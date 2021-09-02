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Новости
Sasha Shambilova

Власти Москвы модернизируют систему распознавания лиц специально для МВД Статьи редакции

Система сможет отслеживать сообщников преступника и тех, кто возвращается на место преступления.

Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) объявил тендер стоимостью 130 миллионов рублей на доработку подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации (ПАРСИВ). Через неё полицейские подключаются к городской системе распознавания лиц, чтобы при помощи камер видеонаблюдения отследить подозреваемых. Об этом сообщает «Коммерсант» с ссылкой на документы госзакупок.

После модернизации системы полиция сможет находить сообщников преступников. ПАРСИВ проследит за передвижениями подозреваемого и проанализирует, кто появляется рядом с ним, как часто и в какое время. Также система начнёт отслеживать тех, кто приходит на места преступления, «где личности преступников не установлены».

В ПАРСИВ планируют расширить критерии поиска человека: пол, возраст, расовая принадлежность, наличие очков, бороды, маски, головного убора и распознавание силуэта. Кроме этого, победитель тендера будет обязан разработать мобильные приложения, чтобы сотрудники правоохранительных органов смогли подключаться к системе со смартфонов.

В ПАРСИВ появятся новые инструменты, которые позволят ещё более эффективно обеспечивать безопасность горожан, также будет повышена защищённость самой подсистемы.

пресс-служба ДИТ

Сейчас система работает на поиск человека в определённое время в конкретном месте. Всего ПАРСИВ обрабатывает данные с 125 тысяч камер в Москве, отметили в пресс-службе ДИТ. МВД не ответило на запрос «Коммерсанта».

#новости #москва #видеонаблюдение

1220 просмотров
37 37 комментариев
7
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37 комментариев
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Пётр Козлов

30

Когда совершается реальное преступление:
- Ой, камеры не работали и это вообще муляж, а вы вообще представляете как сложно искать человеку по изображению с камеры в таком большом городе?

Когда кто-то вышел на улицу отстаивать свои гражданские права:
- 4K 60fps HDR on изображение "преступника", находят где живёт за 10 минут, через 20 уже пилится дверь в квартиру

Ответить

Pavel Zamyatin

16

Удивительно, но соверешенно не слышно, как с помощью таких систем находят преступников или предотвращают преступления.

А что если основная задача подобных систем вовсе не в этом?

Ответить
Pavel

Серебряный Артем

–5

Удивительно что зумерки ещё не поняли, что мэрия Москвы рассказывает о своих достижениях не на ТЖ.

Более 121 000 нарушений с сфере благоустройства города зафиксировано в 2020

Более 5 000 преступлений, в т.ч. особо тяжких, раскрыто в 2020

При расследовании 70% преступлений используется городская система видеонаблюдения 

Городская система видеонаблюдения
Городская система видеонаблюдения
video.dit.mos.ru
Ответить
Серебряный

Добрый Гоша

2

Цифры ничего не значат. Это все могут быть вытоптанная трава на митинге и особо тяжкий стаканчик.

Ответить
Добрый

Серебряный Артем

0

Особо тяжкие- это те преступления, за которые светит 10+ лет тюряги. Стаканчик в омоновца не относится к особо тяжким, успокою тебя.

Ответить
Серебря…

Руденко Сергей

0

Правильно, к особо тяжким относится твит или лайк ВКонтакте!

Ответить
Серебряный

Городской кран

1

Окей, бумер. Какое количество преступлений раскрыто именно благодаря системе распознавания лиц?

Ответить
Городск…

Серебряный Артем

–2

Мммм... Обслужи себя сам?) Гугл пока вроде бесплатный для всех

Ответить
Серебря…

Дмитрий Щёлоков

2

А в отчётах мэрии не должно содержаться этой информации? Если бы она там была, то ровно с этого посты ботов на зарплате мэрии бы и начинались - столько-то преступлений раскрыто с помощью системы видеофиксации (в процентах и штуках), настолько-то сократился срок раскрытия преступления (в часах, днях, месяцах, годах), настолько-то повысилась раскрываемость (в процентах и штуках), настолько-то сократилось количество преступлений (в процентах и штуках)

Ответить
Pavel

Параллельный магнит

2

Конечно не в этом, задача помочь диктатуре и тирании как можно дольше находиться у власти и эксплуатировать население.

Ответить
Pavel

Люц Шнайдер

1

https://klops.ru/news/proisshestviya/155694-piterskih-gastrolyorov-ustroivshih-v-kaliningrade-seriyu-krazh-nashli-po-kameram-bezopasnogo-goroda

https://news.rambler.ru/crime/36407732-ugnannyy-v-kaliningrade-mikroavtobus-nashli-za-chas-s-pomoschyu-kamer-bezopasnogo-goroda/

https://kgd-ru.turbopages.org/kgd.ru/s/news/society/item/96705-zhitelnica-kaliningrada-oplatila-123-shtrafa-za-narusheniya-pdd-posle-aresta-porshe

https://kaliningrad-kp-ru.turbopages.org/kaliningrad.kp.ru/s/online/news/3755224/

Ответить
Pavel

Photuum

0

Я как-то видел как задерживали по данным камер. 

Ответить

гачик forsaken

2

инфраструктура почти готова, вангую до введения социального рейтинга осталось пару лет.

Ответить

Llaren Hlaalo

1

Ну вон Москва скоро будет как Лондон. Лютый ценовой пузырь на недвижку, камеры на каждом углу, таксист Paje....Улугбек. А ну и все деньги конечно в метрополии крутятся.
Всегда знал, что мы братские народы с великобриташками.

Ответить
Llaren

Ваша Закладко

1

мос сиситиви

Ответить
Llaren

Photuum

0

В целом звучит неплохо.
Но, в отличие от Англии, в России всегда можно свалить в тайгу бить песца. Там ни камер, ни мигрантов - полная Свобода.

Ответить
Photuum

Татарский турник

1

В целом звучит неплохо.
Но в отличие от России где можно свалить в Сибирь и испытывать себя в суровом сурвайвале, в Англии всегда можно уехать в кучу заморских территорий на Карибах или в Индийском океане и чувствовать себя человеком, а не выживающим в экстремальных условиях животным. ред.

Ответить
Llaren

Довольный череп

0

лютый ценовой пузырь на недвижку, камеры на каждом углу, таксист Paje....Улугбек

Типа сейчас это не так что ли? ред.

Ответить
Довольный

Llaren Hlaalo

0

Ну камеры ты наверное хуй встретишь в какой-то убогой Капотне. В Лондоне говорят они и правда на каждом углу.

Ответить
Llaren

Довольный череп

1

Есть и в Капотне. Сейчас даже на невысокие жилые дома под крышей вешают обзорные камеры по несколько штук.

Ответить
Довольн…

Llaren Hlaalo

1

Рили ? Не был там, после того как один раз там побывал и дай Бог туда опять никогда не попаду. 
Ну шо сказать. Тада и правда братья, пусть и не по крови.

Ответить

Готовый череп

0

Есть у кого инфа насколько увеличилась раскрываемость после внедрения системы распознования лиц? Хочу узнать сколько стоило полное разрушение права на неприкосновенность частной жизни

Ответить
Готовый

Павел Каташев

0

По вашему, такой системы не должно быть в любой прогрессивной стране, которая занимается безопасностью своих граждан? (Говоря так я исключаю любое использование системы в корыстных целях, в целях политического преследования и запугивания). Любой гугл обладает большей информацией по вашему передвижению, а иногда, мне кажется, что они и разговоры подслушивают на автомате.

Ответить
Павел

Добрый Гоша

3

Не должно.
Он же и спрашивает, насколько увеличилась? Даже без коррупции, мы может быть платим миллиарды за 0.2%. Да даже за 10%. Нет абстрактной безопасности.

Ответить
Павел

Максим Шпилёв

1

Да!

Ответить
Максим

Люц Шнайдер

0

В тех же штатах 

В США к 2023 расширят использование технологий…
Счетная палата США представила отчет, в котором сказано, что 10 из 24 федеральных агентств страны…
habr.com
Ответить
Павел

Дмитрий Щёлоков

0

Ну в Калифорнии так и считают, в США начали вводить запреты и моратории на использование таких систем

Ответить
Дмитрий

Павел Каташев

0

Штаты - дело другое, там возможны расхождения законодательства от штата к штату, а калифорния вообще двинутая на таких вопросах

Ответить
Готовый

Серебряный Артем

0

Частная жизнь- это то что происходит внутри твоего жилища. + твои разговоры по телефону, отношения внутри семьи и тд. То что ты делаешь на улице и в других публичных местах-  ну это не оно. Ты подменяешь понятия. ред.

Ответить
Серебряный

Готовый череп

1

Откуда ты взял такое определение частной жизни? Вот что по этому поводу думает википедия https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=ru&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Private_sphere  https://ru.wikipedia.org/wiki/Неприкосновенность_частной_жизни

Private sphere
The private sphere is the complement or opposite to the public sphere. The private sphere is a…
translate.google.com
Ответить
Готовый

Павел Каташев

0

Есть такое, но тут может быть фортель с ковидом

В ГУВД отметили эффективность уличных видеокамер…
В системе видеонаблюдения функционирует более 189 тыс. камер. Как сообщается на официальном сайте…
konkovomedia.ru
Ответить

Ёршик Золотой

0

И конечно же эта новость никак не связана с биометрической оплатой проезда в московском метро ) 

Ответить
Ёршик

Павел Каташев

0

Метаданные вне зависимости от того какой системой снимаются могут рассказать о тебе все

Ответить
Павел

Ваша Закладко

2

метаирония метаданных в метамоскве

Ответить
Ёршик

Photuum

0

Я дважды видел, как менты бежали на платформу ловить кого-то по данным камер. Один раз поймали какого-то дагестанца, второй раз поезд ушёл.

Ответить

5ый член Комитета

0

также система начнёт отслеживать тех, кто приходит на места преступления, «где личности преступников не установлены»

митинги, одиночные пикеты...
 проследит за передвижениями подозреваемого и проанализирует, кто появляется рядом с ним, как часто и в какое время

у тебя друг навальнист? ну всё - 5 лет, что ж ты не сдал врага народа, товарищ ред.

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Robutt

0

Парсiв? 

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