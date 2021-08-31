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Новости
Sasha Shambilova

США завершили вывод войск из Афганистана спустя почти 20 лет военного присутствия в стране Статьи редакции

Эвакуация граждан США и афганцев, желающих уехать, продолжается.

19 19 комментариев
684 просмотров
Военный самолёт США покидает Афганистан 30 августа 2021 года Фото AP

Последний американский самолёт с военными покинул Кабул, США завершили военную миссию с Афганистане. Об этом сообщил глава Центрального командования вооружённых сил США генерал Кеннет Маккензи.

Военная эвакуация завершена, но дипломатическая миссия для того, чтобы обеспечить возможность выезда из страны для граждан США и афганцев, которые имеют право на выезд в США и которые хотят уехать, продолжается.

Кеннет Маккензи
глава Центрального командования вооружённых сил США

Маккензи отметил, что на последнем рейсе не удалось вывезти десятки американцев. По его словам, всего США вывезли из Афганистана более 122 тысяч мирных жителей.

Мы не смогли забрать всех, кого хотели. Но думаю, что если бы мы задержались на 10 дней дольше, мы всё равно не вывезли бы всех.

Кеннет Маккензи
глава Центрального командования вооружённых сил США

Военная миссия США в Афганистане продлилась 19 лет и почти 11 месяцев. Она началась вскоре после теракта 11 сентября 2001 года. Тогда члены самой могущественной исламской группировки в стране «Талибан»* отказались выдать его организатора Усаму бен Ладена.

Решение о выводе войск приняли в 2020 году по договору с талибами. Оба десятилетия война оставалась одной из самых сложных и противоречивых тем в американской политике.

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После этого группировка «Талибан»* организовала масштабное наступление и к началу августа захватила около 65% страны. 15 августа боевики вошли в столицу Афганистана Кабул.

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*Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.

#новости #афганистан #война #войны21века #сша

19 19 комментариев
7
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19 комментариев
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alexferman

6

20 лет и 2 триллиона долларов в нихуя. Как будто операцией Пыня руководил, а не святые Штаты.

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alexferman

Положительный дым

5

Давно известно, что Штаты воюют не ради мира во всём мире, а ради попила бабла на военных бюджетах

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alexferman

k. wintermute

3

А какой результат ты ожидал увидеть? 

Ответить
alexferman

dead

0

2 триллиона долларов в нихуя

Наивный

Ответить

Реальный ихтиандр

4

Завтра в школу..

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Реальный

Bibba La Bibba

0

Показалось, что желто оранжевые ленты победобесов на рюкзаках 

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Террористический пёс_анон

0

Если эвакуация продолжается, то кто же этих людей охраняет?

Ответить
Террористический

Реальный ихтиандр

1

Талибан

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Террористический

alexferman

0

Украинцы

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Поздний диод

0

получается все траты и жертвы были напрасны?

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Поздний

Московский щит

0

Думаю, местные женщины (да и мужчины), которые 20 лет прожили с хотя бы относительными правами, с тобой не согласны.

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Педагогический Абдужаббор

0

У вас после каждого "талибана" звездочка, которая в конце никак не расшифрована.

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Педагогический

Sasha Shambilova

0

спасибо! поправила

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Sasha

Московский щит

2

поздно...

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Alexander An

0
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Robutt

0

Ну завершили и завершили

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Пустой хот-дог

0

Ну что, как повоевали?

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Кирилл Терентьев

0

Надо было сначала людей эвакуировать, а потом свои войска выводить.

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Кирилл

Феминизм здорового человека

0

Спасибо, ваше мнение очень важно для нас

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