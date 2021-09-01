Правительство Афганистана возглавит лидер «Талибана». Он приговаривал людей к казням, но призывал к миру с США Статьи редакции
Ранее группировка назвала нового министра иностранных дел, который общался с президентом США Дональдом Трампом и главой МИД России Сергеем Лавровым.
Главой нового правительства Афганистана назначили религиозного лидера «Талибана»* Хайбатуллу Ахундзада. Об этом сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на талибов. О том, что Ахундзада займёт эту должность, 23 августа писало издание Foreign Policy.
Ахундзада родился в 1960-х годах и находился на фронте, когда в страну вторгся СССР, но в боевых действиях не участвовал. К «Талибану»* он присоединился вскоре после создания движения и занимался вопросами религиозного суда и изданием фетв (предписаний о смертных казнях). В СМИ его часто описывают как консервативного человека, который не умеет пользоваться мобильным телефоном и не любит фотографироваться.
Когда талибы захватили власть в Афганистане в 1990-х годах, Ахундзада возглавил военный суд и стал заместителем председателя Верховного суда. На этом посту он приговаривал людей к «исламским наказаниям»: например, публичным казням убийц и прелюбодеев, а также отрубанию рук у воров.
На другие ключевые посты в новом правительстве Афганистана также утвердили лидеров «Талибана»*, сообщило 1 сентября со ссылкой на источники агентство Khaama Press.
Глава политического крыла движения мулла Абдул Гани Барадар станет министром иностранных дел. Он был одним из основателей движения «Талибан»*. В 2010 году его арестовали, а после освобождения он стал главным послом движения. Барадар встречался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, американским госсекретарём Майком Помпео и разговаривал по телефону с Дональдом Трампом. В феврале 2020 года он от имени «Талибана»* подписал мирное соглашение с США.
Пост министра обороны займёт мулла Якуб, сын первого лидера талибов муллы Омара. Год его рождения неизвестен — предположительно, ему чуть больше 30 лет. Якуб занимает должность заместителя лидера «Талибана»*, он руководил военными операциями примерно в половине афганских регионов.
На должность министра внутренних дел утвердили Халифа Хаккани, сына одного из лидеров «Талибана»* Джалалуддина Хаккани. Он состоит в группировке «Сеть Хаккани» — наиболее радикальном крыле движения. О Хаккани почти ничего не известно.
23 августа издание Foreign Policy рассказало о планах руководства «Талибана»*, захватившего власть в Афганистане, сформировать совет из 12 человек для управления страной. Планировалось, что три главных поста перейдут наиболее влиятельным представителям движения — так и произошло.
15 августа боевики экстремистской группировки «Талибан»* вошли в столицу Афганистана Кабул, но не стали штурмовать город, предложив мирный переход власти. В тот же день президент страны Ашраф Гани покинул страну. Боевики заявили о полном контроле над Афганистаном и объявили о намерении создать на территории страны Исламский Эмират.
Группировка «Талибан»* организовала масштабное наступление в Афганистане после того, как США вывели из страны войска спустя почти 20 лет военного присутствия в регионе.
*Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.
бессмысленная новость о бессмысленном событии...
Вот смотришь на этих борадачей и думаешь "интересно, они читать умеют?", а они теперь целой страной руководить будут.
Кратко тезисно , по пересказу старейшины
руководить страной проще простого
есть вещи посложнее
Посмотри на Иран. Такие же фанатики пришли в 70х, как-то до сих пор управляют, да и радикальности поубавилось
Афганский Кадыров
На должность министра внутренних дел утвердили Халифа Хаккани, сына одного из лидеров «Талибана»* Джалалуддина Хаккани. Он состоит в группировке «Сеть Хаккани» — наиболее радикальном крыле движения. О Хаккани почти ничего не известно.
отличный министр мвд)
явно не забудет про права человека ред.