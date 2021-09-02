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Новости
Sasha Shambilova

Apple разрешит создателям приложений размещать ссылки на их сайты в App Store. Они смогут не платить 30% комиссию Статьи редакции

Однако в компании заявили, что покупки через App Store «всё же самые безопасные и надёжные».

55 55 комментариев
1352 просмотров

Изменения коснутся подписных сервисов, например, Netflix и Spotify, а также приложений для чтения книг, просмотра журналов, газет и видео и прослушивания музыки. Они вступят в силу в начале 2022 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

С требованием разрешить размещать сторонние ссылки разработчикам приложений для чтения внутри App Store выступала Японская комиссия по справедливой торговле (JFTC).

Поскольку разработчики приложений для чтения не предлагают для покупки цифровые товары и услуги внутри приложений, Apple согласилась с JFTC разрешить разработчикам этих приложений делиться одной ссылкой на свой веб-сайт, чтобы помочь пользователям настроить свою учётную запись и управлять ею.

Apple

Как отмечает WSJ, сервисы долго время называли запрет указывать сторонние ссылки в магазине «несправедливым и враждебным». Несмотря на изменения, в компании всё равно считают, что покупки через App Store «всё же самые безопасные и надёжные».

30 августа ФАС обязала Apple разрешить разработчикам указывать альтернативные способы оплаты в приложениях, поскольку корпорация «злоупотребляет доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS». Комиссия за каждый платёж через App Store составляет от 15% до 30%.

31 августа Южная Корея первой в мире обязала Apple и Google разрешить использование сторонних платёжных систем в их магазинах с приложениями. Компании, нарушившие закон, могут оштрафовать регуляторы на сумму до 3% от их выручки на территории страны.

#новости #apple

55 55 комментариев
12
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55 комментариев
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Готовый череп

14

 Как отмечает WSJ

Да это же SJW

Ответить

Critical Reader

9

У эпл очень удобное управление подписками, знаешь, что никто не обманет

Ответить
Critical

Gregory

0

мерзотная система у эпла. Например, нельзя отменить пробный период без мгновенного прерывания подписки. Уже обжегся на сраном arcade, который запускал от силы раз 5.

Ответить
Gregory

Ilya Tazikov

3

В общем-то можно

Ответить
Ilya

Gregory

0

ну в целом так все примерно так же организовано, как в gplay, но вот этот неприятный и мерзотный нюанс ставит систему на ступеньку ниже.

Ответить
Ilya

Пластиковое Окно

0

Как? Я буквально на днях себе добавил событие, чтобы не забыть отменить пробный период.  ред.

Ответить
Critical

ouxen

1

а они и рады бы

Ответить

Грядущий Валера

7

Благодарный 🐧. jpg

Ответить

Банковский инструмент

4

Ссылки, сниженная комиссия и даже дополнительные платежные системы — ок. Лишь бы не убили платформу сторонними говносторами

Ответить
Банковский

Stadtluft Macht-Frei

5

Как это убьет платформу? Если кто-то хочет себе поставить говнецо, то пускай ставит, тебе-то это как помешает? 

Ответить
Stadtluft

Банковский

11

Бля ну почему это каждый раз приходится растолковывать??

Фейсбуки, гуглы и китайцы понаделают сторов без защищающих юзера правил, существующих ныне (например, по части сбора данных, показа рекламы, монетизации фичей и т.д.), и перевезут свои приложения эксклюзивно туда, убрав из App Store.

Ответить
Банковс…

Kir Kirsky

2

1)если ты пользуешь Фейсбук/Гугл/Китай, то данные и так утекают, а уж если ещё заходишь не через приложение (почти всегда комбинируют) - тем более.
2)реклама и монетизация может быть вырезана в кастомных приложениях, которые через сторонние сторы или разлоченную установку можно будет ставить.
Например на Андроид есть Youtube Vanced с вшитым Sponsor Block. Это даже круче чем Ютуб премиум, так как позволяет пропускать кучу мусора вроде интро/титров/рекламы в самом ролике.
3)если со вторым всё плохо и не вырезается, то может таким говном не пользоваться? ред.

Ответить
Kir

Твердый холод

1

А ещё можно врезать майнеры и вирусы

Ответить
Твердый

Kir Kirsky

–1

Ставь опенсорс чё.

Ответить
Kir

Твердый холод

0

Ты это своей бабушке скажи, которая жмёт кнопку "Скачать бесплатно без SMS", а потом жалуется, что у неё планшет тормозит и греется, сам чего-то нажимает, страшно всё это.

Ответить
Твердый

Kir Kirsky

0

Пусть бабушка ставит только из офмагазина.
Я могу понять подобные запретные регуляции на вещи, которые непосредственно влияют на жизнь. Вроде ограничения скорости на дорогах, запрет на добавки дряни в еду и тд. Но когда идёт выбор между свободой и безопасностью в информационной сфере, то лучше всё же выбирать свободу. Потому что со вторым в итоге всё равно наебут. ред.

Ответить
Kir

Пластиково

0

Как же вы заебали. Не будет нихуя в оф. сторе. Все крупные компании понаделают свои говно сторы и публиковать приложения будут только там. 

Ответить
Kir

ildar

0

Youtube Vanced и YT music это вообще must have

Ответить
ildar

Пластиковое Окно

0

Ниче не мешает таким приложениям использовать TestFlight. Я себе таким образом установил Kinopub. Абсолютно никаких проблем. 

Ответить
Банковс…

Gregory

2

почему на андроиде этого не происходит? Не слышал ни про один значимый эксклюзив, например, амазон стора. Даже Свини отказался от этой идеи, потому что никто не хотел доп стор ставить ради его игры. 

Ответить
Gregory

Банковский

1

Потому что в дефолтном сторе (Google Play) нет каких-то жестких правил, ограничивающих сбор данных, показ рекламы, монетизацию и прочие подобные нюансы. Политика конфиденциальности и т.д. в большинстве крупных сторов примерно одинаковая. Поэтому и смысла убирать свои приложения из гугломаркета почти ни у кого нет.

Ответить
Банковс…

Максим Грандов

0

Если все так, как ты говоришь, то почему мы не наблюдаем такую тенденцию на андроид? М?

Ответить
Stadtluft

Kir Kirsky

–4

Налет элитарности спадёт, будет не так кайфово дрочить на отражение в зеркале

Ответить
Kir

Kir Kirsky

–1

Пацаны, ставьте красный, посмотрим сколько вас.

Ответить
Kir

Классический рак

2
Ответить
Stadtluft

Илья Гераськин

1

Потому что все хитрожопые производители типа Паши Дурова первым делом свалят с аппстора. И, очевидно, не из-за комиссии

Ответить
Илья

ouxen

0

а потому что пидарасы

Ответить

Закомплексованная Душа

4

Опа, что ж ты фраер сдал назад, получается создатели фортнайта нагнули мегакорпорацию

Ответить
Закомплексованн…

Антигравитационный торт

0

Методичка для секты выйдет в новом корпусе всего за 799$

Ответить
Антигравитацион…

Закомплексованна

1

Колесики будут в комплекте?

Ответить
Закомпл…

Антигравитационн

0

приобретаются отдельно за 1599$ из титана

Ответить
Закомплексованн…

Растительный танк88

0

ну как сказать. Для игр же вроде как ничего не поменялось.

Ответить
Растительный

Закомплексованна

1

Ну поменялся подход, раньше нельзя было оформлять подписку не через внутренние сервисы эпол

Ответить
Закомпл…

Растительный

0

Youtube Premium?

Ответить
Растите…

Закомплексованна

1

Не в курсе, не пользуюсь таким, только Pornhub premium

Ответить
Закомпл…

ouxen

0

можно

Ответить
ouxen

Закомплексованна

0

Понял, а почему они тогда фортнайту мозги ебали?

Ответить
Закомпл…

ouxen

0

пидарасы хотели себе все бабки забрать

Ответить
ouxen

Закомплексованна

0

Жадность, понятно

А вспомнил, там же не совсем подписка, п покупка внутриигровых предметов, а это куда большие бабки чем с подписок ред.

Ответить
ouxen

ouxen

0

и там не подписка а покупка хуеты всякой типа скинов, я хз

Ответить
ouxen

Закомплекс

0

Да-да, косметические предметы, народ на эту хуету тратит миллионы

Ответить
Закомплексованн…

Kir Kirsky

0

Хотят уладить дело мировым соглашением как пить дать

Ответить
Kir

Закомплексованна

0

Да, там походу неебическим штрафом запахло

Ответить

Степан Анейчик

1

А Гугл?

Ответить
Степан

Woody Johnson

0

а что гугл? их апками весь интернет засран

Ответить
Woody

Степан Анейчик

0

Рядовой пользователь не качает аппки.

Ответить
Степан

glimpse

0

Ну так и яблоко фанатик скорее жопу себе разорвёт, чем вынет оттуда хуй Кука, но им была противна сама мысль о том что это возможно.

Ответить

Вася Пражкин

1

делиться одной ссылкой на свой веб-сайт

Славься Тим!

Ответить

taraskiy lotots

1

 Apple разрешит создателям приложений размещать ссылки на их сайты в App Store

Вот же в AppStore есть ссылка на сайт. У всех желающих приложений.

Ответить
taraskiy

glimpse unthinkable

0

Но на сайте нельзя было продавать услуги в обход сервисов эппл.

Ответить

ouxen

0

красавы

Ответить
ouxen

ouxen

1

Джобс гений!

Ответить
ouxen

Закомплексованна

0

Кто?

Ответить
Закомпл…

ouxen

1

доктор

Ответить

Semen Semenov

0

Это только начало!!!

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