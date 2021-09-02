Apple разрешит создателям приложений размещать ссылки на их сайты в App Store Статьи редакции
Однако в компании заявили, что покупки через App Store «всё же самые безопасные и надёжные».
Изменения коснутся подписных сервисов, например, Netflix и Spotify, а также приложений для чтения книг, просмотра журналов, газет и видео и прослушивания музыки. Они вступят в силу в начале 2022 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
С требованием разрешить размещать сторонние ссылки разработчикам приложений для чтения внутри App Store выступала Японская комиссия по справедливой торговле (JFTC).
Как отмечает WSJ, сервисы долго время называли запрет указывать сторонние ссылки в магазине «несправедливым и враждебным». Несмотря на изменения, в компании всё равно считают, что покупки через App Store «всё же самые безопасные и надёжные».
30 августа ФАС обязала Apple разрешить разработчикам указывать альтернативные способы оплаты в приложениях, поскольку корпорация «злоупотребляет доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS». Комиссия за каждый платёж через App Store составляет от 15% до 30%.
31 августа Южная Корея первой в мире обязала Apple и Google разрешить использование сторонних платёжных систем в их магазинах с приложениями. Компании, нарушившие закон, могут оштрафовать регуляторы на сумму до 3% от их выручки на территории страны.