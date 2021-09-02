Он позволяет гражданам подавать иски против тех, кого они подозревают в проведении операции.

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Против блокировки закона проголосовали пять из девяти судей Верховного суда. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Одна из судей Соня Сотомайор, выступающая против закона о сроках аборта, назвала это решение «потрясающим», поскольку оно «перечеркнуло 50 лет федеральных прецедентов».

Рассматривая заявление о запрете вопиюще неконституционного закона, разработанного для того, чтобы запретить женщинам осуществлять свои конституционные права и не быть осуждёнными, большинство судей решили засунуть головы в песок. Соня Сотомайор судья Верховного суда

«Закон о сердцебиении» вступил в силу 1 сентября. Согласно ему, нельзя провести аборт после шестой недели срока. К этому моменту многие ещё не знают о беременности, но врачи уже могут зафиксировать сердцебиение плода. Запрет на операцию действителен и в том случае, если ребёнок зачат в результате изнасилования или инцеста.

Также принятый закон позволяет гражданам подавать иски против тех, кого они подозревают в проведении операции по прерыванию беременности. Если его вину докажут, он обязан выплатить 10 тысяч долларов истцу и возместить судебные издержки.