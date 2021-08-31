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Новости
Новости vc.ru

Создатель мобильного YouTube и герой фильма Дудя о Кремниевой долине Андрей Дороничев объявил об уходе из Google Статьи редакции

Он проработал в компании 14 лет.

35 35 комментариев
1026 просмотров
Андрей Дороничев Фото из инстаграма

Андрей Дороничев в Google занимал должность директора продукту. О своём увольнении он написал в инстаграме.

31 августа был его последним рабочим днём в компании. В Google Дороничев проработал 14 лет.

14 лет — это как 10 лет школы и 4 года института. Я успел вырастить целую новую версию себя. Научился строить продукты для всего мира. И почти забыл, как это «не быть в Гугле». А сегодня будто и последний звонок, и вручение диплома. Покидаю альма-матер и шагаю в мир.

Андрей Дороничев

После ухода из компании он будет «исследовать жизнь как инвестор, предприниматель и уличный музыкант».

Андрей Дороничев был директором по продуктам Google и занимался запуском мобильной версии YouTube. После отвечал за направление, связанное с виртуальной реальностью. С 2020 года занимался развитием игровой платформы Stadia.

В апреле 2020 года Дороничев стал одним из героев трехчасового фильма Юрия Дудя о русскоязычных резидентах Кремниевой долины.

В июне 2021 года Андрей Дороничев вместе с сооснователем венчурного фонда Gagarin Capital Николем Давыдовым запустил сообщество для предпринимателей, инвесторов и стартапов «Место». По задумке авторов проекта, так единомышленники смогут найти команду и деньги на реализацию идей.

#новости #google

35 35 комментариев
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35 комментариев
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ouxen

15
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Люц Шнайдер

6

Это всё же больше формат VC, чем TJ. 

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Люц

ouxen

3

это формат таблоида

Ответить
ouxen

Люц Шнайдер

1

Там по новым правилам нельзя преследовать пользователей с одинаковыми вопросами. Думаю, что за таблоид скоро будут банить.

Ответить
Люц

ouxen

0

я тебе преследовал или спрашивал?

Ответить
ouxen

Люц Шнайдер

0

Так тезис про нетаблоид и не мой. Это тебе к Екатерине, кажется.

Ответить
Люц

ouxen

0

какой еще нахуй Екатерине

Ответить
ouxen

Люц Шнайдер

0

Ну, блять, кто там утверждал, что TJ не таблоид. Туда.

Ответить
Люц

Подлинный

1
Ответить
Подлинн…

Барашек

1

у тебя что картотека на всех с тж?

Ответить
Барашек

Люц

2

Вообще это хорошее качество иметь папочку на каждого. Опасный человек.

Ответить
Люц

Барашек

2

но и ему нужно опасаться, что кто-то имеет папочку на него самого

Ответить
Барашек

Подлинный

1

моя нереализуемая мечта(

Ответить
Подлинн…

Люц

1

Спасибо 

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Люц

ouxen

0

так можно утверждать не от большого ума

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ouxen

Люц

0

Не знаю есть ли в редакции тесты на IQ.

Ответить
ouxen

ouxen

0

Шульман?!

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ouxen

Подлинный

0

@Федя Прозоров для тебя есть работка

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Gedevan

6

Ну ушёл и ушёл, я вот вчера из продуктового ларька ушел, пробыл там 10 минут и успел пукнуть и рыгнуть. 

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Gedevan

Барашек

2

ну ты и быдло

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Барашек

Барашек

0

ща бан в ебало прилетит

Ответить
Барашек

Барашек

2

но я баран, мне поебать

Ответить
Барашек

Big Dick Energy

0

Ты всего лишь барашек

Ответить
Gedevan

Стильная самочка орангутана

0

Большего мы от вас и не ожидали

Ответить

ouxen

2

вы че уже в край охуели? это говно сюда нести

Ответить
ouxen

Антигравитационный торт

0

гугл в новости, жри сосиски 

Ответить
Антигравитацион…

ouxen

0

в father-in-law?

Ответить

Твоего деда дед

2

Таблойд или сосиска?!
Узнайте ответ в следующем номере

Ответить

Барашек

1

блин ну чёт похуй как-то настолько, что даже напишу, что похуй как-то

Ответить

Al

1

Похуй. Я пятый, кому тут похуй на эту новость. 

Ответить

Rond

0

исследовать жизнь как инвестор, предприниматель и уличный музыкант

Как сказать "я заработал все деньги" не используя этих слов

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Фундаментальный рак

0

В июне 2021 года

2020

Ответить

Поздний диод

0

ну и приложение становится говном, решил уйти на пике)0

ютуб будет смотреть аналитику и думать, что все работало только на этом гении

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solawind

0

Так что, stadia уже rip?

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Егор Шепелев

0

А делали бы ютуб на flutter, то ещё бы и иногентом признали

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