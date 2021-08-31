Роскомнадзор составил первый протокол в рамках закона о «автономном рунете». Компании грозит штраф до 100 тысяч рублей Статьи редакции
За отказ подключаться к национальной системе доменных имен.
Протокол составили в отношении компании «Техносерв АС» 23 июля. Как заявляет Роскомнадзор, она проигнорировала требование закона об «автономном рунете» подключиться к национальной системе доменных имён (НДСИ). Суд назначили на 6 сентября. Об этом сообщает «Коммерсант».
За такое нарушение компании грозит штраф от 60 до 100 тысяч рублей. В «Техносерве АС» рассказали, что уже подключились к НДСИ и уведомили об этом регулятор.
После «Техносерв АС» протоколы составили ещё на 12 компаний. Среди них – провайдер «Фотон телеком» (дело от 30 июля) и хостинг-провайдер «Медиасофт эксперт» (дело от 2 августа). На запросы «Коммерсанта» они не ответили.
НДСИ отвечает за маршруты прохождения трафика. «С помощью этой системы пользователи попадают на нужные им сайты — она превращает адрес сайта в IP-адрес, по которому устанавливается соединение», — объясняет преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов. При отключении системы доменных имён попасть на нужный сайт сложно.
Закон «об автономном рунете» вступил в силу с 1 ноября 2019 года. Согласно документу, операторы связи должны установить оборудование, которое в том числе будет фильтровать трафик и блокировать запрещённые ресурсы — «средства противодействия угрозам». Требование подключиться к НДСИ обязательно с февраля 2021 года — не только для операторов связи, но и для всех компаний, имеющих технологические сети и номера автономных систем.
К национальной системе тюремных погонял
да че толку если трафик шифрованный через впн, попробуй dpi использовать, бестолку будет
То есть это пока не то, чтобы все сайты рф были переведены на доменное имя в зоне .ru, а только провайдеров нахлобучили регистрировать сайты через какую-то систему учёта, хотя бы сайт и сидит, по факту, на домене .com?
Речь не о переводе в зону .ru, а о подключении всех интернет провайдеров на территории РФ к Великому "китайскому" фаерволлу ред.
Я это примерно и имел в виду. Спасибо, что разжевали.
VPN в помощь всем.
У меня на работе 4 браузера, в каждом - свой VPN. ред.
Это вообще не блокировку или VPN, это про Чебурнет, который государство хочет построить за счет добровольно принудительного подключения всех «владельцев автономных номерных систем» (читай блоков айпи адресов) к национальной системе доменных имен, а по факту - передавать свои маршруты и всю информацию (bgp) по ним и данные по dns в свои конкретные точки. Для не-провайдера это очень геморройно, т.к. у нетелеком юрлиц зачастую нет специалистов которые бы технически исполнили черезжопные требования РКН.
И, как мы видим, требования можно выполнить, но если до РКН информация не дошла, а это очень легко, так как все взаимодействие только через технически безмозглых представителей региональных отделений РКН, то это ваши проблемы.
Многие ждали прецедента, никто правда надежд особых не пытал, как все и думали, так и произошло.