«Макдоналдс» зарегистрирует в России разговорные названия «Макдак» и «McDAK» как товарные знаки Статьи редакции
Такое решение приняли для «защиты бренда».
Американская компания McDonaldʼs Corporation подала заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков «Макдак» и «McDAK» — разговорных названий сети ресторанов бренда. На это обратил внимание журналист Кирилл Седов в Facebook.
В пресс-службе McDonald's рассказали РБК, что «заявка на товарный знак подана в соответствии с планами компании по защите бренда».
Сейчас McDonaldʼs принадлежат такие товарные знаки, как «БигМак», «МакФлурри», «МакКафе» и «Университет Гамбургерологии». Также компания запатентовала название «Макдоналдс» на чёрном и полосатом коричневом фонах.
Дисней не выебут разве?
ладно, тогда MacDuck
Mcdick, как тебе
Не, такое учитывается.
Да по факту это просто буст на руководящие позиции в компании для не даунов с жирно троллящим названием
Это же внутреннее образовательное учреждение МакДональдса. Туда не поступают с улицы, а отправляют учиться на менеджеров и так далее.
Ты смотрел фильм «основатель»?
Нет
я минут 30 ток осилил
пидора ответ
Блять этот нож был даже не в спину
это после ковида))
не я тоже заметил. интересно изменились ли завтраки, единственное что меня там радовало
ну так сходи позавтракай)0
а я, возможно, ниразу не пробовал их завтраки
что стоит попробовать?
дак это надо вставать раньше
был в маке примерно месяц назад, вроде все так же
Надеюсь они этого не читают, но есть же тысяча других названий.
Мак, Мачелло, Мачанский, и т. д.
Примерно так и представляю себе сендвич с дополнительной порцией майонеза, а он чего ожидал
Все, кто написал про шаурму - горите в аду.
Сегодня из-за вас пойду на шаурма-стрит и съем сочную, с немного хрустящим лавашом. Может даже со свининой.