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Артём Мазанов

«Интернеты, рунеты, чего только нет»: как Путин рассказывает школьникам о сети Статьи редакции

Президент предупредил школьников о «мусоре» в сети, которому нельзя доверять.

Владимир Путин приехал во Всероссийский детский центр «Океан», где встретился со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов по искусству, науке и спорту.

Там он рассказал школьникам об интернете. Президент назвал одну из его проблем — «очень много информационного мусора, который очень часто подаётся как истина в последней инстанции».

Путин считает, что информации в интернете доверять нельзя, ведь это не мнение «настоящих истинных специалистов», а часто «людей, которые выдают себя за таковых».

В современном мире много всяких так называемых информационных ресурсов: интернеты, рунеты, чего только нет. Туда залезешь — там можно вроде бы узнать всё: от звёзд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов. Ну всё!

Владимир Путин

#путин #цитаты

4119 просмотров
118 118 комментариев
43
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118 комментариев
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TJaba

101

Дед рассказывает школьникам об интернетах, пиздец

Ответить
TJaba

Чудовищный фонарь

34
Ответить
Чудовищный

Илья Гераськин

3

"Сейчас я буду устанавливать все игры"

Ответить
TJaba

Зенитный вентилятор

17

Меня твои выступления просто доебали уже, я уже не могу их слушать, блядь

Ответить
Зенитный

Чудовищный

3

Пугающе. У парня один глаз приоткрыт жутко.

Ответить
Чудовищ…

Дмитрий Тимофеев

2

это все интернеты и рунеты

Ответить
Чудовищ…

Зенитный

1

светлое будущее

Ответить
TJaba

Твердый микроскоп

0

@Заголовки, выдать @Артём Мазанов премию вне очереди

Ответить
Твердый

Артём Мазанов

1

поддерживаю 

Ответить

Барашек

54
Ответить
Барашек

Барашек

2

ред. ред.

Ответить

марат котляров

47

Человек , боящийся смартфонов и ПК рассказывает победителям конкурсов по науке об интернете.

Ответить

Владимир Филатов

39

Президент предупредил школьников о «мусоре» в сети, которому нельзя доверять.

оскорбление полицейских

Ответить

ouxen

25

мама собирает сына в школу:
- вот тебе бриллианты и гвозди

Ответить

Воздушный месяц

14

Откуда Путин знает про Интернет? Из распечаток в папочке?

Ответить
Воздушный

Robutt

14

От лиги безопасных интернетов

Ответить
Robutt

Твоего деда дед

4

Этот чел повзрослел

Ответить
Твоего

Roma Dmitriev

13

теперь сразу видно, что пидр

Ответить
Roma

Каменный фитиль

6

типа на первой фотке еще не заметно?

Ответить
Каменный

Roma Dmitriev

1

хз, там только по подписи понятно

Ответить
Roma

Каменный фитиль

3

да там рожа типичного тжшника

Ответить
Roma

Дмитрий Тимофеев

0

это метросексуал а ля остап бендер в шарфике

Ответить
Твоего

Обязательный

0

О, свободу Палестине

Ответить
Воздушный

Просто Тимуррр

15

Ему «настоящие истинные специалисты» рассказали.

Ответить
Воздушный

Педагогический Никита

8

Там так и написано: рунеты-интернеты, хуё-моё, от гвоздей до бриллиантов

Ответить

Минтимер Шаймиев

18

Скоро об Упячке узнает

Ответить
Минтимер

ouxen

2

и о радио воруй-убивай

Ответить

Чудовищный фонарь

12

Чёт операторы уже не вывозят, он тут совсем старый.

Ответить
Чудовищный

ouxen

11

оригинал погиб или был уничтожен в 2005 году

Ответить
ouxen

Чудовищный

4

Банкетный хоть жив??

Ответить
Чудовищ…

ouxen

9

этот проект свернули после событий в крыму

Ответить
ouxen

Чудовищный

1

Ты давай аккуратнее, сейчас за разглашение гостайны привлекут.

Ответить
Чудовищ…

ouxen

0

пройдемте?

Ответить
ouxen

Чудовищный

0

Так мы уже.

Ответить
Чудовищ…

Чудовищный

0

Из одной камеры пишем.

Ответить
Чудовищ…

ouxen

1

вас беспокоит сотрудник безопасности банка?

Ответить
ouxen

Чудовищный

0

Да я сам сотрудник безопасности банка. Сообщите код из смс, кстати.

Ответить
Чудовищ…

Alexander

0

Я и сам своего рода сотрудник безопасности...

Ответить
Чудовищ…

пепси

0

* на банкете * 

Ответить
Чудовищный

пепси

8

* ботокс больше не спасаетя, милорд *

Ответить
пепси

Чудовищный

6

Это уже давно, но хоть правильно свет выставляли и снимали так, чтобы каждую морщину не было видно.

Ответить
Чудовищный

Обязательный хот-дог

2

Он уже еле ходит, глянь как его снимают в последнее время - сидящим ред.

Ответить
Чудовищный

Андрей Малинин

0

Пришлось без звука посмотреть, чтоб не словить кринжа. Но все равно словил.

Ответить

Минтимер Шаймиев

8

Я познаю мир 

Ответить
Минтимер

ouxen

19

интернет бумеров

Ответить
ouxen

Каменный фитиль

4

вот наш энторнет 90-х﻿﻿

Ответить
Каменный

Воздушный месяц

1

У меня до сих пор сохранились

Ответить
Каменный

ouxen

0

это новодел

Ответить
ouxen

Каменный фитиль

0

чо? Какой новодел? начало 90-х

Ответить
Каменный

ouxen

0

а теперь на мой посмотри

Ответить
ouxen

Каменный фитиль

0

я в первый раз вижу. Что-то совковое?

Ответить

Eugene Panfilov

9

  от гвоздей до бриллиантов
ред.

Ответить
Eugene

Педагогический Никита

3

Блять, путин её один чтоли строит?

Ответить
Педагогический

Обязательный

0

Похоже на то, там от дороги 10 метров рельс и всё

Ответить
Обязате…

Педагогический

2

Можно одну колёсную пару поставить и катать туда/сюда

Ответить

Влад Пайдулов

7

рассказал так называемым школьникам

Ответить
Влад

Каменный фитиль

3

каждый не ниже полковника

Ответить
Каменный

Влад Пайдулов

1

там еще про дверь и некого азербайджанца

Ответить

Старший американец

6

Дед порвался с комментариев на тж

Ответить

ziggy stardust

6
Ответить

Грядущий холод

5

Кек, то чувство, когда твой дед пытается рассказать как играть в Фортнайт или кс го, услышав про него от бабок возле подъезда) ред.

Ответить

Старший американец

4

А что если он прав, а в интернете нам все это время пиздели?

Ответить
Старший

Воздушный месяц

4

А ты на Яндекс.Дзен не заходи

Ответить
Воздушный

Старший

0

он заблокирован в Украине))

Ответить
Старший

Воздушный месяц

1

Повезло тебе

Ответить
Воздушн…

Старший

1

это да, познаю мир через интервью Гордона

Ответить
Старший

Обязательный

0

Вк тоже, но ты сам говоришь что ошиваешься

Ответить

Половый татарин

5
Ответить

Чудовищный фонарь

4

Интернеты

Буша косплеит? ред.

Ответить
Чудовищный

Встречный лолипоп

3

Ножку

Ответить

Ilia Gurtovoy

1

Вроде гейтс тоже дед...

Ответить
Ilia

пепси

8

Но умнее

Ответить
пепси

ouxen

11

но победнее

Ответить
ouxen

пепси

0

У пукина кудахтер в бункере на ХП — кто ещё кого победнее)))

Ответить
пепси

ouxen

0

может себе позволить

Ответить

Оригинальный Орзэмэс

4

Б ред.

Ответить
Оригинальный

AZP

0

П итт

Ответить

Danil Oputin

3

ведь это не мнение «настоящих истинных специалистов»

А ты че, специалист что ли?

Ответить
Danil

ouxen

0

гарант ☝🏿

Ответить
ouxen

AZP

1

Гидрант

Ответить

Robutt

3

о «мусоре» в сети, которому нельзя доверять

Тов майору обидно стало

Ответить

Асем

3

А вообще, когда он заливает, такой довольный от своего вранья, как тот кот с мема. 

Ответить

Бетонный хичхакер

2

интернеты, рунеты, иностранные агенты, берлинские пациенты

Ответить
Бетонный

Михаил Ч

1

Фигуранты, гвозди, бриллианты

Ответить
Михаил

ouxen

2

Маклеры, брокеры, говнорокеры, полупокеры,
Факеры, спикеры, кикеры, крутые уокеры,
Брейкеры, страйкеры, хитрецы и добры молодцы,
Белые ленты, болотные суперомоновцы,
Дикаристы, юристы, полиция, люди бравые,
Площади, лошади, флаги, знамена, левые, правые,
Клерикальная, светская, радикальная, резкая,
Протесты, суды, попы, Pussy Riot'ы.

Ответить
ouxen

Воздушный месяц

1

О, Вы из Англии?

Ответить

Denys Hordieiev

2

Йоу-Йоу! Дискета! Сноубординг!

Ответить
Denys

Воздушный месяц

0

Чего тебе сноубординг-то не угодил?

Ответить
Воздушный

Denys Hordieiev

4

Да это отсюда просто))

Ответить

ouxen

2

с тех пор так и развивается

Ответить

Нелепый Женя

2

🤦‍♂️

Ответить

The Great Calibrator

2

 «очень много информационного мусора, который очень часто подаётся как истина в последней инстанции»

Ого, какое ёмкое описание госТВ. Ах, да...

Ответить

Roma Dmitriev

2

то ли дело телевизор!

Ответить

teinaaVa

0

зачем к детям пришёл ?

Ответить
teinaaVa

Владимир Филатов

5

целовать животики

Ответить
Владимир

AZP

0

Выбирать в гарем

Ответить
teinaaVa

TJaba

1

https://www.youtube.com/watch?v=G-_sEKTL7Aw

Ответить

little fox

1

Если бы это у него такая коварная пиар-стратегия была, это можно было бы принять. Но он, похоже, совершенно искренне вещает, вот что самое ужасное

Ответить
little

Политический утюг

2

Ну да, он ёбнутый. С подключением.

Ответить

Скорый фитиль

1
Ответить

Mark Black

1

Мусор в сети, которому нельзя доверять - это товарищ майор же. Спасибо, дедушка Вололодя. Такой старый, а разбирается.

Ответить

Aleksandr Dolgikh

1

И этот дед подписывает законы об интернете

Ответить

AZP

1

Ради этого стендап-комика дети две недели взаперти торчали.

Ответить

dy

1

Когда батя, который никогда не играл, рассказывает мне про компьютерные игры 🤦

Ответить

Andre Macareno

0

Путины заполонили интернеты

Ответить
Andre

Чудовищный фонарь

1

Эх, классика, хоть пересматривай.

Ответить

Блестящий холод

0

запрети ребенку что то , и он будет это что то хотеть очень сильно

Ответить

Andrew Sychev

0

Школьники в каком звании ФСБ? 

Ответить

Асем

0

Что-то уже которое видео подряд у него тон голоса ниже, чем обычно, и лицо красное. Будто бухает, болеет. 

Ответить

Илья Гераськин

0

Расскажите ему кто-нибудь, что интернет это не только одноклассники и ватсап с пересылаемыми срывами покровов ред.

Ответить
Илья

Антон Сциталов

0

Это не ему рассказывать надо

Ответить

Обязательный хот-дог

0

очень много информационного мусора, который очень часто подаётся как истина в последней инстанции

Знает о чем говорит, сколько бабла уходит на пропаганду

Ответить

Maksim Derkach

0

давно не видел его в кадре, что то совсем плох стал

Ответить

Роман Благородный

0

Интернеты, рунетки, чего только нет ред.

Ответить

Michael Petrov

0

иронично

Ответить

Несчастный ГОСТ

0

Мусор говорит детям об интернете, которому нельзя доверять.

Ответить

dy

0

Кстати, кадр выставили зачетный: и он, и она.

Ответить

Dmitry Karpovich

0

У нас вся страна знает, что в интернетах этих рунетах правды нет
Правда только в папочках и распечатках у Путина на столе

Ответить
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