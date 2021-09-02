Приложение просят заблокировать из-за связи с ФБК*, которую признали экстремистской и запрещённой в РФ.

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Роскомнадзор снова потребовал от Google и Apple заблокировать и удалить из магазинов приложение «Навальный». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Регулятор также намекнул на возможность признать поддержку приложения «содействием запрещённым экстремистским организациям», за что в предусмотрена уголовная ответственность.

Непринятие мер является нарушением российского законодательства, влечет административную ответственность, а также может быть рассмотрено как вмешательство упомянутыми американскими компаниями в проходящие в Российской Федерации выборы. Роскомнадзор

Впервые Роскомнадзор потребовал от Apple и Google убрать приложение «Навальный» в конце августа.