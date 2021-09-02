От себя добавлю, что это совершенно откровенная провокация, цель которой — натянуть нам политическую деятельность, который мы не занимались, не занимаемся и не собирались. The Bell — бизнес-издание и ценно своим подписчикам именно этим. Надеюсь на ваше понимание, друзья.