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Новости
Sasha Shambilova

Главный офис Nike в США дал недельный отпуск всем сотрудникам из-за риска выгорания Статьи редакции

Штаб-квартира компании не работала с 23 по 30 августа.

13 13 комментариев
566 просмотров
Штаб-квартира Nike в Орегоне Фото Getty Images

Компания Nike отправила всех сотрудников офиса в штате Орегон на недельный оплачиваемый отпуск 23 августа, чтобы помочь им бороться с выгоранием. Об этом сообщил глава отдела аналитики Мэтт Марраццо в LinkedIn.

Такое решение компания приняла из-за пандемии, поскольку многие сотрудники чувствуют себя уставшими. Поэтому фирма решила выделить время, чтобы «по возможности сотрудники использовали дополнительный отпуск для отдыха и восстановления», сообщили в Nike изданию Insider.

Все наши старшие руководители посылают чёткий сигнал:

Найдите время, чтобы расслабиться, снять стресс и провести время со своими близкими. Не работайте.

В прошлом году было тяжело — мы все люди! и переживаем травматическое событие! Но я надеюсь, что сопереживание и добродушие, которые мы показываем нашим товарищам по команде, положительно отразятся на культуре работы, продвигающейся вперёд.

Мэтт Марраццо
глава отдела аналитики Nike

Мараццо отметил, что этот отпуск — не просто «неделя», а «признание того, что можно отдавать приоритет психическому здоровью и при этом выполнять работу». Он также добавил, что «бизнес — это хорошо, но здоровье — это правильно».

В июне на неделю также закрыла все свои офисы компания Bumble, занимающаяся приложением для знакомств. Тогда 700 сотрудникам сказали «отключиться и сосредоточиться на себе». В апреле недельный отпуск дали и работникам LinkedIn в попытке снизить риск выгорания.

#новости #сша #nike

13 13 комментариев
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13 комментариев
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Robutt

0

Бедные кожаные мешки, робаты так часто не горят, как вы

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Robutt

Антигравитационный торт

2

как вы

Ответить

Антигравитационный торт

2

Заплатили хоть за эту неделю?

Ответить
Антигравитацион…

Даулет Тургалиев

0

Компания Nike отправила всех сотрудников офиса в штате Орегон на недельный оплачиваемый отпуск 23 августа

Читать статью мы конечно же не будем

Ответить
Даулет

Антигравитационн

0

старую версию как посмотреть?

Ответить
Антигра…

Даулет Тургалиев

0

А всё, раньше надо было

Ответить
Даулет

Антигравитационн

0

так и выгореть недалеко

Ответить
Антигра…

Даулет Тургалиев

0

Ну а ты думал, у нас тут всё серьёзно. 

Ответить
Антигравитацион…

Vitaly Volynsky

0

на недельный оплачиваемый отпуск

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Сексуальный месяц

1

Манагеры и датсайентисты с дизайнерками уштали(((
Дети из Индонезии , шьющие обувь для Найк за 17 центов, видимо в сделку про выходные не входили ред.

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Московский щит

0

 Об этом сообщил глава отдела аналитики Мэтт Марраццо в LinkedIn

Кароче в маркетинговом отделе решили попиарить Ники как заботящуюся о своих сотрудниках компанию.

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Антигравитационный торт

0

Nike - не единственная компания, которая неожиданно дает рабочим возможность отдохнуть в условиях пандемии. В апреле LinkedIn предоставила своим сотрудникам оплачиваемую неделю, чтобы помочь им избежать выгорания. В июне приложение для знакомств Bumble закрыло на неделю все свои офисы, чтобы решить проблему «коллективного выгорания» сотрудников. В следующем месяце у сотрудников компании Hootsuite, занимающейся управлением социальными сетями, была оплачиваемая неделя .

Короче повесточка

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Александр Федоров

0

Главный офис сети продуктовых магазинов "Клубничка" в Урюпинске дал отпуск всему менеджменту на неделю: главное.

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