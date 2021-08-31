Зоомагазин в США начал продавать препарат для лечения глистов у лошадей только тем, кто покажет фото со своим конём Статьи редакции
Некоторые американцы стали скупать ивермектин в попытке вылечить им Covid-19.
Зоомагазин ATV&V Tack and Feed в Лас-Вегасе объявил, что будет продавать ивермектин (используют для лечения глистов у животных) только тем покупателям, которые покажут совместное фото со своим конём. Препарат скупали американцы, которые верят, что он помогает вылечить коронавирус. Об этом пишет издание Local12.
Менеджер магазина Шелли Смит заметила среди покупателей повышенный спрос на ивермектин. Один из них рассказал ей, что купил его не для лошади, а для своей жены — она прочитала в соцсетях, что препарат якобы помогает от коронавируса. Смит рассказала журналистам, что в магазин звонили по четыре-пять раз в день и спрашивали, есть ли в наличии ивермектин. После этого она вывесила объявление, что будет продавать препарат только владельцам лошадей.
Препарат для лечения глистов у лошадей ивермектин пропал с полок магазинов в США после того, как в американских соцсетях стала распространяться информация, будто он помогает против Covid-19. Авторы сообщений ссылались на исследование, в котором доказывалась его эффективность.
Однако позже выяснилось, что публикация содержала сфабрикованные данные. Авторы исследования позже отредактировали его и написали, что доказательств эффективности препарата нет. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выпустило предупреждение, что принимать людям ивермектин в дозировках, рассчитанных на животных, опасно — это может привести к неврологическим заболеваниям, судорогам, коме и смерти.
Зачем это в Новости?..
чтобы ты в тот магазин не поперся за ивермектином, предупрежден значит вооружен!
Для справки ивермектин подходит для лечения гельминтозов не только у лошадей. У людей его тоже применяют. Просто ебланы принимали его в лошадиных дозах
ивермектин не только для животных используют, к опасным последствиям ведут конские дозы ред.
вопрос что его в человеческих дозировках сложно достать
витаминки тоже злые - end of illness by david agus
* шутка про зоопорно *
Поглядите на моего жеребца