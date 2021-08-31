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Новости
Артём Мазанов

В России запустили сайт для жалоб от бюджетников на принуждение к голосованию Статьи редакции

В экспертный совет проекта «Ваш выбор» вошла политолог Екатерина Шульман.

130 130 комментариев
4609 просмотров

Проект «Ваш выбор» предлагает информационную и юридическую поддержку бюджетникам, которых принуждают к голосованию на выборах. Они могут сообщить об этом анонимно. Об этом рассказал политик Роман Юнеман.

По словам Юнемана, «узнать, кто отправил сообщение, будет невозможно технически».

Наш проект направлен только на одно — на соблюдение закона. Голосование по совести — конституционное право граждан России.

Роман Юнеман
автор проект «Ваш выбор»

Проект уже несколько дней принимает жалобы через телеграм-бот. Приём жалоб и горячая линия запустится 31 августа.

Проект «Ваш выбор» создали при поддержке независимых общественных и политических деятелей. В экспертный совет проекта вошли политологи Екатерина Шульман и Александр Кынев, сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц, главный редактор портала «Справочник наблюдателя» Станислав Рачинский, председатель Межрегионального объединения избирателей Андрей Бузин и другие эксперты.

В России в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября — пройдут выборы в Госдуму. В 39 регионах также будут выбирать депутатов местных парламентов, в девяти субъектах — губернаторов, в 11 областных центрах — глав городов.

#новости

130 130 комментариев
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130 комментариев
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Robutt

75

узнать, кто отправил сообщение, будет невозможно технически

Ответить
Robutt

Поздний диод

6

тогда по старинке проверят гипотетически 

Ответить
Поздний

Bibba La Bibba

1

Арестовать всех, кто уже был арестован. Вдруг повезет

Ответить
Robutt

Британский калькулятор

0

через бота можно узнать только id юзера в боте.
сделать с ним что-нибудь невозможно.

он шарится между ботами, так что
если у фсб лежит где-то базенка "телефон-id юзера" выгруженная из дурова
или
юзер логинился на госуслуги через телегерам
то можно узнать что-то

но вероятность всего этого около нуля

Ответить
Британский

Задумчивой Кот

5

Просто наверняка отымеют всех кто посмел проявлять недовольство в коллективе по которому поступила жалоба. Круговая порука - наше все 

Ответить
Задумчи…

Ваша Закладко

0

покрутят бейцы всем немношк

Ответить
Британский

Христов Мурод

1

Никнейм, по которому можно узнать номер телефона и аккаунты в соцсетях, как делают боты типа «глаз бога».

Ответить
Христов

Британский

1

Average Joe не ставит никнеймы в тележке

Ответить
Robutt

Stanislav Prokhorov

0

. ред.

Ответить

Bad Mother Fucker

37

ещё одни потенциальные иностранные агенты нашлись

Ответить
Bad

Ваша Закладко

0

их принудят узнать кто отправлял сообщения

Ответить
Bad

Люц Шнайдер

0

Или кто-то решил вычислить недовольных бюджетников — потенциальных вредителей на производстве. ред.

Ответить
Bad

Алексей Логачев

–1

Хорошая лакмусовая бумажка, если Шульман опять будет в сахаре и к ней даже не придут, то значит она - кремлёвская

Ответить

Скучный будильник

27

Инициатива какая-то бессмысленная. Ну пожалуются они. А дальше что? Все узнают, что власти принуждают бюджетников голосовать?
И опять эта телега про анонимность.

Ответить
Скучный

Антигравитационный торт

2

Причем не написано, что принуждают бюджетников голосовать за единую Россию

Ответить
Антигравитацион…

Папуша

2

Джва года работаю в бюджете, на всех выборах принуждали именно к участию. Щас настойчиво "рекомендуют" использовать электронное голосование.

Ответить
Папуша

Антигравитационн

–4

ну что плохого

Ответить
Антигра…

Задумчивой Кот

8

Им явка нужна, результаты они сами уже посчитают как надо 

Ответить
Задумчи…

Собственный рак

1

 результаты они сами уже посчитают как надо

Фантазии.

Ответить
Собстве…

Роман Олегович

4

Я лично наблюдал подсчёт голосов на выборах 2018, никакой честностью там и не пахнет! Сколько я видел испорченных бюллетеней, сколько их портили мои знакомые, но никогда, НИ ОДНОГО! из этих бюллетеней я не видел в статистике: испорченных бюллетеней на участке – 0
Зачем они это делают, я понятия не имею. Наверное, боятся, что 5-10 испорченных бумажек – это уже показатель непокорности, возможно даже бунт!

Ответить
Роман

Задумчивой

3

Да нет, просто тех кто считают поуволняют к ебеням при других результатах, а они больше ничего и не умеют 

Ответить
Задумчи…

Антигравитационн

0

Лол, зачем им явка?

Ответить
Антигра…

Ragnar Lodbrok

2

Зачем им явка нужна? А чтоб голоса отдавать за кого им надо. Если интересно могу рассказать, как они это делают. 

Ответить
Ragnar

Evil

0

1. Если всё рисуют, то почему просто нарисовать не могут? В этом какой-то провал логики.
2. Много голосов против нужных кандидатов — больше вбросов и нарушений. Зачем им это надо?

Ответить
Evil

Антигравит

1

Да достаточно посмотреть кто голосовал за отмену порога явки

Ответить
Антигра…

Evil

1

Я всегда за то, чтобы ходить и голосовать, ты сделал всё как должен, а как уж жулики мухлюют — это их проблемы.

Простая и понятная логика честного человека.

Выдумывать конспирологию и пытаться обмухлевать мухлёжников странное занятие.

В этом смысле выборы 2018 года были провальными.

Ответить
Evil

Задумчивой

0

А ты когда на вокзале разводил- наперсточников ведёшь, тоже бежишь к ним играть? А че, ты ведь честный человек и не мухлюешь, а их грехи на их совести))) 

Ответить
Задумчи…

Evil

0

Аналоги — не доказательство. Люди почему-то об этом забывают.

1. Я не на вокзале.
2. Выборы не игра.
3. Власти не напёрсточники.

Ну т.е. твой пример ничего не доказывает.

Давай я тебе приведу противоположный:

Когда мошенники пытаются оформить твою квартиру на себя ты тоже игнорируешь эту ситуацию? Или пытаешься что-то сделать, чтобы не лишиться недвижимости?

Ответить
Evil

Задумчивой

0

"2. Выборы не игра.
3. Власти не напёрсточники."

Аахаахаха хаха 

Ответить
Ragnar

Антигравит

0

Давай расскажи, чем больше явка, тем меньше голосов у ЕДРА

Ответить
Антигра…

Michael Petrov

0

затем, что явку могут посчитать тупо по головам на входе наблюдатели, и выявить подлог. 

Ответить
Michael

Антигравит

0

Не поймаю вашей логики, если допустим придет 30% как и собиралось (наблюдатели посчитали по головам), избиркомы там похимичат и не могут нарисовать едру 70%, но если согнать 50% (наблюдатели посчитали по головам) то смогут? Как это работает?

Ответить
Задумчи…

Evil Pechenka

2

Вот мы им в 2018 показали! Им явка была нужна, а мы не пошли! Всего 76,69% Путин набрал. Во мы сила! ред.

Ответить
Evil

Задумчивой Кот

0

Ага, набрал))))))

Ответить
Задумчи…

Evil

0

Блин, посмотри разборы математиков, фальсификации оценивают не больше чем в 10%.

Разговоры о том, что у Путина 10%, а остальное рисуют — сказки. Рисуют у Лукашенко, а к Путину реальная любовь.

Так что в этот раз произошли относительно небольшие манипуляции, кроме того, они вернулись в довольно ограниченное количество регионов – те, что политолог Дмитрий Орешкин называет электоральными султанатами, плюс некоторое количество областей России: это Саратовская область, это Белгородская область, это Краснодарский край, Ставропольский край. В общем, не очень много.
ред.

Статистика показывает: за Путина вброшено 10…
Заметить фальсификации на выборах можно не только с помощью прямого наблюдения и фиксации вбросов…
www.svoboda.org
Ответить
Evil

dy

0

Не любовь, а принудиловка. Нужна явка, голоса будут рисовать сами. Если бы не хотели явки, ее бы сушили.
Военные, лояльный бизнес, бюджетники голосуют так, как сказали. На праймериз методички были, тут тоже будут. С силовиками еще проще: сели и поставили галочки за нужных кандидатов по приказу. У рыбаков примерно то же самое: все в одном помещении заполняют, потом капитан собирает листки и сдает - ни о какой тайне речи нет.
Но идти и голосовать надо, так им геморроя больше. ред.

Ответить
Антигра…

Папуша

1

Ну это как принуждение к сексу, выбери сам: оральный, анальный или вагинальный. Вариант отказа не предусмотрен.

Ответить
Папуша

Evil Pechenka

1

Не любишь секс?

Ответить
Evil

Папуша

0

Не люблю доминирование в сексе

Ответить
Папуша

Evil

0

Фига ты капризная. ред.

Ответить
Evil

Папуша

1

А ещё очень умная и смешная

Ответить
Папуша

Антигравитационн

0

И был хоть один случай, что даже демонстративный отказ привел к последствиям

Ответить
Антигра…

Папуша

1

Дело не в последствиях как таковых.
Ситуации, когда работодатель принуждает участвовать в государственных выборах, просто не должно быть.

Ответить
Папуша

Антигравит

0

Хочешь расскажу как происходит, приезжает в бюджетную организацию, глава района (губернатор, кандидат), все друг другу улыбаются и глава просит чтобы явка была, уезжает, директор говорит замам, иди скажите чтобы люди шли, те дальше по цепочке, в конце мастер говорит работягам, завтра выборы идите голосовать, те говорят - Михалыч мне тещу на дачу везди, все давай не могу говорить пока, и всем похер, не похер кандидату и тому кому поставили задачу ред.

Ответить
Антигра…

Папуша

2

Отвезти тёщу на дачу в день выборов может только человек, который не боится, что на него будут давить. Таких в рабочих коллективах единицы. Остальные послушно пойдут и отчитаются. Говорю же, я джва года слежу за этим изнутри, как молодые специалисты (до 30 лет) послушно идут и едут на участки голосования в свой выходной день.

Ответить
Папуша

Антигравит

0

как молодые специалисты (до 30 лет) послушно идут и едут на участки голосования в свой выходной день.

так может это их выбор

Ответить
Антигра…

Папуша

2

Это 100% их выбор, так же как их выбор потом тихонько этому возмущаться, пока начальство не слышит.

Всё, что мы делаем, это наш выбор, так что...

Ответить
Папуша

Антигравит

0

Ок, кого то заставили идти на выборы, а он не хотел, почему он за ЕДРО проголосовал тогда?

Ответить
Антигра…

Папуша

2

Необязательно за едро. Тут важен сам факт: люди пришли на выборы. Значит выборы легитимны, значит люди типа участвуют в политической жизни страны и города. 

+ Заменить настоящие бюллетени на выброшенные проще, чем просто вбросить.

Если интересует, зачем нужна явка на выборах, лучше почитай разборы в интернете, там все расписано понятнее и доступнее, чем я расскажу

Ответить
Антигравитацион…

Иван Грозный

2

Могу сказать, что нет.
Принуждают просто голосовать.
У них такая система, за кого ни ставь галочку, побеждает нужный кандидат.

Ответить
Скучный

Британский калькулятор

1

1) можно опубличить - когда имена местных начальников всплывут в каких-то сми будет неприятно, хотя этих сми почти не осталось
2) можно направить бумагу - наблюдательные органы (те что не разогнали еще) могут направить красивую официальную бумагу с печатями, такая бумага немного сожмет анус местного начальника

в целом пожалуй и все. в итоге можно только немного напрячь местных начальников чтобы они дважды подумали прежде чем беспредельничать

Ответить
Скучный

Собственный рак

0

 телега про анонимность

Анонимность действительно работает, пока всякие «кибер-эксперты» не находят малюсенькую уязвимость и не разносят инфу о ней по всему интернету.

Ответить

Сексуальный месяц

1

Опять эта нейтральная политолог - теоретик , рассуждающая о политике в тепличных условиях в вакууме, а не в реальной России ред.

Ответить
Сексуальный

Eugene Panfilov

28

У нас есть только неправильные оппозиционеры и неправильные политологи. Одни только комментаторы правильные.

Ответить
Eugene

Роман Олегович

0

Но конкретно сейчас он прав)

Ответить
Eugene

гачик forsaken

0

ну_к_навальному_тоже_много_вопросов.jpg

Ответить
Сексуальный

Dmitry R.

12

нейтральная

нет.
политолог - теоретик

расскажи нам что такое политолог практик?
рассуждающая

так-то это ее профессия.
в тепличных условиях в вакууме, а не в реальной России

пока видимо могла, была и на гссслужбе и в еспч.

Ответить
Dmitry

Сексуальный

–7

нет

Да
расскажи нам что такое политолог практик

Это политолог, который в состоянии предложить что то, что сможет изменить ситуацию здесь и сейчас , а не в промежутке от сегодня до двух световых лет
так-то это ее профессия.

Ее профессия быть нейтральным сборщиком пара для интеллигенции без конструктива и критики по фактам
пока видимо могла, была и на гссслужбе и в еспч.

Я вижу как этот ЕСПЧ заступается за права и свободы граждан, особенно последние года два. "Не сделали ничего" это сделать комплимент этим людям

Ответить
Сексуал…

Владимир

12

Это политолог, который в состоянии предложить что то, что сможет изменить ситуацию здесь и сейчас , а не в промежутке от сегодня до двух световых лет

Только инфантилы с радужным взглядом на мир считают, что есть методы решения проблемы прямо здесь и сейчас, как только захочется, со 100% успехом. А не через планомерную длительную деятельность. Шульман только, сука такая, их скрывает, вот ничего и не получается.

Ее профессия быть нейтральным сборщиком пара для интеллигенции без конструктива и критики по фактам

Если ты не устраиваешь истерик в духе Киселева, только с другой стороны, про орков, фашистских карателей и кровавый режим, а размышляешь адекватно, рассматривая ситуацию со всех сторон без дешевой политической эмоциональной агитации, то ты лоялист и приспособленец. Ясно. Отличный задел для ПРБ ред.

Ответить
Владимир

Сексуальный

–1

Длительная это сколько? Просто если это случится не при моей жизни, я тогда может не буду тратить время и займусь чем то более актуальным.
Да кто такой этот ваш ПРБ блять.жпг

Ответить
Сексуал…

Положительный

3

я тогда может не буду тратить время и займусь чем то более актуальным.

Разрабатывай анус

Ответить
Положит…

Сексуальный

–1

Либералам? Та там уже шире вселенной горе мое ред.

Ответить
Сексуал…

Положитель

1

Начни с себя

Ответить
Положит…

Сексуальны

1

Меня устраивает текущий диаметр

Ответить
Сексуал…

Положитель

1

Путина и товарища майора, с которыми ты собрался до конца жизни быть, не устраивает

Ответить
Положит…

Сексуальны

0

Тетя Шульман зато нитакая

Ответить
Положит…

Не Как

0

пхах)

Ответить
Сексуал…

Владимир

0

Бля это ж образ мышления чисто наших чинуш - на мой век хватит, а дальше гори оно пламенем все

Ответить
Владимир

Сексуальный

1

Почему я должен заботиться не о себе , а о каких то мифических поколениях впереди?

Ответить
Сексуал…

Владимир

0

Ну вот так же размышляли те, кто творил совок. Плоды теперь все пожинаем

Ответить
Владимир

Сексуальны

0

Это не ответ на вопрос почему

Ответить
Сексуал…

Владимир

0

Ты подменяешь тезис. Ты говоришь, что Шульман не оч, потому что рассказывает, как построить полноценное гражданское общество, которое сможет всегда решать возникающие проблемы, а не единично каким-то чудесным образом.

Ты хочешь результата прямо здесь и сейчас, то есть веришь, что для решения всех проблем достаточно просто поменять людей во власти и тогда заживём. Бля, да это же опять же чисто риторика путинистов, что бояре плохие, но вот придет царь и своей крепкой рукой порядок наведет.

И многие сторонники оппозиции сейчас мыслят именно так - нужен просто свой царь и тогда всё наладится. А гражданское общество — да нахой оно надо, это долго и сложно

Ответить
Сексуал…

Some Dude

2

ЕСПЧ заступается за права и свободы граждан, особенно последние года два

а теперь погугли историю этого спч и почему там больше нет Шульман...

Ответить
Some

Сексуальный

2

Потому что отпала необходимость в имитации демократии в России ? Тогда чет Путин долго решался

Ответить
Сексуал…

Some Dude

0

так еспч при президенте же. о какой сфере ты хоть что-то знаешь?

Ответить
Some

Сексуальный

1

Знаю например как не отвлекать на политическом горизонте на бесполезные инициативы и не распылять время и ресурсы на бесполезную хуйню типа жалоб на принуждение к выборам. Россияне разучились убеждать или хотя бы хитрить чтобы их не принуждали ? Или не умели изначально ? Тогда жалобы тут не помогут

Ответить
Сексуал…

Dmitry R.

1

так еспч их созыва и распустили пару лет назад. по остальным пунктам этот бред мамкиного революционера оторванного от обсуждаемой темы даже комментировать не хочу.

Ответить
Dmitry

Сексуальный

2

Ну пожалуйся на этом сайте , ок. Мож поможет

Ответить
Сексуал…

Dmitry R.

1

во-первых. я не могу пожаловаться на то, что еще не произошло, да и в силу некоторых обстоятельств вряд ли произойдет. во-вторых. нигде не написано, что это была имено ее инициатива. она вошла в совет, все. и ты сам себе противоречишь. хочешь какой-либо активности от людей занятых политикой на "светлой" стороне и в свою же очередь срешь им на головы за их инициативы. удобно шо пиздец, сидеть на диванчике и говном всех поголовно поливать. ред.

Ответить
Dmitry

Сексуальный

2

Но ведь она не на "светлой" сторон, а лишь прикидывается ею...
Ладно , пофиг , нравится раз вам такое - просвета долго ещё не видать тогда

Ответить
Сексуал…

Dmitry R.

1

его и так не видать вне зависимости от нашего отношения к ее персоне.

Ответить
Сексуал…

Александр

0

"Политологи-практики" это политики, чел

Ответить

Сергей Лукин

9

телеграм

анонимно

Ответить
Сергей

Сергей Лукин

7

бюджетники

телеграм
ред.

Ответить
Сергей

Сергей Лукин

2

Ну узнают, что в бюджетных организациях принуждают идти на выборы, ну и что дальше? Это уже ни для кого не секрет

Ответить
Сергей

Stanislav

3

А кого в Австралии принуждают? Это уже мимо, бро

Ответить
Сергей

Собственный рак

0

В чём противоречие?

Ответить

Скучный будильник

8

Жалобу сразу начальству пересылать будут?? ред.

Ответить
Скучный

Поздний диод

9

да, чтобы начальство провело проверку принуждений на месте

Ответить
Поздний

Скучный

2

На месте голосования, прям в кабинке.

Ответить
Поздний

Kir Kirsky

2

проверку на экстремизм

Ответить

Жестокий пистолет

4

Проект уже несколько дней принимает жалобы через телеграм-бот

узнать, кто отправил сообщение, будет невозможно технически

понятно

Ответить

Photuum

3

Сайт называется «Ваш Выборг»?

Ответить
Photuum

Пустой хот-дог

2

Выборг наш!

Ответить
Пустой

Серебряный Макс

2

Урааа

Ответить
Пустой

AZP

1

Финский

Ответить
Пустой

Dmitry R.

0

а был чей?

Ответить

Михаил Ромайкин

4

Ну пожаловались, ну отреагировали, ну сделали атата принуждателям, ну даже не уволили, и что? Как раньше уже не будет. ред.

Ответить
Михаил

Собственный рак

0

Ну написал коммент, ну обосрал инициативу, ну получил пару плюсов от мамкиных ценников, и что? Ты всё равно ни хуя не понял.

Ответить
Собственный

Михаил Ромайкин

1

Так объясни смысл этой инициативы

Ответить

Христов Мурод

4

По словам Юнемана, «узнать, кто отправил сообщение, будет невозможно технически».

предлагает отправить сообщение боту в телеграм с призязанным номером телефона

Ответить

Marhal_New _Arleana

1

Сайт для жалоб) Когда запустят платформу обид?

Ответить
Marhal_New

Макс Романенко

2

Для России это не актуально. Нужна национальная платформа для извинений

Ответить
Marhal_New

Собственный рак

1

Сколько ты дней простоял на Майдане, напомни.

Ответить
Собственный

Marhal_New

–1

Это просто забавне название напоминающее скорее Книгу Обид из Вархаммера. Ничего против нее не имею. Шульман знает законодательство, поэтому вряд ли это бессмысленное действие.

Ответить
Marhal_…

Собственный рак

0

А на мой вопрос ответишь?

Ответить
Собстве…

Marhal_New

0

Да. Нисколько.

Ответить
Marhal_…

Собственный рак

0

Ладно.

Ответить
Marhal_New

Бип Боп

1

Когда запустят платформу обид?

Какие низкие шутки, у нас за такие в Караз-а-Караке с гирокоптера сбрасывают

Ответить
Бип

Marhal_New

0

шаришь

Ответить
Marhal_New

Московский щит

0

А чем тебе слово "жалоба" не нравится?

Ответить
Московский

Stanislav

1

Должно быть "платформа ярости" ред.

Ответить

Джон Кроули

2

Экстремисты detected. 

Ответить

Dmitry Ryleev

2

Сначала подумал что запустили сайт для жаб и удивился, ведь такой уже есть

Ответить

Бесплатный якорь

2

Они бы сразу товарищу майору писать предложили. Телеграм, ндааа 🥴

Ответить

FOX

1

блокировка через 3 2 1

Ответить

Andy Rorsha

–3

И почему в шапку тоже вынесена Шульман, хотя там приличный список в меру уважаемых известных людей в совете этом?

Ответить
Andy

Михаил Ромайкин

5

Самая известная из ноунеймов

Ответить
Михаил

Andy Rorsha

0

И? Она же там не одна "работает".

Ответить
Andy

Михаил Ромайкин

0

Надо было в шапку всех "работающих" занести?

Ответить
Михаил

Andy Rorsha

0

Справедливость это. Нет?

Ответить

Имя и фамилия

1

Только бы они не запятнали репутацию Шульман.

Ответить

Николай Вакуленко

1

И в октябре все дружно искать работу

Ответить

Роман Олегович

1

В чем смысл? Эффективнее и легче донести до этих дебилов, что если вас заставляют голосовать за кого-то, то надо идти и голосовать за другого, либо делать что-то другое с бюллетенем (портить его или выносить, я не призываю)

Ответить

Дядя Серёжа

1

Шульман гарантирует увольнение!

Ответить

Антигравитационный торт

0

т.е. они хотят меньше явки?

Ответить

Алюминиевый волк

0

По словам Юнемана, «узнать, кто отправил сообщение, будет невозможно технически».

Ну как бы вот и всё. Дальше работяга вылетает нахуй с предприятия по высосанной из пальца статье и идёт побираться на вокзал на очередной платёж по ипотеке, а свои семьи кормит пойманными в парке голубями. Защитили права работяг, красавчики. ред.

Ответить

Иван Клюхин

–3

«узнать, кто отправил сообщение, будет невозможно технически»

Т.е. отделить реальную жалобу бюджетника от жалобы либерал-коммуниста-анархиста из 6-го "Б" возможности нет?

Ответить

Andy Rorsha

–3

Интересно, почему в темах где упоминается Шульман минусят её критиков те, кто в обсуждении никогда не участвует.

Ответить
Andy

Andy Rorsha

–1

Собираю эту публику в списке минусящих.)

Ответить
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