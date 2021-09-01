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Новости
Яна Ломакина

В школе Краснодара появился «первый "Ы"» класс — для обозначения классов использовали 28 букв алфавита Статьи редакции

В запасе остались только «Ь», «Ъ», «Й», «Ё» и «Щ».

118 118 комментариев
4838 просмотров
Фото Михаила Ступина  

В школе № 94 Краснодара из-за большого числа первоклассников для обозначения классов пришлось использовать почти все буквы алфавита. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Видео из телеграм-канала издания «Подъём»

В этом году в первый класс школы пошли 840 учеников. Первых классов получилось 28 — для их обозначения использовали буквы от «А» до «Я» (не стали брать только «Ь», «Ъ», «Й», «Ё» и «Щ»).

Торжественная линейка первого сентября проходила в несколько этапов. Учиться дети будут в трёх корпусах школы.

В 2019 году Краснодар уже ставил рекорд по числу первых классов в одной школе. Тогда в СОШ №11 их было 24 — с буквенными обозначениями от «А» до «Ш». Увеличение числа первоклассников местные власти связывают с ускорением внутренней миграции граждан России в Краснодар и другие города юга страны.

#новости #образование #регионы

118 118 комментариев
35
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118 комментариев
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Каменный фитиль

54

Вот до чего довели оптимизации и объединения нескольких соседних школ и детсадов в одну гигантскую неповоротливую хуеверть

Ответить
Каменный

Имя И Фамилия

25

Нет, это просто последствия переселения дорогих россиян в Краснодар.

Ответить
Имя

Кислотный

17

Это последствия забития болта на провинцию

Ответить
Кислотн…

Имя И Фамилия

6

Краснодар - провинция.

Ответить
Имя

Каменный фитиль

2

а что?

Ответить
Каменный

Илья Гераськин

14

Титов?

Ответить
Илья

Лига порвах

1
Ответить
Каменный

Имя И Фамилия

1

Что?

Ответить
Имя

Каменный фитиль

1

А?

Ответить
Каменный

Имя И

1

Что.

Ответить
Имя

Кислотный

1

Вот и забили болт на провинцию

Ответить
Кислотн…

Имя И Фамилия

4

Последние два года в Краснодаре столько мяса, что бюджет просто не покроет строительство стольких школ. Мы сейчас пишем комменты под новостью с 29ю 1ми классами, как бы. Ну школ 10 для нормального вида нужно, хоть и маленьких. И это только завирусилось одно видео. ред.

Ответить
Имя

Половый чувак

0

Так все застроено многоэтажками.Уже школ не хватит на всех северян

Ответить
Половый

Имя И

0

Мне кажется место есть

Ответить
Имя

AZP

3

Там, где зелёное, можно ещё дома построить.

Ответить
Имя

Андрей Рядькин

0

В любом крупном городе так. У нас тоже по 35 человек в 15 классах.

Ответить
Андрей

Имя И

1

У вас в два раза меньше. ред.

Ответить
Кислотн…

Обязательный

3

Это последствия бешеного роста Краснодара, он с развала союза раза в два вырос

Ответить
Имя

Zzzzzzz

–1

Ты про сибиряков?

Ответить
Zzzzzzz

Имя И Фамилия

4

Я у кочевых новоявленных краснодарцев прописку не спрашивал, просто видел толпы и всё

Ответить
Имя

Zzzzzzz

0

Я бы понял если б не про нерусских так писал (не одобряю), но русские даже друг друга недолюбливают, лол ред.

Ответить
Zzzzzzz

Имя И Фамилия

1

Я не ксенофоб, ненавижу всех одинаково. Пис.

Ответить
Zzzzzzz

Рыжий

0

Все друг друга ненавидят. Это нормально

Ответить
Каменный

Присущий Артем

2

Искал этот комментарий для морального успокоения, что кто-то понимает как появляются такие школы.
А десятки школ вокруг были закрыты, учителя уволены, школьники либо едут по 2 часа, либо их родители уезжают с родного места, чтобы жить у школы. Покупают по завышенной цене жилье и выживают в поисках работы в перезагруженном посёлке с одной школой.

Ответить
Присущий

Имя И Фамилия

–2

А десятки школ вокруг были закрыты

Список хотя бы двадцати закрытых школ в студию.

Ответить
Имя

Присущий Артем

3

Я лично на своих родных увидел как это происходило в одном регионе центральной России. В школах было по 1000 учеников а эти школы все равно позакрывали и оставили одну городскую. Зато секономили на ремонте туалетов. Оптимизация

Ответить
Присущий

Имя И Фамилия

–1

Я всё ещё не увидел списка из ХОТЯ БЫ двадцати школ, закрытых вокруг школы из видео в новости. "Я лично дочь офицера" это всё ещё фейк хрень.

Ответить
Имя

Рыжий

0

Счётная палата для тебя тоже Дочь офицера? 

Счетная палата сообщила о резком сокращении…
По данным ведомства, за годы оптимизации системы образования число сельских школ в России…
www.rbc.ru
Ответить
Рыжий

Роман Яремчук

0

Так то сельские 

Ответить
Имя

Рыжий

0

а это уже 2020ый год

Ответить
Имя

Присущий Артем

1

Сначала ты мне список миллионеров приехавших в Краснодар отдать детей в эту школу.

Ответить
Присущий

Имя И Фамилия

0

Миллионеров там нет, списка не будет. Двадцать школ, я жду.

Ответить
Имя

Присущий Артем

0

Списки не миллионеров на стол. Если нет, катись в краснодар. Спорить о том о чем не знаешь прикола ради это дешёвая херня для малолеток. У людей отняли работу а у детей будущее.
Закрыть школу в селе это тупо полностью уничтожить и село в течении 10 лет. А ты прикалывайся.

Ответить
Присущий

Имя И Фамилия

1

Понятно, фейкомётчик галимый, подтверждения твоих слов я от тебя не дождусь.
Списки не миллионеров на стол.

Я не в паспортном столе работаю. Вот тебе подтверждение моих слов в источнике из поста:
Такое положение вещей специалисты связывают с огромной внутренней миграцией в Краснодар. В кубанскую столицу в последние годы приезжает всё больше людей, строятся дома, однако социальная инфраструктура не успевает за растущим количеством населения.

Ну хоть как-то подтвердить слова про ДЕСЯТКИ закрытых школ ты сможешь? Или продолжишь хрень нести, фейкомётчик? ред.

Ответить
Имя

Имя И

0

@Задумчивой Кот Ну может у тебя пруфы про ужасные десятки закрытых школ есть?

Ответить
Каменный

NiemandDa

1

И коронавирус побежден, да

Ответить

Старший американец

15

Классы "О", "Х" "Л"- это лол

Ответить
Старший

Антигравитационный торт

20

7Х, 2О, 5Х, 3О, 4Л

Ответить
Антигравитацион…

Старший

29

это химический состав сала?

Ответить
Старший

Зенитный

8

отечественная шестнадцатеричная система счисления

Ответить
Зенитный

Минтимер Шаймиев

5

Ноль
Целковый
Полушка

Ответить
Минтимер

Зенитный

0

ну типа

Ответить
Старший

Старший американец

9

первый о, четвертый ха, седьмой эл - да это пиздец же)))

Ответить
Старший

Robutt

8

Десятый це

Ответить
Robutt

Robutt

17

Це зрада 

Ответить
Старший

Имя И Фамилия

3

гыгыгыгыгыгы о хэ эл ыыыыыы

Ответить
Старший

Yan Fedoseev

1

Шесть лет спустя: 7Я класс!
Наконец скрепы сомкнулись

Ответить

Блестящий холод

17

можно еще греческие буквы заюзать.
первый альфа класс ред.

Ответить
Блестящий

Педагогический Никита

19

И последний омега класс

Ответить
Педагогический

Кот в сапогах

2

Для тиктокеров норм. ред.

Ответить
Блестящий

Жук Юонович

1

Классная идея

Ответить
Блестящий

Нижний интернет

1

/b/ класс

Ответить

Имя И Фамилия

22

Ну чё, как переехали? Нравится?

Ответить

Neketa Fo

9

Интересно какого размера эта школа и сколько там учителей работает

Ответить
Neketa

Скорый фитиль

18

гиперхрущёвка

Ответить
Скорый

Rabbit 99

28

по научному это называется гигахрущ

Ответить
Скорый

Майка Ника

0

заминусить вас за такие неточности мало, уъу!

Ответить
Neketa

AZP

8

Размером с Ашан

Ответить
AZP

Илья Гераськин

15

По коридорам ходят рейсовые автобусы

Ответить
Илья

Кот в сапогах

5

Трёхполосный коридор с двумя дорожками для ебаных самокатчиков.

Ответить
Илья

AZP

0

Опоздал на последний - сиди до утра. ред.

Ответить
Neketa

Кот в сапогах

6

Многие хотели узнать. Но не многие смогли найти дорогу обратно. Школа в форме куба, который фильм Куб.

Ответить

Владимир Филатов

8

можно ведь по две буквы использовать 

Ответить
Владимир

Robutt

1

Интересно, а в армянском есть буква Ы? 

Ответить
Robutt

Зенитный

29

НардЫ. да, есть

Ответить
Зенитный

Кислотный

23

Откуда ты знаешь? Вдруг по-армянски правильно нардs

Ответить
Кислотн…

Dmitry Loginov

1

Нардass

Ответить
Кислотн…

Tauraloke Esteru

0
Ответить
Владимир

AZP

3

Сочетания букв и цифр, как на номерах автомобилей.
"Скиньтесь по 1000 рублей, чтобы у класса был красивый номер".

Ответить
Владимир

ouxen

2

нужно кодировать в 16ричную систему

Ответить
ouxen

Владимир Филатов

1

А лучше в шестидесятеричную

Ответить
Владимир

Ilya Martyanov

0

Или построить больше школ. Хотя нет, глупость сморозил.

Ответить

Грядущий холод

10

Класс П, Класс И, Класс Д, Класс О, Класс Р - поменяйтесь местами

Ответить
Грядущий

Грядущий холод

2

комитет травит

Ответить

Старший американец

8

надо рожать больше детей

тогда нова откроют школы при монастырях

Ответить
Старший

Кот в сапогах

5

Так и запишем, 7лет назад кубаноидам забыли завезти презервативы.

Ответить
Кот

Обязательный

0

Они в них сезонный урожай хранят

Ответить

Robutt

9

Ыыы

Ответить

Скорый фитиль

8
Ответить
Скорый

Robutt

3

Операция "первый Ы" 

Ответить

Al

4

Да похуй. Потом можно будет А1, Б1, В1 и т.п. Когда окончательно все школы нахуй закроют, а одну оставят.  ред.

Ответить
Al

гачик forsaken

9

и сыграют в морской бой

Ответить
Al

Каменный фитиль

9

Тлетворное влияние Экселя ред.

Ответить

Виталий Лановой

4

Обычно это происходит, когда застройщики сдают в новый микрорайон, вместе со школой, детсадом и поликлиникой. Туда переезжают молодые семьи с детьми и мест на всех не хватает. 

Ответить
Виталий

Кот в сапогах

3

Есть очень черным по белому нормативы кол-ва школ, детсадов и больниц на человекодушу и площадь человейников. Но если обоссать и вытереться Конституцией, то уж про эту хуйню, и тем более в Краснодаре, вообще никто уже не вспоминает. ред.

Ответить

Объективный лолипоп

4

порвался с шуток про сало, хохлов и нарды. спасибо, парни!

Ответить
Объективный

Объективный лолипоп

3

в положительном смысле порвался.. ред.

Ответить
Объективный

Нейроорлов

2

Разбань

Ответить
Объективный

Максим Грандов

0

@Нейроорлов

Ответить

Кот в сапогах

4

1й наХ

Ответить

Павел Бокарёв

3

а построить несколько школ в таком густонаселенном районе не судьба? лучше храмы поставить?
че там за аномальная зона такая?

Ответить
Павел

ouxen

3

Знания вестник скорби

Ответить
Павел

Robutt

1

В церковно-приходскую все нах

Ответить
Павел

Роман Яремчук

0

Население сильно растёт, а инфраструктура нет

Ответить

Принудительный Гоша

3

Класс "Э" че не сделали...Вырастили бы будущих пососников 

Ответить
Принудительный

Обязательный хот-дог

0

Отмена ред.

Ответить
Обязательный

Принудительный

1

Галя?

Ответить
Обязательный

AZP

0

Охрана

Ответить

Педагогический Никита

3

Нужно расширять алфавит

Ответить

Грядущий холод

3

Ты из какого класса? 
ЫЫЫЫЫЫ

Ответить

ouxen

3

типичные кубаноиды ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Ответить

Майка Ника

2

Просто так напомнило: 

Ответить

Чудовищный фонарь

1

Срочно в номер.

Ответить

Дядя Серёжа

0

А как же "дальневосточный гектар"?

Ответить
Дядя

Кот в сапогах

4

Там холодно и оттуда норовят съебнуть в Японию.

Ответить
Кот

ouxen

1

вплавь

Ответить
Кот

Дядя Серёжа

0

Один псих норовил.

Ответить
Дядя

Кот в сапогах

0

Плохо готовился. Изучал карате и дрочился рисовать иероглифы. А там за аниму спросили.

Ответить

Владимир Лебедев

0

У нас было 4 класса: м1, м2, м3, м4 — и никто не парился

Ответить
Владимир

Роман Александров

3

У нас было 2 школы, 75 классов, 5 завучей, полтысячи учеников и целое множество педагогов разных предметов, гуманитарные, а также технические, труд, физра, обж и 2 дюжины кружков. Не то чтобы это был необходимый запас для учебного процесса, но если начал собирать ребенка к 1 сентября, становится трудно остановиться. Единственное, что вызывало у меня опасение — это основы пр******й культуры. Ничто в мире не бывает более беспомощным, безответственным и порочным, чем пр********е зомби. Я знал, что рано или поздно мы перейдем и на эту дрянь.

Ответить

Стас Фарбер

0

У нас в школе был этот Ы, ещё за 20 лет до создания tj

Ответить
Стас

Имя И Фамилия

1

Не было тиктока, мобил с видео и вацапа

Ответить

Владислав Микк

0

. ред.

Ответить

Пустой микроскоп

0

Ыыы

Ответить

Бетонный хичхакер

0

Æ, Ø, Ï

Ответить

AZP

0

связывают с ускорением внутренней миграции граждан России в Краснодар и другие города юга страны.

Согласен, лучше Краснодар, чем родная станица Жопьевская

Ответить

Funny Kaplan

0

Хотелось бы увидеть тетку, торжественно держащую надпись 1Ё

Ответить

Строгий вентилятор

0

В 1997 я тоже пошёл в первый класс и то же в «Ы»

Ответить
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