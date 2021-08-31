Эвакуация граждан США и афганцев, желающих уехать, продолжается.

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Военный самолёт США покидает Афганистан 30 августа 2021 года Фото AP

Последний американский самолёт с военными покинул Кабул, США завершили военную миссию с Афганистане. Об этом сообщил глава Центрального командования вооружённых сил США генерал Кеннет Маккензи.

Военная эвакуация завершена, но дипломатическая миссия для того, чтобы обеспечить возможность выезда из страны для граждан США и афганцев, которые имеют право на выезд в США и которые хотят уехать, продолжается. Кеннет Маккензи глава Центрального командования вооружённых сил США

Маккензи отметил, что на последнем рейсе не удалось вывезти десятки американцев. По его словам, всего США вывезли из Афганистана более 122 тысяч мирных жителей.

Мы не смогли забрать всех, кого хотели. Но думаю, что если бы мы задержались на 10 дней дольше, мы всё равно не вывезли бы всех. Кеннет Маккензи глава Центрального командования вооружённых сил США

Военная миссия США в Афганистане продлилась 19 лет и почти 11 месяцев. Она началась вскоре после теракта 11 сентября 2001 года. Тогда члены самой могущественной исламской группировки в стране «Талибан»* отказались выдать его организатора Усаму бен Ладена.

Решение о выводе войск приняли в 2020 году по договору с талибами. Оба десятилетия война оставалась одной из самых сложных и противоречивых тем в американской политике.

После этого группировка «Талибан»* организовала масштабное наступление и к началу августа захватила около 65% страны. 15 августа боевики вошли в столицу Афганистана Кабул.