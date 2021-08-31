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Новости
Яна Ломакина

Зоомагазин в США начал продавать препарат для лечения глистов у лошадей только тем, кто покажет фото со своим конём Статьи редакции

Некоторые американцы стали скупать ивермектин в попытке вылечить им Covid-19.

27 27 комментариев
2433 просмотров

«Ивермектин продаётся только владельцам лошадей. Покажите фото себя и своего коня»

 Фото Local12 

Зоомагазин ATV&V Tack and Feed в Лас-Вегасе объявил, что будет продавать ивермектин (используют для лечения глистов у животных) только тем покупателям, которые покажут совместное фото со своим конём. Препарат скупали американцы, которые верят, что он помогает вылечить коронавирус. Об этом пишет издание Local12.

Полка магазина ATV&V Tack and Feed Фото Local12 

Менеджер магазина Шелли Смит заметила среди покупателей повышенный спрос на ивермектин. Один из них рассказал ей, что купил его не для лошади, а для своей жены — она прочитала в соцсетях, что препарат якобы помогает от коронавируса. Смит рассказала журналистам, что в магазин звонили по четыре-пять раз в день и спрашивали, есть ли в наличии ивермектин. После этого она вывесила объявление, что будет продавать препарат только владельцам лошадей.

Препарат для лечения глистов у лошадей ивермектин пропал с полок магазинов в США после того, как в американских соцсетях стала распространяться информация, будто он помогает против Covid-19. Авторы сообщений ссылались на исследование, в котором доказывалась его эффективность.

Однако позже выяснилось, что публикация содержала сфабрикованные данные. Авторы исследования позже отредактировали его и написали, что доказательств эффективности препарата нет. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выпустило предупреждение, что принимать людям ивермектин в дозировках, рассчитанных на животных, опасно — это может привести к неврологическим заболеваниям, судорогам, коме и смерти.

#новости #сша #коронавирус

27 27 комментариев
22
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27 комментариев
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Бип Боп

15

надеюсь кто-нибудь, показывая фотку, им скажет ЛУК ЭТ МАЙ ХОРС МАЙ ХОРС ИЗ ЭМЕЙЗИНГ

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Максим Шпилёв

2

Зачем это в Новости?..

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Максим

Трансгендолёт

23

чтобы ты в тот магазин не поперся за ивермектином, предупрежден значит вооружен!

Ответить
Максим

Кирилл Вселенский

0

В американском разделе ббс это было в новостях, че пристал

Ответить

Соколов Андрей

5

Для справки ивермектин подходит для лечения гельминтозов не только у лошадей. У людей его тоже применяют. Просто ебланы принимали его в лошадиных дозах

Ответить

Sergey Michko

3

ивермектин не только для животных используют, к опасным последствиям ведут конские дозы ред.

Ответить
Sergey

CrazyCat

0

Индусы его таблетированный лопают. А тут именно, что конская дозировка. 

Ответить
CrazyCat

Sergey Michko

0

вопрос что его в человеческих дозировках сложно достать 

Ответить
Sergey

CrazyCat

0

Ну вот только индусы его в таблетках и производят, насколько слышал. Для себя и африканских стран, как дешевое антигельминтное. В принципе от любого противоглистного препарата будут вышеуказанные последствия если жахнуть слишком большую дозу. Как бы вообще не витаминки. 

Ответить
CrazyCat

Sergey Michko

0

витаминки тоже злые - end of illness by david agus 

Ответить
Sergey

CrazyCat

0

Надо почитать. 

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Ragnar Lodbrok

3

100$ за фото с конём, бизнес идея 

Ответить

Скучный будильник

2

Ооо, шизы на двоще ещё в том году начали его хуярить при ковиде.

Ответить

Кирилл Вселенский

2

Из лошадинных препоратов я выбираю кетыч 

Ответить

Московский щит

1

Акции Фотошопа выросли на 5%

Ответить

Александр Борродач

1

* шутка про зоопорно *

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Александр

aliftin

0

Прийти в магазин с фото мистера хендза.

Ответить

Верный американец

1

Look at my horse, my horse is amazing

Ответить

CrazyCat

1
Ответить

Robutt

0

Поглядите на моего жеребца

Ответить
Robutt

Ваша Закладко

1

робоконь

Ответить

Александр Борродач

0

Интересно, фото договора с делимобилем прокатит?

Ответить

Джордж Харви

0

Лучше бы не запрещали. Чем больше дебилов, тем меньше дебилов

Ответить

Kir Kirsky

0

@Яна Ломакина уникумы ещё писали в Фейсбук что их от него днями поносило

Ответить

Sergey Michko

0
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Анастасия Лукьянова

0

Прочитала «со своим глистом» и не сразу поняла, что что-то не так

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Федеральный вентилятор

0
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