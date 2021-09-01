«Ведомости»: российские компании подпишут хартию по защите детей в интернете Статьи редакции
Среди подписантов — «Яндекс», Mail.ru Group, «Ростелеком» и «Газпром-медиа». Они обязуются сами находить и удалять нежелательный для детей контент.
Крупнейшие российские интернет-компании, операторы и медиахолдинги 1 сентября подпишут хартию по безопасности детей в интернете. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в администрации президента РФ и собеседников в самих компаниях.
Предполагается, что «добровольные обязательства» примут на себя девять компаний: «Яндекс», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», МТС, «Билайн», «Мегафон», «Ростелеком», «Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа».
По данным собеседника в одной из компаний, фактически в хартии сообщается об исполнении компаниями законов о саморегулировании соцсетей и защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
В соглашении будет 10 пунктов, часть из них:
- Подписанты обязуются сами находить и удалять нежелательный для детей контент и совершенствовать инструменты по их защите;
- Создавать и продвигать развивающий и созидательный контент, повышать цифровую грамотность детей;
- Развивать международное сотрудничество в сфере цифровой грамотности детей.
По словам источника «Ведомостей», речь также идёт о различных сервисах по родительскому контролю.
Собеседник в АП заявил, что цель хартии — добиться, чтобы не Роскомнадзор вносил в реестр запрещённой информации противоправный контент, а сами компании его удаляли.
И так уж совпало , что подписанты совпадают со списком необходимого предустановленного по на смартфонах
Подписанты - самые зашкварные провластные компании, которые сидят на подсосе бюджетных денях. ред.
может лучше детей нахуй из интернета выкинуть?
детей нахуй
Реально, заебали уже со своей защитой детей по просьбам трудящихся. Напомню, что Роскомнадзор тоже создавали как бы для защиты и тоже детей. А потом эта гнилоконтора начала заниматься политической цензурой. Так и здесь будет. Выпустят расследование про воровство путятишны - опа, а детям это знать не надо, блокируем доступ... Так и будет.
Вот когда количество прав у взрослых будет снижено до уровня детей, тогда будет достаточно!
Но ведь любой контент созданный для аудитории 18+ будет не желательным для детей, а тот же Яндекс создаёт и продвигает такой контент.
Вариант «добиваться закрытия реестра», конечно, не рассматривается
Стыдно, вон у соседей корпорации законы прекрасно продвигают, а у нас как в мемасе с доге и чимсом
Защитим детей от фермана!