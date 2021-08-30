В Азове активисты попытались засыпать землёй шурф с археологами из-за опасений, что на месте раскопок поставят вышку 5G Статьи редакции
Археологические работы ради безопасности учёных приостановили.
В городе Азов Ростовской области некоторые жители решили, что археологи, занимавшиеся раскопками на месте древнего городища, якобы роют яму для установки вышки 5G. Чтобы остановить работы, активисты начали забрасывать шурф с учёными землёй, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.
Археологи из организации «Донское наследие» работали на территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище Азака-Таны с некрополем». Минкультуры выдало на раскопки разрешение.
Утром 24 августа к месту проведения археологических работ подошла группа мужчин с лопатами и начала засыпать шурф с находящимися в нём учёными. Активисты решили, что на месте ямы поставят вышку 5G. «Вы сейчас разрешение дадите, потом поставят [вышку 5G]», — заявил один из людей с лопатой. Убедить их, что это научные раскопки, не удалось.
Одним из людей, засыпавших археологов землёй, был член КПРФ и кандидат в депутаты госдумы Станислав Потаков, пишет издание «Блокнот Ростов». Он опубликовал видеозапись инцидента в своём инстаграме, но позже удалил запись.
Археологи написали заявление в полицию. Раскопки в целях безопасности учёных приостановили.
Некоторые считают установку вышек 5G частью теории заговора: якобы от них люди получают облучение и симптомы, подозрительно схожие с эффектом от Covid-19. Посты с конспирологическими текстами и роликами о вреде вышек связи пятого поколения набирают сотни тысяч просмотров.
Противники вышек 5G разными способами пытаются помешать их установке. В Екатеринбурге местные жители неделю спали в палатках на месте строительства, а во Франции противники 5G сожгли местную вышку, оставив полтора миллиона человек без связи. В 2020 году противники нового стандарта сжигали оборудование для 5G по всей Великобритании.
типичные кубаноиды ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
Азов не Кубань
😳🕶🤏
Разве не все что южнее Ростова это Кубань?
Вспомнилась бабка в автобусе, затиравшая другой бабке, что Хакамада - дочь Чубайса
зочем украинцы назвали батальон в честь кубаноидского города? 🤔
Потому что русские и украинцы это один народ.
Настоящие активисты, а не эти ваши твиттерские борцы 💪