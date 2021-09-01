Ресурс, чьё приложение уже заблокировали, тоже могут запретить на территории России.

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Центральный районный суд Барнаула удовлетворил иск прокуратуры о признании запрещённой на территории России информацию на сайте американского интернет-магазина iHerb. Об этом пишут «Ведомости».

Прокуратура подала иск после обращения организации потребителей «Народный контроль», которая насчитала на iHerb более двух тысяч позиций, нарушающих российские законы, но в исковое заявление вошли не все. Организация в том числе пожаловалась на продажу питания для спортсменов, которое нельзя ввозить без специального разрешения Минспорта.

Экспертом на суде был главный внештатный клинический фармаколог Минздрава Татарстана Максим Максимов, который указал на наличие в составе БАДов продуктов с гормональной активностью, субстанций с серьёзными побочными эффектами и противопоказаниями и завышенные дозировки витаминов и других веществ.

Решение суда пока не вступило в силу. Если это произойдёт, то данные направят в Роскомнадзор для включения в Единый реестр сайтов, содержащих информацию, запрещённую к распространению на территории России.

Первые претензии к iHerb у российских властей появились в 2015 году. Тогда Николаевский районный суд Ульяновской области признал запрещённой информацию на сайте — из-за возможности купить и ввезти в в Россию орехи и ягоды из США, данные о безопасности которых отсутствовали. Роскомнадзор заблокировал сайт в 2016 году, но в этом же суд его разблокировал.

В феврале 2019 года Засвияжский районный суд Ульяновска ограничил доступ к десяти страницам сайта и потребовал удалить приложения iHerb из App Store и Google Play. Десять товарных позиций и информацию о них признали запрещенными. В этом же году суд отменил это решение.