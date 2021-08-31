Wildberries: российские банки не нашли нарушений в новой комиссии при оплате Visa и Mastercard, её посчитали скидкой Статьи редакции
После претензий Visa и Mastercard ретейлер изменил окно оформления заказа: теперь там сообщается о скидке, а не о комиссии.
Банки-эквайеры ответили на письма Visa и Mastercard, которые просили изучить введение новых комиссий при оплате картами международных платёжных систем. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Wildberries.
По словам ретейлера, банки «опровергли заявления иностранных платежных систем о нарушении их правил» и сообщили, что речь идёт о скидках при оплате российскими системами «Мир», SberPay и Системой быстрых платежей.
По словам источника РБК в одном из банков, после писем Visa и Mastercard Wildberries изменил схему и вместо взимания с покупателей 2% при оплате иностранным системами начал предоставлять скидку в этом же размере при оплате российскими системами.
Редактор TJ проверил, как теперь выглядит окно оформления заказа. Wildberries добавил две новые строки с разным размером скидок и теперь отдельно указывает комиссию при оплате Visa и Mastercard.
Один и тот же заказ 20 августа и 31 августа.
Wildberries рассказал, что за пять дней с новой комиссией объёмы платежей по карте «Мир» выросли на 62%, через SberPay — в 5,4 раза, через Систему быстрых платежей — в 2,8 раза.
Представитель Wildberries заявил, что ситуация с «монопольно высокими» тарифами платёжных систем для российской экономики должна в корне поменяться. «В других странах ставка interchange составляет от 0,05 до 0,45%, у нас же она значительно выше», — подчеркнул он.
Wildberries 17 августа ввёл комиссию в 2% за покупки через Visa и Mastercard. Он назвал это скидкой, но международные платёжные системы с этим не согласились. Они пригрозили банкам штрафами — от 20 до 100 тысяч долларов.
Что то тоже не понял этой строки, в итоге и комиссия осталась и скидка меньше. Ещё и цена товаров разные. Ничего не понятно, редактор тж, ответь ред.
У Wildberries ооочень странное ценообразование. Можно перед сном глянуть цену - будет 100 рублей, ночью его проверить - уже 50 рублей, утром - уже 110 рублей. И всё это без какой либо причины. Просто потому что. Поэтому реальные ли 2% скидки на самом деле сложно отследить
просто хреновый юихер делал
вот если бы у меня заказали, я бы сделал как надо))
Выглядит так, что уже не на 2 рубля дороже, а на 4.
Мол МИРом и т.д. скидка на 2₽ больше, а с Visa/MC – комиссия 2₽
У владелицы вайлдберриз нет хуя
«В других странах ставка interchange составляет от 0,05 до 0,45%, у нас же она значительно выше»
Кто-то проверял слова этого представителя ВБ? Действительно так?
В ЕС например законом установленна максимальная комиссия для кредиток в 0.3%
https://www.kommersant.ru/doc/4033121
Ценообразование на ВБ это само по себе нечто странное. К четвергу и пятнице обычно дешевеет, но это не точно. Жаль, что еще никто не написал плагин под браузер, который бы мониторил минимальные и максимальные цены на конкретный товар, типа как для али сделано
@Артём Мазанов
В чём прикол освещать новости через одну?
Как будто редакция специально вырывает новости из контекста, чтобы Тжшники рвались...
А им какое дело? Прошлая новость была в том, что виза и мастеркард начали пугать российские банками штрафами. За что были дружно посланы нахер
Почему приезжий турист, имеющий международную карту, должен платить больше? ред.
Почему банки независимой страны должны удовлетворять амбиции транснациональных корпораций?
Россияне могут выбирать, это здорово.
причем тут выбор?
Раньше комиссии НЕ БЫЛО. Они наоборот забрали выбор.
Я использую мастеркард и визу, почему я не могу в своей стране платить без комиссии?
Эта комиссия включена в цену, всегда. Теперь её вывели сверху, кто не хочет- тот не платит.
У меня две карты мастеркард: я не хочу платить комиссию. Что мне предлагаешь делать?
Система быстрых платежей, оплата по QR коду. Быстро, удобно, не надо вводить реквизиты.
У меня не Сбер.
К этой системе подключены все крупные банки. У сбера своя отдельная система.
В моём банке нет такой системы, и я не из Москвы, где банки на каждом шагу.
Сберовская система стала прообразом СБП- по аналогии с ней ЦБ РФ запилили свою систему. Все крупнейшие уже подключены, сейчас идёт процесс подключения остальных.
До 1 Января подключат вообще все банки, включая Нижняя Пышма Кредитс, и Национальный банк Реконструции и Развития Алупки ред.
И это обыкновенный пиздеж.
То что магазин уже третий раз меняет отображение итогов самое очевидное доказательство.
все только выиграют.
Все или таки конкретные банки, которые и оплачивают такие акции?
через SberPay — в 5,4 раза,
Один и тот же заказ 20 августа и 31 августа.
Так тебе и так на 3 рубля дешевле продают + 2 р итого 1 рубль профита ред.
Откуда у них столько ног, что они упорно продолжают в них стрелять? Сейчас какой-нибудь банк выпустит пресс-релиз, что их высказывания не соответствуют действительности.
владелица вайлдбериза стала самой богатой женой в форбсе на неделе , может себе хоть каждый день стрелять и ловить лулзы
Что это такое вообще? Там два плюс два не могут сложить? Нельзя было сразу показать, что при оплате мир будет скидка 2%? Похоже там очень странные люди работают и нужно держаться подальше
Скорее всего они изменили ценовую политику: вывели из стоимости товара комиссию Visa/Mastercard, или снизив её до уровня МИР, из-за чего теперь разницу берут при оплате заказа в виде комиссии.