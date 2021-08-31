Роскомнадзор составил первый протокол в рамках закона о «суверенном рунете». Компании грозит штраф до 100 тысяч рублей Статьи редакции
За отказ подключаться к национальной системе доменных имен.
Протокол составили в отношении компании «Техносерв АС» 23 июля. Как заявляет Роскомнадзор, она проигнорировала требование закона о «суверенном рунете» подключиться к к национальной системе доменных имён (НДСИ). Суд назначили на 6 сентября. Об этом сообщает «Коммерсант».
За такое нарушение компании грозит штраф от 60 до 100 тысяч рублей. В «Техносерве АС» рассказали, что уже подключились к НДСИ и уведомили об этом регулятор.
После «Техносерв АС» протоколы составили ещё на 12 компаний. Среди них – провайдер «Фотон телеком» (дело от 30 июля) и хостинг-провайдер «Медиасофт эксперт» (дело от 2 августа). На запросы «Коммерсанта» они не ответили.
НДСИ отвечает за маршруты прохождения трафика. «С помощью этой системы пользователи попадают на нужные им сайты — она превращает адрес сайта в IP-адрес, по которому устанавливается соединение», — объясняет преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов. При отключении системы доменных имён попасть на нужный сайт сложно.
Закон «о суверенном рунете» вступил в силу с 1 ноября 2019 года. Согласно документу, операторы связи должны установить оборудование, которое в том числе будет фильтровать трафик и блокировать запрещённые ресурсы — «средства противодействия угрозам». Требование подключиться к НДСИ обязательно с февраля 2021 года — не только для операторов связи, но и для всех компаний, имеющих технологические сети и номера автономных систем.