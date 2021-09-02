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Новости
Новости vc.ru

Twitter начал тестировать «суперподписки»: пользователи могут взимать деньги за твиты Статьи редакции

Пока функция работает только на iOS у части пользователей в США.

Пример создания твита для суперподписчиков Фото Twitter 

Авторы Twitter могут настроить свои сообщения так, чтобы они были доступны только «суперподписчикам», и твиты будут отображаться в ленте только этих подписчиков, пишет The Verge.

Новую функцию компания анонсировала в феврале. Сейчас она доступна только на iOS и для ограниченного числа пользователей из США, которые подали заявку для участия в тесте. Twitter запустит функцию в других странах и на Android в ближайшие недели.

Пользователи могут взимать с подписчиков $2,99, $4,99 или $9,99 в месяц, платежи обрабатываются через Stripe. Автором «суперподписки» могут стать пользователи из США не моложе 18 лет, у которых больше 10 тысяч читателей.

#новости #twitter

1264 просмотров
36 36 комментариев
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36 комментариев
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Александр Маничев

23

Онлифансерки-феменистки: ред.

Ответить

Трансгендолёт

17

Пользователей твиттера будут кормить говном с лопаты за их же деньги

Ответить
Трансгендолёт

Лига порвах

6

То ли дело теже

Ответить
Лига

5ый член

1

зато бесплатно

Ответить
5ый

Лига порвах

3

Когда было платно, было лучше

Ответить
Лига

5ый член

0
Ответить

Готовый череп

8

Ютуб подобное уже давно ввёл: 

Ответить
Готовый

5ый член Комитета

2

за 144 рубля тебе покажут путина, а за 1080 рублей - Hot Daughters ?
о чем этот скрин? ред.

Ответить
5ый

Железный самолет

4

Hot Putin's Daughters

Ответить
5ый

Закомплексованна

0

Да

Ответить

Интеллигентный танк88

3

что там будет кроме нюдсов и трейдерских сигналов?

Ответить
Интеллигентный

Дмитрий Григорьев

1

Клубы фанатов суперинфлюэнсеров типа кардашианов каких-нибудь. И без нюдсов даж, чисто личные сообщения только для настоящих фанатов, кек. Вообще выглядит рабочей идеей, вполне.

Ответить
Интеллигентный

Sergey Michko

0

новости без спама/рекламы 

Ответить

5ый член Комитета

3

появятся благородные робин гуды, которые будут скринить твиты и репостить для всех бесплатно

Ответить
5ый

Tony S.

1

А потом те же начнут брать деньги со скринов)

Ответить

Половый жар

1

будет ли твиттер джорнал брать с них налог ?

Ответить

Управляющий Филипп

1

Когда на ТЖ?

Ответить

Andy Rorsha

–1

Комитет:"я достаю двойной листочек и карандаш... О, вэйт ... Ха-ха-ха,"

Ответить
Andy

5ый член Комитета

0

подписчики, вы себя плохо вели, поэтому достаем листочки и пишем контрольную

Ответить

Roman Sapon

0

Идея на миллион - платная почта, тебе платят, например, 10 центов за сообщение. Это сразу отсеет спамеров, ну а ты сам настраиваешь белый список. Это же и для СМС было бы классно. И с кнопкой возврата назад денег. ред.

Ответить
Roman

Sergey Michko

1

Это похоже на идеи про микротранзакции для блогеров на блокчейне. Типа тебе платят копеечку за просмотр рекламы, а ты можешь кому-то платить этими валютами. Кажется, Brave (браузер) такое делает. https://creators.brave.com ред.

Earn more for content you publish to the web…
Viewers who use the Brave Browser may have contributed money to you while surfing the web through…
creators.brave.com
Ответить
Sergey

Roman Sapon

0

Идея должна строится на желании освободиться от спамеров, а если платное сообщение годное, то центы возвращаются назад. Кто бы это реализовал

Ответить
Roman

Sergey Michko

0

Чем это лучше существующих систем? Например, у Gmail.

Ответить
Sergey

Roman Sapon

0

Антиспам несовершенен, мне приходит много спама в гмейле ¯\_(ツ)_/¯

Ответить
Roman

Sergey Michko

1

Мне нет, но мне не нравятся рассылки — одна реклама. 
Я как-то писал для чуваков, делающих рассылку про бизнесы, стартапы — аудитории ещё не было, но разговоры о том, как начнется монетизация через рекламу шли. По этому мне симпатично то что твиттер делает сейчас. Если с людей будут брать за твиты, то реклама в них будет неуместно выглядеть.  ред.

Ответить
Roman

Sergey Michko

0

такое Фейсбук вроде тестировал

Ответить
Sergey

Roman Sapon

0

Впервые слышу, и как, не пошло?

Ответить
Roman

Sergey Michko

1

видимо

Facebook testing service to let strangers pay $1…
Facebook today announced refinements to its Messaging filters, as well as a test for a very small…
www.theverge.com
Ответить
Sergey

Roman Sapon

1

Ого, почти 10 лет назад это было, тогда ещё было слабо развита оплата, не было Google Apple Pay

Ответить

Грядущий Валера

0

Ждём суперподписка на тж

Ответить
Грядущий

5ый член Комитета

1

коменты дитковского, ивахнова и зоибаны будут показываться только за деньги?
я за

Ответить
Грядущий

Alexei Kuksin

–1

Суперподписька

Ответить

Timur

0

Наконец та эта соц сеть станет платной

Ответить

Sergei Sokov

0

Кто вообще пользуется твитером?

Ответить

Alexei Kuksin

–2

Пойду заранее заведу себе твиттер с никнеймом "Суперкорейская зверинесса" с аватаркой в виде корейского певца и твиттами про то как плохо жить многогендерным кабачкам в этом суровом мире 

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Alexei

Рабочий ГОСТ

0

Твои ученики знают о твоих высказываниях в интернете?

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