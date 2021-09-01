Сбербанк начнёт выдавать ипотеку с 18 лет Статьи редакции
Они должны подпадать под основные требования: первый взнос — не менее 10%, срок кредита — до 30 лет, стаж на текущем месте работы — не менее трёх месяцев.
С 1 сентября Сбербанк снизил минимальный возраст ипотечных заёмщиков на три года — до 18 лет. Им будут доступны две ипотечные программы — кредиты на новостройки и готовое жильё. Об этом пишет РБК со ссылкой на банк.
В Сбербанке снижение возрастного ценза объяснили тем, что все больше молодых клиентов интересуются кредитами на покупку недвижимости. Представитель банка связал это с тем, что молодежь в России начинает достаточно рано работать.
Большинство крупных российских банков выдают ипотеку заемщикам старше 21 года. Несколько банков — Московский кредитный банк, «Уралсиб», «Ак Барс» и банк «Санкт-Петербург» — предлагают ипотеку с 18 лет.
По данным Центробанка, задолженность россиян по ипотеке на 1 июля составила 10,8 триллиона рублей.
Раньше были хрущёвки, а человечески через несколько лет станут путинки.
У него задача загнать население в недеквидное некачественное жильё. 120млн квадратов говна ежегодно в 2030.
А мог бы просто обеспечить людей покупательской способностью и нормальной экономикой и рынок сам бы все решил
Сбер: получил аттестат@получай ипотеку
Мамка вывезет, мамке не привыкать нести дитятко на шее
Тик токеры бохатые нынче
А вы понимаете что ипотека это кредит под залог жилья? Все разговоры про то что банк может выгнать на улицу, Имеют смысл если у вас была квартира и вы взяли кредит под её залог, но по факту вы берёте деньги покупайте квартиру и оставляете её в залог банку.
Правильно сделали, нужно как то подогревать цены на и без того перегретый льготной ипотекой рынок недвижимости, а пока он не остыл нужно рубить кеш