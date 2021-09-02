Верховный суд США отказался блокировать закон Техаса о запрете абортов после шестой недели Статьи редакции
Он позволяет гражданам подавать иски против тех, кого они подозревают в проведении операции.
Против блокировки закона проголосовали пять из девяти судей Верховного суда. Об этом сообщает телеканал CNBC.
Одна из судей Соня Сотомайор, выступающая против закона о сроках аборта, назвала это решение «потрясающим», поскольку оно «перечеркнуло 50 лет федеральных прецедентов».
«Закон о сердцебиении» вступил в силу 1 сентября. Согласно ему, нельзя провести аборт после шестой недели срока. К этому моменту многие ещё не знают о беременности, но врачи уже могут зафиксировать сердцебиение плода. Запрет на операцию действителен и в том случае, если ребёнок зачат в результате изнасилования или инцеста.
Также принятый закон позволяет гражданам подавать иски против тех, кого они подозревают в проведении операции по прерыванию беременности. Если его вину докажут, он обязан выплатить 10 тысяч долларов истцу и возместить судебные издержки.
В Верховный суд обратились поставщики услуг по прерыванию беременности. По их словам, закон «создаст абсолютный хаос в Техасе и непоправимо навредит тем, кто нуждается в услугах по прерыванию беременности».
Скорее бы эта пропутинская Республиканская партия(американский аналог Единой России) распалась к чертям и в Америке была бы разрешена только одна партия — Демократическая ред.
И на выборах только один кандидат
Ну внутри Демократической партии тоже есть конкурентная борьба, что не так?
А нужно чтобы не было. Только один правильный кандидат от единственной правильной партии (демократической)
Интересный вопрос. Должны ли демократы по-демократически относится к силам, которые не разделяют идеалы демократии?
В этом их принцип
Демократия для всех или демократия для тех, кто разделяет демократические ценности?
"Запрет на операцию действителен и в том случае, если ребёнок зачат в результате изнасилования или инцеста."
Охуенчик. Просто десять из десяти
Хотя это же Техас, это нормально, там реднеки и инцест обычное дело. ред.
Сцук, украл моё дополнение в редактировании 😆 ред.
вы что, хотите как в Техасе?
Техас и Польша - реакционеры побратимы
но что удивляться, если даже работающая Международная космическая станция не мешает существованию плоскоземельщиков
мракобесие человечества неискоренимо
Я не шарю по срокам, но на 6-ой неделе живот уже вспухает или мб эмбрион более-менее сформирован ?
А то закон звучит для меня 50/50 с точки зрения адекватности.
Шесть недель это полтора месяца, что там сформировано может быть
Ну дык яж говорю — не шарю ибо детей нет. Но спасибо энивей.
90% абортов делаются после 6 недель, так как только тогда большинство узнаёт о беременности в принципе
Всё это сложная тема. На 6 неделе зародыш человека не отличается от зародышей других млекопитающих. Считать ли это жизнью? Возможно. Но считаем ли мы ценной жизнь млекопитающих? Мы, например, легко убиваем грызунов. Легитимно ли тогда переживать об убийстве 6-недельного зародыша мыши?
Если мы декларируем, что всякая жизнь важна, и её лишение является убийством, то как на счёт одноклеточных организмов? Они тоже являются жизнью - какая-нибудь бактерия вполне считается жизнью. Тогда и просто одна клетка вполне может считаться жизнью - будть то сперматозоид или зигота. Клетка в многоклеточном организме принципиально не отличается от какой-нибудь одноклеточной цианобактерии, которая находится в симбиозе с грибом и утратила способность к самостоятельному существованию (самостоятельное существование вообще тоже вещь такая себе - самостояельны ли люди, учитывая, что без некоторых незаменимых веществ они жить не способны, и в целом ключевые вещества получают извне).
Если рассматривать как убийство что ты выбираешь такое будущее, в котором человека не появится, тогда убийством вполне может считаться и надевание презерватива, и просто отказ заводить детей, и очень много вещей, которые понижают верояность появления ребёнка. ред.
На 6 неделе зародыш человека не отличается от зародышей других млекопитающих. Считать ли это жизнью?
Странная формулировка. А что же это, если не жизнь? Камень?)
Если мы декларируем, что всякая жизнь важна, и её лишение является убийством, то как на счёт одноклеточных организмов?
Обычно, декларируя ценность жизни, подразумевают все же жизнь человека, а не какого-то иного вида и уж тем более не всей жизни в целом.
Животик появляется месяцам к 4. А шесть недель это полтора месяца. Задержка цикла на пару дней 3же повод обосраться и срочно делать тест.
Расскажи почему ты одобряешь?) В статье нет аргументов за этот закон
Я разве говорил, что одобряю ? Прост если условно выкорчёвывать вилкой уже по сути готового человека на конце 9-го месяца — мало одобрений можно будет найти среди многих. Я чисто просто хз на каких стадиях, в какой форме находится плод.
Запреты на аборты от лукавого
Придётся техасцам ездить в другие штаты за абортами...
В прошлом году умерла одна из судей верховного суда и Трампушка быстро назначил нового, который религиозен и консервативен. Чего и следовало ожидать с таким большинством в суде
и Трампушка быстро назначил нового
... что является обязанностью любого президента США.