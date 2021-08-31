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Новости
Артём Мазанов

Wildberries: российские банки не нашли нарушений в новой комиссии при оплате Visa и Mastercard, её посчитали скидкой Статьи редакции

После претензий Visa и Mastercard ретейлер изменил окно оформления заказа: теперь там сообщается о скидке, а не о комиссии.

43 43 комментария
2704 просмотров

Банки-эквайеры ответили на письма Visa и Mastercard, которые просили изучить введение новых комиссий при оплате картами международных платёжных систем. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Wildberries.

По словам ретейлера, банки «опровергли заявления иностранных платежных систем о нарушении их правил» и сообщили, что речь идёт о скидках при оплате российскими системами «Мир», SberPay и Системой быстрых платежей.

Несмотря на оказываемое давление банки настаивают, что законодательством не запрещено введение скидок по российским платёжным инструментам.

Wildberries

По словам источника РБК в одном из банков, после писем Visa и Mastercard Wildberries изменил схему и вместо взимания с покупателей 2% при оплате иностранным системами начал предоставлять скидку в этом же размере при оплате российскими системами.

Редактор TJ проверил, как теперь выглядит окно оформления заказа. Wildberries добавил две новые строки с разным размером скидок и теперь отдельно указывает комиссию при оплате Visa и Mastercard.

Один и тот же заказ 20 августа и 31 августа.

Wildberries рассказал, что за пять дней с новой комиссией объёмы платежей по карте «Мир» выросли на 62%, через SberPay — в 5,4 раза, через Систему быстрых платежей — в 2,8 раза.

Представитель Wildberries заявил, что ситуация с «монопольно высокими» тарифами платёжных систем для российской экономики должна в корне поменяться. «В других странах ставка interchange составляет от 0,05 до 0,45%, у нас же она значительно выше», — подчеркнул он.

Wildberries 17 августа ввёл комиссию в 2% за покупки через Visa и Mastercard. Он назвал это скидкой, но международные платёжные системы с этим не согласились. Они пригрозили банкам штрафами — от 20 до 100 тысяч долларов.

Wildberries ввёл комиссию в 2% за покупки через…
При оплате через российские платежные системы комиссии нет.
tjournal.ru

#новости #wildberries #банки

43 43 комментария
13
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43 комментария
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Банальный танк88

17

Я тупой или эта строка стала ещё больше выглядить как комиссия? Ещё и с пометкой выше, что при оплате другими скидка больше. Обычно если я чем то оплачиваю, мне не так интересно какая будет цена при оплате другими системами

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Банальный

Михаил Ромайкин

7

Что то тоже не понял этой строки, в итоге и комиссия осталась и скидка меньше. Ещё и цена товаров разные. Ничего не понятно, редактор тж, ответь ред.

Ответить
Михаил

Артём Мазанов

1

Ну, я могу сказать лишь то, что за эти недели товар стал стоить на 20 рублей дороже, но по итогу на 3 рубля дешевле после всех скидок....

Ответить
Артём

Прочный пёс_анон

1

А что можешь сказать по поводу утерянных прав в Нью-Йорке?

Ответить
Прочный

Артём Мазанов

1

На выходных полиция там тормозила. Видимо потом потерял 

Ответить
Артём

Банальный танк88

1

У Wildberries ооочень странное ценообразование. Можно перед сном глянуть цену - будет 100 рублей, ночью его проверить - уже 50 рублей, утром - уже 110 рублей. И всё это без какой либо причины. Просто потому что. Поэтому реальные ли 2% скидки на самом деле сложно отследить

Ответить
Банальный

Дизайнер Павленко

1

просто хреновый юихер делал
вот если бы у меня заказали, я бы сделал как надо))

Ответить
Банальный

Андрей Лузин

0

Выглядит так, что уже не на 2 рубля дороже, а на 4.
Мол МИРом и т.д. скидка на 2₽ больше, а с Visa/MC – комиссия 2₽

Ответить

Положительный дым

7

Инструкция: как выстрелить себе в хуй.

Ответить
Положительный

Михаил Ромайкин

1

У владелицы вайлдберриз нет хуя

Ответить
Михаил

Положительный

1

Попасть в клитор сложнее - это ещё больше надо стараться.

Ответить

Начальный жар

4

Говно помоечное с палью, за ламоду и двор стреляю в упор

Ответить

Дизайнер Павленко

2

«В других странах ставка interchange составляет от 0,05 до 0,45%, у нас же она значительно выше»

Кто-то проверял слова этого представителя ВБ? Действительно так? 

Ответить
Дизайнер

Photuum

1

так и есть, виза и мастер в России больший процент берут

Ответить
Дизайнер

Alexander Golovnin

1

В ЕС например законом установленна максимальная комиссия для кредиток в 0.3% 
https://www.kommersant.ru/doc/4033121

Как отличаются комиссии за эквайринг в различных…
Подробнее на сайте
www.kommersant.ru
Ответить

Алексей Иванов

1

Ценообразование на ВБ это само по себе нечто странное. К четвергу и пятнице обычно дешевеет, но это не точно. Жаль, что еще никто не написал плагин под браузер, который бы мониторил минимальные и максимальные цены на конкретный товар, типа как для али сделано

Ответить

Потенциальный Паша

0

@Артём Мазанов
В чём прикол освещать новости через одну? 
Как будто редакция специально вырывает новости из контекста, чтобы Тжшники рвались...

https://lenta.ru/news/2021/08/23/new_sanct/

Банки решили штрафовать на миллион долларов…
Сумма штрафа, который грозит банкам-эквайерам Wildberries при начислении дополнительной комиссии…
lenta.ru
Ответить
Потенциальный

Артём Мазанов

1

То, что ты скинул, есть в нашем тексте, линк на который в бэке. 

Ответить
Артём

Потенциальный

0

Извини, не заметил

Ответить

Московский щит

0

А не российские банки что думают?

Ответить
Московский

Потенциальный Паша

0

А им какое дело? Прошлая новость была в том, что виза и мастеркард начали пугать российские банками штрафами. За что были дружно посланы нахер

Ответить
Потенциальный

Положительный

0

Почему приезжий турист, имеющий международную карту, должен платить больше? ред.

Ответить
Положит…

Потенциальный

1

Почему банки независимой страны должны удовлетворять амбиции транснациональных корпораций?
Россияне могут выбирать, это здорово.

Ответить
Потенци…

Прохладный

2

причем тут выбор?
Раньше комиссии НЕ БЫЛО. Они наоборот забрали выбор.

Я использую мастеркард и визу, почему я не могу в своей стране платить без комиссии? 

Ответить
Прохлад…

Потенциальный

0

Эта комиссия включена в цену, всегда. Теперь её вывели сверху, кто не хочет- тот не платит.

Ответить
Потенци…

Положительный

0

У меня две карты мастеркард: я не хочу платить комиссию. Что мне предлагаешь делать?

Ответить
Положит…

Потенциаль

0

Система быстрых платежей, оплата по QR коду. Быстро, удобно, не надо вводить реквизиты.

Ответить
Потенци…

Положитель

0

У меня не Сбер.

Ответить
Положит…

Потенциаль

0

К этой системе подключены все крупные банки. У сбера своя отдельная система.

Ответить
Потенци…

Положитель

0

В моём банке нет такой системы, и я не из Москвы, где банки на каждом шагу.

Ответить
Положит…

Потенциаль

0

Сберовская система стала прообразом СБП- по аналогии с ней ЦБ РФ запилили свою систему. Все крупнейшие уже подключены, сейчас идёт процесс подключения остальных.

Ответить
Положит…

Потенциаль

0

До 1 Января подключат вообще все банки, включая Нижняя Пышма Кредитс, и Национальный банк Реконструции и Развития Алупки ред.

Ответить
Потенци…

Дмитрий Шубкин

0

И это обыкновенный пиздеж.
То что магазин уже третий раз меняет отображение итогов самое очевидное доказательство.

Ответить
Потенци…

Дмитрий Шубкин

0

Где же тут выбор когда один из вариантов облагается комиссией? 

Ответить
Положит…

Жабка

0

Потому что международная система обходится продавцу дороже? Если "мир" будет продавать услуги дешевле и потеснит этих сговорившихся ребят все только выиграют.

Ответить
Жабка

Дмитрий Шубкин

0

все только выиграют.

Все или таки конкретные банки, которые и оплачивают такие акции?
через SberPay — в 5,4 раза,

Ответить

Антигравитационный торт

0

Один и тот же заказ 20 августа и 31 августа.

Так тебе и так на 3 рубля дешевле продают + 2 р итого 1 рубль профита ред.

Ответить

Максим Мекеня

0

Откуда у них столько ног, что они упорно продолжают в них стрелять? Сейчас какой-нибудь банк выпустит пресс-релиз, что их высказывания не соответствуют действительности.

Ответить
Максим

Сексуальный месяц

0

владелица вайлдбериза стала самой богатой женой в форбсе на неделе , может себе хоть каждый день стрелять и ловить  лулзы

Ответить

Кислотный беспилотник

0

От создателей "отрицательного роста"

Ответить

Semen Semenov

0

Что это такое вообще? Там два плюс два не могут сложить? Нельзя было сразу показать, что при оплате мир будет скидка 2%? Похоже там очень странные люди работают и нужно держаться подальше

Ответить
Semen

Дима Кубатай

0

Скорее всего они изменили ценовую политику: вывели из стоимости товара комиссию Visa/Mastercard, или снизив её до уровня МИР, из-за чего теперь разницу берут при оплате заказа в виде комиссии. 

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Robutt

0

Это другое

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