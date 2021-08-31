Главный офис Nike в США дал недельный отпуск всем сотрудникам из-за риска выгорания Статьи редакции
Штаб-квартира компании не работала с 23 по 30 августа.
Компания Nike отправила всех сотрудников офиса в штате Орегон на недельный оплачиваемый отпуск 23 августа, чтобы помочь им бороться с выгоранием. Об этом сообщил глава отдела аналитики Мэтт Марраццо в LinkedIn.
Такое решение компания приняла из-за пандемии, поскольку многие сотрудники чувствуют себя уставшими. Поэтому фирма решила выделить время, чтобы «по возможности сотрудники использовали дополнительный отпуск для отдыха и восстановления», сообщили в Nike изданию Insider.
Мараццо отметил, что этот отпуск — не просто «неделя», а «признание того, что можно отдавать приоритет психическому здоровью и при этом выполнять работу». Он также добавил, что «бизнес — это хорошо, но здоровье — это правильно».
В июне на неделю также закрыла все свои офисы компания Bumble, занимающаяся приложением для знакомств. Тогда 700 сотрудникам сказали «отключиться и сосредоточиться на себе». В апреле недельный отпуск дали и работникам LinkedIn в попытке снизить риск выгорания.
Бедные кожаные мешки, робаты так часто не горят, как вы
Заплатили хоть за эту неделю?
Компания Nike отправила всех сотрудников офиса в штате Орегон на недельный оплачиваемый отпуск 23 августа
Читать статью мы конечно же не будем
старую версию как посмотреть?
А всё, раньше надо было
так и выгореть недалеко
Nike - не единственная компания, которая неожиданно дает рабочим возможность отдохнуть в условиях пандемии. В апреле LinkedIn предоставила своим сотрудникам оплачиваемую неделю, чтобы помочь им избежать выгорания. В июне приложение для знакомств Bumble закрыло на неделю все свои офисы, чтобы решить проблему «коллективного выгорания» сотрудников. В следующем месяце у сотрудников компании Hootsuite, занимающейся управлением социальными сетями, была оплачиваемая неделя .
Короче повесточка
Главный офис сети продуктовых магазинов "Клубничка" в Урюпинске дал отпуск всему менеджменту на неделю: главное.