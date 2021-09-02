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Новости
Яна Ломакина

Прахом фаната Tiesto выстрелили из конфетти-пушки во время выступления диджея на фестивале в Великобритании Статьи редакции

Это предложили сделать организаторы Creamfields.

4 4 комментария
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Посетители фестиваля Сreamfields с баннером в память о погибшем Стюарте Митчелле Фото братьев Миллен 

Семья погибшего Стюарта Митчелла продала его билеты на фестиваль электронной музыки Creamfields, чтобы покрыть расходы на похороны. Отец Стюарта отправил покупателям часть его праха и попросил развеять его на мероприятии, чтобы Стюарт мог «буквально побывать там в последний раз». Об этом пишет «Би-Би-Си».

«Это немного праха моего сына Стюарта. Я буду невероятно признателен, если вы сможете развеять его где-нибудь на Creamfields, чтобы он мог буквально побывать там в последний раз», — из письма отца мужчины.  Фото братьев Миллен

Покупатели билетов братья Райан и Лиам Миллен согласились. Они взяли с собой на фестиваль баннер с фотографией Стюарта и надписью «Это твой последний танец, приятель».

Братья Миллен и посетителя фестиваля Creamfields фотографируются с баннером в память о Стюарте Митчелле  Фото братьев Миллен 

Мужчины попросили организаторов поднять баннер на сцену. Когда сотрудники узнали, в чём дело, то предложили выстрелить прахом погибшего из конфетти-пушки на закрытии фестиваля по время выступления хедлайнера, диджея Tiesto. Так они и сделали.

Баннер с фотографией Стюарта Митчелла на сцене Creamfields Фото братьев Миллен 

Слова не могут выразить нашу благодарность организаторам Creamfields за возможность почтить память Стюарта таким образом. Стюарт Митчелл, мы польщены, что нам позволили помочь тебе завершить своё путешествие вместе с нами. Теперь ты стал частью одного из своих любимых мест. Ты всегда будешь с Creamfields.

Райан Миллен

Сестра Стюарта Лаура сказала, что это событие стало «первой хорошей новостью с тех пор, как брат умер». По её словам, Стюарт был поклонником Tiesto — трек диджея Adagio for Strings играл на похоронах мужчины.

#новости #великобритания #музыка

4 4 комментария
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Алексей Приловский

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посетители фестиваля

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Грядущий Валера

3

Кринжатинка

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ggg123

0

Ему под 60 щас наверное? Диджею. 

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ggg123

Владимир Филатов

0

Дата рождения 17 января 1969 (52 года)

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