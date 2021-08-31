14 лет — это как 10 лет школы и 4 года института. Я успел вырастить целую новую версию себя. Научился строить продукты для всего мира. И почти забыл, как это «не быть в Гугле». А сегодня будто и последний звонок, и вручение диплома. Покидаю альма-матер и шагаю в мир.