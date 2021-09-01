В школе Краснодара появился «первый "Ы"» класс — для обозначения классов использовали 28 букв алфавита Статьи редакции
В запасе остались только «Ь», «Ъ», «Й», «Ё» и «Щ».
В школе № 94 Краснодара из-за большого числа первоклассников для обозначения классов пришлось использовать почти все буквы алфавита. Об этом сообщают «Кубанские новости».
В этом году в первый класс школы пошли 840 учеников. Первых классов получилось 28 — для их обозначения использовали буквы от «А» до «Я» (не стали брать только «Ь», «Ъ», «Й», «Ё» и «Щ»).
Торжественная линейка первого сентября проходила в несколько этапов. Учиться дети будут в трёх корпусах школы.
В 2019 году Краснодар уже ставил рекорд по числу первых классов в одной школе. Тогда в СОШ №11 их было 24 — с буквенными обозначениями от «А» до «Ш». Увеличение числа первоклассников местные власти связывают с ускорением внутренней миграции граждан России в Краснодар и другие города юга страны.
Нет, это просто последствия переселения дорогих россиян в Краснодар.
Краснодар - провинция.
а что?
Титов?
Что?
Последние два года в Краснодаре столько мяса, что бюджет просто не покроет строительство стольких школ. Мы сейчас пишем комменты под новостью с 29ю 1ми классами, как бы. Ну школ 10 для нормального вида нужно, хоть и маленьких. И это только завирусилось одно видео. ред.
Так все застроено многоэтажками.Уже школ не хватит на всех северян
В любом крупном городе так. У нас тоже по 35 человек в 15 классах.
Это последствия бешеного роста Краснодара, он с развала союза раза в два вырос
Я у кочевых новоявленных краснодарцев прописку не спрашивал, просто видел толпы и всё
Искал этот комментарий для морального успокоения, что кто-то понимает как появляются такие школы.
А десятки школ вокруг были закрыты, учителя уволены, школьники либо едут по 2 часа, либо их родители уезжают с родного места, чтобы жить у школы. Покупают по завышенной цене жилье и выживают в поисках работы в перезагруженном посёлке с одной школой.
А десятки школ вокруг были закрыты
Список хотя бы двадцати закрытых школ в студию.
Я лично на своих родных увидел как это происходило в одном регионе центральной России. В школах было по 1000 учеников а эти школы все равно позакрывали и оставили одну городскую. Зато секономили на ремонте туалетов. Оптимизация
Я всё ещё не увидел списка из ХОТЯ БЫ двадцати школ, закрытых вокруг школы из видео в новости. "Я лично дочь офицера" это всё ещё фейк хрень.
Счётная палата для тебя тоже Дочь офицера?
Сначала ты мне список миллионеров приехавших в Краснодар отдать детей в эту школу.
Миллионеров там нет, списка не будет. Двадцать школ, я жду.
Списки не миллионеров на стол. Если нет, катись в краснодар. Спорить о том о чем не знаешь прикола ради это дешёвая херня для малолеток. У людей отняли работу а у детей будущее.
Закрыть школу в селе это тупо полностью уничтожить и село в течении 10 лет. А ты прикалывайся.
Понятно, фейкомётчик галимый, подтверждения твоих слов я от тебя не дождусь.
Списки не миллионеров на стол.
Я не в паспортном столе работаю. Вот тебе подтверждение моих слов в источнике из поста:
Такое положение вещей специалисты связывают с огромной внутренней миграцией в Краснодар. В кубанскую столицу в последние годы приезжает всё больше людей, строятся дома, однако социальная инфраструктура не успевает за растущим количеством населения.
Ну хоть как-то подтвердить слова про ДЕСЯТКИ закрытых школ ты сможешь? Или продолжишь хрень нести, фейкомётчик? ред.
7Х, 2О, 5Х, 3О, 4Л
это химический состав сала?
отечественная шестнадцатеричная система счисления
первый о, четвертый ха, седьмой эл - да это пиздец же)))
И последний омега класс
Интересно какого размера эта школа и сколько там учителей работает
гиперхрущёвка
По коридорам ходят рейсовые автобусы
Многие хотели узнать. Но не многие смогли найти дорогу обратно. Школа в форме куба, который фильм Куб.
можно ведь по две буквы использовать
НардЫ. да, есть
Так и запишем, 7лет назад кубаноидам забыли завезти презервативы.
Да похуй. Потом можно будет А1, Б1, В1 и т.п. Когда окончательно все школы нахуй закроют, а одну оставят. ред.
Обычно это происходит, когда застройщики сдают в новый микрорайон, вместе со школой, детсадом и поликлиникой. Туда переезжают молодые семьи с детьми и мест на всех не хватает.
Есть очень черным по белому нормативы кол-ва школ, детсадов и больниц на человекодушу и площадь человейников. Но если обоссать и вытереться Конституцией, то уж про эту хуйню, и тем более в Краснодаре, вообще никто уже не вспоминает. ред.
а построить несколько школ в таком густонаселенном районе не судьба? лучше храмы поставить?
че там за аномальная зона такая?
Отмена ред.
А как же "дальневосточный гектар"?
Там холодно и оттуда норовят съебнуть в Японию.
Один псих норовил.
Плохо готовился. Изучал карате и дрочился рисовать иероглифы. А там за аниму спросили.
У нас было 4 класса: м1, м2, м3, м4 — и никто не парился
У нас было 2 школы, 75 классов, 5 завучей, полтысячи учеников и целое множество педагогов разных предметов, гуманитарные, а также технические, труд, физра, обж и 2 дюжины кружков. Не то чтобы это был необходимый запас для учебного процесса, но если начал собирать ребенка к 1 сентября, становится трудно остановиться. Единственное, что вызывало у меня опасение — это основы пр******й культуры. Ничто в мире не бывает более беспомощным, безответственным и порочным, чем пр********е зомби. Я знал, что рано или поздно мы перейдем и на эту дрянь.
У нас в школе был этот Ы, ещё за 20 лет до создания tj
связывают с ускорением внутренней миграции граждан России в Краснодар и другие города юга страны.
Согласен, лучше Краснодар, чем родная станица Жопьевская