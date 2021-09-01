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Новости
Артём Мазанов

Сбербанк начнёт выдавать ипотеку с 18 лет Статьи редакции

Они должны подпадать под основные требования: первый взнос — не менее 10%, срок кредита — до 30 лет, стаж на текущем месте работы — не менее трёх месяцев.

С 1 сентября Сбербанк снизил минимальный возраст ипотечных заёмщиков на три года — до 18 лет. Им будут доступны две ипотечные программы — кредиты на новостройки и готовое жильё. Об этом пишет РБК со ссылкой на банк.

В Сбербанке снижение возрастного ценза объяснили тем, что все больше молодых клиентов интересуются кредитами на покупку недвижимости. Представитель банка связал это с тем, что молодежь в России начинает достаточно рано работать.

Большинство крупных российских банков выдают ипотеку заемщикам старше 21 года. Несколько банков — Московский кредитный банк, «Уралсиб», «Ак Барс» и банк «Санкт-Петербург» — предлагают ипотеку с 18 лет.

По данным Центробанка, задолженность россиян по ипотеке на 1 июля составила 10,8 триллиона рублей.

#новости

712 просмотров
23 23 комментария
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23 комментария
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Каменный фитиль

15

Государственная программа «Долги на всю жизнь в каждую семью» ред.

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Каменный

Андрей Рядькин

0

Раньше были хрущёвки, а человечески через несколько лет станут путинки.
У него задача загнать население в недеквидное некачественное жильё. 120млн квадратов говна ежегодно в 2030.
А мог бы просто обеспечить людей покупательской способностью и нормальной экономикой и рынок сам бы все решил

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Чудовищный фонарь

11

Из школы сразу в кабалу. 

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Чудовищный

Константин Де Брильи

0

По какой причине ты так считаешь?

Ответить

Выгодный коктейль

4

Я бы со школьным аттестатом выдавал нахуй сразу. Отсюда и до пенсии ебашь.
Садик, школа, рабство, пенсия, смерть.
Повторить.

Ответить
Выгодный

EKSelenc

0

Пенсии уже давно не будет для людей за ~30 нынешних лет (замороженные счета и т.п.).

Ответить

Транспортный ключ

4

Люди перестали доживать до ее полной выплаты

Ответить
Транспортный

Крайний историк

0

Только МВДшники нормально до нее доживают.

Ответить

Robutt

2

Сбер: получил аттестат@получай ипотеку

Ответить
Robutt

Транспортный ключ

2

Без ипотеки не выдавать аттестат, назвать «Программа помощи молодёжи»

Ответить
Robutt

Крайний историк

2

О дивный новый мир!

Ответить
Крайний

Robutt

0

Дивный новый сбер

Ответить

Оригинальный Орзэмэс

0

Интересно как они будут вывозить эту ипотеку?

Ответить
Оригинальный

Каменный фитиль

6

Мамка вывезет, мамке не привыкать нести дитятко на шее

Ответить
Каменный

Оригинальный

1

Двощер какой-то

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Оригина…

Чудовищный

0

Будто что-то плохое. 

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Каменный

Бесполезный

0

А где мамка брала жилье?

Ответить
Оригинальный

Барашек

5
Ответить
Оригинальный

Вадим Кондратьев

1

Тик токеры бохатые нынче

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Вадим

Каменный фитиль

1

Не в голове

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Константин Де Брильи

0

А вы понимаете что ипотека это кредит под залог жилья? Все разговоры про то что банк может выгнать на улицу, Имеют смысл если у вас была квартира и вы взяли кредит под её залог, но по факту вы берёте деньги покупайте квартиру и оставляете её в залог банку.

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Руденко Сергей

0

Правильно сделали, нужно как то подогревать цены на и без того перегретый льготной ипотекой рынок недвижимости, а пока он не остыл нужно рубить кеш

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сироп от щекотки

0

может просто в тюрьму сажать?
зачем это все

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