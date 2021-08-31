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Новости
Sasha Shambilova

«Макдоналдс» зарегистрирует в России разговорные названия «Макдак» и «McDAK» как товарные знаки Статьи редакции

Такое решение приняли для «защиты бренда».

Фото «РИА» Новости

Американская компания McDonaldʼs Corporation подала заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков «Макдак» и «McDAK» — разговорных названий сети ресторанов бренда. На это обратил внимание журналист Кирилл Седов в Facebook.

В пресс-службе McDonald's рассказали РБК, что «заявка на товарный знак подана в соответствии с планами компании по защите бренда».

Сейчас McDonaldʼs принадлежат такие товарные знаки, как «БигМак», «МакФлурри», «МакКафе» и «Университет Гамбургерологии». Также компания запатентовала название «Макдоналдс» на чёрном и полосатом коричневом фонах.

#новости #макдоналдс

3265 просмотров
71 71 комментарий
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71 комментарий
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Поздний диод

17

Окей, все еще можно открыть кафе McDuck

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Поздний

Феминизм здорового человека

5

Дисней не выебут разве?

Ответить
Феминизм

Поздний диод

1

ладно, тогда MacDuck

Ответить
Поздний

Феминизм

15

McDuh

Ответить
Феминизм

гачик forsaken

25

McBruh

Ответить
Феминизм

Молчаливый

2

не воруй хлеб у подполковника Новые Черемушки

Ответить
Феминизм

Tape Arsonist

1

@пепси

Ответить
Феминизм

Солнечный колос

0

Дайте этой девке подушку, спит же на ходу.

Ответить
Феминизм

Антон Пострунин

0

Икею жалко.

Ответить
Феминизм

Eugene Brazgin

0

McD'oh

Ответить
Поздний

Исключительный бокал

2

Mcdick, как тебе

Ответить
Исключительный

Феминизм

4

Шаверма McJizz

Ответить
Исключительный

Поздний диод

1

McFuck))))))))))

Ответить
Поздний

Bibba La Bibba

0

McOck

Ответить
Поздний

робот-бёрдвотчер

0

Не, такое учитывается. 

Ответить
робот-бёрдвотчер

Поздний диод

0

почему?

Ответить

Просто Хэнк

18

Шаурмячные с перевернутой буквой М по всей стране:
Ну, пока жить можно.

Ответить

Исключительный бокал

10

Есть тут выпускники университета гамбургерологии? Хочу узнать - вы ебнутые?

Ответить
Исключительный

Феминизм здорового человека

3

Да по факту это просто буст на руководящие позиции в компании для не даунов с жирно троллящим названием

Ответить
Феминизм

Исключительный

1

То есть в резюме это можно указать, я понял

Ответить
Исключительный

German Times

1

Это же внутреннее образовательное учреждение МакДональдса. Туда не поступают с улицы, а отправляют учиться на менеджеров и так далее.

Ответить
German

Феминизм

0

Тем временем в германии уник гамбургеров выдает дипломы баки и маги

Ответить
Исключительный

Феминизм здорового человека

0

Ты смотрел фильм «основатель»?

Ответить
Феминизм

Исключительный

1

Нет

Ответить
Исключи…

Феминизм

4

Посмотри он оч крутой. Обязательно предварительно возьми хрючева из мака

Ответить
Феминизм

bad_trip_driver

0

я минут 30 ток осилил

Ответить
bad_tri…

Феминизм

1

Эт потому что у тебя бигтейсти под рукой не было

Ответить
Феминизм

bad_trip_driver

1

фэктс

Ответить
Исключи…

Конструктивный

1

пидора ответ

Ответить
Констру…

Исключительный

5

Блять этот нож был даже не в спину

Ответить
Исключи…

Конструктивный

3

это был не нож...

Ответить
Констру…

Исключительный

0

Топор?

Ответить
Исключи…

Феминизм

0

Гарри топор

Ответить
Исключи…

Феминизм

0

Тебе известно это имя?

Ответить
Феминизм

Конструкти

0

для кого Гарри Топор, а для кого Григорий Иванович

Ответить
Феминизм

Исключител

0

Да, хорошо известно

Ответить
Констру…

Нужен Ответ

0

Нет

Ответить

Жестокий пистолет

1

кстати еда в маке перестала быть той, что была еще год назад. совсем другой вкус, мне не нравится

Ответить
Жестокий

Поздний диод

15

это после ковида))

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Поздний

Исключительный

3

не я тоже заметил. интересно изменились ли завтраки, единственное что меня там радовало 

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Поздний диод

3

ну так сходи позавтракай)0

Ответить
Поздний

Поздний диод

1

а я, возможно, ниразу не пробовал их завтраки

что стоит попробовать?

Ответить
Поздний

Исключительный

1

да там все охуенное, кроме яиц и бургеров с яйцами

Ответить
Исключи…

Медный браслет

3

булочки с яишенкой это самый топ.

Ответить
Поздний

Исключительный

1

дак это надо вставать раньше 

Ответить
Исключи…

AZP

–1

Можно кнопку нажать и принесут в постель.

Ответить
AZP

Исключительный

2

я в кровати не люблю есть, мне нравится сидеть в заведении и кофе из пластикового стаканчика потягивать 

Ответить
AZP

Медный браслет

1

почему то не везде доставляют макзавтрак :(

Ответить
Медный

AZP

0

Из двух известных мне служб одна доставляет, а другая нет.

Ответить
Жестокий

Поздний диод

1

был в маке примерно месяц назад, вроде все так же

Ответить
Поздний

Жестокий

0

хз, они даже наггетсы угробили

Ответить
Жестокий

Лысина Арика

0

Потому что они заменили булочки и теперь другой вкус/

Ответить
Жестокий

aliftin

0

От города к городу сильно качество меняется. 

Ответить

БЕ3HOГNM

1

McDick

Ответить

Robutt

1

Сбер, макдак, тинёк... 

Ответить

Дмитрий Тимофеев

1

Скрудж: я что для тебя какая-то шутка?

Ответить

Foma Kiniyaev

1

Надеюсь они этого не читают, но есть же тысяча других названий. 
Мак, Мачелло, Мачанский, и т. д. 

Ответить
Foma

Поверхностный яд

0

Бигмачня ещё

Ответить

Данила Флаер

0
Ответить
Данила

Редкий Валера

1

Примерно так и представляю себе сендвич с дополнительной порцией майонеза, а он чего ожидал

Ответить

Феминизм здорового человека

0

А McDaK и McDak не будут копирайтить?

Ответить

Жабка

0

мдк пусть еще зарегистрирует

Ответить

Евгений Киров

0

Дисней напрягся.

Ответить

Молчаливый хичхакер

0

еще "мачник" забыли

Ответить

Террористический пёс_анон

0

Мы его ещё называли "Мандак"

Ответить

Михаил Октябрьский

0

McDuchnaya 

Ответить

Замечательный цветок

0

Эм Си DAK ред.

Ответить

Никита Смирнов

0

максрак все еще наш

Ответить

Редкий Валера

0

MuckDuck

Ответить

Brown Zweig

0

А Мактрахер скоро зарегистрируют?

Ответить

AZP

–1

Все, кто написал про шаурму - горите в аду.
Сегодня из-за вас пойду на шаурма-стрит и съем сочную, с немного хрустящим лавашом. Может даже со свининой.

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