Apple разрешит создателям приложений размещать ссылки на их сайты в App Store. Они смогут не платить 30% комиссию Статьи редакции
Однако в компании заявили, что покупки через App Store «всё же самые безопасные и надёжные».
Изменения коснутся подписных сервисов, например, Netflix и Spotify, а также приложений для чтения книг, просмотра журналов, газет и видео и прослушивания музыки. Они вступят в силу в начале 2022 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
С требованием разрешить размещать сторонние ссылки разработчикам приложений для чтения внутри App Store выступала Японская комиссия по справедливой торговле (JFTC).
Как отмечает WSJ, сервисы долго время называли запрет указывать сторонние ссылки в магазине «несправедливым и враждебным». Несмотря на изменения, в компании всё равно считают, что покупки через App Store «всё же самые безопасные и надёжные».
30 августа ФАС обязала Apple разрешить разработчикам указывать альтернативные способы оплаты в приложениях, поскольку корпорация «злоупотребляет доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS». Комиссия за каждый платёж через App Store составляет от 15% до 30%.
31 августа Южная Корея первой в мире обязала Apple и Google разрешить использование сторонних платёжных систем в их магазинах с приложениями. Компании, нарушившие закон, могут оштрафовать регуляторы на сумму до 3% от их выручки на территории страны.
У эпл очень удобное управление подписками, знаешь, что никто не обманет
В общем-то можно
Как? Я буквально на днях себе добавил событие, чтобы не забыть отменить пробный период. ред.
Как это убьет платформу? Если кто-то хочет себе поставить говнецо, то пускай ставит, тебе-то это как помешает?
Бля ну почему это каждый раз приходится растолковывать??
Фейсбуки, гуглы и китайцы понаделают сторов без защищающих юзера правил, существующих ныне (например, по части сбора данных, показа рекламы, монетизации фичей и т.д.), и перевезут свои приложения эксклюзивно туда, убрав из App Store.
1)если ты пользуешь Фейсбук/Гугл/Китай, то данные и так утекают, а уж если ещё заходишь не через приложение (почти всегда комбинируют) - тем более.
2)реклама и монетизация может быть вырезана в кастомных приложениях, которые через сторонние сторы или разлоченную установку можно будет ставить.
Например на Андроид есть Youtube Vanced с вшитым Sponsor Block. Это даже круче чем Ютуб премиум, так как позволяет пропускать кучу мусора вроде интро/титров/рекламы в самом ролике.
3)если со вторым всё плохо и не вырезается, то может таким говном не пользоваться? ред.
А ещё можно врезать майнеры и вирусы
Ставь опенсорс чё.
Ты это своей бабушке скажи, которая жмёт кнопку "Скачать бесплатно без SMS", а потом жалуется, что у неё планшет тормозит и греется, сам чего-то нажимает, страшно всё это.
Пусть бабушка ставит только из офмагазина.
Я могу понять подобные запретные регуляции на вещи, которые непосредственно влияют на жизнь. Вроде ограничения скорости на дорогах, запрет на добавки дряни в еду и тд. Но когда идёт выбор между свободой и безопасностью в информационной сфере, то лучше всё же выбирать свободу. Потому что со вторым в итоге всё равно наебут. ред.
Как же вы заебали. Не будет нихуя в оф. сторе. Все крупные компании понаделают свои говно сторы и публиковать приложения будут только там.
Ниче не мешает таким приложениям использовать TestFlight. Я себе таким образом установил Kinopub. Абсолютно никаких проблем.
Потому что в дефолтном сторе (Google Play) нет каких-то жестких правил, ограничивающих сбор данных, показ рекламы, монетизацию и прочие подобные нюансы. Политика конфиденциальности и т.д. в большинстве крупных сторов примерно одинаковая. Поэтому и смысла убирать свои приложения из гугломаркета почти ни у кого нет.
Если все так, как ты говоришь, то почему мы не наблюдаем такую тенденцию на андроид? М?
Налет элитарности спадёт, будет не так кайфово дрочить на отражение в зеркале
Потому что все хитрожопые производители типа Паши Дурова первым делом свалят с аппстора. И, очевидно, не из-за комиссии
Опа, что ж ты фраер сдал назад, получается создатели фортнайта нагнули мегакорпорацию
Методичка для секты выйдет в новом корпусе всего за 799$
Колесики будут в комплекте?
ну как сказать. Для игр же вроде как ничего не поменялось.
Ну поменялся подход, раньше нельзя было оформлять подписку не через внутренние сервисы эпол
Youtube Premium?
Понял, а почему они тогда фортнайту мозги ебали?
Жадность, понятно
А вспомнил, там же не совсем подписка, п покупка внутриигровых предметов, а это куда большие бабки чем с подписок ред.
Хотят уладить дело мировым соглашением как пить дать
А Гугл?
а что гугл? их апками весь интернет засран
Рядовой пользователь не качает аппки.
Apple разрешит создателям приложений размещать ссылки на их сайты в App Store
Вот же в AppStore есть ссылка на сайт. У всех желающих приложений.