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Новости
Артём Мазанов

Роскомнадзор пригрозил счесть «вмешательством в выборы» отказ Apple и Google блокировать приложение Навального Статьи редакции

Приложение просят заблокировать из-за связи с ФБК*, которую признали экстремистской и запрещённой в РФ.

50 50 комментариев
2513 просмотров

Роскомнадзор снова потребовал от Google и Apple заблокировать и удалить из магазинов приложение «Навальный». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Регулятор также намекнул на возможность признать поддержку приложения «содействием запрещённым экстремистским организациям», за что в предусмотрена уголовная ответственность.

Непринятие мер является нарушением российского законодательства, влечет административную ответственность, а также может быть рассмотрено как вмешательство упомянутыми американскими компаниями в проходящие в Российской Федерации выборы.

Роскомнадзор

Впервые Роскомнадзор потребовал от Apple и Google убрать приложение «Навальный» в конце августа.

*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ

#роскомнадзор #новости

50 50 комментариев
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36
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Сдавайся

108

Если я пойду голосовать, будет ли это воспринято как вмешательство в выборы?

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Сдавайся

Барашек

17

иноагент, сдавайся

Ответить
Сдавайся

Андрей Рядькин

–2

Ты явишься, а выберут они. Так что де-факто нет

Ответить
Андрей

Arugin

12

О, знакомая музыка подъехала.

Ответить
Arugin

Твердый холод

4

И в чём они не правы?

Ответить
Arugin

Андрей Рядькин

1

Делай громче

Ответить
Arugin

Marhal_New

0

За 20 лет выборов можно было и сложить 2 и 2 ред.

Ответить
Андрей

Сдавайся

6

Лучше Шульман на этот счёт вам никто не ответит
https://youtu.be/TxIxGRp9cbg

Ответить
Сдавайся

Андрей Рядькин

0

Год назад я с ней согласился

Ответить
Сдавайся

Diablo

0

Если будешь голосовать не за ёдро – очевидно же, вмешательство!

Ответить

Интеллигентный танк88

15

Удаление «упомянутыми» компаниями приложения «упомянутого» гражданина не упомянуто

Ответить
Интеллигентный

Роман Трусов

0

От создателя "эти женщины"

Ответить

Одетый единорожек88

9

Вот это пожар у них, конечно.

Ответить
Одетый

Василий Дробовский

0

Сергей Кужугетович потушит же.

Ответить

Empathy

4

И что они им сделают? Теоретически?

Ответить
Empathy

Кислотный беспилотник

7

На случай, если едро провалиться на этих выборах (а едро чует, что провалится), то это все инагенты виноваты и зарубежные спецслужбы вкупе с украинскими хакерами ред.

Ответить
Кислотный

Максим Графов

5

Думаешь, у едра есть шанс провалиться? Мне чет кажется, проценты уже подсчитаны и ЕР будет праздновать победу в любом случае, даже если наберёт ноль реальных голосов

Ответить
Максим

KotoBog

2

Более того, все это схавают в конечном итоге) 

Ответить
Empathy

5ый член Комитета

1

объявят нежелательными иноагентами и оставят в продаже только ЯндексТелефоны

Ответить

Твердый холод

6

Когда уже Роскомнадзор прекратит вмешиваться в выборы?

Ответить

Трансгендолёт

5

Можно сразу на завтра новость готовить "гугл и эппл удалили приложение навальный из своих магазинов"

Ответить
Трансгендолёт

Максим Мекеня

1

"Навальный удалил Навального из приложения Навальный"

Ответить
Максим

Трансгендолёт

2

Этот человек удалил берлинского пациента из приложения "Тот персонаж"

Ответить

Neten

4

Отсоси потом проси ред.

Ответить
Neten

Smaug The Terrible

6

Ответ на языке Путина, он поймет

Ответить
Smaug

5ый член

3

подпиши здесь здесь и вот здесь подпиши
потом проси

Ответить
Smaug

Neten

1

Нихуя он не поймёт, у деда маразм

Ответить
Neten

Кирилл

4

Что? Что кто должен посасать? Кому дать пососать? Пососать то кому дать, я не понял?

Ответить
Кирилл

Neten

0

То. Хуй. Путину. Путину же.

Ответить
Neten

Кирилл

2
Ответить
Кирилл

Пенсионный

0

шмок

Ответить
Кирилл

Neten

0

Может он кота кусал?

Ответить
Neten

Твердый

0
Ответить

Кирилл Втюрин

3

Зеркальный ответ американцев, получается ред.

Ответить

Андрей Ионов

3

а разве не наоборот, устранение политического российского оппонента это вмешатльство в выборы?

Ответить

Очередной магнит

1

ЕЕЕЕЕЕЕ

Ответить
Очередной

Neten

5

Навальный!

Ответить
Очередной

Твердый холод

2

диная Россия

Ответить

Marhal_New _Arleana

1

epic

Ответить
Marhal_New

Твердый холод

3

games

Ответить
Твердый

Людской жар

4

challenge everything 

Ответить

Грядущий Валера

2

Роскомнадзор пригрозил счесть Apple и Google нежелательными иноагентами, запрещёнными барабанщиками и просто редисками

Ответить
Грядущий

Василий Дробовский

0

Нежелательными телефонами.

Ответить

Дмитрий Григорьев

0

Экая фронда, а раньше так же писали?

Ответить
Дмитрий

Артём Мазанов

1

Не так давно начали

Ответить
Артём

Дмитрий

0

Ну что ж, лайк-подписка, как грится, кросево.

Ответить

Барашек

0

ответочка

Ответить

Научный кофе

0

Пригрозил счесть.
Ужас кокой…

Ответить

Uomo senza nome

0

Так они не то чтобы отказались удалить, просто проигнорили запрос вроде так?

Ответить

Василий Дробовский

–4

Как здорово, что действует то, что РКН озвучил.

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