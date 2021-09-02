Twitter начал тестировать «суперподписки»: пользователи могут взимать деньги за твиты Статьи редакции
Пока функция работает только на iOS у части пользователей в США.
Авторы Twitter могут настроить свои сообщения так, чтобы они были доступны только «суперподписчикам», и твиты будут отображаться в ленте только этих подписчиков, пишет The Verge.
Новую функцию компания анонсировала в феврале. Сейчас она доступна только на iOS и для ограниченного числа пользователей из США, которые подали заявку для участия в тесте. Twitter запустит функцию в других странах и на Android в ближайшие недели.
Пользователи могут взимать с подписчиков $2,99, $4,99 или $9,99 в месяц, платежи обрабатываются через Stripe. Автором «суперподписки» могут стать пользователи из США не моложе 18 лет, у которых больше 10 тысяч читателей.
Пользователей твиттера будут кормить говном с лопаты за их же деньги
То ли дело теже
за 144 рубля тебе покажут путина, а за 1080 рублей - Hot Daughters ?
о чем этот скрин? ред.
Клубы фанатов суперинфлюэнсеров типа кардашианов каких-нибудь. И без нюдсов даж, чисто личные сообщения только для настоящих фанатов, кек. Вообще выглядит рабочей идеей, вполне.
появятся благородные робин гуды, которые будут скринить твиты и репостить для всех бесплатно
Комитет:"я достаю двойной листочек и карандаш... О, вэйт ... Ха-ха-ха,"
подписчики, вы себя плохо вели, поэтому достаем листочки и пишем контрольную
Идея на миллион - платная почта, тебе платят, например, 10 центов за сообщение. Это сразу отсеет спамеров, ну а ты сам настраиваешь белый список. Это же и для СМС было бы классно. И с кнопкой возврата назад денег. ред.
Это похоже на идеи про микротранзакции для блогеров на блокчейне. Типа тебе платят копеечку за просмотр рекламы, а ты можешь кому-то платить этими валютами. Кажется, Brave (браузер) такое делает. https://creators.brave.com ред.
Идея должна строится на желании освободиться от спамеров, а если платное сообщение годное, то центы возвращаются назад. Кто бы это реализовал
Чем это лучше существующих систем? Например, у Gmail.
Антиспам несовершенен, мне приходит много спама в гмейле ¯\_(ツ)_/¯
Мне нет, но мне не нравятся рассылки — одна реклама.
Я как-то писал для чуваков, делающих рассылку про бизнесы, стартапы — аудитории ещё не было, но разговоры о том, как начнется монетизация через рекламу шли. По этому мне симпатично то что твиттер делает сейчас. Если с людей будут брать за твиты, то реклама в них будет неуместно выглядеть. ред.
такое Фейсбук вроде тестировал
Впервые слышу, и как, не пошло?
Ого, почти 10 лет назад это было, тогда ещё было слабо развита оплата, не было Google Apple Pay
коменты дитковского, ивахнова и зоибаны будут показываться только за деньги?
я за
Пойду заранее заведу себе твиттер с никнеймом "Суперкорейская зверинесса" с аватаркой в виде корейского певца и твиттами про то как плохо жить многогендерным кабачкам в этом суровом мире