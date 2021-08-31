В России запустили сайт для жалоб от бюджетников на принуждение к голосованию Статьи редакции
В экспертный совет проекта «Ваш выбор» вошла политолог Екатерина Шульман.
Проект «Ваш выбор» предлагает информационную и юридическую поддержку бюджетникам, которых принуждают к голосованию на выборах. Они могут сообщить об этом анонимно. Об этом рассказал политик Роман Юнеман.
По словам Юнемана, «узнать, кто отправил сообщение, будет невозможно технически».
Проект уже несколько дней принимает жалобы через телеграм-бот. Приём жалоб и горячая линия запустится 31 августа.
Проект «Ваш выбор» создали при поддержке независимых общественных и политических деятелей. В экспертный совет проекта вошли политологи Екатерина Шульман и Александр Кынев, сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц, главный редактор портала «Справочник наблюдателя» Станислав Рачинский, председатель Межрегионального объединения избирателей Андрей Бузин и другие эксперты.
В России в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября — пройдут выборы в Госдуму. В 39 регионах также будут выбирать депутатов местных парламентов, в девяти субъектах — губернаторов, в 11 областных центрах — глав городов.
узнать, кто отправил сообщение, будет невозможно технически
тогда по старинке проверят гипотетически
через бота можно узнать только id юзера в боте.
сделать с ним что-нибудь невозможно.
он шарится между ботами, так что
если у фсб лежит где-то базенка "телефон-id юзера" выгруженная из дурова
или
юзер логинился на госуслуги через телегерам
то можно узнать что-то
но вероятность всего этого около нуля
Просто наверняка отымеют всех кто посмел проявлять недовольство в коллективе по которому поступила жалоба. Круговая порука - наше все
Никнейм, по которому можно узнать номер телефона и аккаунты в соцсетях, как делают боты типа «глаз бога».
ещё одни потенциальные иностранные агенты нашлись
Или кто-то решил вычислить недовольных бюджетников — потенциальных вредителей на производстве. ред.
Хорошая лакмусовая бумажка, если Шульман опять будет в сахаре и к ней даже не придут, то значит она - кремлёвская
Причем не написано, что принуждают бюджетников голосовать за единую Россию
Джва года работаю в бюджете, на всех выборах принуждали именно к участию. Щас настойчиво "рекомендуют" использовать электронное голосование.
ну что плохого
Им явка нужна, результаты они сами уже посчитают как надо
результаты они сами уже посчитают как надо
Фантазии.
Я лично наблюдал подсчёт голосов на выборах 2018, никакой честностью там и не пахнет! Сколько я видел испорченных бюллетеней, сколько их портили мои знакомые, но никогда, НИ ОДНОГО! из этих бюллетеней я не видел в статистике: испорченных бюллетеней на участке – 0
Зачем они это делают, я понятия не имею. Наверное, боятся, что 5-10 испорченных бумажек – это уже показатель непокорности, возможно даже бунт!
Да нет, просто тех кто считают поуволняют к ебеням при других результатах, а они больше ничего и не умеют
Лол, зачем им явка?
Зачем им явка нужна? А чтоб голоса отдавать за кого им надо. Если интересно могу рассказать, как они это делают.
Да достаточно посмотреть кто голосовал за отмену порога явки
А ты когда на вокзале разводил- наперсточников ведёшь, тоже бежишь к ним играть? А че, ты ведь честный человек и не мухлюешь, а их грехи на их совести)))
Аналоги — не доказательство. Люди почему-то об этом забывают.
1. Я не на вокзале.
2. Выборы не игра.
3. Власти не напёрсточники.
Ну т.е. твой пример ничего не доказывает.
Давай я тебе приведу противоположный:
Когда мошенники пытаются оформить твою квартиру на себя ты тоже игнорируешь эту ситуацию? Или пытаешься что-то сделать, чтобы не лишиться недвижимости?
затем, что явку могут посчитать тупо по головам на входе наблюдатели, и выявить подлог.
Не поймаю вашей логики, если допустим придет 30% как и собиралось (наблюдатели посчитали по головам), избиркомы там похимичат и не могут нарисовать едру 70%, но если согнать 50% (наблюдатели посчитали по головам) то смогут? Как это работает?
Вот мы им в 2018 показали! Им явка была нужна, а мы не пошли! Всего 76,69% Путин набрал. Во мы сила! ред.
Ага, набрал))))))
Блин, посмотри разборы математиков, фальсификации оценивают не больше чем в 10%.
Разговоры о том, что у Путина 10%, а остальное рисуют — сказки. Рисуют у Лукашенко, а к Путину реальная любовь.
Так что в этот раз произошли относительно небольшие манипуляции, кроме того, они вернулись в довольно ограниченное количество регионов – те, что политолог Дмитрий Орешкин называет электоральными султанатами, плюс некоторое количество областей России: это Саратовская область, это Белгородская область, это Краснодарский край, Ставропольский край. В общем, не очень много.
ред.
Не любовь, а принудиловка. Нужна явка, голоса будут рисовать сами. Если бы не хотели явки, ее бы сушили.
Военные, лояльный бизнес, бюджетники голосуют так, как сказали. На праймериз методички были, тут тоже будут. С силовиками еще проще: сели и поставили галочки за нужных кандидатов по приказу. У рыбаков примерно то же самое: все в одном помещении заполняют, потом капитан собирает листки и сдает - ни о какой тайне речи нет.
Но идти и голосовать надо, так им геморроя больше. ред.
Не любишь секс?
И был хоть один случай, что даже демонстративный отказ привел к последствиям
Хочешь расскажу как происходит, приезжает в бюджетную организацию, глава района (губернатор, кандидат), все друг другу улыбаются и глава просит чтобы явка была, уезжает, директор говорит замам, иди скажите чтобы люди шли, те дальше по цепочке, в конце мастер говорит работягам, завтра выборы идите голосовать, те говорят - Михалыч мне тещу на дачу везди, все давай не могу говорить пока, и всем похер, не похер кандидату и тому кому поставили задачу ред.
Отвезти тёщу на дачу в день выборов может только человек, который не боится, что на него будут давить. Таких в рабочих коллективах единицы. Остальные послушно пойдут и отчитаются. Говорю же, я джва года слежу за этим изнутри, как молодые специалисты (до 30 лет) послушно идут и едут на участки голосования в свой выходной день.
как молодые специалисты (до 30 лет) послушно идут и едут на участки голосования в свой выходной день.
так может это их выбор
Ок, кого то заставили идти на выборы, а он не хотел, почему он за ЕДРО проголосовал тогда?
Необязательно за едро. Тут важен сам факт: люди пришли на выборы. Значит выборы легитимны, значит люди типа участвуют в политической жизни страны и города.
+ Заменить настоящие бюллетени на выброшенные проще, чем просто вбросить.
Если интересует, зачем нужна явка на выборах, лучше почитай разборы в интернете, там все расписано понятнее и доступнее, чем я расскажу
Могу сказать, что нет.
Принуждают просто голосовать.
У них такая система, за кого ни ставь галочку, побеждает нужный кандидат.
1) можно опубличить - когда имена местных начальников всплывут в каких-то сми будет неприятно, хотя этих сми почти не осталось
2) можно направить бумагу - наблюдательные органы (те что не разогнали еще) могут направить красивую официальную бумагу с печатями, такая бумага немного сожмет анус местного начальника
в целом пожалуй и все. в итоге можно только немного напрячь местных начальников чтобы они дважды подумали прежде чем беспредельничать
телега про анонимность
Анонимность действительно работает, пока всякие «кибер-эксперты» не находят малюсенькую уязвимость и не разносят инфу о ней по всему интернету.
У нас есть только неправильные оппозиционеры и неправильные политологи. Одни только комментаторы правильные.
нейтральная
нет.
политолог - теоретик
расскажи нам что такое политолог практик?
рассуждающая
так-то это ее профессия.
в тепличных условиях в вакууме, а не в реальной России
пока видимо могла, была и на гссслужбе и в еспч.
нет
Да
расскажи нам что такое политолог практик
Это политолог, который в состоянии предложить что то, что сможет изменить ситуацию здесь и сейчас , а не в промежутке от сегодня до двух световых лет
так-то это ее профессия.
Ее профессия быть нейтральным сборщиком пара для интеллигенции без конструктива и критики по фактам
пока видимо могла, была и на гссслужбе и в еспч.
Я вижу как этот ЕСПЧ заступается за права и свободы граждан, особенно последние года два. "Не сделали ничего" это сделать комплимент этим людям
Это политолог, который в состоянии предложить что то, что сможет изменить ситуацию здесь и сейчас , а не в промежутке от сегодня до двух световых лет
Только инфантилы с радужным взглядом на мир считают, что есть методы решения проблемы прямо здесь и сейчас, как только захочется, со 100% успехом. А не через планомерную длительную деятельность. Шульман только, сука такая, их скрывает, вот ничего и не получается.
Ее профессия быть нейтральным сборщиком пара для интеллигенции без конструктива и критики по фактам
Если ты не устраиваешь истерик в духе Киселева, только с другой стороны, про орков, фашистских карателей и кровавый режим, а размышляешь адекватно, рассматривая ситуацию со всех сторон без дешевой политической эмоциональной агитации, то ты лоялист и приспособленец. Ясно. Отличный задел для ПРБ ред.
Длительная это сколько? Просто если это случится не при моей жизни, я тогда может не буду тратить время и займусь чем то более актуальным.
Да кто такой этот ваш ПРБ блять.жпг
я тогда может не буду тратить время и займусь чем то более актуальным.
Разрабатывай анус
Либералам? Та там уже шире вселенной горе мое ред.
Почему я должен заботиться не о себе , а о каких то мифических поколениях впереди?
Это не ответ на вопрос почему
Ты подменяешь тезис. Ты говоришь, что Шульман не оч, потому что рассказывает, как построить полноценное гражданское общество, которое сможет всегда решать возникающие проблемы, а не единично каким-то чудесным образом.
Ты хочешь результата прямо здесь и сейчас, то есть веришь, что для решения всех проблем достаточно просто поменять людей во власти и тогда заживём. Бля, да это же опять же чисто риторика путинистов, что бояре плохие, но вот придет царь и своей крепкой рукой порядок наведет.
И многие сторонники оппозиции сейчас мыслят именно так - нужен просто свой царь и тогда всё наладится. А гражданское общество — да нахой оно надо, это долго и сложно
Потому что отпала необходимость в имитации демократии в России ? Тогда чет Путин долго решался
Знаю например как не отвлекать на политическом горизонте на бесполезные инициативы и не распылять время и ресурсы на бесполезную хуйню типа жалоб на принуждение к выборам. Россияне разучились убеждать или хотя бы хитрить чтобы их не принуждали ? Или не умели изначально ? Тогда жалобы тут не помогут
Ну пожалуйся на этом сайте , ок. Мож поможет
во-первых. я не могу пожаловаться на то, что еще не произошло, да и в силу некоторых обстоятельств вряд ли произойдет. во-вторых. нигде не написано, что это была имено ее инициатива. она вошла в совет, все. и ты сам себе противоречишь. хочешь какой-либо активности от людей занятых политикой на "светлой" стороне и в свою же очередь срешь им на головы за их инициативы. удобно шо пиздец, сидеть на диванчике и говном всех поголовно поливать. ред.
телеграм
анонимно
бюджетники
телеграм
ред.
Ну узнают, что в бюджетных организациях принуждают идти на выборы, ну и что дальше? Это уже ни для кого не секрет
да, чтобы начальство провело проверку принуждений на месте
Сайт называется «Ваш Выборг»?
Ну пожаловались, ну отреагировали, ну сделали атата принуждателям, ну даже не уволили, и что? Как раньше уже не будет. ред.
Ну написал коммент, ну обосрал инициативу, ну получил пару плюсов от мамкиных ценников, и что? Ты всё равно ни хуя не понял.
Сайт для жалоб) Когда запустят платформу обид?
Сколько ты дней простоял на Майдане, напомни.
Это просто забавне название напоминающее скорее Книгу Обид из Вархаммера. Ничего против нее не имею. Шульман знает законодательство, поэтому вряд ли это бессмысленное действие.
А на мой вопрос ответишь?
Когда запустят платформу обид?
Какие низкие шутки, у нас за такие в Караз-а-Караке с гирокоптера сбрасывают
А чем тебе слово "жалоба" не нравится?
И почему в шапку тоже вынесена Шульман, хотя там приличный список в меру уважаемых известных людей в совете этом?
Самая известная из ноунеймов
И? Она же там не одна "работает".
Надо было в шапку всех "работающих" занести?
В чем смысл? Эффективнее и легче донести до этих дебилов, что если вас заставляют голосовать за кого-то, то надо идти и голосовать за другого, либо делать что-то другое с бюллетенем (портить его или выносить, я не призываю)
По словам Юнемана, «узнать, кто отправил сообщение, будет невозможно технически».
Ну как бы вот и всё. Дальше работяга вылетает нахуй с предприятия по высосанной из пальца статье и идёт побираться на вокзал на очередной платёж по ипотеке, а свои семьи кормит пойманными в парке голубями. Защитили права работяг, красавчики. ред.
«узнать, кто отправил сообщение, будет невозможно технически»
Т.е. отделить реальную жалобу бюджетника от жалобы либерал-коммуниста-анархиста из 6-го "Б" возможности нет?
Интересно, почему в темах где упоминается Шульман минусят её критиков те, кто в обсуждении никогда не участвует.