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Новости
Артём Мазанов

«Ведомости»: российские компании подпишут хартию по защите детей в интернете Статьи редакции

Среди подписантов — «Яндекс», Mail.ru Group, «Ростелеком» и «Газпром-медиа». Они обязуются сами находить и удалять нежелательный для детей контент.

21 21 комментарий
644 просмотров

Крупнейшие российские интернет-компании, операторы и медиахолдинги 1 сентября подпишут хартию по безопасности детей в интернете. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в администрации президента РФ и собеседников в самих компаниях.

Предполагается, что «добровольные обязательства» примут на себя девять компаний: «Яндекс», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», МТС, «Билайн», «Мегафон», «Ростелеком», «Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа».

По данным собеседника в одной из компаний, фактически в хартии сообщается об исполнении компаниями законов о саморегулировании соцсетей и защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

В соглашении будет 10 пунктов, часть из них:

  • Подписанты обязуются сами находить и удалять нежелательный для детей контент и совершенствовать инструменты по их защите;
  • Создавать и продвигать развивающий и созидательный контент, повышать цифровую грамотность детей;
  • Развивать международное сотрудничество в сфере цифровой грамотности детей.

По словам источника «Ведомостей», речь также идёт о различных сервисах по родительскому контролю.

Собеседник в АП заявил, что цель хартии — добиться, чтобы не Роскомнадзор вносил в реестр запрещённой информации противоправный контент, а сами компании его удаляли.

#новости

21 21 комментарий
1
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Блестящий холод

15

Под соусом защиты детей можно чё угодно творить , дети же

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Блестящий

Блестящий холод

3

И так уж совпало , что подписанты совпадают со списком необходимого предустановленного по на смартфонах

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Блестящий

Сергей Лукин

2

Подписанты - самые зашкварные провластные компании, которые сидят на подсосе бюджетных денях. ред.

Ответить

гачик forsaken

10

может лучше детей нахуй из интернета выкинуть?

Ответить
гачик

zheka100pudov

4

детей нахуй

Ответить
zheka100pudov

гачик forsaken

2

тут у нас неуважение к детям, возможно криминал по коням

Ответить

Скорый фитиль

8

Каждый второй закон ради защиты детей. Они ещё не достаточно защищены?

Ответить
Скорый

Alexander Star

8

Реально, заебали уже со своей защитой детей по просьбам трудящихся. Напомню, что Роскомнадзор тоже создавали как бы для защиты и тоже детей. А потом эта гнилоконтора начала заниматься политической цензурой. Так и здесь будет. Выпустят расследование про воровство путятишны - опа, а детям это знать не надо, блокируем доступ... Так и будет.

Ответить
Скорый

Встречный лолипоп

6

Вот когда количество прав у взрослых будет снижено до уровня детей, тогда будет достаточно!

Ответить
Встречный

Воздушный месяц

1

Предложение (нет): сделать умолчанию включеный родительский контроль, а отключение платное.

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Воздушн…

Встречный

5

А отключение сделать временным и делать по личному заявлению и комиссии в составе психиатров, представителей церкви и участкового

Ответить

Воздушный месяц

3
Ответить

Старший американец

2

свободная журналистика тоже попадает под запрет?))

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Старший

Встречный лолипоп

2

Ну да, втягивает детей в политику!

Ответить
Старший

Барашек

1
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Александр Мирошников

2

Но ведь любой контент созданный для аудитории 18+ будет не желательным для детей, а тот же Яндекс создаёт и продвигает такой контент.

Ответить

Andre Macareno

0

Вариант «добиваться закрытия реестра», конечно, не рассматривается

Стыдно, вон у соседей корпорации законы прекрасно продвигают, а у нас как в мемасе с доге и чимсом

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Vladimir Medvedev

0

Знаем мы эту защиту детей

Ответить

Robutt

0

Защитим детей от фермана!

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Robutt

ziggy stardust

0

от феромона.

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ziggy

Воздушный месяц

0

От Мегатрона

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