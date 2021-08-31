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Новости
Артём Мазанов

Словакия прекратила прививать «Спутником V». Вакцина не зарегистрирована в ЕС, её применение привело к отставке премьера Статьи редакции

Словакия также обвиняла Россию в поставках «Спутника V», который отличается от описанного в журнале The Lancet.

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В последний день, 31 августа, привьют только тех, кто уже получил первую дозу вакцины. Об этом сообщается на сайте Минздрава Словакии.

Вакцинацию прошли около 10,5 тысяч человек, еще 8,1 тысячи человек зарегистрировались на вторую прививку.

В соответствии с ранее принятым решением главы минздрава республики, во вторник, 31 августа, в Словакии завершается вакцинация препаратом «Спутник V», после этой даты сделать вторые прививки этой вакциной будет невозможно. Первые прививки вакциной «Спутник V» были завершены 31 июля.

Минздрав Словакии

Применение «Спутника V» разрешили в Словакии в конце мая, при том, что Европейский союз (ЕС) не одобрил применение вакцины на своей территории. Вакцинация стартовала 7 июня — страна получила из России 200 тысяч доз, но решила использовать только 40 тысяч, остальные продали обратно по цене приобретения — 9,95 долларов за штуку.

Покупка Словакией «Спутника V» привела к правительственному кризису: за вакцину выступал премьер-министр Игорь Матович, а президент Зузана Чапутова и партнёры по правящей коалиции говорили о необходимости дождаться одобрения со стороны ЕС. Вакцину закупили в обход их согласия. Из-за этого правительство Матовича в марте заявило, что уйдёт в отставку.

После этого случился ещё один скандал: Государственный институт по контролю лекарств (SUKL) заявил, что поставленный в Словакию «Спутник V отличается от образцов, результаты испытаний которых опубликовали в научном журнале The Lancet. Об этом же писало и словацкое издание Dennik. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) назвал это фейком и потребовал вернуть вакцину — обвинив власти Словакии в «многочисленных нарушениях контракта» и заявив, что тестирование вакцины проводилось не в сертифицированной лаборатории ЕС.

#новости #вакцинаотcovid19

5 5 комментариев
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5 комментариев
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Учебный самолет

1

ЕС также отказывается от векторных вакцин (единственная – от Джонсон и Джонсон – просто безальтернативная однодозная)

Ответить
Учебный

Скучный будильник

0

А причины?

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Скучный

Антигравитационн

0

Русофобия 

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Учебный

Пётр Дерябин

0

ЕС отказывается от общей вакцинации Джонсоном, где случайное распределение вакцин, но если хочешь именно Джонсоном привиться в обход основной очереди, то можно

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Барашек

0

Покупка Словакией «Спутника V» привела к правительственному кризису

Из-за этого правительство Матовича в марте заявило, что уйдёт в отставку

теперь россия не только вмешивается в выборы других государств, но и сокрушает их правительство

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