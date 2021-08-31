Авторы идеи говорят, что в идеале блогеры должны присутствовать на 60% участков.

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Проект реализуют региональные власти совместно с Центрами управления регионами (ЦУР), которые подвластны АНО «Диалог». Его цель — повысить доверие к результатам голосования с помощью освещения событий с участков блогерами. Об этом сообщает «Коммерсант».

В задачи проекта входит:

формирование позитивного массива сообщений о ходе голосования;

информирование о выборах «с места»;

обеспечение информационной открытости и прозрачности избирательного процесса;



нейтрализация фейков.

Один из источников «Коммерсанта» рассказал, что речь идёт не о популярных блогерах, а о наблюдателях, которых нужно научить «владению соцсетями». В идеале блогеры должны присутствовать на 60% участков. В некоторых случаях их хотят аккредитировать как журналистов, хотя по закону для этого гражданин должен иметь двухмесячный опыт работы в СМИ.

В Ассоциации интернет-технологов России, где состоят многие сотрудники «Диалога» и ЦУРов заявили, что пока консультируются с властями по поводу проекта.

Мы подсмотрели механику этого проекта на прошлогодних выборах президента Татарстана. Там было задействовано порядка 100 популярных республиканских блогеров. Нам показалось, что это способствует открытости института наблюдения. Но мы лишь дали рекомендации, а уж как дальше реализуется — мы этим не занимаемся. Андрей Цепелев глава ассоциации интернет-технологов России

Несколько блогеров подтвердили, что им предлагали участвовать в выборах. На такие предложения пожаловались блогеры из Екатеринбурга, Саратова и Крыма.

14 июля ЦИК объявил о закрытии видеонаблюдения на выборах для обычных граждан. Теперь трансляции с участков смогут посмотреть только кандидаты, партии и комиссии.