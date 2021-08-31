Словакия также обвиняла Россию в поставках «Спутника V», который отличается от описанного в журнале The Lancet.

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В последний день, 31 августа, привьют только тех, кто уже получил первую дозу вакцины. Об этом сообщается на сайте Минздрава Словакии.

Вакцинацию прошли около 10,5 тысяч человек, еще 8,1 тысячи человек зарегистрировались на вторую прививку.

В соответствии с ранее принятым решением главы минздрава республики, во вторник, 31 августа, в Словакии завершается вакцинация препаратом «Спутник V», после этой даты сделать вторые прививки этой вакциной будет невозможно. Первые прививки вакциной «Спутник V» были завершены 31 июля. Минздрав Словакии

Применение «Спутника V» разрешили в Словакии в конце мая, при том, что Европейский союз (ЕС) не одобрил применение вакцины на своей территории. Вакцинация стартовала 7 июня — страна получила из России 200 тысяч доз, но решила использовать только 40 тысяч, остальные продали обратно по цене приобретения — 9,95 долларов за штуку.

Покупка Словакией «Спутника V» привела к правительственному кризису: за вакцину выступал премьер-министр Игорь Матович, а президент Зузана Чапутова и партнёры по правящей коалиции говорили о необходимости дождаться одобрения со стороны ЕС. Вакцину закупили в обход их согласия. Из-за этого правительство Матовича в марте заявило, что уйдёт в отставку.