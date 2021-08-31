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Новости
Sasha Shambilova

Роскомнадзор составил первый протокол в рамках закона о «автономном рунете». Компании грозит штраф до 100 тысяч рублей Статьи редакции

За отказ подключаться к национальной системе доменных имен.

17 17 комментариев
3487 просмотров

Протокол составили в отношении компании «Техносерв АС» 23 июля. Как заявляет Роскомнадзор, она проигнорировала требование закона об «автономном рунете» подключиться к национальной системе доменных имён (НДСИ). Суд назначили на 6 сентября. Об этом сообщает «Коммерсант».

За такое нарушение компании грозит штраф от 60 до 100 тысяч рублей. В «Техносерве АС» рассказали, что уже подключились к НДСИ и уведомили об этом регулятор.

После «Техносерв АС» протоколы составили ещё на 12 компаний. Среди них – провайдер «Фотон телеком» (дело от 30 июля) и хостинг-провайдер «Медиасофт эксперт» (дело от 2 августа). На запросы «Коммерсанта» они не ответили.

НДСИ отвечает за маршруты прохождения трафика. «С помощью этой системы пользователи попадают на нужные им сайты — она превращает адрес сайта в IP-адрес, по которому устанавливается соединение», — объясняет преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов. При отключении системы доменных имён попасть на нужный сайт сложно.

Закон «об автономном рунете» вступил в силу с 1 ноября 2019 года. Согласно документу, операторы связи должны установить оборудование, которое в том числе будет фильтровать трафик и блокировать запрещённые ресурсы — «средства противодействия угрозам». Требование подключиться к НДСИ обязательно с февраля 2021 года — не только для операторов связи, но и для всех компаний, имеющих технологические сети и номера автономных систем.

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tjournal.ru

#новости #автономныйрунет

17 17 комментариев
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17 комментариев
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Robutt

27

К национальной системе тюремных погонял

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Robutt

Кирилл Вселенский

2

Тюрьма старушка дай погремушку

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Сексуальный месяц

15

можно говорить суверенный интернет
а можно говорить "принудиловка к использованию только правильных сертифицированных услуг правильных поставщиков"

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Собственный рак

7

На самом деле, цель закона - усовершенствование системы блокировок. По DPI теперь можно блокировать гораздо тоньше.

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Собственный

Стас Фарбер

0

да че толку если трафик шифрованный через впн, попробуй dpi использовать, бестолку будет

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Стас

Щячло Попячтса

1

Следующим шагом начнут блочить впн, как и eSNI.

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Стас

Барашек

1

ты наверняка знаешь о чём говоришь

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Кирилл Вселенский

4

Чебурнет к 2024 году, так вижу

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Max Crypto

3

Вот и пришел нам «Чебурнет».

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Интимный месяц

1

Техно сер в ас

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Интимный

FUNGAME

2
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FUNGAME

Интимный месяц

1

такая же безвоз душная

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Uomo senza nome

0

То есть это пока не то, чтобы все сайты рф были переведены на доменное имя в зоне .ru, а только провайдеров нахлобучили регистрировать сайты через какую-то систему учёта, хотя бы сайт и сидит, по факту, на домене .com?

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Uomo

Max Shepelev

2

Речь не о переводе в зону .ru, а о подключении всех интернет провайдеров на территории РФ к Великому "китайскому" фаерволлу ред.

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Max

Uomo senza nome

0

Я это примерно и имел в виду. Спасибо, что разжевали. 
VPN в помощь всем.
У меня на работе 4 браузера, в каждом - свой VPN. ред.

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Вячеслав Лазаренко

0

НСДИ же

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Преподобный бинокль

0

Это вообще не блокировку или VPN, это про Чебурнет, который государство хочет построить за счет добровольно принудительного подключения всех «владельцев автономных номерных систем» (читай блоков айпи адресов) к национальной системе доменных имен, а по факту - передавать свои маршруты и всю информацию (bgp) по ним и данные по dns в свои конкретные точки. Для не-провайдера это очень геморройно, т.к. у нетелеком юрлиц зачастую нет специалистов которые бы технически исполнили черезжопные требования РКН. 

И, как мы видим, требования можно выполнить, но если до РКН информация не дошла, а это очень легко, так как все взаимодействие только через технически безмозглых представителей региональных отделений РКН, то это ваши проблемы. 

Многие ждали прецедента, никто правда надежд особых не пытал, как все и думали, так и произошло. 

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