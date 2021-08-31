США завершили вывод войск из Афганистана спустя почти 20 лет военного присутствия в стране Статьи редакции
Эвакуация граждан США и афганцев, желающих уехать, продолжается.
Последний американский самолёт с военными покинул Кабул, США завершили военную миссию с Афганистане. Об этом сообщил глава Центрального командования вооружённых сил США генерал Кеннет Маккензи.
Маккензи отметил, что на последнем рейсе не удалось вывезти десятки американцев. По его словам, всего США вывезли из Афганистана более 122 тысяч мирных жителей.
Военная миссия США в Афганистане продлилась 19 лет и почти 11 месяцев. Она началась вскоре после теракта 11 сентября 2001 года. Тогда члены самой могущественной исламской группировки в стране «Талибан»* отказались выдать его организатора Усаму бен Ладена.
Решение о выводе войск приняли в 2020 году по договору с талибами. Оба десятилетия война оставалась одной из самых сложных и противоречивых тем в американской политике.
После этого группировка «Талибан»* организовала масштабное наступление и к началу августа захватила около 65% страны. 15 августа боевики вошли в столицу Афганистана Кабул.
*Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.
20 лет и 2 триллиона долларов в нихуя. Как будто операцией Пыня руководил, а не святые Штаты.
Давно известно, что Штаты воюют не ради мира во всём мире, а ради попила бабла на военных бюджетах
Думаю, местные женщины (да и мужчины), которые 20 лет прожили с хотя бы относительными правами, с тобой не согласны.
Надо было сначала людей эвакуировать, а потом свои войска выводить.