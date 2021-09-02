Однако в компании заявили, что покупки через App Store «всё же самые безопасные и надёжные».

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Изменения коснутся подписных сервисов, например, Netflix и Spotify, а также приложений для чтения книг, просмотра журналов, газет и видео и прослушивания музыки. Они вступят в силу в начале 2022 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Благодаря ссылкам внутри App Store пользователи смогут управлять аккаунтом и подпиской на внешнем сайте. С требованием разрешить размещать сторонние ссылки разработчикам приложений для чтения выступала Японская комиссия по справедливой торговле (JFTC).

Поскольку разработчики приложений для чтения не предлагают для покупки цифровые товары и услуги внутри приложений, Apple согласилась с JFTC разрешить разработчикам этих приложений делиться одной ссылкой на свой веб-сайт, чтобы помочь пользователям настроить свою учётную запись и управлять ею. Apple

Как отмечает WSJ, сервисы долго время называли запрет указывать сторонние ссылки в магазине «несправедливым и враждебным». Несмотря на изменения, в компании всё равно считают, что покупки через App Store «всё же самые безопасные и надёжные».

30 августа ФАС обязала Apple разрешить разработчикам указывать альтернативные способы оплаты в приложениях, поскольку корпорация «злоупотребляет доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS». Комиссия за каждый платёж через App Store составляет от 15% до 30%.

31 августа Южная Корея первой в мире обязала Apple и Google разрешить использование сторонних платёжных систем в их магазинах с приложениями. Компании, нарушившие закон, могут оштрафовать регуляторы на сумму до 3% от их выручки на территории страны.