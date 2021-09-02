Прахом фаната Tiesto выстрелили из конфетти-пушки во время выступления диджея на фестивале в Великобритании Статьи редакции
Это предложили сделать организаторы Creamfields.
Семья погибшего Стюарта Митчелла продала его билеты на фестиваль электронной музыки Creamfields, чтобы покрыть расходы на похороны. Отец Стюарта отправил покупателям часть его праха и попросил развеять его на мероприятии, чтобы Стюарт мог «буквально побывать там в последний раз». Об этом пишет «Би-Би-Си».
Покупатели билетов братья Райан и Лиам Миллен согласились. Они взяли с собой на фестиваль баннер с фотографией Стюарта и надписью «Это твой последний танец, приятель».
Мужчины попросили организаторов поднять баннер на сцену. Когда сотрудники узнали, в чём дело, то предложили выстрелить прахом погибшего из конфетти-пушки на закрытии фестиваля по время выступления хедлайнера, диджея Tiesto. Так они и сделали.
Сестра Стюарта Лаура сказала, что это событие стало «первой хорошей новостью с тех пор, как брат умер». По её словам, Стюарт был поклонником Tiesto — трек диджея Adagio for Strings играл на похоронах мужчины.
Ему под 60 щас наверное? Диджею.