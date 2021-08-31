В экспертный совет проекта «Ваш выбор» вошла политолог Екатерина Шульман.

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Проект «Ваш выбор» предлагает информационную и юридическую поддержку бюджетникам, которых принуждают к голосованию на выборах. Они могут сообщить об этом анонимно. Об этом рассказал политик Роман Юнеман.

По словам Юнемана, «узнать, кто отправил сообщение, будет невозможно технически».

Наш проект направлен только на одно — на соблюдение закона. Голосование по совести — конституционное право граждан России. Роман Юнеман автор проект «Ваш выбор»

Проект уже несколько дней принимает жалобы через телеграм-бот. Приём жалоб и горячая линия запустится 31 августа.

Проект «Ваш выбор» создали при поддержке независимых общественных и политических деятелей. В экспертный совет проекта вошли политологи Екатерина Шульман и Александр Кынев, сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц, главный редактор портала «Справочник наблюдателя» Станислав Рачинский, председатель Межрегионального объединения избирателей Андрей Бузин и другие эксперты.