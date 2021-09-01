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Новости
Яна Ломакина

Правительство Афганистана возглавит лидер «Талибана». Он приговаривал людей к казням, но призывал к миру с США Статьи редакции

Ранее группировка назвала нового министра иностранных дел, который общался с президентом США Дональдом Трампом и главой МИД России Сергеем Лавровым.

22 22 комментария
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Единственное фото Ахундзада в открытом доступе

Главой нового правительства Афганистана назначили религиозного лидера «Талибана»* Хайбатуллу Ахундзада. Об этом сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на талибов. О том, что Ахундзада займёт эту должность, 23 августа писало издание Foreign Policy.

Ахундзада родился в 1960-х годах и находился на фронте, когда в страну вторгся СССР, но в боевых действиях не участвовал. К «Талибану»* он присоединился вскоре после создания движения и занимался вопросами религиозного суда и изданием фетв (предписаний о смертных казнях). В СМИ его часто описывают как консервативного человека, который не умеет пользоваться мобильным телефоном и не любит фотографироваться.

Когда талибы захватили власть в Афганистане в 1990-х годах, Ахундзада возглавил военный суд и стал заместителем председателя Верховного суда. На этом посту он приговаривал людей к «исламским наказаниям»: например, публичным казням убийц и прелюбодеев, а также отрубанию рук у воров.

На другие ключевые посты в новом правительстве Афганистана также утвердили лидеров «Талибана»*, сообщило 1 сентября со ссылкой на источники агентство Khaama Press.

Глава политического крыла движения мулла Абдул Гани Барадар станет министром иностранных дел. Он был одним из основателей движения «Талибан»*. В 2010 году его арестовали, а после освобождения он стал главным послом движения. Барадар встречался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, американским госсекретарём Майком Помпео и разговаривал по телефону с Дональдом Трампом. В феврале 2020 года он от имени «Талибана»* подписал мирное соглашение с США.

Абдул Гани Барадар Фото Karim Jaafar, AFP 

Пост министра обороны займёт мулла Якуб, сын первого лидера талибов муллы Омара. Год его рождения неизвестен — предположительно, ему чуть больше 30 лет. Якуб занимает должность заместителя лидера «Талибана»*, он руководил военными операциями примерно в половине афганских регионов.

Мухаммед Якуб

На должность министра внутренних дел утвердили Халифа Хаккани, сына одного из лидеров «Талибана»* Джалалуддина Хаккани. Он состоит в группировке «Сеть Хаккани» — наиболее радикальном крыле движения. О Хаккани почти ничего не известно.

23 августа издание Foreign Policy рассказало о планах руководства «Талибана»*, захватившего власть в Афганистане, сформировать совет из 12 человек для управления страной. Планировалось, что три главных поста перейдут наиболее влиятельным представителям движения — так и произошло.

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15 августа боевики экстремистской группировки «Талибан»* вошли в столицу Афганистана Кабул, но не стали штурмовать город, предложив мирный переход власти. В тот же день президент страны Ашраф Гани покинул страну. Боевики заявили о полном контроле над Афганистаном и объявили о намерении создать на территории страны Исламский Эмират.

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#новости #афганистан #политика #войны #войны21века

22 22 комментария
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Alex Shaman

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Скорый фитиль

1

 В СМИ его часто описывают как консервативного человека, который не умеет пользоваться мобильным телефоном

  в боевых действиях не участвовал

А если бы участвовал, то пользоваться мобильным телефоном бы умел ред.

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ну и в чем он не прав

0

бессмысленная новость о бессмысленном событии...

Ответить
ну

Lofoten Forsake

0

Этот человек будет в СМИ часто, может быть. Поэтому заранее написали.

Ответить

aliftin

0

Вот смотришь на этих борадачей и думаешь "интересно, они читать умеют?", а они теперь целой страной руководить будут. 

Ответить
aliftin

Petr

1

Не, ну Коран же читают как-то

Ответить
Petr

Блестящий холод

1

Кратко тезисно , по пересказу старейшины

Ответить
Блестящ…

Argumenta

1

С нужным уклоном главное

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Блестящ…

Petr

0

С конкретными инструкциями… да ладно. У нас же так же все. А править там будут старейшины. Которые все читали и все могут интерпретировать

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Petr

aliftin

1

С их подходом я думаю они его заучили на слух. 

Ответить
aliftin

Ирина Китаева

0

руководить страной проще простого 
есть вещи посложнее 

Ответить
Ирина

aliftin

0

Планировать терракты и судить людей за музыку? Звучит и правда сложно. 

Ответить
aliftin

Ирина Китаева

0

поехали в афгастан? 

Ответить
aliftin

Bulat Akhmetshin

0

Посмотри на Иран. Такие же фанатики пришли в 70х, как-то до сих пор управляют, да и радикальности поубавилось

Ответить

Владимир Филатов

0

Афганский Кадыров

Ответить
Владимир

Ирина Китаева

0

афганский байден 

Ответить
Владимир

Nikolay Kapustin

–1

Это интересная апробация, тест. Ждем релиза в РФ.

Ответить

Ирина Китаева

0

слава афганистану, героям слава 

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Чембельбес

0

На должность министра внутренних дел утвердили Халифа Хаккани, сына одного из лидеров «Талибана»* Джалалуддина Хаккани. Он состоит в группировке «Сеть Хаккани» — наиболее радикальном крыле движения. О Хаккани почти ничего не известно.

отличный министр мвд)
явно не забудет про права человека ред.

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Принудительный Гоша

0

В СМИ его часто описывают как консервативного человека, который не умеет пользоваться мобильным телефоном

Так этож Путин

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Принудительный

Стильная самочка орангутана

0

Чёрт, не успел

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Robutt

0

Борьба за мир будет такая, что головы полетят

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