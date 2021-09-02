Власти Москвы модернизируют систему распознавания лиц специально для МВД Статьи редакции
Система сможет отслеживать сообщников преступника и тех, кто возвращается на место преступления.
Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) объявил тендер стоимостью 130 миллионов рублей на доработку подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации (ПАРСИВ). Через неё полицейские подключаются к городской системе распознавания лиц, чтобы при помощи камер видеонаблюдения отследить подозреваемых. Об этом сообщает «Коммерсант» с ссылкой на документы госзакупок.
После модернизации системы полиция сможет находить сообщников преступников. ПАРСИВ проследит за передвижениями подозреваемого и проанализирует, кто появляется рядом с ним, как часто и в какое время. Также система начнёт отслеживать тех, кто приходит на места преступления, «где личности преступников не установлены».
В ПАРСИВ планируют расширить критерии поиска человека: пол, возраст, расовая принадлежность, наличие очков, бороды, маски, головного убора и распознавание силуэта. Кроме этого, победитель тендера будет обязан разработать мобильные приложения, чтобы сотрудники правоохранительных органов смогли подключаться к системе со смартфонов.
Сейчас система работает на поиск человека в определённое время в конкретном месте. Всего ПАРСИВ обрабатывает данные с 125 тысяч камер в Москве, отметили в пресс-службе ДИТ. МВД не ответило на запрос «Коммерсанта».
Когда совершается реальное преступление:
- Ой, камеры не работали и это вообще муляж, а вы вообще представляете как сложно искать человеку по изображению с камеры в таком большом городе?
Когда кто-то вышел на улицу отстаивать свои гражданские права:
- 4K 60fps HDR on изображение "преступника", находят где живёт за 10 минут, через 20 уже пилится дверь в квартиру
Удивительно, но соверешенно не слышно, как с помощью таких систем находят преступников или предотвращают преступления.
А что если основная задача подобных систем вовсе не в этом?
Удивительно что зумерки ещё не поняли, что мэрия Москвы рассказывает о своих достижениях не на ТЖ.
Более 121 000 нарушений с сфере благоустройства города зафиксировано в 2020
Более 5 000 преступлений, в т.ч. особо тяжких, раскрыто в 2020
При расследовании 70% преступлений используется городская система видеонаблюдения
Цифры ничего не значат. Это все могут быть вытоптанная трава на митинге и особо тяжкий стаканчик.
Особо тяжкие- это те преступления, за которые светит 10+ лет тюряги. Стаканчик в омоновца не относится к особо тяжким, успокою тебя.
Окей, бумер. Какое количество преступлений раскрыто именно благодаря системе распознавания лиц?
Мммм... Обслужи себя сам?) Гугл пока вроде бесплатный для всех
А в отчётах мэрии не должно содержаться этой информации? Если бы она там была, то ровно с этого посты ботов на зарплате мэрии бы и начинались - столько-то преступлений раскрыто с помощью системы видеофиксации (в процентах и штуках), настолько-то сократился срок раскрытия преступления (в часах, днях, месяцах, годах), настолько-то повысилась раскрываемость (в процентах и штуках), настолько-то сократилось количество преступлений (в процентах и штуках)
Конечно не в этом, задача помочь диктатуре и тирании как можно дольше находиться у власти и эксплуатировать население.
https://klops.ru/news/proisshestviya/155694-piterskih-gastrolyorov-ustroivshih-v-kaliningrade-seriyu-krazh-nashli-po-kameram-bezopasnogo-goroda
https://news.rambler.ru/crime/36407732-ugnannyy-v-kaliningrade-mikroavtobus-nashli-za-chas-s-pomoschyu-kamer-bezopasnogo-goroda/
https://kgd-ru.turbopages.org/kgd.ru/s/news/society/item/96705-zhitelnica-kaliningrada-oplatila-123-shtrafa-za-narusheniya-pdd-posle-aresta-porshe
https://kaliningrad-kp-ru.turbopages.org/kaliningrad.kp.ru/s/online/news/3755224/
инфраструктура почти готова, вангую до введения социального рейтинга осталось пару лет.
Ну вон Москва скоро будет как Лондон. Лютый ценовой пузырь на недвижку, камеры на каждом углу, таксист Paje....Улугбек. А ну и все деньги конечно в метрополии крутятся.
Всегда знал, что мы братские народы с великобриташками.
В целом звучит неплохо.
Но в отличие от России где можно свалить в Сибирь и испытывать себя в суровом сурвайвале, в Англии всегда можно уехать в кучу заморских территорий на Карибах или в Индийском океане и чувствовать себя человеком, а не выживающим в экстремальных условиях животным. ред.
лютый ценовой пузырь на недвижку, камеры на каждом углу, таксист Paje....Улугбек
Типа сейчас это не так что ли? ред.
Ну камеры ты наверное хуй встретишь в какой-то убогой Капотне. В Лондоне говорят они и правда на каждом углу.
Есть и в Капотне. Сейчас даже на невысокие жилые дома под крышей вешают обзорные камеры по несколько штук.
Рили ? Не был там, после того как один раз там побывал и дай Бог туда опять никогда не попаду.
Ну шо сказать. Тада и правда братья, пусть и не по крови.
По вашему, такой системы не должно быть в любой прогрессивной стране, которая занимается безопасностью своих граждан? (Говоря так я исключаю любое использование системы в корыстных целях, в целях политического преследования и запугивания). Любой гугл обладает большей информацией по вашему передвижению, а иногда, мне кажется, что они и разговоры подслушивают на автомате.
Не должно.
Он же и спрашивает, насколько увеличилась? Даже без коррупции, мы может быть платим миллиарды за 0.2%. Да даже за 10%. Нет абстрактной безопасности.
Да!
Ну в Калифорнии так и считают, в США начали вводить запреты и моратории на использование таких систем
Штаты - дело другое, там возможны расхождения законодательства от штата к штату, а калифорния вообще двинутая на таких вопросах
Частная жизнь- это то что происходит внутри твоего жилища. + твои разговоры по телефону, отношения внутри семьи и тд. То что ты делаешь на улице и в других публичных местах- ну это не оно. Ты подменяешь понятия. ред.
Откуда ты взял такое определение частной жизни? Вот что по этому поводу думает википедия https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=ru&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Private_sphere https://ru.wikipedia.org/wiki/Неприкосновенность_частной_жизни
Есть такое, но тут может быть фортель с ковидом
И конечно же эта новость никак не связана с биометрической оплатой проезда в московском метро )
Метаданные вне зависимости от того какой системой снимаются могут рассказать о тебе все
также система начнёт отслеживать тех, кто приходит на места преступления, «где личности преступников не установлены»
митинги, одиночные пикеты...
проследит за передвижениями подозреваемого и проанализирует, кто появляется рядом с ним, как часто и в какое время
у тебя друг навальнист? ну всё - 5 лет, что ж ты не сдал врага народа, товарищ ред.