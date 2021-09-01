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Артём Мазанов

Суд Барнаула признал запрещённой информацию на сайте iHerb — популярном сайте, продающем витамины и БАДы Статьи редакции

Ресурс, чьё приложение уже заблокировали, тоже могут запретить на территории России.

58 58 комментариев
2294 просмотров

Центральный районный суд Барнаула удовлетворил иск прокуратуры о признании запрещённой на территории России информацию на сайте американского интернет-магазина iHerb. Об этом пишут «Ведомости».

Прокуратура подала иск после обращения организации потребителей «Народный контроль», которая насчитала на iHerb более двух тысяч позиций, нарушающих российские законы, но в исковое заявление вошли не все. Организация в том числе пожаловалась на продажу питания для спортсменов, которое нельзя ввозить без специального разрешения Минспорта.

Экспертом на суде был главный внештатный клинический фармаколог Минздрава Татарстана Максим Максимов, который указал на наличие в составе БАДов продуктов с гормональной активностью, субстанций с серьёзными побочными эффектами и противопоказаниями и завышенные дозировки витаминов и других веществ.

Решение суда пока не вступило в силу. Если это произойдёт, то данные направят в Роскомнадзор для включения в Единый реестр сайтов, содержащих информацию, запрещённую к распространению на территории России.

Первые претензии к iHerb у российских властей появились в 2015 году. Тогда Николаевский районный суд Ульяновской области признал запрещённой информацию на сайте — из-за возможности купить и ввезти в в Россию орехи и ягоды из США, данные о безопасности которых отсутствовали. Роскомнадзор заблокировал сайт в 2016 году, но в этом же суд его разблокировал.

В феврале 2019 года Засвияжский районный суд Ульяновска ограничил доступ к десяти страницам сайта и потребовал удалить приложения iHerb из App Store и Google Play. Десять товарных позиций и информацию о них признали запрещенными. В этом же году суд отменил это решение.

В январе 2020 года суд Ульяновский областной суд обязал iHerb удалить свои приложения для российских пользователей. Прокуратура обнаружила, что через iHerb в России продавали «небезопасные биологически активные добавки (БАДы), в том числе для детей, травы и объекты гомеопатии». В апреле 2020 года Роскомнадзор занес приложение в Единый реестр.

#новости #право

58 58 комментариев
9
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58 комментариев
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Alex Bernhardt

22

Объясню для тех, кто не в теме. В городе Бийске, Алтайского края, штампуют БАДы для всей России. Эвалар. У них куча бабла и очень сильное лобби в ГосДуме. Ну вот и порешали конкурентов, всё просто.

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Alex

Александр Борродач

3

При том, что продукция эвалара очень посредственная, на айхербе те же бады продаются за меньшие деньги в больших дозировках

Ответить
Александр

Алиса Барышман

–2

а пруфы есть? у всех производителей бадов проблема с соответствием этикетке

Ответить
Алиса

Svargr

0

а вы попробуйте сами купить что-то на айхербе.
потом это г из аптек никогда не купите.

Ответить
Svargr

Алиса Барышман

0

научно.

Ответить
Алиса

Svargr

0

а, так у нас тут научный спор оказывается?

Ответить
Svargr

Алиса Барышман

0

перечитай сообщение выше про соответствие этикетке

Ответить
Алиса

Svargr

0

о чем речь? какой этикетке? какого товара? на айхербе десятки тысяч позиций.
это не разговор, это хрень какая-то

Ответить
Svargr

Алиса

0

как не хрень? вот допустим я покупаю, а там говно из трав, дозировку которых точно не посчитаешь, а на этикетке заявленые условные сколько-то мг.

сразу видно уроки химии в школе пропускал

p.s.
в общем бадохрень ничем не отличается от одной известной площадки в даркнете. ред.

Ответить
Алиса

Svargr

0

ну если ты пропускал, не знаю зачем об этом писать.

что непонятно на американской этикетке бадов, которая БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНАЯ которая россиская?

PS: тебе 15коп платят эваларцы чтоли?

Ответить
Svargr

Алиса

–1

нет, мне Панчин и Жуков по 100 руб за коммент платят. за 100 комментов футболка в подарок ред.

Ответить
Алиса

Svargr

0

я не знаю кто это, у вас какое-то обострение судя по всему.

но нет, так просто слиться не получится, давай предметно.
что тебе не понятно на этой понятной и простой табличке?

https://s3.images-iherb.com/sol/sol01736/l/69.jpg

Ответить
Svargr

Алиса

–1

ну давай проверим на соответствие этикетке

+ щас бы кремний жрать, ахах ред.

Ответить
Алиса

Svargr

0

ты пишешь "дозировку которых точно не посчитаешь".
и чего тут не посчитать? там все ж написано ясно ред.

Ответить
Svargr

Алиса

–2

так там про травы. иди покопайся в этом говне за меня, у тебя лучше получится ред.

Ответить
Алиса

Svargr

0

какие травы? ты о чем вообще?
вот с травами реально тебе завязывать надо.

короче, по сути непонятно что хочешь сказать, какие-то вопли и необоснованные наезды. ред.

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Алиса

Андрей

0

Вы когда научпоп смотрите вы хоть доводы маскируйте под свои ей богу, ну 95% бадов херня без совсем каких-то исследований, вроде это ясно любому кто разбирался в тебе дальше одного научпоп видео

Ответить
Алиса

Андрей

0

"допустим я покупаю, а там говно из трав" - а зачем в покупаете говно из трав?

Ответить
Андрей

Алиса

0

как зачем? чтобы провести тесты как на гидре(блин, они все таки лучше бадохерни) ред.

Ответить
Alex

Great Retard

1

Стоит уточнить что хлебало сына гендира Эвалар по всему Барнаулу развешено с призывами голосовать за этого обрыгана.

Ответить
Great

Ваша Закладко

0

а народу гуарану только в редбулле оствят 

Ответить
Alex

Кот в сапогах

–2

Уж лучше нашим бабло, чем амерам. А придурков, которые начнут рассказывать, что амерский эффект Плацебо пижже нашего, ёбнуть чем-нибудь по ослиной голове.

Ответить

Андрей

22

Снова местные производители пытаются продать свою продукцию в 5 раз дороже забугорной =/
P.S а еще есть куча веществ которые тут лекарства а там бады и поэтому стоят очень по разному ред.

Ответить

Скорый фитиль

5

Бады в целом хуйня. Даже безопасные, но бесполезные Бады несут значительный ущерб - люди используют бесполезную хуйню вместо эффективных лекарств и считают что лечатся.

Ответить
Скорый

Андрей

9

если человек не понимает что БАД - еда, и требовать от него эффекта больше чем от еды не стоит, то он клинический дебил

Ответить
Андрей

Скорый фитиль

3

А чего именно на БАД акцент сделан? Давай более широкую формулировку - "Если человек чего-то не понимает или не знает - он клинический дебил"

Ответить
Скорый

Трагический волк

1

Он тебе все понятно объяснил.
Жаль, что ты не понимаешь.

Ответить
Трагиче…

Скорый фитиль

0

Просто сказать что ты считаешь кого-то дебилом - это теперь объяснением считается? Хорошо, тогда лови моё объяснение:
Если человек не понимает что БАД - еда, и требовать от него эффекта больше чем от еды не стоит, то он НЕ клинический дебил
Понятно объяснил? Жаль, что ты не понимаешь.

Ответить
Скорый

Oleg Shirochenkov

5

Когда человек недополучает норму микроэлементов и минералов (очень часто) - можно добрать разницу витаминками в таблетках (БАД). Это может быть актуально при некоторых видах диет (в т.ч. вынужденных).
Можно прожить с дефицитом некоторых микроэлементов и минералов, но известно, что некоторые из них при определённых дозировках предотвращают рак, сердечно-сосудистые и другие заболевания. Вклад БАДов в здоровье не является срочным и одномоментным, но полностью отрицать его нельзя.
Когда человек может построить себе рацион с учётом получения всей нормы - витаминки не нужны.

Ответить
Oleg

Малик Янтижанов

0

Доказательное база где? Исследования? Эффективность употребления поливитаминов не доказана.  

Ответить
Малик

Алиса Барышман

0

Тсс ты чего так прямо в лоб. А как же статьи в газетах?

Ответить
Малик

Oleg

0

Я не буду вдаваться в полемику, потому что очень многие микроэлементы являются необходимыми организму для тех или иных задач: отрицать это странно.
Могу порекомендовать начать изучать с самого простого: недостаток аскорбиновой кислоты, витаминов группы D, посложнее - жирные кислоты класса Омега-3.

Ответить
Oleg

Малик Янтижанов

0

Не вдаваться в полемику и советовать кому-то что-то начать читать. Хотя в самом первом же моем сообщении было – «Доказательства». Где клиническое исследование употребления поливитаминов и доказательство их позитивного влияния на человека. Будь это доказанным, оно бы перешло из разряда БАДов в лекарства.

Ответить
Oleg

Алиса Барышман

–1

так витаминки спокойно в аптеке продаются. можешь еще ляхомюсли поесть

что некоторые из них при определённых дозировках предотвращают рак, сердечно-сосудистые и другие заболевания

эх сейчас бы диетолухов приплетать. надо было еще про продление жизни, улучшение работы мозга и прочих поумнинов добавить(на iherbe такого много) ред.

Ответить
Алиса

Oleg

0

Не знал, что рак и сердечно-сосудистые заболевания продляют жизнь. Исправлюсь.

Ответить
Oleg

Алиса Барышман

0

ты просто не те паперы читал, про продление жизни и поумнины такого же качества как говно про рак, хряк и прочее.

p.s.
диетолухов за антинаучную деятельность надо на столбах вешать ред.

Ответить
Алиса

Oleg

1

Алиса, ты берега не перепутала?
Я не диетолог, антинаучную деятельность не разводил, на столбах в современном обществе давно не вешают.
Откуда ты вообще знаешь, что я читал?

У тебя острая недостаточность поумнина?

Ответить
Алиса

Ваша Закладко

0

перейдут на хакингбио

Ответить
Скорый

Сергей Дворниченко

2

но гомеопатию то продают в аптеках и продают обманом впаривая про ее "безопасность, не знающим людям, ето еще хуже чем "люди используют бесполезную хуйню вместо эффективных лекарств и считают что лечатся." ред.

Ответить
Скорый

Plan 🇧&🇨

2

например, Гептрал, повсеместно в России считающийся лекарственным средством, в США считается БАДом.

Ответить
Plan

Svargr

0

тсс, ты еще им напиши про арбидол и прочее, у них же шок будет.

Ответить

Имя И Фамилия

4

Наших мудаков я ещё за запрет мелатонина с айхерба не простил, а теперь они ещё и витаминок для маман меня лишат? ред.

Ответить
Имя

Сергей Дворниченко

1

они хотят что бы все покупали у правильной русской компании которая закупает на iherb оптом скорей всего)

Ответить
Сергей

Имя И Фамилия

0

Сейчас не знаю, а с мелатонином была такая штука, что бренд, у которого есть свои упаковки мелатонина под своим брендом в русских аптеках просто пролоббировал запрет. Бомбит до сих пор. Успел купить три коробки прямо в день судебного решения, пока сайт не очухался. ред.

Ответить
Имя

Алиса Барышман

0

есть еще бесплатный метод получения мелатонина. договариваешься с n-ацетилтрансферазой и 4-гидроксииндол-о-метилтрансферазой. всё, дело сделано

Ответить
Алиса

Имя И Фамилия

1

Что-то на умном.

Ответить
Имя

Алиса Барышман

0

тушка всё за тебя сделает

Ответить
Алиса

Имя И Фамилия

0

Да я его принимаю когда надо днём поспать. Далеко не каждый день и даже месяц. Смешиваю с Донормилом, рубит на отличненько. ред.

Ответить

Мразь

4

Ясно. Понятно.
Зачем вам витаминки, когда есть скрепы

Ответить

Robutt

2

Алтайский край! 👀

Ответить

Great Retard

2

Сначала возмутился, а потом вспомнил про сраный Эвалар, его гендиректор_ку и её сына депутата, чье хлебало развешено по всему городу. Вот это конкурентная борьба.

Ответить
Great

Алиса Барышман

0

Ничего, зато iherb теперь жертва. БАДолухи запасаутся впнами и побегут помогать айхербу, т.к. эвалар всякую хрень "для продления жизни" и "поумнины" вроде не продает. (см пример ниже) ред.

Ответить
Алиса

Great Retard

1

Одного поля ягоды, вопрос в использовании положения сыны сычины из госдумы в попытках устранения конкурента.

Ответить
Great

Алиса Барышман

–1

Так зато теперь можно либерахам говна продать, они уже упорно бадовскую шизу отстаивают.

Кому эта ваша экономика нужна со свободной конкуренцией, когда говна против, рака, ожирения, для продления жизни, для улучшения счета древних шизов не купишь?!

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MangaloriANAL

2

Кек, а мне браузер Opera его постоянно в закладки на экспресс-панели добавляет, даже не смотря на то, что я его удаляю оттуда. Переустановка браузера не помогает...

Ответить

Стильная самочка орангутана

1

Битва мочи в виде Барнаула против говна в виде бадов

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Alien Alien

0

Кажется что у кого-то вошло в привычку встречать авиациями и аплодисментами  запреты и принудилово. 

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bazker bazker

0

Кто-то удивлён, что антинародный репрессивный инструмент используют для неконкурентной борьбы?

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