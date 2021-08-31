За отказ подключаться к национальной системе доменных имен.

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Протокол составили в отношении компании «Техносерв АС» 23 июля. Как заявляет Роскомнадзор, она проигнорировала требование закона об «автономном рунете» подключиться к национальной системе доменных имён (НДСИ). Суд назначили на 6 сентября. Об этом сообщает «Коммерсант».

За такое нарушение компании грозит штраф от 60 до 100 тысяч рублей. В «Техносерве АС» рассказали, что уже подключились к НДСИ и уведомили об этом регулятор.

После «Техносерв АС» протоколы составили ещё на 12 компаний. Среди них – провайдер «Фотон телеком» (дело от 30 июля) и хостинг-провайдер «Медиасофт эксперт» (дело от 2 августа). На запросы «Коммерсанта» они не ответили.

НДСИ отвечает за маршруты прохождения трафика. «С помощью этой системы пользователи попадают на нужные им сайты — она превращает адрес сайта в IP-адрес, по которому устанавливается соединение», — объясняет преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов. При отключении системы доменных имён попасть на нужный сайт сложно.