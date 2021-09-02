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Новости
Sasha Shambilova

Apple разрешит приложениям ссылаться на свои сайты для оплаты подписки без 30% комиссии для разработчиков Статьи редакции

Однако в компании заявили, что покупки через App Store «всё же самые безопасные и надёжные».

86 86 комментариев
2161 просмотров

Изменения коснутся подписных сервисов, например, Netflix и Spotify, а также приложений для чтения книг, просмотра журналов, газет и видео и прослушивания музыки. Они вступят в силу в начале 2022 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Благодаря ссылкам внутри App Store пользователи смогут управлять аккаунтом и подпиской на внешнем сайте. С требованием разрешить размещать сторонние ссылки разработчикам приложений для чтения выступала Японская комиссия по справедливой торговле (JFTC).

Поскольку разработчики приложений для чтения не предлагают для покупки цифровые товары и услуги внутри приложений, Apple согласилась с JFTC разрешить разработчикам этих приложений делиться одной ссылкой на свой веб-сайт, чтобы помочь пользователям настроить свою учётную запись и управлять ею.

Apple

Как отмечает WSJ, сервисы долго время называли запрет указывать сторонние ссылки в магазине «несправедливым и враждебным». Несмотря на изменения, в компании всё равно считают, что покупки через App Store «всё же самые безопасные и надёжные».

30 августа ФАС обязала Apple разрешить разработчикам указывать альтернативные способы оплаты в приложениях, поскольку корпорация «злоупотребляет доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS». Комиссия за каждый платёж через App Store составляет от 15% до 30%.

31 августа Южная Корея первой в мире обязала Apple и Google разрешить использование сторонних платёжных систем в их магазинах с приложениями. Компании, нарушившие закон, могут оштрафовать регуляторы на сумму до 3% от их выручки на территории страны.

Обновлено 11:19 Изначально в заметке сообщалось, что Apple разрешила оставлять ссылки разработчикам на свои сайты. На самом деле это ссылки для оплаты подписки на внешнем сайте.

#новости #apple

86 86 комментариев
19
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86 комментариев
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Готовый череп

19

 Как отмечает WSJ

Да это же SJW

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Critical Reader

12

У эпл очень удобное управление подписками, знаешь, что никто не обманет

Ответить
Critical

Gregory

–1

мерзотная система у эпла. Например, нельзя отменить пробный период без мгновенного прерывания подписки. Уже обжегся на сраном arcade, который запускал от силы раз 5.

Ответить
Gregory

Ilya Tazikov

7

В общем-то можно

Ответить
Ilya

Пластиковое Окно

1

Как? Я буквально на днях себе добавил событие, чтобы не забыть отменить пробный период.  ред.

Ответить
Пластик…

Ilya Tazikov

5

Просто отменяем подписку. Там появляется Алерт, что подписка будет действовать до определенной даты. Возможно я ошибаюсь, но я точно помню что так делал.

Ответить
Ilya

Pa Chu

1

Буквально недавно так отключил apple music. Он остался доступен до окончания оплаченного периода. Возможно, с промо периодом это работает по-другому.

Ответить
Ilya

Gregory

0

Именно пробный период как минимум на эпловские подписки нельзя. Пытался сделать буквально пару месяцев назад. ред.

Ответить
Ilya

Gregory

0

ну в целом так все примерно так же организовано, как в gplay, но вот этот неприятный и мерзотный нюанс ставит систему на ступеньку ниже.

Ответить
Gregory

Konstantin Wirz

0

Не понимаю о чём ты, сто раз отменял и пользовался дальше

Ответить
Konstan…

Gregory

1

пробные подписки именно. Попробуй активировать пробный период любого их сервиса - отменить не даст без приостановки подписки. Вот буквально месяц назад столкнулся с пробным arcade. То же самое было полугодом ранее с apple tv+, но тогда я не забыл отменить в конце срока. ред.

Ответить
Gregory

Андрей Скворцов

0

Это только с сервисными подписками от самого эпл я такое видел, в остальных приложениях норм

Ответить
Андрей

Gregory

0

ну так натуральное скотство это все равно

Ответить
Gregory

Pa Chu

0

Ну, справедливости ради, согласись, что пробный - чистая халява, и их претензию в целом можно понять.

Ответить
Pa

Сраный Ковбой

0

Неа, пробный это пробный. Тебе предлагают бесплатно попробовать товар, чтобы потом ты мог захотеть его купить. А мог и не захотеть. А когда начинаются оптимизации уровня "он отвязал карту, точно не наш клиент, к хуям его", то это не пробный период, а какой-то дешёвый наеб
Я так на pluralsight обжёгся, теперь эту парашу никому не порекомендую ред.

Ответить
Critical

ouxen

1

а они и рады бы

Ответить

Банковский инструмент

3

Ссылки, сниженная комиссия и даже дополнительные платежные системы — ок. Лишь бы не убили платформу сторонними говносторами

Ответить
Банковский

Stadtluft Macht-Frei

10

Как это убьет платформу? Если кто-то хочет себе поставить говнецо, то пускай ставит, тебе-то это как помешает? 

Ответить
Stadtluft

Банковский

10

Бля ну почему это каждый раз приходится растолковывать??

Фейсбуки, гуглы и китайцы понаделают сторов без защищающих юзера правил, существующих ныне (например, по части сбора данных, показа рекламы, монетизации фичей и т.д.), и перевезут свои приложения эксклюзивно туда, убрав из App Store.

Ответить
Банковс…

Kir Kirsky

5

1)если ты пользуешь Фейсбук/Гугл/Китай, то данные и так утекают, а уж если ещё заходишь не через приложение (почти всегда комбинируют) - тем более.
2)реклама и монетизация может быть вырезана в кастомных приложениях, которые через сторонние сторы или разлоченную установку можно будет ставить.
Например на Андроид есть Youtube Vanced с вшитым Sponsor Block. Это даже круче чем Ютуб премиум, так как позволяет пропускать кучу мусора вроде интро/титров/рекламы в самом ролике.
3)если со вторым всё плохо и не вырезается, то может таким говном не пользоваться? ред.

Ответить
Kir

Твердый холод

3

А ещё можно врезать майнеры и вирусы

Ответить
Твердый

Kir Kirsky

–2

Ставь опенсорс чё.

Ответить
Kir

Твердый холод

0

Ты это своей бабушке скажи, которая жмёт кнопку "Скачать бесплатно без SMS", а потом жалуется, что у неё планшет тормозит и греется, сам чего-то нажимает, страшно всё это.

Ответить
Твердый

Kir Kirsky

0

Пусть бабушка ставит только из офмагазина.
Я могу понять подобные запретные регуляции на вещи, которые непосредственно влияют на жизнь. Вроде ограничения скорости на дорогах, запрет на добавки дряни в еду и тд. Но когда идёт выбор между свободой и безопасностью в информационной сфере, то лучше всё же выбирать свободу. Потому что со вторым в итоге всё равно наебут. ред.

Ответить
Kir

Пластиково

1

Как же вы заебали. Не будет нихуя в оф. сторе. Все крупные компании понаделают свои говно сторы и публиковать приложения будут только там. 

Ответить
Пластик…

Kir Kirsky

1

Где эти говносторы от каждой крупной компании на android? ред.

Ответить
Пластик…

Максим

0

Не будут, потому что эпп стор, как и гугл плей, самый популярный. И если ты не разместишь там - то и приложение твоё ни у кого стоить не будет.

Ответить
Твердый

Максим

0

На андроиде ебать как сложно, на самом деле, поставить приложение таким образом. Мало того, что надо скачать, а оно ещё и скачается в .zip, а не .apk (вроде как), надо нажать кнопку открыть, надо разрешить установку от сторонних разработчиков. Это ещё та ёбань для бабушки. Я очень давно не слышал, что кто-то себе на телефон какой-то вирус поставили.

Ответить
Kir

ildar

0

Youtube Vanced и YT music это вообще must have

Ответить
ildar

Пластиковое Окно

1

Ниче не мешает таким приложениям использовать TestFlight. Я себе таким образом установил Kinopub. Абсолютно никаких проблем. 

Ответить
Пластик…

Максим Ерохин

0

И ты же понимаешь, что это костыль? Вместо того, чтобы нажать три кнопки и установить доп ПО на iPhone, ты должен уведомить Apple о своём желании установить приложеньку на свой купленный компьютер (а iPhone - это компьютер). Причем они могут и чисто отказать гипотетически, просто не подписывая приложения. Эппл прикрывается "безопасностью" ради просто зарабатывания дикого количества бабла. Поэтому у них столько этого самого бабла.

Ответить
Kir

Банковский

0

1) Утекают, но в меньшем объёме, чем на андроиде, например
а уж если ещё заходишь не через приложение (почти всегда комбинируют) - тем более

Почему? На iOS адблокеры (которые режут и телеметрию, а сафари блочит следящие куки) уже несколько лет работают, сейчас появятся и другие расширения в 15-й версии. Наоборот, веб даже безопаснее в чем-то
2) Ага, взломанные приложения от непонятно кого. Для любителей подобного есть андроид, зачем это тащить на iOS?
3) В том и дело, что пока терпимо, но может стать намного хуже.

Резюмируя, я б не отказался от одного стороннего стора для FOSS, типа F-Droid. Чтобы обязательным условием публикации было наличие открытых сорцев. Но поскольку вряд ли возможно разрешить такой стор и запретить гугло-фейсбуко-тенсенто-помойки, то лучше пусть всё остается как есть.

Ответить
Банковс…

Tannim

–1

Я просто напомню что IOS было "ненужно":
1. управление файлами;
2. Шторка;
3. Нормальный звонок(привет вилсаком);
4. Виджеты;
5. Выбор приложений по умолчанию.

Это первое что пришло в голову. И все это в IOS реализовано хуже чем в самой паршивой андроид прошивке.

Ответить
Tannim

Банковский

2

было "ненужно"

Кому? Твоим воображаемым яблофанатикам, с которыми ты воюешь?

Ответить
Банковс…

Tannim

0

Давай будем честными. Если наступит момент когда разрешат все сторы, или вовсе введут свой аналог APK, вы все будете кричать какие Apple гении и что все сделали лучше.

Хотя на самом деле они сделали ровно так же как конкуренты.

Ответить
Tannim

Банковский

1

Давай примем твою фантазию за истину ≠ давай будем честными. Иными словами, хуйню несешь какую-то

Для меня это будет смертью платформы в том виде, за который я ее выбрал, уходя с андроида. Буду пытаться собирать и ставить FOSS, как-то выкручиваться, но все удобства и достоинства walled garden пойдут по пизде. Девайсы явно стану покупать намного реже и т.д.

Ответить
Банковс…

Tannim

0

Да не надо врать. Ты побежишь относить деньги за новый революционный айфон в любом случае.

Ответить
Tannim

Банковский

1

Ясно, поехавший, до свидания

Ответить
Банковс…

Kir Kirsky

0

2)чтобы Эппл не удаляла приложения по велению левой пятки или повесточки? чтобы больше денег получали разработчики, а не триллионная компания, которая тупо хранит миллиарды на счетах
3)если так подумать, то хуже стало только в f2p играх и бесплатных прогах от мелких/средних разработчиков. Крупные же торгуют датой не добавляя много рекламы. ред.

Ответить
Kir

Банковский

0

2) Она и не удаляет по желанию левой пятки (и не банит акк разработчика без апелляций, как практикует гуголь). По повесточке — пока слишком мало прецедентов, но это можно законодательно отрегулировать и без альтсторов.

Насчет денег — я разве писал, что против снижения комиссии, разрешения альтернативных платежных методов вдобавок к апле пей? Вовсе нет

Ответить
Банковс…

Kir Kirsky

0

2)как ты это законодательно отрегуляруешь без альтернативы? Вот четко напиши как в законах.
Снижение комиссии может быть искоючительно из-за конкуренции. Все снижения комиссии и были из-за страха, что люди уйдут в другое место. ред.

Ответить
Банковс…

Gregory

2

почему на андроиде этого не происходит? Не слышал ни про один значимый эксклюзив, например, амазон стора. Даже Свини отказался от этой идеи, потому что никто не хотел доп стор ставить ради его игры. 

Ответить
Gregory

Банковский

1

Потому что в дефолтном сторе (Google Play) нет каких-то жестких правил, ограничивающих сбор данных, показ рекламы, монетизацию и прочие подобные нюансы. Политика конфиденциальности и т.д. в большинстве крупных сторов примерно одинаковая. Поэтому и смысла убирать свои приложения из гугломаркета почти ни у кого нет.

Ответить
Банковс…

Максим Ерохин

0

Ладно, пока это звучит даже как неплохой аргумент.

Ответить
Банковс…

Максим Грандов

0

Если все так, как ты говоришь, то почему мы не наблюдаем такую тенденцию на андроид? М?

Ответить
Банковс…

Konstantin Wirz

0

так и заебись, что меньше говна в апсторе останется

Ответить
Банковс…

Максим Ерохин

0

На андроиде много сторонних маганинов, а также можно ставить приложения даже самому без всяких ебучих сторов. И что-то все равно все ставят приложения из плей-маркета. Ну, кроме Huawei, разве что.

Ответить
Stadtluft

Kir Kirsky

–6

Налет элитарности спадёт, будет не так кайфово дрочить на отражение в зеркале

Ответить
Kir

Kir Kirsky

–1

Пацаны, ставьте красный, посмотрим сколько вас.

Ответить
Kir

Классический рак

6
Ответить
Stadtluft

Илья Гераськин

1

Потому что все хитрожопые производители типа Паши Дурова первым делом свалят с аппстора. И, очевидно, не из-за комиссии

Ответить
Илья

ouxen

1

а потому что пидарасы

Ответить

Грядущий Валера

9

Благодарный 🐧. jpg

Ответить

Закомплексованная Душа

6

Опа, что ж ты фраер сдал назад, получается создатели фортнайта нагнули мегакорпорацию

Ответить
Закомплексованн…

Антигравитационный торт

0

Методичка для секты выйдет в новом корпусе всего за 799$

Ответить
Антигравитацион…

Закомплексованна

2

Колесики будут в комплекте?

Ответить
Закомпл…

Антигравитационн

0

приобретаются отдельно за 1599$ из титана

Ответить
Закомплексованн…

Растительный танк88

0

ну как сказать. Для игр же вроде как ничего не поменялось.

Ответить
Растительный

Закомплексованна

1

Ну поменялся подход, раньше нельзя было оформлять подписку не через внутренние сервисы эпол

Ответить
Закомпл…

Растительный

0

Youtube Premium?

Ответить
Растите…

Закомплексованна

1

Не в курсе, не пользуюсь таким, только Pornhub premium

Ответить
Закомпл…

ouxen

0

можно

Ответить
ouxen

Закомплексованна

0

Понял, а почему они тогда фортнайту мозги ебали?

Ответить
Закомпл…

ouxen

1

пидарасы хотели себе все бабки забрать

Ответить
ouxen

ouxen

1

и там не подписка а покупка хуеты всякой типа скинов, я хз

Ответить
ouxen

Закомплекс

1

Да-да, косметические предметы, народ на эту хуету тратит миллионы

Ответить
ouxen

Закомплексованна

1

Жадность, понятно

А вспомнил, там же не совсем подписка, п покупка внутриигровых предметов, а это куда большие бабки чем с подписок ред.

Ответить
Закомплексованн…

Kir Kirsky

0

Хотят уладить дело мировым соглашением как пить дать

Ответить
Kir

Закомплексованна

0

Да, там походу неебическим штрафом запахло

Ответить
Закомплексованн…

Облике Морале

0

Уже законодательно несколько стран внесли такие правила. Apple лишь работают на упреждение. Epic конечно подлили бензина в костёр, но вся эта тема с монополией тянется уже не один год и вряд ли это их заслуга. К тому же эпики абсолютно такая же жадная до бабок мегакорпорация 

Ответить

Винницкий Алексей

3

Apple не просто так говорит про безопасность. Это пока неочевидно, но думаю что в первые годы пользователи от этого изрядно пострадают. Хотя очевидно, что цены на подписки снизятся.

Если исчезнет один основной модератор и каждый разработчик сам себе будет хозяином, с подписками снова начнётся каша, как это было в первые годы, пока всё не наладили. Это же классическая джобсовская закрытая система, которая хоть и с ограничениями, но исправно работает в интересах всех сторон.

Регуляторная функция Apple сейчас отстроена очень хорошо и в случае возникновения претензий со стороны пользователя, компания почти всегда принимает его сторону. Уверен что теперь пользователю будет непросто доказать разработчику, что это не он, а его ребёнок купил подписку на год за овердофига денег на приложение/сервис, который ему не нужен. ред.

Ответить

Степан Анейчик

1

А Гугл?

Ответить
Степан

Woody Johnson

0

а что гугл? их апками весь интернет засран

Ответить
Woody

Степан Анейчик

0

Рядовой пользователь не качает аппки.

Ответить
Степан

glimpse

0

Ну так и яблоко фанатик скорее жопу себе разорвёт, чем вынет оттуда хуй Кука, но им была противна сама мысль о том что это возможно.

Ответить

Вася Пражкин

1

делиться одной ссылкой на свой веб-сайт

Славься Тим!

Ответить

taraskiy lotots

1

 Apple разрешит создателям приложений размещать ссылки на их сайты в App Store

Вот же в AppStore есть ссылка на сайт. У всех желающих приложений.

Ответить
taraskiy

glimpse unthinkable

–1

Но на сайте нельзя было продавать услуги в обход сервисов эппл.

Ответить
glimpse

taraskiy lotots

0

"Developer Website" ведет на основной сайт Netflix, где доступны и регистрация и оплата.

Ответить
taraskiy

glimpse

0

Ну а о чём новость тогда?

Ответить
glimpse

taraskiy lotots

1

Уже обновили новость, стало понятнее. И наверное, имеется в виду не ссылка в магазине, а ссылки из самого приложения.

Ответить

ouxen

0

красавы

Ответить
ouxen

ouxen

2

Джобс гений!

Ответить
ouxen

Закомплексованна

0

Кто?

Ответить
Закомпл…

ouxen

1

доктор

Ответить

Semen Semenov

0

Это только начало!!!

Ответить
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