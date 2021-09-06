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Новости
Артём Мазанов

Суд в Белоруссии приговорил Марию Колесникову к 11 годам лишения свободы Статьи редакции

На президентских выборах она была одним из лидеров штаба Светланы Тихановской.

62 62 комментария
4473 просмотров
Мария Колесникова Фото Getty Images

Члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову приговорили к 11 годам колонии за призывы к действиям, угрожающим национальной безопасности, заговор с целью захвата власти, а также руководство экстремистским формированием. Об этом сообщается в телеграм-канале Координационного совета оппозиции.

Вместе с Колесниковой суд приговорил к 10 годам лишения свободы члена президиума координационного совета оппозиции Максима Знака. По версии белорусского следствия, они «совместно с иными лицами» не позднее 16 июля 2020 года вступили «в тайный сговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем».

Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме, адвокаты и фигуранты находились под подпиской.

Утром 7 сентября 2020 года люди в масках посадили Колесникову в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении, с тех пор она не выходила на связь. Через два дня стало известно, что Колесникову арестовали по обвинению в публичных призывах к захвату власти через СМИ и интернет.

БелТА заявляло, что Колесникова и ещё два члена координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов пытались «прорваться» через границу на Украину. По словам Лукашенко, их задержали за «нарушение правил пересечения госграницы»: при повторной проверке документов Колесникову «выбросили» из машины, а попутчики пересекли границу.

Источник «Интерфакса» в окружении оппозиционеров предположил, что спецслужбы доставили оппозиционеров на границу и инсценировали попытку бежать из страны. Адвокат сообщала, что Колесникову похитили, угрожали расправой и требовали добровольно покинуть Белоруссию.

Колесникова также обратилась в белорусский СК с заявлением о её похищении и угрозах. По её словам, сотрудники спецслужб пытались выдворить за пределы страны, надели мешок на голову и постоянно угрожали физической расправой.

После того как я порвала свой паспорт, исключив таким образом въезд на территорию Украины, меня снова посадили в микроавтобус и доставили в Мозырский пограничный отряд.

Мария Колесникова
член Координационного совета оппозиции Белоруссии

#новости #право #белоруссия

62 62 комментария
1
63
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62 комментария
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Закомплексованная Душа

50

Охуеть конечно

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Закомплексованн…

11 лет отдыха

–47

норм, заслужили

Ответить
Закомплексованн…

Закомплексованная Душа

1

https://tjournal.ru/431868

Ответить

Игорь Павлов

28

Она конечно крутая, не каждый решится порвать свой паспорт вместо бегства. Не знаю, насколько это эффективно, Возможно, вне тюрьмы/Беларуси принесла бы больше пользы.

Ответить
Игорь

Rindfleisch

11

Мне кажется, она стремилась показать людям пример самоотверженности, чтобы вдохновить их. Такой поступок в условиях протестов важен, так как, в теории, может дать людям тот финальный стимул к активным действиям. Но все-таки этого оказалось недостаточно.

Ответить
Игорь

God Damn

2

да, крутая, на этом впринципе и все. зачем такие жертвы, хз

Ответить

Анатолий Смолдиков

26

Вот и стал Таракан
победителем,
И лесов и полей повелителем.
Покорилися звери усатому.
(Чтоб ему провалиться,
проклятому!)
А он между ними похаживает,
Золоченое брюхо поглаживает:
«Принесите-ка мне, звери,
ваших детушек,
Я сегодня их за ужином
скушаю!»

Ответить

социальныирудимент

6

Власть захвачена тираном который отдаст власть только через свой труп

Белорусы ходят на мирные митинги

Ответить
социальныирудим…

Денис Ольшин

16

Очень классно журить людей за то, что они не рискуют своей свободой и жизнью, да

Ответить
Денис

социальныирудиме

3

Журить белорусов и россиян стоит за глупую веру, что мирные демонстрации работают против диктатур что опираются на силовиков и убийства оппозиции.

Ответить
социаль…

Денис Ольшин

8

Да да, нужно было заранее предвидеть степень безумия Лукашенко и тихонько сидеть по домам

Глупые люди пытались действовать по-человечески с тем, кто оказался бесчеловечным. Давайте поржем над ними за это

Ответить
Денис

социальныирудиме

–1

я бы еще посмеялся как мудрые беларусы одновременно ратуют за тесные отношения с россией с одной стороны и за честные выборы/свободу слова с другой.

Ответить
Денис

социальныирудиме

–4

 Глупые люди пытались действовать по-человечески с тем, кто оказался бесчеловечным. Давайте поржем над ними за это

Давайте

Ответить
социаль…

супрематизм 2.0

4

Очередной мамкин революционер расказывает как надо. Сам-то скольки странах уже успешно власть захватил?

Ответить
социальныирудим…

Igor Zmitrovich

15

Уже не ходят

Ответить
Igor

11 лет отдыха

–23

делают ходку

Ответить
социальныирудим…

Максим Графов

9

Ну вообще, на момент начала всех этих митингов, мало кто мог предположить, насколько у лукаша все плохо с кукухой, это стало понятно только со временем, когда начались пытки на Окрестина, когда он с автоматом начал цирк устраивать и тд. Тогда мирные митинги казались реально рабочим решением, особенно когда начались забастовки заводов и многих предприятий

Ответить
Максим

социальныирудиме

3

Только не было никаких забастовок, в итоге это оказались 15 минутные прогулки рабочих в обеденный перерыв.

Ответить
социаль…

Уютный Никита

1

Забастовки были, если ты не в курсе зачем врёшь?????

Ответить
социаль…

Владимир Филатов

0

Насколько я помню, то официальная забастовка должна быть с соблюдением формальностей. Людей просто физически зажали - не выпускали с предприятия и всячески мешали сбору.

Ответить
Максим

Владимир Филатов

2

Хм, я смотрел документальные фильмы про предыдущие годы. Если бы люди не были вне политики, они бы это знали до выхода.

Ответить
социальныирудим…

Простой лолипоп

7

А диванный пынька сидит и говнит тех, кто "At least I fucking tried".

Ответить
социальныирудим…

Андрей Охапкин

3

А что сделал ты для свержения режима Лукашенко?

Ответить
Андрей

11 лет отдыха

–13

тогтик с бело красной начинкой

Ответить
Андрей

социальныирудиме

0

Мне режим Лукашенко безразличен

Ответить
социальныирудим…

Андрей Охапкин

0

отдаст власть только через свой труп

В таком случае время играет против него, он ведь уже не молодой....

Ответить
Андрей

AZP

2

У него дети есть

Ответить
социальныирудим…

Владимир Филатов

0

Белорусы ходят на мирные митинги

Ты в каком году живёшь?

Ответить

Письменный лолипоп

11

Крепкий хозяйственник за работой

Ответить

11 лет отдыха

–46

Ну и чего, как нехту почитали, белорусы? Хули, ЦРУ всё равно никак не пострадает в отличии от их пешек

Ответить
11

Владимир Филатов

28

@Вахтёр тут создали профиль ради набросов

Ответить
Владимир

Грязный цветок

8
Ответить
Владимир

Уютный Никита

7

Но делать мы ничего не будем, это же не Дмитрий Орлов*
(*вредоносный аккаунт, запрещён на территории Tj)

Ответить
Владимир

11 лет отдыха

–27

спасибо, что не кремлебот

Ответить

Евгений Долгий

4

Ублюдок усатый

Ответить
Евгений

11 лет отдыха

–20

аряяяя

Ответить
11

Евгений Долгий

8

Хуеряяя

Ответить

Одинокий корабль

1

очень жаль и даже немного стыдно, что беларусы как россияне

Ответить
Одинокий

Владимир Филатов

3

Так у белорусов наоборот даже не было "сытых нулевых".

Ответить

Тепловой Слава

2

Кто у кого списывает, уже непонятно - то ли пукашеску у лукашеску, то ли наоборот

Ответить
Тепловой

11 лет отдыха

–13

просто у тебя крыша едет уже, промытка

Ответить

Фамилия и имя

2

 Только одно желание

Ответить

Дмитрий Бричевский

1

Надеюсь "колхозник" откинет копыта гораздо раньше

Ответить
Дмитрий

11 лет отдыха

–6

будто бы ее отпустят после него, лол

Ответить

Гордый меч

0

Она не досидит этот срок. Лукашенко быстрее упадёт. Там реально 3%.

Ответить
Гордый

11 лет отдыха

–11

Там реально 3%.

убеждай себя сколько хочешь, что это что-то значит, кек

Ответить

Ev Vane

0

Кто больше?

Ответить
Ev

Паша Сасковец

2

Напутали видимо. Марии дали 11, Максиму - 10 лет.

Ответить

Александр Добриневский

–3

Вместо того чтобы проводить реальную работу с населением, рассказывать людям про забастовки и как они важны, выступать на маршах, давать им какую-то цель, а не просто выход ради выхода, колесникова устраивала стримчанские с гуриевым и кацем, где влажно мечтала о "новой беларуси" и как же будет у нас все хорошо. Домечталась
Абсолютно не понимаю всеобщей дрочки на нее – человек реально мог помочь дем.силам, уехав за границу, чем больше там людей, тем лучше. Но хуй там пойду паспорт порву, а дальше трава не расти. Воистину поступок разумного взрослого человека.

Ответить
Александр

Владимир Филатов

0

Сейчас этим занимаются.

Ответить

Чембельбес

0

Братья-белорусы, уже холодно, когда на скамейку будете ставать, то можно в обуви.

Ответить
Чембельбес

Беларусь

1

Спасибо, но это не культурно

Ответить

Andy Rorsha

0

Окно возможностей для мирной смены власти закрыто как в РБ, так и в РФ. Режим "терпеть" включен.

Ответить
Andy

11 лет отдыха

–6

вы адепты шарпа всё еще существуете? Грустно, что не по книжке?

Ответить
Andy

Максим Чистов

0

Его никогда не было, лол

Ответить
Максим

Andy Rorsha

0

Почему?

Ответить

Андрей Галицкий

0

по зор!

Ответить
Андрей

11 лет отдыха

–8

громче, а то не услышат и не уйдут в отставку! ред.

Ответить
11

Андрей Галицкий

0

😁

Ответить

Экологический историк

0

"Суд" в Белоруссии

Ответить

Сергей Колесников

0

2021й на дворе, а люди до сих пор верят в безкровную смену власти.

Ответить

Рауль Гонсалес

0

уже народу Белоруси  тож походу наплевать  кого посадили кого нет, главное что они уцелели 

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