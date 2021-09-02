Система сможет отслеживать сообщников преступника и тех, кто возвращается на место преступления.

Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) объявил тендер стоимостью 130 миллионов рублей на доработку подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации (ПАРСИВ). Через неё полицейские подключаются к городской системе распознавания лиц, чтобы при помощи камер видеонаблюдения отследить подозреваемых. Об этом сообщает «Коммерсант» с ссылкой на документы госзакупок.

После модернизации системы полиция сможет находить сообщников преступников. ПАРСИВ проследит за передвижениями подозреваемого и проанализирует, кто появляется рядом с ним, как часто и в какое время. Также система начнёт отслеживать тех, кто приходит на места преступления, «где личности преступников не установлены».

В ПАРСИВ планируют расширить критерии поиска человека: пол, возраст, расовая принадлежность, наличие очков, бороды, маски, головного убора и распознавание силуэта. Кроме этого, победитель тендера будет обязан разработать мобильные приложения, чтобы сотрудники правоохранительных органов смогли подключаться к системе со смартфонов.

В ПАРСИВ появятся новые инструменты, которые позволят ещё более эффективно обеспечивать безопасность горожан, также будет повышена защищённость самой подсистемы. пресс-служба ДИТ

Сейчас система работает на поиск человека в определённое время в конкретном месте. Всего ПАРСИВ обрабатывает данные с 125 тысяч камер в Москве, отметили в пресс-службе ДИТ. МВД не ответило на запрос «Коммерсанта».