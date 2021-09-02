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Sasha Shambilova

Верховный суд США отказался блокировать закон Техаса о запрете абортов после шестой недели Статьи редакции

Он позволяет гражданам подавать иски против тех, кого они подозревают в проведении операции.

44 44 комментария
1299 просмотров

Против блокировки закона проголосовали пять из девяти судей Верховного суда. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Одна из судей Соня Сотомайор, выступающая против закона о сроках аборта, назвала это решение «потрясающим», поскольку оно «перечеркнуло 50 лет федеральных прецедентов».

Рассматривая заявление о запрете вопиюще неконституционного закона, разработанного для того, чтобы запретить женщинам осуществлять свои конституционные права и не быть осуждёнными, большинство судей решили засунуть головы в песок.

Соня Сотомайор
судья Верховного суда

«Закон о сердцебиении» вступил в силу 1 сентября. Согласно ему, нельзя провести аборт после шестой недели срока. К этому моменту многие ещё не знают о беременности, но врачи уже могут зафиксировать сердцебиение плода. Запрет на операцию действителен и в том случае, если ребёнок зачат в результате изнасилования или инцеста.

Также принятый закон позволяет гражданам подавать иски против тех, кого они подозревают в проведении операции по прерыванию беременности. Если его вину докажут, он обязан выплатить 10 тысяч долларов истцу и возместить судебные издержки.

В Верховный суд обратились поставщики услуг по прерыванию беременности. По их словам, закон «создаст абсолютный хаос в Техасе и непоправимо навредит тем, кто нуждается в услугах по прерыванию беременности».

В США запустили сайт для анонимных «доносов» на…
Последствия нового закона, запрещающего искусственно прерывать беременность уже после шестой недели.
tjournal.ru

#новости #сша #законы

44 44 комментария
12
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44 комментария
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Никита Андреев

–11

Скорее бы эта пропутинская Республиканская партия(американский аналог Единой России) распалась к чертям и в Америке была бы разрешена только одна партия — Демократическая ред.

Ответить
Никита

Андрей Охапкин

16

И на выборах только один кандидат

Ответить
Андрей

Энергетический

9

 В.В Путин

Ответить
Энергет…

5ый член

2

V (значит вендетта) Putin

Ответить
Андрей

Никита Андреев

–3

Ну внутри Демократической партии тоже есть конкурентная борьба, что не так?

Ответить
Никита

Андрей Охапкин

13

А нужно чтобы не было. Только один правильный кандидат от единственной правильной партии (демократической)

Ответить
Никита

Статистический

0

SQUAD например. Крутые девчонки, ага

Ответить
Никита

Photuum

8

Правильно, чтобы воцарилась демократия, надо убить всех людей с другим мнением. 

Ответить
Photuum

Сергей Махалов

0

Интересный вопрос. Должны ли демократы по-демократически относится к силам, которые не разделяют идеалы демократии? 

Ответить
Сергей

Photuum

1

Давным-давно, когда древний человек впервые встретил людей с другим мнением, у него родилась мысль поубивать их нафиг, чтобы не изучать их доводы и аргументы. 

Ответить
Сергей

Vladic Samovar

0

В этом их принцип

Ответить
Vladic

Сергей Махалов

0

Демократия для всех или демократия для тех, кто разделяет демократические ценности? 

Ответить
Сергей

Владимир Филатов

0

Нет, не должны. 

Ответить
Photuum

Рыжий

0

Один усатый хрен одобрил бы. А не, даже 3 усатых хрена ред.

Ответить

Соколов Андрей

1

"Запрет на операцию действителен и в том случае, если ребёнок зачат в результате изнасилования или инцеста."
Охуенчик. Просто десять из десяти 
Хотя это же Техас, это нормально, там реднеки и инцест обычное дело. ред.

Ответить
Соколов

Photuum

0

Это ж Техас. Там инцест - священная традиция предков. 

Ответить
Photuum

Соколов Андрей

1

Сцук, украл моё дополнение в редактировании 😆 ред.

Ответить
Соколов

Photuum

0

Держи плюс за это

Ответить
Соколов

Пп Пп

0

Да, это довольно тупо.

Ответить
Соколов

Вольдемаръ Дурбовскiй

0

Инцест это про Алабаму, там этот закон уже пару лет как ред.

Ответить

5ый член Комитета

1

вы что, хотите как в Техасе?

Ответить
5ый

5ый член Комитета

1

Техас и Польша - реакционеры побратимы
но что удивляться, если даже работающая Международная космическая станция не мешает существованию плоскоземельщиков
мракобесие человечества неискоренимо 

Ответить

Llaren Hlaalo

0

Я не шарю по срокам, но на 6-ой неделе живот уже вспухает или мб эмбрион более-менее сформирован ?
А то закон звучит для меня 50/50 с точки зрения адекватности.

Ответить
Llaren

alexferman

3

Шесть недель это полтора месяца, что там сформировано может быть

Ответить
alexferman

Llaren Hlaalo

1

Ну дык яж говорю — не шарю ибо детей нет. Но спасибо энивей.

Ответить
Llaren

Минтимер Шаймиев

2

А если бы у тебя были дети, ты бы их расшарил?

Ответить
alexferman

сироп от щекотки

0

ой да ладно. тебе 6 недель то норм уже

Ответить
alexferman

Robutt

0

Тебе виднее 🙃

Ответить
Llaren

Фейхтвангер

3

90% абортов делаются после 6 недель, так как только тогда большинство узнаёт о беременности в принципе

Ответить
Llaren

Готовый череп

3

Всё это сложная тема. На 6 неделе зародыш человека не отличается от зародышей других млекопитающих. Считать ли это жизнью? Возможно. Но считаем ли мы ценной жизнь млекопитающих? Мы, например, легко убиваем грызунов. Легитимно ли тогда переживать об убийстве 6-недельного зародыша мыши?
Если мы декларируем, что всякая жизнь важна, и её лишение является убийством, то как на счёт одноклеточных организмов? Они тоже являются жизнью - какая-нибудь бактерия вполне считается жизнью. Тогда и просто одна клетка вполне может считаться жизнью - будть то сперматозоид или зигота. Клетка в многоклеточном организме принципиально не отличается от какой-нибудь одноклеточной цианобактерии, которая находится в симбиозе с грибом и утратила способность к самостоятельному существованию (самостоятельное существование вообще тоже вещь такая себе - самостояельны ли люди, учитывая, что без некоторых незаменимых веществ они жить не способны, и в целом ключевые вещества получают извне).
Если рассматривать как убийство что ты выбираешь такое будущее, в котором человека не появится, тогда убийством вполне может считаться и надевание презерватива, и просто отказ заводить детей, и очень много вещей, которые понижают верояность появления ребёнка. ред.

Ответить
Готовый

Трансгендолёт

0

На 6 неделе зародыш человека не отличается от зародышей других млекопитающих. Считать ли это жизнью?

Странная формулировка. А что же это, если не жизнь? Камень?)

Если мы декларируем, что всякая жизнь важна, и её лишение является убийством, то как на счёт одноклеточных организмов?

Обычно, декларируя ценность жизни, подразумевают все же жизнь человека, а не какого-то иного вида и уж тем более не всей жизни в целом.

Ответить
Llaren

Anton Golovanov

2

На 6й неделе эмбрион размером 1 см.

Ответить
Llaren

Соколов Андрей

1

Животик появляется месяцам к 4. А шесть недель это полтора месяца. Задержка цикла на пару дней 3же повод обосраться и срочно делать тест.

Ответить
Llaren

Kir Kirsky

1
Ответить
Llaren

Jakub Marona

0

Расскажи почему ты одобряешь?) В статье нет аргументов за этот закон

Ответить
Jakub

Llaren Hlaalo

0

Я разве говорил, что одобряю ? Прост если условно выкорчёвывать вилкой уже по сути готового человека на конце 9-го месяца — мало одобрений можно будет найти среди многих. Я чисто просто хз на каких стадиях, в какой форме находится плод.

Ответить

Marhal_New _Arleana

1

Запреты на аборты от лукавого

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Marhal_New

Владимир Филатов

0

не, лукавый вроде пока не ввёл такой закон 

Ответить

Промышленный мангал

1

Между месячными может быть и шесть-восемь недель, так что не все и заметят наступившую беременность. Ужас ред.

Ответить

Сергей Степанов

0

Придётся техасцам ездить в другие штаты за абортами...

Ответить
Сергей

Владимир Филатов

0

так их могут сдать 

Ответить

Соколов Андрей

0

В прошлом году умерла одна из судей верховного суда и Трампушка быстро назначил нового, который религиозен и консервативен. Чего и следовало ожидать с таким большинством в суде

Ответить
Соколов

Доступный череп

0

и Трампушка быстро назначил нового

... что является обязанностью любого президента США.

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Robutt

0

Соня Товмайор

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