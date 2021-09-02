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Новости
Sasha Shambilova

The Bell сообщил о взломе. В утренней рассылке читателей издания призвали бойкотировать выборы Статьи редакции

Основательница издания назвала это «откровенной провокацией».

23 23 комментария
2001 просмотров
Скришот Sota

2 сентября читатели The Bell получили рассылку с «провокационным текстом». О взломе сообщила редакция издания в своём телеграм-канале.

Только что наши подписчики получили рассылку со странным провокационным текстом, который мы не писали и не отправляли. Мы разбираемся в произошедшем и просим у всех прощения.

The Bell

В сообщении, отправленном читателям, говорится, что «бойкот выборов — единственное правильное решение», поскольку «победа достанется „Единой России”». Однако в тексте предлагают либо прийти на выборы и испортить бюллетень, либо проголосовать за любую другую партию, кроме «Единой России». Также в тексте призывают не голосовать через «Госуслуги».

Основательница The Bell Елизавета Осетинская в свой странице в фейсбуке назвала эту рассылку провокацией.

От себя добавлю, что это совершенно откровенная провокация, цель которой — натянуть нам политическую деятельность, который мы не занимались, не занимаемся и не собирались. The Bell — бизнес-издание и ценно своим подписчикам именно этим. Надеюсь на ваше понимание, друзья.

Елизавета Осетинская
основательница The Bell

25 августа сайт The Bell подвергся внешней атаке, из-за чего перестал открываться. Тогда сотрудники сообщили, что усилили защиту серверов, чтобы избежать повторения инцидента.

#новости #медиа #взломы

23 23 комментария
21
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Одетый единорожек88

21

Не вижу причин не ходить на выборы. Это всё им только на руку. 

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Одетый

Секретный Кирилл

22

Ещё как на руку!, если придут только пенсионеры, бюджетники или военные, то даже подделывать ничего не придётся, чистые 80% без единой фальсификации!

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Секретный

Одетый

8

Вот именно. Кто-то этого почему-то не понимает. Думают, что нарисовать можно любой расклад, но ведь это не так, придётся много вбрасывать. А это большая проблема, такое всегда заметно и ситуация выборов 2011 тому лишь подтверждение.  

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Одетый

Максим Мекеня

0

А че тут думать? Бюллетени считают и протоколы пишут люди, и этих людей можно без проблем заставить сделать то, что требуют сверху. Нарисовать можно в любом раскладе.

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Максим

Половый жар

8

Заставь во всех 80 регионах сделать одно и то же ред.

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Половый

Gedevan

9

Заставь уотвскз 80 регионах сделать одно и то же 

И при этом не спалиться. 

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Gedevan

Bibba La Bibba

0

В Беларуси проще: рисуешь финальную цифру  перед выходом вечерних новостей и похуй

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Половый

Антигравитационн

–1

Навальнисты все время думаю, что в комиссиях какие то специальные люди, а не их соседи, знакомые, друзья

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Максим

Дмитрий

2

Всё имеет цену, и фальсификация, разумеется, и её масштаб. Помню, в Тропико, (первой, в другие не играл просто), это было отражено.

Если можно обойтись без вбросов, лучше обойтись, они могут вызвать довольно опасную реакцию.

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Секретный

Лев Марков

2

С языка снял

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Секретный

Серебряный Артем

1

Забавно получится, если выборы каждый раз проходят с минимальными фальсификациями, а россияне на них не ходят считая что там просто всё "нарисуют". Этакая идея фикс. Как идея о лахтоботах на ТЖ. Их было-то три с половиной калеки за всё время, но ТЖшники уже несколько лет минусят друг друга и убеждают себя в заговоре лахтоботов.

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Одетый

Готовый череп

4

Я на выборы никогда не ходил, но в этот раз точно пойду за Грудинина голосовать. Кандидат от народа! ред.

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Готовый

5ый член

–1

был бы Сисяндров, был бы ближе к народу...

Ответить
Готовый

Антигравитационн

0

Сейчас Зверев кандидат от народа

Ответить

Людской жар

3

The Bell сообщил о взломе

жопы....

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Critical Reader

2

как же так. выборы же бесполезны и власть их не боится 

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ouxen

1

Вот это да!

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Владимир Филатов

1

Ещё вчера спрашивал что надо подписать, а уже сегодня взламывает сайты и призывает бойкотировать выборы. 

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aliftin

0

Ой. 

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Грядущий Валера

0
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5ый член Комитета

0

кремлеботская рассылка что бы сорвать УГ
дело раскрыто

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Лысый чувак

0

Дежурное кэпство: порча бюллетеня имеет смысл лишь только подверженным административному влиянию, когда факт наличия галок за нужные партию-кандидата требуют задокументировать фотовидеофиксацией в «рабочий чат», но когда у самого «подневольного» избирателя желания отдавать голоса по указке нет - «так не доставайся же ты никому», с надеждой на протестное голосование других избирателей. ред.

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Adir Hartmann

0

А мне сегодня опять какое-то дерьмо пришло на электронную почту с утекшей базы Навального, прочитал первые несколько предложений и удалил, написано о скорой посадке всех кто попал а эту базу, о том какой Волков «молодец» и т.д ПТН ПНХ 

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