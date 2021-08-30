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Новости
Яна Ломакина

В Азове активисты попытались засыпать землёй шурф с археологами из-за опасений, что на месте раскопок поставят вышку 5G Статьи редакции

Археологические работы ради безопасности учёных приостановили.

29 29 комментариев
2145 просмотров

В городе Азов Ростовской области некоторые жители решили, что археологи, занимавшиеся раскопками на месте древнего городища, якобы роют яму для установки вышки 5G. Чтобы остановить работы, активисты начали забрасывать шурф с учёными землёй, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.

Археологи из организации «Донское наследие» работали на территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище Азака-Таны с некрополем». Минкультуры выдало на раскопки разрешение.

Утром 24 августа к месту проведения археологических работ подошла группа мужчин с лопатами и начала засыпать шурф с находящимися в нём учёными. Активисты решили, что на месте ямы поставят вышку 5G. «Вы сейчас разрешение дадите, потом поставят [вышку 5G]», — заявил один из людей с лопатой. Убедить их, что это научные раскопки, не удалось.

Одним из людей, засыпавших археологов землёй, был член КПРФ и кандидат в депутаты госдумы Станислав Потаков, пишет издание «Блокнот Ростов». Он опубликовал видеозапись инцидента в своём инстаграме, но позже удалил запись.

Археологи написали заявление в полицию. Раскопки в целях безопасности учёных приостановили.

Некоторые считают установку вышек 5G частью теории заговора: якобы от них люди получают облучение и симптомы, подозрительно схожие с эффектом от Covid-19. Посты с конспирологическими текстами и роликами о вреде вышек связи пятого поколения набирают сотни тысяч просмотров.

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Противники вышек 5G разными способами пытаются помешать их установке. В Екатеринбурге местные жители неделю спали в палатках на месте строительства, а во Франции противники 5G сожгли местную вышку, оставив полтора миллиона человек без связи. В 2020 году противники нового стандарта сжигали оборудование для 5G по всей Великобритании.

#новости #регионы #5g

29 29 комментариев
13
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29 комментариев
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ouxen

17

типичные кубаноиды ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯ 

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ouxen

Automatique

3

Азов не Кубань 

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Automatique

ouxen

8

😳🕶🤏

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ouxen

Automatique

0
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Automat…

ouxen

3

яснеее не стало ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

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ouxen

Automatique

0

Сколько живу рядом с Азовом, никогда не слышал что называют что-то тут Кубанью.
 

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Automat…

ouxen

0

это мы так называем ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Ответить
Automatique

Ночной

1

Пошли метастазы.

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ouxen

Рыжий

1

Да вы заебали. Там до Кубани 200-250км еще. До той Кубани, которая кубаноидами полнится 

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Рыжий

Bulat Akhmetshin

1

Разве не все что южнее Ростова это Кубань?

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Bulat

ouxen

0

да и сам ростов ( ͡• ͜ʖ ͡• ) 

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Рыжий

Automatique

0

Красава, земляк?

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Рыжий

ouxen

0
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Виртуальный томагавк_два

10

Чёртовы коммунисты, им лишь бы учёных закапывать!

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Robutt

6

Вспомнилась бабка в автобусе, затиравшая другой бабке, что Хакамада - дочь Чубайса

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Robutt

ouxen

2

Le secret de Polichinelle

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ouxen

1

зочем украинцы назвали батальон в честь кубаноидского города? 🤔

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ouxen

Люц Шнайдер

4

Потому что русские и украинцы это один народ.

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Люц

Андрей Охапкин

3

Точнее русские и русские

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Люц

ouxen

2

🇺🇦 украинские вперёд! 🇺🇦

Ответить

некипишуй

2
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Андрей Охапкин

1

Настоящие активисты, а не эти ваши твиттерские борцы 💪

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Андрей

Bob

0

Поговаривают, что некоторые из них всё же пасивисты 

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Стильная самочка орангутана

0

Не подскажете где это снято?

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Стильная

ouxen

2

в Азове

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ouxen

Стильная

1

Пиздец

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Стильная

ouxen

1
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ouxen

ouxen

0
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Стильная

Рыжий

1
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