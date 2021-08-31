Фото: Последний американский солдат, покинувший Афганистан Статьи редакции
После посадки Криса Донахью в самолёт США официально завершили вывод своих войск из региона.
Последним американским солдатом, покинувшим Афганистан после почти 20 лет военного присутствия США в регионе, стал генерал-лейтенант Крис Донахью. Его фото опубликовало в твиттере Министерство обороны.
После посадки Донахью в самолёт США официально завершили вывод своих войск из Афганистана.
«Это была невероятно сложная, напряжённая миссия, наполненная множеством сложностей, с постоянно действующими угрозами. Наши войска проявили выдержку, дисциплину и сочувствие», — прокомментировал 18-й воздушно-десантный корпус США, где служит Донахью.
За свою карьеру Крис Донахью участвовал в таких спецоперациях, как «Несокрушимая свобода» (военные мероприятия в ответ на террористические акты 11 сентября 2001 года), «Иракская свобода» (операция США и стран союзников в Ираке с целью свергнуть диктатуру Саддама Хусейна) и «Страж свободы» (миссия НАТО по борьбе с терроризмом). Он 17 раз побывал в Афганистане, Ираке, Сирии, Северной Африке и Восточной Европе.
30 августа столицу Афганистана Кабул покинул последний американский самолёт с военными. США завершили вывод войск из страны спустя почти 20 лет присутствия в регионе. Миссия началась вскоре после теракта 11 сентября 2001 года. Тогда члены самой могущественной исламской группировки в стране «Талибан»* отказались выдать его организатора Усаму бен Ладена.
Решение о выводе войск приняли в 2020 году по договору с талибами. Оба десятилетия война оставалась одной из самых сложных и противоречивых тем в американской политике.
После этого группировка «Талибан»* организовала масштабное наступление и к началу августа захватила около 65% страны. 15 августа боевики вошли в столицу Афганистана Кабул.
Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.
Как СССР покидала афганистан
Кожухов (в восьмидесятые - один из главных советских журналистов в Афганистане, а в 1999 даже недолго пресс-секретарь Путина) ред.
Ну если ты ждал, то это всё неправда, конечно.
Потому что это так, что поделаешь, Большая Игра.
Вот телеграмма от MI6, где раскрывается их участие.
https://twitter.com/kennardmatt/status/1431551724720951296?s=19 ред.
Вообще то моджахедов в основном финансировали/вооружали наши китайские друзья, кто забыл. А амеры помогали довольно слабо.
С каким оружием воевали моджахеды? А у ну как вспомни? Китайским... ред.
Вот еще интересное исследование от Стива Колла, 3 этапа участия США в афганских перипетиях.
Для интересующихся и открытых к новой информации, а не бездумно перепечатывающих мертвые стереотипы.
https://www.wilsoncenter.org/event/ghost-wars-the-secret-history-the-cia-afghanistan-and-bin-laden-the-soviet-invasion-to
Нихуя ты эксперт
Ты отрицаешь известные исторические факты?
В 1980-х уже были лагеря у уйгуров? Не знал, честно.
Китай очень жестко враждовал с СССР с 1960-х, и таким образом воевал с СССР.
Кстати, ведь и сейчас Китай очень дружит с Пакистаном, именно он подарил ядерную бомбу Пакистану...
А талибы где все время прятались? Чей спецсназ сражался на стороне талибов? Пакистан.
Кто собирается разрабатывать в Афганистане месторождения лития и договорился с талибами? Китай.
Это тупо факты.
Китаю ничто не мешает одно творить внутри, но при этом очень рационально и выгодно для себя взаимодействовать с кем угодно.
сори что на англ, но вот отрывок интервью пакистанского премьер министра Имрана Хана каналу NBC. репортер спрашивает его типа вот вы говорите исламофобия, а вот китай и уйгуры , и вы что то молчите . И этот начинает как уж на сковородке, мол китай наши друзья, а это недоразумение мы сами уладим, и вообще это не дело запада ред.
Китайским...
Стингером?
Если мы говорим о масссовом оружии, то оно почти все китайское. Также как и финансирование.
Участие США в данной войне было крайне ограниченным. Про Стингеры это известный эпизод, к чему ты это написал то? Как это меняет факт что основные поставки были китайскими?
"А вот в СССР..."
Так собственно вывод войск - это первое боевое применение Буратино...
Вот уж точно высокоточное гуманное оружие(сарказм).
они бегут, а мы с гордо поднятой
Кто это пишет? Максимум 1,5 человека? Напоминает распространённый приём, когда выдумывают себе противника и мысленно его героически побеждают.
За свою карьеру Крис Донахью участвовал в таких спецоперациях, как «Несокрушимая свобода», «Иракская свобода» и «Страж свободы»
Как-то у них не очень работает фантазия в плане выбора названий для спецопераций)
Или это чтобы среднестатистический американский избиратель не забыл, за что они там вообще сражаются? 🤔
В распорядке дня американского солдата есть "послеобеденная свобода" и "ночная свобода"
кого освободили?
Афганистан от войск США
Хорошая шутка
Все достигнуты, особенно вторая.
Ну вот например данные за 2018 год:
In January, the BBC reported that the Taliban were openly active in 70% of the country (being in full control of 14 districts and have an active and open physical presence in a further 263)
освобождение территории Афганистана от влияния талибов
талибы открыто хозяйничали на 70% территории
подумаешь держали несколько провинций, это нещитово, всё равно американцы победили
ред.
Никто и не говорит, что талибы охуенно крутые. Просто американцы обосрались.
Тебе напомнить как они роняя кал сдали Кабул без боя в 2001 году?
Слава США! Суперменам слава!
на изучи вопрос хотя бы вкратце
все усиление талибов было связано исключительно с выводом войск ISAF или США, и началось это еще в 2015 году. Но власть всегда была у правительства.
https://meduza.io/feature/2021/05/02/beskonechnaya-voyna-20-let-amerikanskoy-operatsii-v-afganistane-v-fotografiyah
Но с освобождением территории Афганистана от влияния талибов смешно вышло, да.
у него выражение лица "бля только не на тж, только не тж, пожалуйста" )
поздно сосиска начала свое движение вниз
генерал-лейтенант в полном боевом обмундировании это как-то не по генерал-лейтенантски. еще и без каракулевой шапки
в Штатах всегда генералы были рядом с солдатами.
Во 2МВ их генералы высаживались на остров вместе с десантом. Понятно они не бежали в атаку, но и не отсиживались в глубоком тылу...
что то он хуево выглядит
дома жена ждет
Кто-то может объяснить зачем они оставили им столько добра а не расхерачили перед уходом?
Потому что Байден хотел вывести войска очень быстро, насрав на мнение вояк и без плана.
Потому что они оставляли это вооружение правительственной армии, которая потом разбежалась... Они же не могли оставить армию с голой жопой?
Но по сути оставили
так вся страна же уже в талибах. почему бы вот вчера например не подорвать хотя бы часть техники, вывести из строя электронику итп.?