Роскомнадзор пригрозил счесть «вмешательством в выборы» отказ Apple и Google блокировать приложение Навального Статьи редакции
Приложение просят заблокировать из-за связи с ФБК*, которую признали экстремистской и запрещённой в РФ.
Роскомнадзор снова потребовал от Google и Apple заблокировать и удалить из магазинов приложение «Навальный». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Регулятор также намекнул на возможность признать поддержку приложения «содействием запрещённым экстремистским организациям», за что в предусмотрена уголовная ответственность.
Впервые Роскомнадзор потребовал от Apple и Google убрать приложение «Навальный» в конце августа.
*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ
Если я пойду голосовать, будет ли это воспринято как вмешательство в выборы?
Ты явишься, а выберут они. Так что де-факто нет
Лучше Шульман на этот счёт вам никто не ответит
https://youtu.be/TxIxGRp9cbg
И что они им сделают? Теоретически?
На случай, если едро провалиться на этих выборах (а едро чует, что провалится), то это все инагенты виноваты и зарубежные спецслужбы вкупе с украинскими хакерами ред.
Думаешь, у едра есть шанс провалиться? Мне чет кажется, проценты уже подсчитаны и ЕР будет праздновать победу в любом случае, даже если наберёт ноль реальных голосов
объявят нежелательными иноагентами и оставят в продаже только ЯндексТелефоны
Можно сразу на завтра новость готовить "гугл и эппл удалили приложение навальный из своих магазинов"
"Навальный удалил Навального из приложения Навальный"
Отсоси потом проси ред.
Ответ на языке Путина, он поймет
а разве не наоборот, устранение политического российского оппонента это вмешатльство в выборы?
epic
Экая фронда, а раньше так же писали?