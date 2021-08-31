Организаторы хакатона передумали сотрудничать с журналисткой из-за статуса «иноагента», объяснив это давлением и рисками Статьи редакции
Лауреат премий за расследования назвала ситуацию «ужасно отвратительной». Авторы проекта отметили: «Правоприменители мастерски умеют натягивать на законы любые действия».
30 августа журналистка «Важных историй» Алеся Мароховская рассказала в фейсбуке, что некоммерческая организация «Информационная культура» отказалась от сотрудничества из-за её попадания в реестр СМИ-иностранных агентов. В комментариях к посту сооснователь компании Иван Бегтин подтвердил эту информацию.
«Информационная культура» «уже давно» предложила Мароховской стать одним из менторов хакатона, запланированного на декабрь в Екатеринбурге. «Я согласилась, все были рады», — отметила журналистка. Однако 30 августа, спустя 10 дней после признания её «иноагентом», организация изменила своё решение.
Среди тех, кто отреагировал на пост Мароховской, оказался сооснователь и директор «Информационной культуры» Иван Бегтин. Он извинился за решение, а также объяснил его «рисками» и «давлением, о котором не пишет публично».
Под постом Мароховской завязалась дискуссия с Бегтиным. Комментаторы напомнили сооснователю «Инфокультуры», что статус СМИ-иноагента не несёт прямых угроз тем, кто с такими журналистами сотрудничает. Бегтин на это ответил, что «российские правоприменители мастерски умеют натягивать на законы любые действия, вплоть до того, если в каком-то проекте участвует иноагент».
Среди прочего Бегтин в статусе эксперта по открытым данным возглавляет экспертный совет при Генпрокуратуре, а также участвует в советах при Федеральном казначействе, Росстате, Минкомсвязи, Минэкономразвития и правительственной комиссии, связанной с Открытым правительством.
«Инфокультура» работает в статусе автономной некоммерческой организации (АНО) и заявляет, что «основывается на принципе свободы доступа к информации, её прозрачности и достоверности». На сайте АНО указано, что она живёт за счёт пожертвований из России, грантов отечественных фондов и заказов в области открытых данных.
Организация ежегодно публикует отчёты в открытом доступе. В 2020 году «Инфокультура» получила чуть больше 20 миллионов рублей. Из них 10,4 миллиона — по государственному контракту на проект по подготовке образовательных материалов и разработке карт данных, около 580 тысяч рублей — за проект по работе с данными для Департамента транспорта Москвы, ещё около 420 тысяч — за вебинары, часть которых провели для форума Росконгресса и Агентства стратегических инициатив.