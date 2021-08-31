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Новости
Яна Ломакина

Фото: Последний американский солдат, покинувший Афганистан Статьи редакции

После посадки Криса Донахью в самолёт США официально завершили вывод своих войск из региона.

75 75 комментариев
3403 просмотров
Крис Донахью — последний американский военный, покинувший Афганистан.  Фото Министерства обороны США

Последним американским солдатом, покинувшим Афганистан после почти 20 лет военного присутствия США в регионе, стал генерал-лейтенант Крис Донахью. Его фото опубликовало в твиттере Министерство обороны.

Последний американский солдат, покинувший Афганистан: генерал-майор Крис Донахью, командующий 82-й воздушно-десантной дивизией, XVIII воздушно-десантным корпусом и Форт-Брэггом, садится на борт C-17 ВВС США 30 августа 2021 года, завершая миссию США в Кабуле.

Министерство обороны США

После посадки Донахью в самолёт США официально завершили вывод своих войск из Афганистана.

«Это была невероятно сложная, напряжённая миссия, наполненная множеством сложностей, с постоянно действующими угрозами. Наши войска проявили выдержку, дисциплину и сочувствие», — прокомментировал 18-й воздушно-десантный корпус США, где служит Донахью.

Кристофер Донахью в 2020 году Фото Andrew Craft/The Fayetteville Observer 

За свою карьеру Крис Донахью участвовал в таких спецоперациях, как «Несокрушимая свобода» (военные мероприятия в ответ на террористические акты 11 сентября 2001 года), «Иракская свобода» (операция США и стран союзников в Ираке с целью свергнуть диктатуру Саддама Хусейна) и «Страж свободы» (миссия НАТО по борьбе с терроризмом). Он 17 раз побывал в Афганистане, Ираке, Сирии, Северной Африке и Восточной Европе.

30 августа столицу Афганистана Кабул покинул последний американский самолёт с военными. США завершили вывод войск из страны спустя почти 20 лет присутствия в регионе. Миссия началась вскоре после теракта 11 сентября 2001 года. Тогда члены самой могущественной исламской группировки в стране «Талибан»* отказались выдать его организатора Усаму бен Ладена.

Решение о выводе войск приняли в 2020 году по договору с талибами. Оба десятилетия война оставалась одной из самых сложных и противоречивых тем в американской политике.

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#новости #афганистан #войны #войны21века #сша

75 75 комментариев
18
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75 комментариев
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Alex Volkov

45

Покидая Афганистан выключил свет.

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solawind

25

Как СССР покидала афганистан 
Кожухов (в восьмидесятые - один из главных советских журналистов в Афганистане, а в 1999 даже недолго пресс-секретарь Путина) ред.

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solawind

Рантье

14

В целом-то конечно правдиво, но говорить, что пчел разворошил только ссср - неправильно. Как никак цру охотно финансировало моджахедов, зная, что они фундаменталисты родом из средневековья.

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Рантье

некипишуй

2

пиздец, сидел и ждал что кто-то это напишет под этим комментом

самый часты аргумент в тредах про афганистан

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некипиш…

alexferman

7

Ну если ты ждал, то это всё неправда, конечно.

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alexfer…

некипишуй

1

ложный вывод

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некипиш…

Пьяный паркур

3

Причем всегда забывают про участие китая и остальных

Ответить
некипиш…

Рантье

2

Потому что это так, что поделаешь, Большая Игра. 
Вот телеграмма от MI6, где раскрывается их участие. 
https://twitter.com/kennardmatt/status/1431551724720951296?s=19 ред.

Matt Kennard @kennardmatt
Interesting declassified letter from UK embassy in Kabul in 1980 saying opposition to the progressive reforms of Soviet-backed govt in Afghanistan (such as land reform removing landlord control, banning dowry payments) had caused most trouble for Afghan govt, before adding... https://t.co/7KnbzrMoQY
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Рантье

некипишуй

1

ты серъезно?

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Рантье

Madegghead

2

Вообще то моджахедов в основном финансировали/вооружали наши китайские друзья, кто забыл. А амеры помогали довольно слабо.
С каким оружием воевали моджахеды? А у ну как вспомни? Китайским... ред.

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Madeggh…

Рантье

1

Вот еще интересное исследование от Стива Колла, 3 этапа участия США в афганских перипетиях. 

Для интересующихся и открытых к новой информации, а не бездумно перепечатывающих мертвые стереотипы. 

https://www.wilsoncenter.org/event/ghost-wars-the-secret-history-the-cia-afghanistan-and-bin-laden-the-soviet-invasion-to

Ghost Wars: The Secret History of the CIA…
Author Steve Coll, managing editor of The Washington Post, discusses the findings of his latest…
www.wilsoncenter.org
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Madeggh…

TJaba

–1

Да, ведь это так разумно, создавать концлагеря для уйгуров и подбадривать денюжкой террорестических ребят, в стране, с которой у тебя граничит уйгурская провинция Синьцзян

Нихуя ты стратег

Ответить
TJaba

Пьяный паркур

0

Нихуя ты эксперт

Ответить
Пьяный

TJaba

0

Все так
(не рвись) ред.

Ответить
TJaba

Пьяный паркур

0

Зашейся

Ответить
Пьяный

TJaba

1

Я на молнии

Ответить
TJaba

Madegghead

0

Ты отрицаешь известные исторические факты?
В 1980-х уже были лагеря у уйгуров? Не знал, честно.
Китай очень жестко враждовал с СССР с 1960-х, и таким образом воевал с СССР.
Кстати, ведь и сейчас Китай очень дружит с Пакистаном, именно он подарил ядерную бомбу Пакистану...
А талибы где все время прятались? Чей спецсназ сражался на стороне талибов? Пакистан.
Кто собирается разрабатывать в Афганистане месторождения лития и договорился с талибами? Китай.
Это тупо факты.
Китаю ничто не мешает одно творить внутри, но при этом очень рационально и выгодно для себя взаимодействовать с кем угодно.

Ответить
Madeggh…

TJaba

0

После смерти Мао и к моменту ввода советских войск в Афганистан они очень даже начали налаживаться. Давай пруфы крч

Ответить
Madeggh…

Рантье

0

Мне кажется разумным в итоге заключить, что все основные большие и агрессивные страны поучаствовали в сотворении того пиздеца, что творится в Афганистане. 
Выбирать сторону в данном случае следует лишь исходя из собственных корыстных интересов.

Ответить
TJaba

Сексуальный

0

сори что на англ, но вот отрывок интервью пакистанского премьер министра Имрана Хана каналу NBC. репортер спрашивает его типа вот вы говорите исламофобия, а вот китай и уйгуры , и вы что то молчите . И этот начинает как уж на сковородке, мол китай наши друзья, а это недоразумение мы сами уладим, и вообще это не дело запада ред.

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Madeggh…

Заметный фитиль

0

Китайским...

Стингером?

Ответить
Заметный

Madegghead

0

Если мы говорим о масссовом оружии, то оно почти все китайское. Также как и финансирование.
Участие США в данной войне было крайне ограниченным. Про Стингеры это известный эпизод, к чему ты это написал то? Как это меняет факт что основные поставки были китайскими?

Ответить
Рантье

Lemuel_ G

0

Там все хороши. Великие державы много десятилетий не дают стране развиваться. По ссылке история Афганистана в 20 веке.

Ответить
solawind

Андрей Охапкин

–1

"А вот в СССР..."

Ответить
Андрей

Психологический

2

Мороженное по 5 копеек?

Ответить
solawind

Madegghead

0

Так собственно вывод войск - это первое боевое применение Буратино...
Вот уж точно  высокоточное гуманное оружие(сарказм).

Ответить
solawind

Заметный фитиль

0

они бегут, а мы с гордо поднятой

Кто это пишет? Максимум 1,5 человека? Напоминает распространённый приём, когда выдумывают себе противника и мысленно его героически побеждают.

Ответить

Андрей Охапкин

8

За свою карьеру Крис Донахью участвовал в таких спецоперациях, как «Несокрушимая свобода», «Иракская свобода» и «Страж свободы»

Как-то у них не очень работает фантазия в плане выбора названий для спецопераций)
Или это чтобы среднестатистический американский избиратель не забыл, за что они там вообще сражаются? 🤔

Ответить
Андрей

Пьяный паркур

11

В распорядке дня американского солдата есть "послеобеденная свобода" и "ночная свобода"

Ответить
Пьяный

Входной жар

0

«Шлюха свобода»

Ответить
Андрей

некипишуй

–1

не важно как называется - важно что работает

Ответить
некипишуй

Антигравитационн

1

кого освободили?

Ответить
Антигра…

Андрей Охапкин

12

Афганистан от войск США

Ответить
Андрей

Антигравитационн

4

Могут когда захотят

Ответить
Антигра…

некипишуй

0

а кого планировали освободить в ходе операции "Несокрушимая свобода"?

Ответить
некипишуй

alexferman

2

Хорошая шутка

Ответить
alexfer…

некипишуй

1

какая из этих целей не была достигнута?

- свержение режима талибов,
- освобождение территории Афганистана от влияния талибов,
- пленение и суд над участниками Аль-Каиды. ред.

Ответить
некипиш…

alexferman

6

Все достигнуты, особенно вторая.

Ответить
alexfer…

некипишуй

0

где там талибы были последние 20 лет, какие города контролировали?

Ответить
некипиш…

alexferman

3

Ну вот например данные за 2018 год:

In January, the BBC reported that the Taliban were openly active in 70% of the country (being in full control of 14 districts and have an active and open physical presence in a further 263)

Ответить
alexfer…

некипишуй

0

во первых ссылку давай когда мне отвечаешь

во вторых если они держали несколько провинций где нет даже простейшей инфраструктуры и есть только маковые поля, это не значит что они контролировали страну

Ответить
некипиш…

alexferman

2

освобождение территории Афганистана от влияния талибов

талибы открыто хозяйничали на 70% территории

подумаешь держали несколько провинций, это нещитово, всё равно американцы победили
ред.

Ответить
alexfer…

некипишуй

0

Если они такие ахуенно крутые, то почем ждали до 2021 года чтобы войти во все крупные города? Они же бля контролировали 70% территории. Тебе напомнить как они роняя кал сдали Кабул без боя в 2001 году?

и ссылку ты опять забыл

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некипиш…

alexferman

2

Никто и не говорит, что талибы охуенно крутые. Просто американцы обосрались.

Тебе напомнить как они роняя кал сдали Кабул без боя в 2001 году?

Слава США! Суперменам слава!

Ответить
alexfer…

некипишуй

0

на изучи вопрос хотя бы вкратце

все усиление талибов было связано исключительно с выводом войск ISAF или США, и началось это еще в 2015 году. Но власть всегда была у правительства.
https://meduza.io/feature/2021/05/02/beskonechnaya-voyna-20-let-amerikanskoy-operatsii-v-afganistane-v-fotografiyah

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Ответить
некипиш…

alexferman

1

Но с освобождением территории Афганистана от влияния талибов смешно вышло, да.

Ответить
alexfer…

некипишуй

0

пока там были США талибы сидели в пещерах
как только пошла поддержка Пакистана и начался постепенный вывод войск, началось усиление - это очевидно и с это никто не оспаривает

Ответить

Photuum

8

Крис Донахью за минуту до посадки  ред.

Ответить

Alan Wake

6

Капитан Прайс, миссия выполнена, пора домой!

Ответить

Московский щит

3

 генерал-лейтенант

А кто это у нас захотел с этой фотографией попасть на обложки Times, в учебники истории и в статью на TJ?

Ответить
Московский

Сексуальный месяц

7

у него выражение лица "бля только не на тж, только не тж, пожалуйста" )

Ответить
Сексуальный

Антигравитационн

5

поздно сосиска начала свое движение вниз

Ответить
Антигра…

Пьяный паркур

3

На пол 6

Ответить
Антигра…

Сексуальный

1

анналы нетаблоидов

Ответить
Московский

Жестокий пистолет

5

генерал-лейтенант в полном боевом обмундировании это как-то не по генерал-лейтенантски. еще и без каракулевой шапки

Ответить
Жестокий

Madegghead

0

в Штатах всегда генералы были рядом с солдатами.
Во 2МВ их генералы высаживались на остров вместе с десантом. Понятно они не бежали в атаку, но и не отсиживались в глубоком тылу...

Ответить

solawind

0

что то он хуево выглядит

Ответить
solawind

Поздний диод

8

дома жена ждет

Ответить
Поздний

Big Dick Energy

–1

Уже скучает по мужикам в раздевалке 😩

Ответить
solawind

Robutt

0

Донахьёво

Ответить

Runteki Iberogast

2
Ответить

Сексуальный месяц

2

Скорый рейс 21 век - 17 век из Кабула вылетает через пять минут

Ответить

Константин Санкин

1

Кто-то может объяснить зачем они оставили им столько добра а не расхерачили перед уходом?

Ответить
Константин

Madegghead

0

Потому что Байден хотел вывести войска очень быстро, насрав на мнение вояк и без плана.
Потому что они оставляли это вооружение правительственной армии, которая потом разбежалась...  Они же не могли оставить армию с голой жопой?

Ответить
Madegghead

Роман Яремчук

0

Но по сути оставили 

Ответить
Роман

Madegghead

0

Перечитай что я написал

Ответить
Madegghead

Константин

0

так вся страна же уже в талибах. почему бы вот вчера например не подорвать хотя бы часть техники, вывести из строя электронику итп.?

Ответить

Пьяный паркур

0

Пиздуй бороздуй

Ответить
Пьяный

сироп от щекотки

2

ну и мы попиздим нахуй

Ответить

Semen Semenov

0

Это Альберт Эйнштейн

Ответить

Никита Марченко

0

это капитан Прайс 

Ответить

Ценный колос

0

Последний

надо говорить не последний, а крайний

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Vadim Afonkin

0

Умеют же американцы на пустом месте создать инфоповод

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Robutt

0
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Михаил Басараб

0

Когда посмотрел на военного через стакан тархуна

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