

и онлайн дрочилен. но к сожалению, теперь почти все игры требуют регистрации в лаунчерах, что тоже может подходить под определение. решение - играть на пк во взломанные сингл игры

Ответить

Дмитрий Киселев

0

А китайцы нормальные разве не через впны всякие сидят в инете?

Ответить
Дмитрий

Имя И Фамилия

0

Тоже интересно, как это относится к китайцам, сидящим в моих онлайн-дрочильнях на евросерверах вместе со мной. Походу никак.

Ответить

Иван Сидоров

0

больше всего интересно услышать мнение разных совкоебов, которые ставят китай в пример успешного коммунизма 

Ответить
Иван

Душевный кран

0

в пример успешного коммунизма

С ними все понятно ещё с 2000-х годов. Когда стало понятно, что Ден Сяопин с рыночными реформами (естественно, противоречащими коммунизму) исправил пиздец, который реальные коммунисты с Мао натворили. ред.

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Илья Потапов

0

Как это сочетается с тем, что последние игры стали ориентироваться на китайский рынок? Получается зря близзы убирали кости у нежити :) 

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