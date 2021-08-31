Сегодня «Инфокультура» сообщила мне, что не может заключить со мной контракт, так как их юристы считают, что тогда для них самих есть риск стать иноагентами. Вот так вот «замечательные» коллеги первыми мне продемонстрировали, что значит быть иноагентом в России: тебя будут чураться и ссать иметь с тобой дело. Вчера они были рады, сегодня пишут «Извини, что так выходит. Получается некрасиво».

Хорошо, хоть вы сами осознаёте, что получается некрасиво. И это как бы мягко говоря. Получается вообще-то ужасно отвратительно и подло. Сотрудничать с «Информационной культурой» я теперь больше никогда не буду ни при каком раскладе. И вам не советую, чтобы не о****ь, когда и вас кинут.

