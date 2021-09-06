Суд в Белоруссии приговорил Марию Колесникову к 11 годам лишения свободы Статьи редакции
На президентских выборах она была одним из лидеров штаба Светланы Тихановской.
Члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову приговорили к 11 годам колонии за призывы к действиям, угрожающим национальной безопасности, заговор с целью захвата власти, а также руководство экстремистским формированием. Об этом сообщается в телеграм-канале Координационного совета оппозиции.
Вместе с Колесниковой суд приговорил к 10 годам лишения свободы члена президиума координационного совета оппозиции Максима Знака. По версии белорусского следствия, они «совместно с иными лицами» не позднее 16 июля 2020 года вступили «в тайный сговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем».
Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме, адвокаты и фигуранты находились под подпиской.
Утром 7 сентября 2020 года люди в масках посадили Колесникову в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении, с тех пор она не выходила на связь. Через два дня стало известно, что Колесникову арестовали по обвинению в публичных призывах к захвату власти через СМИ и интернет.
БелТА заявляло, что Колесникова и ещё два члена координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов пытались «прорваться» через границу на Украину. По словам Лукашенко, их задержали за «нарушение правил пересечения госграницы»: при повторной проверке документов Колесникову «выбросили» из машины, а попутчики пересекли границу.
Источник «Интерфакса» в окружении оппозиционеров предположил, что спецслужбы доставили оппозиционеров на границу и инсценировали попытку бежать из страны. Адвокат сообщала, что Колесникову похитили, угрожали расправой и требовали добровольно покинуть Белоруссию.
Колесникова также обратилась в белорусский СК с заявлением о её похищении и угрозах. По её словам, сотрудники спецслужб пытались выдворить за пределы страны, надели мешок на голову и постоянно угрожали физической расправой.
Охуеть конечно
Она конечно крутая, не каждый решится порвать свой паспорт вместо бегства. Не знаю, насколько это эффективно, Возможно, вне тюрьмы/Беларуси принесла бы больше пользы.
Мне кажется, она стремилась показать людям пример самоотверженности, чтобы вдохновить их. Такой поступок в условиях протестов важен, так как, в теории, может дать людям тот финальный стимул к активным действиям. Но все-таки этого оказалось недостаточно.
Вот и стал Таракан
победителем,
И лесов и полей повелителем.
Покорилися звери усатому.
(Чтоб ему провалиться,
проклятому!)
А он между ними похаживает,
Золоченое брюхо поглаживает:
«Принесите-ка мне, звери,
ваших детушек,
Я сегодня их за ужином
скушаю!»
Власть захвачена тираном который отдаст власть только через свой труп
Белорусы ходят на мирные митинги
Очень классно журить людей за то, что они не рискуют своей свободой и жизнью, да
Журить белорусов и россиян стоит за глупую веру, что мирные демонстрации работают против диктатур что опираются на силовиков и убийства оппозиции.
Да да, нужно было заранее предвидеть степень безумия Лукашенко и тихонько сидеть по домам
Глупые люди пытались действовать по-человечески с тем, кто оказался бесчеловечным. Давайте поржем над ними за это
я бы еще посмеялся как мудрые беларусы одновременно ратуют за тесные отношения с россией с одной стороны и за честные выборы/свободу слова с другой.
Глупые люди пытались действовать по-человечески с тем, кто оказался бесчеловечным. Давайте поржем над ними за это
Давайте
Очередной мамкин революционер расказывает как надо. Сам-то скольки странах уже успешно власть захватил?
Уже не ходят
Ну вообще, на момент начала всех этих митингов, мало кто мог предположить, насколько у лукаша все плохо с кукухой, это стало понятно только со временем, когда начались пытки на Окрестина, когда он с автоматом начал цирк устраивать и тд. Тогда мирные митинги казались реально рабочим решением, особенно когда начались забастовки заводов и многих предприятий
Только не было никаких забастовок, в итоге это оказались 15 минутные прогулки рабочих в обеденный перерыв.
Насколько я помню, то официальная забастовка должна быть с соблюдением формальностей. Людей просто физически зажали - не выпускали с предприятия и всячески мешали сбору.
Хм, я смотрел документальные фильмы про предыдущие годы. Если бы люди не были вне политики, они бы это знали до выхода.
А диванный пынька сидит и говнит тех, кто "At least I fucking tried".
А что сделал ты для свержения режима Лукашенко?
отдаст власть только через свой труп
В таком случае время играет против него, он ведь уже не молодой....
Ну и чего, как нехту почитали, белорусы? Хули, ЦРУ всё равно никак не пострадает в отличии от их пешек
@Вахтёр тут создали профиль ради набросов
Но делать мы ничего не будем, это же не Дмитрий Орлов*
(*вредоносный аккаунт, запрещён на территории Tj)
Ублюдок усатый
Надеюсь "колхозник" откинет копыта гораздо раньше
Кто больше?
Вместо того чтобы проводить реальную работу с населением, рассказывать людям про забастовки и как они важны, выступать на маршах, давать им какую-то цель, а не просто выход ради выхода, колесникова устраивала стримчанские с гуриевым и кацем, где влажно мечтала о "новой беларуси" и как же будет у нас все хорошо. Домечталась
Абсолютно не понимаю всеобщей дрочки на нее – человек реально мог помочь дем.силам, уехав за границу, чем больше там людей, тем лучше. Но хуй там пойду паспорт порву, а дальше трава не расти. Воистину поступок разумного взрослого человека.
Братья-белорусы, уже холодно, когда на скамейку будете ставать, то можно в обуви.
Окно возможностей для мирной смены власти закрыто как в РБ, так и в РФ. Режим "терпеть" включен.
Его никогда не было, лол
по зор!
уже народу Белоруси тож походу наплевать кого посадили кого нет, главное что они уцелели