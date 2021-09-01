Полиция Копенгагена запретила бывшим осуждённым за насилие находиться в центре города по ночам Статьи редакции
Доступ также ограничили для тех, кого признали виновным в применении оружия.
14 сентября в центре Копенгагена откроют четыре зоны в пешеходных районах Готерсгад, Вестергад, Вестерброгад и Кодбиен, где находится множество баров и ресторанов. Бывшие осуждённые не смогут попасть туда ночью. Такое решение приняли для безопасности граждан, сообщает полиция города.
Запрет коснётся тех, кого осудили на насильственные преступления или за применение оружия. Посещать центр нельзя с полуночи до пяти часов утра. Меру могут применять на срок до двух лет.
При первом нарушении запрета бывшим осуждённым грозит штраф в 10 тысяч датских крон (больше 116 тысяч рублей). При повторном — 30 дней лишения свободы.
В Дании закон об ограничении перемещений бывших осуждённых приняли 1 июля. Копенгаген станет первым городом, в котором появятся «зоны ночной жизни», куда запрещён вход людям с криминальным прошлым. Пока контролировать соблюдение закона будет полиция, в будущем правоохранительные органы надеятся на содействие владельцев баров и ресторанов.
так а разве тюрьмы это не "исправительные" учреждения?
подобными законами они расписываются в собственной неэффективности
что дальше? кто не закончил вуз не смогут ходить в театры что бы не оскорблять высокую публику своим птушным воспитанием?
скоро центр города сделают только по пропускам и выписке с госуслуг что у тебя нет штрафов, задолженностей, алиментов, средний балл 4,5 , дедушка не был нацистом, ты помылся, стильно одет... что еще? города для "элиты" и города для "остальных"? фэйс-контроль на въезде в город?
Сегрегация?! Загнивает Европа?!
Можно рассуждать так, что это DLC к существующему лишению свободы. 2 года тюрьмы + 2 года ограничений в ночное время.
Но мера странная, конечно. Вместо того, чтобы человек возвращался к нормальной жизни, его ограничивают в ней.