Apple разрешит приложениям ссылаться на свои сайты для оплаты подписки без 30% комиссии для разработчиков Статьи редакции
Однако в компании заявили, что покупки через App Store «всё же самые безопасные и надёжные».
Изменения коснутся подписных сервисов, например, Netflix и Spotify, а также приложений для чтения книг, просмотра журналов, газет и видео и прослушивания музыки. Они вступят в силу в начале 2022 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Благодаря ссылкам внутри App Store пользователи смогут управлять аккаунтом и подпиской на внешнем сайте. С требованием разрешить размещать сторонние ссылки разработчикам приложений для чтения выступала Японская комиссия по справедливой торговле (JFTC).
Как отмечает WSJ, сервисы долго время называли запрет указывать сторонние ссылки в магазине «несправедливым и враждебным». Несмотря на изменения, в компании всё равно считают, что покупки через App Store «всё же самые безопасные и надёжные».
30 августа ФАС обязала Apple разрешить разработчикам указывать альтернативные способы оплаты в приложениях, поскольку корпорация «злоупотребляет доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS». Комиссия за каждый платёж через App Store составляет от 15% до 30%.
31 августа Южная Корея первой в мире обязала Apple и Google разрешить использование сторонних платёжных систем в их магазинах с приложениями. Компании, нарушившие закон, могут оштрафовать регуляторы на сумму до 3% от их выручки на территории страны.
У эпл очень удобное управление подписками, знаешь, что никто не обманет
В общем-то можно
Как? Я буквально на днях себе добавил событие, чтобы не забыть отменить пробный период. ред.
Просто отменяем подписку. Там появляется Алерт, что подписка будет действовать до определенной даты. Возможно я ошибаюсь, но я точно помню что так делал.
Не понимаю о чём ты, сто раз отменял и пользовался дальше
Это только с сервисными подписками от самого эпл я такое видел, в остальных приложениях норм
Неа, пробный это пробный. Тебе предлагают бесплатно попробовать товар, чтобы потом ты мог захотеть его купить. А мог и не захотеть. А когда начинаются оптимизации уровня "он отвязал карту, точно не наш клиент, к хуям его", то это не пробный период, а какой-то дешёвый наеб
Я так на pluralsight обжёгся, теперь эту парашу никому не порекомендую ред.
Как это убьет платформу? Если кто-то хочет себе поставить говнецо, то пускай ставит, тебе-то это как помешает?
Бля ну почему это каждый раз приходится растолковывать??
Фейсбуки, гуглы и китайцы понаделают сторов без защищающих юзера правил, существующих ныне (например, по части сбора данных, показа рекламы, монетизации фичей и т.д.), и перевезут свои приложения эксклюзивно туда, убрав из App Store.
1)если ты пользуешь Фейсбук/Гугл/Китай, то данные и так утекают, а уж если ещё заходишь не через приложение (почти всегда комбинируют) - тем более.
2)реклама и монетизация может быть вырезана в кастомных приложениях, которые через сторонние сторы или разлоченную установку можно будет ставить.
Например на Андроид есть Youtube Vanced с вшитым Sponsor Block. Это даже круче чем Ютуб премиум, так как позволяет пропускать кучу мусора вроде интро/титров/рекламы в самом ролике.
3)если со вторым всё плохо и не вырезается, то может таким говном не пользоваться? ред.
А ещё можно врезать майнеры и вирусы
Ставь опенсорс чё.
Ты это своей бабушке скажи, которая жмёт кнопку "Скачать бесплатно без SMS", а потом жалуется, что у неё планшет тормозит и греется, сам чего-то нажимает, страшно всё это.
Пусть бабушка ставит только из офмагазина.
Я могу понять подобные запретные регуляции на вещи, которые непосредственно влияют на жизнь. Вроде ограничения скорости на дорогах, запрет на добавки дряни в еду и тд. Но когда идёт выбор между свободой и безопасностью в информационной сфере, то лучше всё же выбирать свободу. Потому что со вторым в итоге всё равно наебут. ред.
Как же вы заебали. Не будет нихуя в оф. сторе. Все крупные компании понаделают свои говно сторы и публиковать приложения будут только там.
На андроиде ебать как сложно, на самом деле, поставить приложение таким образом. Мало того, что надо скачать, а оно ещё и скачается в .zip, а не .apk (вроде как), надо нажать кнопку открыть, надо разрешить установку от сторонних разработчиков. Это ещё та ёбань для бабушки. Я очень давно не слышал, что кто-то себе на телефон какой-то вирус поставили.
Ниче не мешает таким приложениям использовать TestFlight. Я себе таким образом установил Kinopub. Абсолютно никаких проблем.
И ты же понимаешь, что это костыль? Вместо того, чтобы нажать три кнопки и установить доп ПО на iPhone, ты должен уведомить Apple о своём желании установить приложеньку на свой купленный компьютер (а iPhone - это компьютер). Причем они могут и чисто отказать гипотетически, просто не подписывая приложения. Эппл прикрывается "безопасностью" ради просто зарабатывания дикого количества бабла. Поэтому у них столько этого самого бабла.
1) Утекают, но в меньшем объёме, чем на андроиде, например
а уж если ещё заходишь не через приложение (почти всегда комбинируют) - тем более
Почему? На iOS адблокеры (которые режут и телеметрию, а сафари блочит следящие куки) уже несколько лет работают, сейчас появятся и другие расширения в 15-й версии. Наоборот, веб даже безопаснее в чем-то
2) Ага, взломанные приложения от непонятно кого. Для любителей подобного есть андроид, зачем это тащить на iOS?
3) В том и дело, что пока терпимо, но может стать намного хуже.
Резюмируя, я б не отказался от одного стороннего стора для FOSS, типа F-Droid. Чтобы обязательным условием публикации было наличие открытых сорцев. Но поскольку вряд ли возможно разрешить такой стор и запретить гугло-фейсбуко-тенсенто-помойки, то лучше пусть всё остается как есть.
Давай примем твою фантазию за истину ≠ давай будем честными. Иными словами, хуйню несешь какую-то
Для меня это будет смертью платформы в том виде, за который я ее выбрал, уходя с андроида. Буду пытаться собирать и ставить FOSS, как-то выкручиваться, но все удобства и достоинства walled garden пойдут по пизде. Девайсы явно стану покупать намного реже и т.д.
2)чтобы Эппл не удаляла приложения по велению левой пятки или повесточки? чтобы больше денег получали разработчики, а не триллионная компания, которая тупо хранит миллиарды на счетах
3)если так подумать, то хуже стало только в f2p играх и бесплатных прогах от мелких/средних разработчиков. Крупные же торгуют датой не добавляя много рекламы. ред.
2) Она и не удаляет по желанию левой пятки (и не банит акк разработчика без апелляций, как практикует гуголь). По повесточке — пока слишком мало прецедентов, но это можно законодательно отрегулировать и без альтсторов.
Насчет денег — я разве писал, что против снижения комиссии, разрешения альтернативных платежных методов вдобавок к апле пей? Вовсе нет
2)как ты это законодательно отрегуляруешь без альтернативы? Вот четко напиши как в законах.
Снижение комиссии может быть искоючительно из-за конкуренции. Все снижения комиссии и были из-за страха, что люди уйдут в другое место. ред.
Потому что в дефолтном сторе (Google Play) нет каких-то жестких правил, ограничивающих сбор данных, показ рекламы, монетизацию и прочие подобные нюансы. Политика конфиденциальности и т.д. в большинстве крупных сторов примерно одинаковая. Поэтому и смысла убирать свои приложения из гугломаркета почти ни у кого нет.
Если все так, как ты говоришь, то почему мы не наблюдаем такую тенденцию на андроид? М?
На андроиде много сторонних маганинов, а также можно ставить приложения даже самому без всяких ебучих сторов. И что-то все равно все ставят приложения из плей-маркета. Ну, кроме Huawei, разве что.
Налет элитарности спадёт, будет не так кайфово дрочить на отражение в зеркале
Потому что все хитрожопые производители типа Паши Дурова первым делом свалят с аппстора. И, очевидно, не из-за комиссии
Опа, что ж ты фраер сдал назад, получается создатели фортнайта нагнули мегакорпорацию
Методичка для секты выйдет в новом корпусе всего за 799$
Колесики будут в комплекте?
ну как сказать. Для игр же вроде как ничего не поменялось.
Ну поменялся подход, раньше нельзя было оформлять подписку не через внутренние сервисы эпол
Youtube Premium?
Понял, а почему они тогда фортнайту мозги ебали?
Жадность, понятно
А вспомнил, там же не совсем подписка, п покупка внутриигровых предметов, а это куда большие бабки чем с подписок ред.
Хотят уладить дело мировым соглашением как пить дать
Уже законодательно несколько стран внесли такие правила. Apple лишь работают на упреждение. Epic конечно подлили бензина в костёр, но вся эта тема с монополией тянется уже не один год и вряд ли это их заслуга. К тому же эпики абсолютно такая же жадная до бабок мегакорпорация
Apple не просто так говорит про безопасность. Это пока неочевидно, но думаю что в первые годы пользователи от этого изрядно пострадают. Хотя очевидно, что цены на подписки снизятся.
Если исчезнет один основной модератор и каждый разработчик сам себе будет хозяином, с подписками снова начнётся каша, как это было в первые годы, пока всё не наладили. Это же классическая джобсовская закрытая система, которая хоть и с ограничениями, но исправно работает в интересах всех сторон.
Регуляторная функция Apple сейчас отстроена очень хорошо и в случае возникновения претензий со стороны пользователя, компания почти всегда принимает его сторону. Уверен что теперь пользователю будет непросто доказать разработчику, что это не он, а его ребёнок купил подписку на год за овердофига денег на приложение/сервис, который ему не нужен. ред.
А Гугл?
а что гугл? их апками весь интернет засран
Рядовой пользователь не качает аппки.
Apple разрешит создателям приложений размещать ссылки на их сайты в App Store
Вот же в AppStore есть ссылка на сайт. У всех желающих приложений.
Но на сайте нельзя было продавать услуги в обход сервисов эппл.
"Developer Website" ведет на основной сайт Netflix, где доступны и регистрация и оплата.
Уже обновили новость, стало понятнее. И наверное, имеется в виду не ссылка в магазине, а ссылки из самого приложения.