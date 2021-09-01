«Интернеты, рунеты, чего только нет»: как Путин рассказывает школьникам о сети Статьи редакции
Президент предупредил школьников о «мусоре» в сети, которому нельзя доверять.
Владимир Путин приехал во Всероссийский детский центр «Океан», где встретился со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов по искусству, науке и спорту.
Там он рассказал школьникам об интернете. Президент назвал одну из его проблем — «очень много информационного мусора, который очень часто подаётся как истина в последней инстанции».
Путин считает, что информации в интернете доверять нельзя, ведь это не мнение «настоящих истинных специалистов», а часто «людей, которые выдают себя за таковых».
Дед рассказывает школьникам об интернетах, пиздец
Меня твои выступления просто доебали уже, я уже не могу их слушать, блядь
Пугающе. У парня один глаз приоткрыт жутко.
Человек , боящийся смартфонов и ПК рассказывает победителям конкурсов по науке об интернете.
Президент предупредил школьников о «мусоре» в сети, которому нельзя доверять.
оскорбление полицейских
Этот чел повзрослел
теперь сразу видно, что пидр
типа на первой фотке еще не заметно?
хз, там только по подписи понятно
Там так и написано: рунеты-интернеты, хуё-моё, от гвоздей до бриллиантов
Скоро об Упячке узнает
оригинал погиб или был уничтожен в 2005 году
Банкетный хоть жив??
Ты давай аккуратнее, сейчас за разглашение гостайны привлекут.
* ботокс больше не спасаетя, милорд *
Это уже давно, но хоть правильно свет выставляли и снимали так, чтобы каждую морщину не было видно.
Он уже еле ходит, глянь как его снимают в последнее время - сидящим ред.
Пришлось без звука посмотреть, чтоб не словить кринжа. Но все равно словил.
Я познаю мир
от гвоздей до бриллиантов
ред.
Блять, путин её один чтоли строит?
Похоже на то, там от дороги 10 метров рельс и всё
рассказал так называемым школьникам
каждый не ниже полковника
Вроде гейтс тоже дед...
ведь это не мнение «настоящих истинных специалистов»
А ты че, специалист что ли?
Маклеры, брокеры, говнорокеры, полупокеры,
Факеры, спикеры, кикеры, крутые уокеры,
Брейкеры, страйкеры, хитрецы и добры молодцы,
Белые ленты, болотные суперомоновцы,
Дикаристы, юристы, полиция, люди бравые,
Площади, лошади, флаги, знамена, левые, правые,
Клерикальная, светская, радикальная, резкая,
Протесты, суды, попы, Pussy Riot'ы.
Йоу-Йоу! Дискета! Сноубординг!
Чего тебе сноубординг-то не угодил?
«очень много информационного мусора, который очень часто подаётся как истина в последней инстанции»
Ого, какое ёмкое описание госТВ. Ах, да...
зачем к детям пришёл ?
целовать животики
Если бы это у него такая коварная пиар-стратегия была, это можно было бы принять. Но он, похоже, совершенно искренне вещает, вот что самое ужасное
Мусор в сети, которому нельзя доверять - это товарищ майор же. Спасибо, дедушка Вололодя. Такой старый, а разбирается.
Путины заполонили интернеты
Что-то уже которое видео подряд у него тон голоса ниже, чем обычно, и лицо красное. Будто бухает, болеет.
Расскажите ему кто-нибудь, что интернет это не только одноклассники и ватсап с пересылаемыми срывами покровов ред.
У нас вся страна знает, что в интернетах этих рунетах правды нет
Правда только в папочках и распечатках у Путина на столе