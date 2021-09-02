The Bell сообщил о взломе. В утренней рассылке читателей издания призвали бойкотировать выборы Статьи редакции
Основательница издания назвала это «откровенной провокацией».
2 сентября читатели The Bell получили рассылку с «провокационным текстом». О взломе сообщила редакция издания в своём телеграм-канале.
В сообщении, отправленном читателям, говорится, что «бойкот выборов — единственное правильное решение», поскольку «победа достанется „Единой России”». Однако в тексте предлагают либо прийти на выборы и испортить бюллетень, либо проголосовать за любую другую партию, кроме «Единой России». Также в тексте призывают не голосовать через «Госуслуги».
Основательница The Bell Елизавета Осетинская в свой странице в фейсбуке назвала эту рассылку провокацией.
25 августа сайт The Bell подвергся внешней атаке, из-за чего перестал открываться. Тогда сотрудники сообщили, что усилили защиту серверов, чтобы избежать повторения инцидента.
Ещё как на руку!, если придут только пенсионеры, бюджетники или военные, то даже подделывать ничего не придётся, чистые 80% без единой фальсификации!
Вот именно. Кто-то этого почему-то не понимает. Думают, что нарисовать можно любой расклад, но ведь это не так, придётся много вбрасывать. А это большая проблема, такое всегда заметно и ситуация выборов 2011 тому лишь подтверждение.
А че тут думать? Бюллетени считают и протоколы пишут люди, и этих людей можно без проблем заставить сделать то, что требуют сверху. Нарисовать можно в любом раскладе.
Заставь во всех 80 регионах сделать одно и то же ред.
В Беларуси проще: рисуешь финальную цифру перед выходом вечерних новостей и похуй
Навальнисты все время думаю, что в комиссиях какие то специальные люди, а не их соседи, знакомые, друзья
Забавно получится, если выборы каждый раз проходят с минимальными фальсификациями, а россияне на них не ходят считая что там просто всё "нарисуют". Этакая идея фикс. Как идея о лахтоботах на ТЖ. Их было-то три с половиной калеки за всё время, но ТЖшники уже несколько лет минусят друг друга и убеждают себя в заговоре лахтоботов.
Я на выборы никогда не ходил, но в этот раз точно пойду за Грудинина голосовать. Кандидат от народа! ред.
Ещё вчера спрашивал что надо подписать, а уже сегодня взламывает сайты и призывает бойкотировать выборы.
Дежурное кэпство: порча бюллетеня имеет смысл лишь только подверженным административному влиянию, когда факт наличия галок за нужные партию-кандидата требуют задокументировать фотовидеофиксацией в «рабочий чат», но когда у самого «подневольного» избирателя желания отдавать голоса по указке нет - «так не доставайся же ты никому», с надеждой на протестное голосование других избирателей. ред.
А мне сегодня опять какое-то дерьмо пришло на электронную почту с утекшей базы Навального, прочитал первые несколько предложений и удалил, написано о скорой посадке всех кто попал а эту базу, о том какой Волков «молодец» и т.д ПТН ПНХ