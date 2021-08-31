Южная Корея обяжет Apple и Google разрешить использование сторонних платёжных систем в их магазинах с приложениями Статьи редакции
Поправки в закон уже прошли Национальное собрание и теперь их должен подписать президент страны Мун Чжэ Ин.
- Как пишет The Wall Street Journal, Южная Корея первой в мире принимает поправки в закон, которые направлены на борьбу с тем, как IT-гиганты контролируют свои цифровые площадки вроде App Store.
- С новыми поправками в Закон о телекоммуникационном бизнесе власти Южной Кореи запретят владельцам магазинов приложений требовать использование их же платёжных систем. Вдобавок к этому компаниям запретят без объяснения причин удалять приложения из магазина или задерживать процесс их одобрения модерацией.
- Компании, нарушившие закон, могут оштрафовать регуляторы на сумму до 3% от их выручки на территории Южной Кореи.
- Как считают корейские эксперты в области коммерции, регуляторы других стран, включая США, явно обратят внимание на эти поправки, поскольку они сейчас тоже вниманительно изучают ситуацию на рынке мобильных приложений и то, как компании контролируют его.
- Представители Google и Apple считают, что поправки в закон негативно скажутся на бизнесе компаний, и люди, использующие сторонние платёжные системы, могут стать жертвами мошенников.
- Власти Южной Кореи, в свою очередь, считают, что это — важный шаг на пути к более честной экосистеме на рынке приложений.
- Использование сторонних платёжных систем стало причиной, по которой в 2020 году начался конфликт Epic Games с Apple и Google, и из-за него Fortnite была удалена с цифровых площадок компаний.
- На фоне этого правительства разных стран начали оказывать давление на IT-гигантов из-за того, как они контролируют свои магазины. Многие считают, что Apple и Google злоупотребляют положением.
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7 комментариев
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Представители Google и Apple считают, что поправки в закон негативно скажутся на бизнесе компаний, и люди, использующие сторонние платёжные системы, могут стать жертвами мошенников.
Предстоит тяжелый выбор между тем чтоб стать жертвой мошенников или остаться жертвой монополий XD
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По-моему попахивает лоббизмом одной компании начинающейся на "Самсун" и кончающейся на "г"
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