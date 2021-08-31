На осенние выборы в Госдуму запланировали привлечь блогеров для «нейтрализации фейков» и «обеспечения открытости» Статьи редакции
Авторы идеи говорят, что в идеале блогеры должны присутствовать на 60% участков.
Проект реализуют региональные власти совместно с Центрами управления регионами (ЦУР), которые подвластны АНО «Диалог». Его цель — повысить доверие к результатам голосования с помощью освещения событий с участков блогерами. Об этом сообщает «Коммерсант».
В задачи проекта входит:
- формирование позитивного массива сообщений о ходе голосования;
- информирование о выборах «с места»;
- обеспечение информационной открытости и прозрачности избирательного процесса;
- нейтрализация фейков.
Один из источников «Коммерсанта» рассказал, что речь идёт не о популярных блогерах, а о наблюдателях, которых нужно научить «владению соцсетями». В идеале блогеры должны присутствовать на 60% участков. В некоторых случаях их хотят аккредитировать как журналистов, хотя по закону для этого гражданин должен иметь двухмесячный опыт работы в СМИ.
В Ассоциации интернет-технологов России, где состоят многие сотрудники «Диалога» и ЦУРов заявили, что пока консультируются с властями по поводу проекта.
Несколько блогеров подтвердили, что им предлагали участвовать в выборах. На такие предложения пожаловались блогеры из Екатеринбурга, Саратова и Крыма.
14 июля ЦИК объявил о закрытии видеонаблюдения на выборах для обычных граждан. Теперь трансляции с участков смогут посмотреть только кандидаты, партии и комиссии.
В начале августа ОБСЕ сообщила, что впервые за почти 30 лет не направит наблюдателей на выборы в Госдуму. Решение объяснили ограничениями со стороны российских властей.
Написано же, "...хотят привлечь блогеров...", вот одного уже привлекли.
хотят привлечь блогеров
К уголовной или административной ответственности, источник не уточнил
А у меня такая идея - поставьте вэбки на всех участках и никаких блоггеров не надо. Это ж дешево. И докажете честность и открытость выборов
Дык было
Перестали в инет лить, выше цитата есть.
Алсо по телику так и щебечут про видеонаблюдение, которое теперь никому не посмотреть)
У каждого гражданина РФ есть возможность, если он действительно интересуется, как проходят выборы...а видеонаблюдение — это не праздное любопытство, лёжа на диване смотреть кино какое-то. Для этого есть кинотеатр и телевизор. А это большая работа.
Хочешь? Заинтересован? Активный гражданин? Немного надо потрудиться. Потому что мы не можем выбрасывать в виртуальную пустоту миллиарды народных денег просто так, ради амбиций полутора десятков экспертов или ради праздного любопытства.
Хочешь наблюдать? Записывайся в наблюдатели, проходи необходимое обучение, чтобы понимать, что там происходит на самом деле.
© Элла Памфилова ред.
Записывайся в наблюдатели, проходи необходимое обучение
"Мы тебя научим родину любить... в смысле за выборами наблюдать".
Ребят, я не могу определиться.
🇷🇺 Идти на выборы и голосовать за кандидата от Умного Голосования
🇷🇺 Не ходить на выборы и не делать явку
Не ходить на выборы и не делать явку
И что это даст?
Не рисовать им высокую явку? Вон, как они людей квартирами-машинами-блогерами завлекают. 🤔 ред.
Дело не в пороге. Если из 15млн человек на выборы придет 1млн человек, то это покажет недоверие людей к выборам. А если придет 10млн, то будут говорить, доверие людей к власти и выборам большое. Разве не так? 🤔
Кому покажет? Бабе сраке из соседнего подъезда? Можно с таким же успехом фигу в телевизор казать.
Хорошее решение это штрафы за неучастие в выборах, как в некоторых странах.
А если придет 10млн, то будут говорить, доверие людей к власти и выборам большое
Или наоборот недоверие, поэтому столько много и пришло, чтобы хоть что-то попытаться изменить.
Лучше прийти, понаблюдать даже эти 2 минуты за тем, что происходит на участках. Сидя дома на диване, останется лишь верить тому, что творится на участках из слов голосовавших и наблюдателей.
Идти и голосовать за кандидата от умного голосования - может хоть что-то изменить, а неучастие - ничего
Всё и так открыто
это че крышки для 3хлитровых банок?
формирование позитивного массива сообщений о ходе голосования;
То есть вполне официально заявляют что расчехлят "блогеров" из пригожинского пула с никами в твитере типа xIPUgfiwenbj123l? Вот они то и будут срать в инфопространство замещая реальное мнение "правильным". Заебись
PS
Один из источников «Коммерсанта» рассказал, что речь идёт не о популярных блогерах, а о наблюдателях, которых нужно научить «владению соцсетями»
Ну точно ред.
>что речь идёт не о популярных блогерах, а о наблюдателях, которых нужно научить «владению соцсетями».
Ольгинцы ирл.
не участвуйте в голосовании, потом можно говорить избранным "вы кто такие? я вас не звал, идите" ред.
Дык ээээ
Это немного не так работает
А херли вы доступ к камерам наблюдения тогда закрыли, если вам так "открытость" важна?
Напоминаю, что "благодаря пандемии" голосования у нас теперь длятся больше чем 1 день. Из-за этого РАБОТА НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НЕВОЗМОЖНА! Ни у кого нет таких денег или волонтёрских ресурсов, чтобы обеспечить все участки ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ И КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ людьми для наблюдения за голосованием дольше чем на 1 день!