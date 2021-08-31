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Новости
Сергей Звезда

Организаторы хакатона передумали сотрудничать с журналисткой из-за статуса «иноагента», объяснив это давлением и рисками Статьи редакции

Лауреат премий за расследования назвала ситуацию «ужасно отвратительной». Авторы проекта отметили: «Правоприменители мастерски умеют натягивать на законы любые действия».

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30 августа журналистка «Важных историй» Алеся Мароховская рассказала в фейсбуке, что некоммерческая организация «Информационная культура» отказалась от сотрудничества из-за её попадания в реестр СМИ-иностранных агентов. В комментариях к посту сооснователь компании Иван Бегтин подтвердил эту информацию.

Минюст признал Мароховскую СМИ-иноагентом 20 августа. Вместе с ней в реестр внесли главного редактора «Важных историй» Романа Анина и ещё нескольких сотрудников издания. На момент публикации заметки в списке находится более 43 пунктов.

Мароховская известна расследованиями в области журналистики данных. Она трижды получала премию «Редколлегия», а также выиграла European Press Prize 2021.

«Информационная культура» «уже давно» предложила Мароховской стать одним из менторов хакатона, запланированного на декабрь в Екатеринбурге. «Я согласилась, все были рады», — отметила журналистка. Однако 30 августа, спустя 10 дней после признания её «иноагентом», организация изменила своё решение.

Сегодня «Инфокультура» сообщила мне, что не может заключить со мной контракт, так как их юристы считают, что тогда для них самих есть риск стать иноагентами. Вот так вот «замечательные» коллеги первыми мне продемонстрировали, что значит быть иноагентом в России: тебя будут чураться и ссать иметь с тобой дело. Вчера они были рады, сегодня пишут «Извини, что так выходит. Получается некрасиво».

Хорошо, хоть вы сами осознаёте, что получается некрасиво. И это как бы мягко говоря. Получается вообще-то ужасно отвратительно и подло. Сотрудничать с «Информационной культурой» я теперь больше никогда не буду ни при каком раскладе. И вам не советую, чтобы не о****ь, когда и вас кинут.

Алеся Мароховская
журналистка

Среди тех, кто отреагировал на пост Мароховской, оказался сооснователь и директор «Информационной культуры» Иван Бегтин. Он извинился за решение, а также объяснил его «рисками» и «давлением, о котором не пишет публично».

Под постом Мароховской завязалась дискуссия с Бегтиным. Комментаторы напомнили сооснователю «Инфокультуры», что статус СМИ-иноагента не несёт прямых угроз тем, кто с такими журналистами сотрудничает. Бегтин на это ответил, что «российские правоприменители мастерски умеют натягивать на законы любые действия, вплоть до того, если в каком-то проекте участвует иноагент».

Среди прочего Бегтин в статусе эксперта по открытым данным возглавляет экспертный совет при Генпрокуратуре, а также участвует в советах при Федеральном казначействе, Росстате, Минкомсвязи, Минэкономразвития и правительственной комиссии, связанной с Открытым правительством.

«Инфокультура» работает в статусе автономной некоммерческой организации (АНО) и заявляет, что «основывается на принципе свободы доступа к информации, её прозрачности и достоверности». На сайте АНО указано, что она живёт за счёт пожертвований из России, грантов отечественных фондов и заказов в области открытых данных.

Организация ежегодно публикует отчёты в открытом доступе. В 2020 году «Инфокультура» получила чуть больше 20 миллионов рублей. Из них 10,4 миллиона — по государственному контракту на проект по подготовке образовательных материалов и разработке карт данных, около 580 тысяч рублей — за проект по работе с данными для Департамента транспорта Москвы, ещё около 420 тысяч — за вебинары, часть которых провели для форума Росконгресса и Агентства стратегических инициатив.

#новости #медиа

2 2 комментария
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Aram Mirzoyants

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объяснив это артериальным давлением и ирисками

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Cерьёзный Валера

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Обычное айтишное ссыкло.

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