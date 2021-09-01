Суд Барнаула признал запрещённой информацию на сайте iHerb — популярном сайте, продающем витамины и БАДы Статьи редакции
Ресурс, чьё приложение уже заблокировали, тоже могут запретить на территории России.
Центральный районный суд Барнаула удовлетворил иск прокуратуры о признании запрещённой на территории России информацию на сайте американского интернет-магазина iHerb. Об этом пишут «Ведомости».
Прокуратура подала иск после обращения организации потребителей «Народный контроль», которая насчитала на iHerb более двух тысяч позиций, нарушающих российские законы, но в исковое заявление вошли не все. Организация в том числе пожаловалась на продажу питания для спортсменов, которое нельзя ввозить без специального разрешения Минспорта.
Экспертом на суде был главный внештатный клинический фармаколог Минздрава Татарстана Максим Максимов, который указал на наличие в составе БАДов продуктов с гормональной активностью, субстанций с серьёзными побочными эффектами и противопоказаниями и завышенные дозировки витаминов и других веществ.
Решение суда пока не вступило в силу. Если это произойдёт, то данные направят в Роскомнадзор для включения в Единый реестр сайтов, содержащих информацию, запрещённую к распространению на территории России.
Первые претензии к iHerb у российских властей появились в 2015 году. Тогда Николаевский районный суд Ульяновской области признал запрещённой информацию на сайте — из-за возможности купить и ввезти в в Россию орехи и ягоды из США, данные о безопасности которых отсутствовали. Роскомнадзор заблокировал сайт в 2016 году, но в этом же суд его разблокировал.
В феврале 2019 года Засвияжский районный суд Ульяновска ограничил доступ к десяти страницам сайта и потребовал удалить приложения iHerb из App Store и Google Play. Десять товарных позиций и информацию о них признали запрещенными. В этом же году суд отменил это решение.
В январе 2020 года суд Ульяновский областной суд обязал iHerb удалить свои приложения для российских пользователей. Прокуратура обнаружила, что через iHerb в России продавали «небезопасные биологически активные добавки (БАДы), в том числе для детей, травы и объекты гомеопатии». В апреле 2020 года Роскомнадзор занес приложение в Единый реестр.
Объясню для тех, кто не в теме. В городе Бийске, Алтайского края, штампуют БАДы для всей России. Эвалар. У них куча бабла и очень сильное лобби в ГосДуме. Ну вот и порешали конкурентов, всё просто.
При том, что продукция эвалара очень посредственная, на айхербе те же бады продаются за меньшие деньги в больших дозировках
а пруфы есть? у всех производителей бадов проблема с соответствием этикетке
научно.
перечитай сообщение выше про соответствие этикетке
я не знаю кто это, у вас какое-то обострение судя по всему.
но нет, так просто слиться не получится, давай предметно.
что тебе не понятно на этой понятной и простой табличке?
Комментарий удален
Комментарий удален
Стоит уточнить что хлебало сына гендира Эвалар по всему Барнаулу развешено с призывами голосовать за этого обрыгана.
Уж лучше нашим бабло, чем амерам. А придурков, которые начнут рассказывать, что амерский эффект Плацебо пижже нашего, ёбнуть чем-нибудь по ослиной голове.
Снова местные производители пытаются продать свою продукцию в 5 раз дороже забугорной =/
P.S а еще есть куча веществ которые тут лекарства а там бады и поэтому стоят очень по разному ред.
А чего именно на БАД акцент сделан? Давай более широкую формулировку - "Если человек чего-то не понимает или не знает - он клинический дебил"
Он тебе все понятно объяснил.
Жаль, что ты не понимаешь.
Просто сказать что ты считаешь кого-то дебилом - это теперь объяснением считается? Хорошо, тогда лови моё объяснение:
Если человек не понимает что БАД - еда, и требовать от него эффекта больше чем от еды не стоит, то он НЕ клинический дебил
Понятно объяснил? Жаль, что ты не понимаешь.
Когда человек недополучает норму микроэлементов и минералов (очень часто) - можно добрать разницу витаминками в таблетках (БАД). Это может быть актуально при некоторых видах диет (в т.ч. вынужденных).
Можно прожить с дефицитом некоторых микроэлементов и минералов, но известно, что некоторые из них при определённых дозировках предотвращают рак, сердечно-сосудистые и другие заболевания. Вклад БАДов в здоровье не является срочным и одномоментным, но полностью отрицать его нельзя.
Когда человек может построить себе рацион с учётом получения всей нормы - витаминки не нужны.
Доказательное база где? Исследования? Эффективность употребления поливитаминов не доказана.
Я не буду вдаваться в полемику, потому что очень многие микроэлементы являются необходимыми организму для тех или иных задач: отрицать это странно.
Могу порекомендовать начать изучать с самого простого: недостаток аскорбиновой кислоты, витаминов группы D, посложнее - жирные кислоты класса Омега-3.
Не вдаваться в полемику и советовать кому-то что-то начать читать. Хотя в самом первом же моем сообщении было – «Доказательства». Где клиническое исследование употребления поливитаминов и доказательство их позитивного влияния на человека. Будь это доказанным, оно бы перешло из разряда БАДов в лекарства.
так витаминки спокойно в аптеке продаются. можешь еще ляхомюсли поесть
что некоторые из них при определённых дозировках предотвращают рак, сердечно-сосудистые и другие заболевания
эх сейчас бы диетолухов приплетать. надо было еще про продление жизни, улучшение работы мозга и прочих поумнинов добавить(на iherbe такого много) ред.
ты просто не те паперы читал, про продление жизни и поумнины такого же качества как говно про рак, хряк и прочее.
p.s.
диетолухов за антинаучную деятельность надо на столбах вешать ред.
но гомеопатию то продают в аптеках и продают обманом впаривая про ее "безопасность, не знающим людям, ето еще хуже чем "люди используют бесполезную хуйню вместо эффективных лекарств и считают что лечатся." ред.
Наших мудаков я ещё за запрет мелатонина с айхерба не простил, а теперь они ещё и витаминок для маман меня лишат? ред.
они хотят что бы все покупали у правильной русской компании которая закупает на iherb оптом скорей всего)
Сейчас не знаю, а с мелатонином была такая штука, что бренд, у которого есть свои упаковки мелатонина под своим брендом в русских аптеках просто пролоббировал запрет. Бомбит до сих пор. Успел купить три коробки прямо в день судебного решения, пока сайт не очухался. ред.
есть еще бесплатный метод получения мелатонина. договариваешься с n-ацетилтрансферазой и 4-гидроксииндол-о-метилтрансферазой. всё, дело сделано
Что-то на умном.
тушка всё за тебя сделает
Да я его принимаю когда надо днём поспать. Далеко не каждый день и даже месяц. Смешиваю с Донормилом, рубит на отличненько. ред.
Сначала возмутился, а потом вспомнил про сраный Эвалар, его гендиректор_ку и её сына депутата, чье хлебало развешено по всему городу. Вот это конкурентная борьба.
Ничего, зато iherb теперь жертва. БАДолухи запасаутся впнами и побегут помогать айхербу, т.к. эвалар всякую хрень "для продления жизни" и "поумнины" вроде не продает. (см пример ниже) ред.
Одного поля ягоды, вопрос в использовании положения сыны сычины из госдумы в попытках устранения конкурента.
Так зато теперь можно либерахам говна продать, они уже упорно бадовскую шизу отстаивают.
Кому эта ваша экономика нужна со свободной конкуренцией, когда говна против, рака, ожирения, для продления жизни, для улучшения счета древних шизов не купишь?!
Кек, а мне браузер Opera его постоянно в закладки на экспресс-панели добавляет, даже не смотря на то, что я его удаляю оттуда. Переустановка браузера не помогает...
Кажется что у кого-то вошло в привычку встречать авиациями и аплодисментами запреты и принудилово.
Кто-то удивлён, что антинародный репрессивный инструмент используют для неконкурентной борьбы?