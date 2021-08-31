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Новости
Sasha Shambilova

На осенние выборы в Госдуму запланировали привлечь блогеров для «нейтрализации фейков» и «обеспечения открытости» Статьи редакции

Авторы идеи говорят, что в идеале блогеры должны присутствовать на 60% участков.

42 42 комментария
2288 просмотров

Проект реализуют региональные власти совместно с Центрами управления регионами (ЦУР), которые подвластны АНО «Диалог». Его цель — повысить доверие к результатам голосования с помощью освещения событий с участков блогерами. Об этом сообщает «Коммерсант».

В задачи проекта входит:

  • формирование позитивного массива сообщений о ходе голосования;
  • информирование о выборах «с места»;
  • обеспечение информационной открытости и прозрачности избирательного процесса;
  • нейтрализация фейков.

Один из источников «Коммерсанта» рассказал, что речь идёт не о популярных блогерах, а о наблюдателях, которых нужно научить «владению соцсетями». В идеале блогеры должны присутствовать на 60% участков. В некоторых случаях их хотят аккредитировать как журналистов, хотя по закону для этого гражданин должен иметь двухмесячный опыт работы в СМИ.

В Ассоциации интернет-технологов России, где состоят многие сотрудники «Диалога» и ЦУРов заявили, что пока консультируются с властями по поводу проекта.

Мы подсмотрели механику этого проекта на прошлогодних выборах президента Татарстана. Там было задействовано порядка 100 популярных республиканских блогеров. Нам показалось, что это способствует открытости института наблюдения. Но мы лишь дали рекомендации, а уж как дальше реализуется — мы этим не занимаемся.

Андрей Цепелев
глава ассоциации интернет-технологов России

Несколько блогеров подтвердили, что им предлагали участвовать в выборах. На такие предложения пожаловались блогеры из Екатеринбурга, Саратова и Крыма.

14 июля ЦИК объявил о закрытии видеонаблюдения на выборах для обычных граждан. Теперь трансляции с участков смогут посмотреть только кандидаты, партии и комиссии.

В начале августа ОБСЕ сообщила, что впервые за почти 30 лет не направит наблюдателей на выборы в Госдуму. Решение объяснили ограничениями со стороны российских властей.

#новости #выборы

42 42 комментария
17
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42 комментария
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Поздний диод

27

Хованский упускает крутой проект 🐴

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Поздний

Худой Никита

31

Написано же, "...хотят привлечь блогеров...", вот одного уже привлекли.

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Худой

Илья Гераськин

0

хотят привлечь блогеров

К уголовной или административной ответственности, источник не уточнил

Ответить
Поздний

Alex A

0

Хованский на острие трендов

Ответить

Серебряный Макс

31

"Его цель — повысить доверие к результатам голосования с помощью освещения событий с участков блогерами."
Б ред.

Ответить
Серебряный

pashazaur

0

Сначала понижаем доверие до плинтуса, а потом чутка повышаем (с их слов).

Ответить

Petr

18

А у меня такая идея - поставьте вэбки на всех участках и никаких блоггеров не надо. Это ж дешево. И докажете честность и открытость выборов

Ответить
Petr

Феминизм здорового человека

2

Дык было
Перестали в инет лить, выше цитата есть.
Алсо по телику так и щебечут про видеонаблюдение, которое теперь никому не посмотреть)

Ответить
Феминизм

Petr

7

Блин. Весь сарказм испортили…

Ответить
Petr

Феминизм

2

Прости Петь, меня комары в пять утра разбудили, котелок не варит щас на четырехсмысленные реплики

Ответить
Феминизм

Robutt

1

Качественно сосали? 

Ответить
Robutt

Феминизм

1

Сука их было трое но они сосали как за целый шалман в пятницу

Ответить

Московский щит

6

У каждого гражданина РФ есть возможность, если он действительно интересуется, как проходят выборы...а видеонаблюдение — это не праздное любопытство, лёжа на диване смотреть кино какое-то. Для этого есть кинотеатр и телевизор. А это большая работа.

Хочешь? Заинтересован? Активный гражданин? Немного надо потрудиться. Потому что мы не можем выбрасывать в виртуальную пустоту миллиарды народных денег просто так, ради амбиций полутора десятков экспертов или ради праздного любопытства.

Хочешь наблюдать? Записывайся в наблюдатели, проходи необходимое обучение, чтобы понимать, что там происходит на самом деле.

© Элла Памфилова ред.

Ответить
Московский

mt

0

Записывайся в наблюдатели, проходи необходимое обучение

"Мы тебя научим родину любить... в смысле за выборами наблюдать".

Ответить

гачик forsaken

4

за деньги открытость что надо будет 👍

Ответить

Сергей Лукин

0

Ребят, я не могу определиться.

🇷🇺 Идти на выборы и голосовать за кандидата от Умного Голосования
🇷🇺 Не ходить на выборы и не делать явку

Ответить
Сергей

Luchano Spaguetti

3

 Не ходить на выборы и не делать явку

И что это даст? 

Ответить
Luchano

Сергей Лукин

0

Не рисовать им высокую явку? Вон, как они людей квартирами-машинами-блогерами завлекают. 🤔  ред.

Ответить
Сергей

Luchano

5

Порога явки сейчас нет, поэтому хоть 10 миллионов придет голосовать, хоть 10 человек - голосование в любом случае окажется легитимным.

Ответить
Luchano

Сергей Лукин

0

Дело не в пороге. Если из 15млн человек на выборы придет 1млн человек, то это покажет недоверие людей к выборам. А если придет 10млн, то будут говорить, доверие людей к власти и выборам большое. Разве не так? 🤔 

Ответить
Сергей

Groosha

1

У меня логика простая. Предположим (ну такой мысленный эксперимент), что каждый неиспользованный бюллетень в итоге всё же используется для голосования за вымышленную Единую Гвинею. И вопрос "идти или не идти" отпадает сам собой

Ответить
Сергей

Sergey Smirnov

1

Кому покажет? Бабе сраке из соседнего подъезда? Можно с таким же успехом фигу в телевизор казать.
Хорошее решение это штрафы за неучастие в выборах, как в некоторых странах.

Ответить
Сергей

Luchano

0

А если придет 10млн, то будут говорить, доверие людей к власти и выборам большое

Или наоборот недоверие, поэтому столько много и пришло, чтобы хоть что-то попытаться изменить. 
Лучше прийти, понаблюдать даже эти 2 минуты за тем, что происходит на участках. Сидя дома на диване, останется лишь верить тому, что творится на участках из слов голосовавших и наблюдателей. 

Ответить
Сергей

Феминизм здорового человека

3

Делай явку, хуже этим не сделаешь. Хоть на бюллетене порисуй

Ответить
Сергей

Денис Савицкий

1

Идти и голосовать за кандидата от умного голосования - может хоть что-то изменить, а неучастие - ничего

Ответить
Сергей

Andre Macareno

0

Сходить и поставить галочку с криком «Ты получишь то, что заслужил»

Ответить

Mark Black

1

Всё и так открыто

Ответить
Mark

Молчаливый хичхакер

0

это че крышки для 3хлитровых банок?

Ответить
Молчаливый

Mark Black

1

Думаю, они универсальные, но да

Ответить

Владислав Микк

1

Ждем список продажных блогеров?

Ответить

Michael Petrov

1

проститутки. что может быть более открыто и прозрачно. ценники за них вывесят?

Ответить

Трансгендолёт

1

формирование позитивного массива сообщений о ходе голосования;

То есть вполне официально заявляют что расчехлят "блогеров" из пригожинского пула с никами в твитере типа xIPUgfiwenbj123l? Вот они то и будут срать в инфопространство замещая реальное мнение "правильным". Заебись

PS
Один из источников «Коммерсанта» рассказал, что речь идёт не о популярных блогерах, а о наблюдателях, которых нужно научить «владению соцсетями»

Ну точно ред.

Ответить

робот-бёрдвотчер

1

 >что речь идёт не о популярных блогерах, а о наблюдателях, которых нужно научить «владению соцсетями».

 Ольгинцы ирл. 

Ответить

Дмитрий Тимофеев

–1

не участвуйте в голосовании, потом можно говорить избранным "вы кто такие? я вас не звал, идите" ред.

Ответить
Дмитрий

Феминизм здорового человека

1

Дык ээээ
Это немного не так работает

Ответить
Феминизм

Дмитрий Тимофеев

0

ты чё пёс я оппозиционер!

Ответить

Semen Semenov

0

щобчак и шнурова зовите

Ответить

Robutt

0

Про открытость оч смешно, когда всю поляну нахуй выжгли и всех выгнали или закрыли 

Ответить

FOX

0

эт те самые которые покупаются за 400 000?

Ответить

Alexander Pikalyov

0

А херли вы доступ к камерам наблюдения тогда закрыли, если вам так "открытость" важна? 

Ответить

Роман Олегович

0

Напоминаю, что "благодаря пандемии" голосования у нас теперь длятся больше чем 1 день. Из-за этого РАБОТА НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НЕВОЗМОЖНА! Ни у кого нет таких денег или волонтёрских ресурсов, чтобы обеспечить все участки ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ И КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ людьми для наблюдения за голосованием дольше чем на 1 день!

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Олег Нерославский

0

Очередная проверка на дырявость блогосферы😆

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