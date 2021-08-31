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Новости
Sasha Shambilova

Роскомнадзор составил первый протокол в рамках закона о «суверенном рунете». Компании грозит штраф до 100 тысяч рублей Статьи редакции

За отказ подключаться к национальной системе доменных имен.

3 3 комментария
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Протокол составили в отношении компании «Техносерв АС» 23 июля. Как заявляет Роскомнадзор, она проигнорировала требование закона о «суверенном рунете» подключиться к к национальной системе доменных имён (НДСИ). Суд назначили на 6 сентября. Об этом сообщает «Коммерсант».

За такое нарушение компании грозит штраф от 60 до 100 тысяч рублей. В «Техносерве АС» рассказали, что уже подключились к НДСИ и уведомили об этом регулятор.

После «Техносерв АС» протоколы составили ещё на 12 компаний. Среди них – провайдер «Фотон телеком» (дело от 30 июля) и хостинг-провайдер «Медиасофт эксперт» (дело от 2 августа). На запросы «Коммерсанта» они не ответили.

НДСИ отвечает за маршруты прохождения трафика. «С помощью этой системы пользователи попадают на нужные им сайты — она превращает адрес сайта в IP-адрес, по которому устанавливается соединение», — объясняет преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов. При отключении системы доменных имён попасть на нужный сайт сложно.

Закон «о суверенном рунете» вступил в силу с 1 ноября 2019 года. Согласно документу, операторы связи должны установить оборудование, которое в том числе будет фильтровать трафик и блокировать запрещённые ресурсы — «средства противодействия угрозам». Требование подключиться к НДСИ обязательно с февраля 2021 года — не только для операторов связи, но и для всех компаний, имеющих технологические сети и номера автономных систем.

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tjournal.ru

#новости #автономныйрунет

3 3 комментария
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Сексуальный месяц

2

можно говорить суверенный интернет
а можно говорить "принудиловка к использованию только правильных сертифицированных услуг правильных поставщиков"

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Robutt

2

К национальной системе тюремных погонял

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Собственный рак

1

На самом деле, цель закона - усовершенствование системы блокировок. По DPI теперь можно блокировать гораздо тоньше.

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