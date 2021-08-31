Создатель мобильного YouTube и герой фильма Дудя о Кремниевой долине Андрей Дороничев объявил об уходе из Google Статьи редакции
Он проработал в компании 14 лет.
Андрей Дороничев в Google занимал должность директора продукту. О своём увольнении он написал в инстаграме.
31 августа был его последним рабочим днём в компании. В Google Дороничев проработал 14 лет.
После ухода из компании он будет «исследовать жизнь как инвестор, предприниматель и уличный музыкант».
Андрей Дороничев был директором по продуктам Google и занимался запуском мобильной версии YouTube. После отвечал за направление, связанное с виртуальной реальностью. С 2020 года занимался развитием игровой платформы Stadia.
В апреле 2020 года Дороничев стал одним из героев трехчасового фильма Юрия Дудя о русскоязычных резидентах Кремниевой долины.
В июне 2021 года Андрей Дороничев вместе с сооснователем венчурного фонда Gagarin Capital Николем Давыдовым запустил сообщество для предпринимателей, инвесторов и стартапов «Место». По задумке авторов проекта, так единомышленники смогут найти команду и деньги на реализацию идей.
Это всё же больше формат VC, чем TJ.
Там по новым правилам нельзя преследовать пользователей с одинаковыми вопросами. Думаю, что за таблоид скоро будут банить.
Так тезис про нетаблоид и не мой. Это тебе к Екатерине, кажется.
Ну, блять, кто там утверждал, что TJ не таблоид. Туда.
Ну ушёл и ушёл, я вот вчера из продуктового ларька ушел, пробыл там 10 минут и успел пукнуть и рыгнуть.
вы че уже в край охуели? это говно сюда нести
гугл в новости, жри сосиски
исследовать жизнь как инвестор, предприниматель и уличный музыкант
Как сказать "я заработал все деньги" не используя этих слов