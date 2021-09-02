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Новости
Sasha Shambilova

На федеральных каналах не показали, как школьник из Воркуты поправил Путина. Президент назвал Северную войну Семилетней Статьи редакции

Директор школы назвала поступок ученика «определённой наглостью».

81 81 комментарий
2591 просмотров
Видео «Россия 24»

Первый канал, «Россия 1» и НТВ в вечерних новостных программах вместо фрагмента, где Никанор Толстых из Воркуты поправляет Владимира Путина, показали вопрос школьника о сбывшихся детских местах и предложение внедрить интерактивы в уроки истории. Например, распечатать QR-коды в учебниках, по которым можно загрузить 3D-модели исторических личностей. Первым внимание на это обратил замглавреда признанного «нежелательным» «Проекта» Михаил Рубин.

Открытый урок по истории с президентом провели в школе Всероссийского детского центра «Океан» для детей, побеждавших в олимпиадах и конкурсах. Прямую трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

Во время встречи Путин сказал: «Чего Петр I учинил Семилетнюю войну? Чего он со шведами-то воевал? И вообще битва под Полтавой, вот вы представляете, где Швеция и где Полтава?». После этого Толстых поправил президента: «Это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война».

Директриса школы, в которой учится Толстых, сочла этот поступок «наглостью», хоть и отметила, что «мальчик звёздный, хороший».

Мой возраст уже не позволил бы мне таким образом поступать в общении с президентом. А в молодости… Ну, наверное, какая-то определённая наглость.

Мальчик у нас, конечно, звёздный, хороший — это однозначно. Он занимает активную гражданскую позицию. Но скромность должна быть, чтобы не поправлять в том числе Владимира Владимировича, но это мы начинаем понимать с годами

Юлия Рябцева
директриса школы №35 Воркуты

После этого за Толстых вступился Кремль. Дмитрий Песков сообщил, что они «категорически не согласны с директором школы».

Никто ребёнка не отчислит. Тем более такого талантливого и знающего. Никакая это не наглость. Мы надеемся, что ребёнок не подвергнется критике со стороны директора школы. Президент всегда сам трепетно относится и часто поправляет кого-то. А мы знаем, что он обладает феноменальным знаниями по истории. Конечно, он с готовностью слушает корректировки будь то в исполнении ребёнка или специалиста. Это абсолютно нормальная ситуация. И ребёнок молодец.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента

#новости #путин

81 81 комментарий
1
13
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81 комментарий
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Половый жар

66

тетка рабыня по жизни , ей еще никто ничего не приказал , а она уже готова кланяться и целовать сапоги повелителю. фу такими быть

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Половый

Готовый череп

3

Ну в её защиту, здесь дело вполне может быть и не конкретно в Повелителе. Подозреваю, что она так бы отреагировала и если бы просто малой поправил какого-нибудь ветерана, который к ним пришёл на урок.
Для некоторых людей важной догмой является "Уважение к старшим". Я эту догму не разделяю, но и совсем плевать на чужие убеждения - это перебор, как по мне (не плевать на чужие убеждения - это одна из моих догм). ред.

Ответить
Готовый

Половый жар

2

Это было бы так, если президент не ответил бы лайтово на его замечания и в целом продолжил диалог с ним, то есть это именно её жизненное убеждение что перед великими надо кланяться и не перечить им, и транслирует свои убеждения на молодых

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2 комментария
Готовый

Gedevan

2

Какое отношение имеет уважение/неуважение (не важно к кому) к исправлению ошибок? Исправление ошибки может расценить как неуважение только отбитый человек, а такого нахер уважать вообще? ред.

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6 комментариев
Половый

Da Luxe

0

Как вариант, она могла сказать это из заботы о парне, как бы оправдывая его, прикрывая, потому что испугалась за него.

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Половый

Candy Boy

0

Это директриса школы. Она приказ вбрасывать учителям отдает уже по привычке. ред.

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Очередной магнит

27

забавно, что даже Кремль охуел от уровня лизоблюдства 

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Очередной

Kir Kirsky

13

Типичное царь хороший отыграли.

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Очередной

умный человек

0

скорее изобразили удивление, чтобы выглядеть благовидно на фоне директриссы

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Одетый единорожек88

15

скромность должна быть, чтобы не поправлять в том числе Владимира Владимировича

Вот 20 лет его уже никто и не поправляет. Всё думают само как-нибудь рассосётся.

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Одетый

Ялкынчик🔥

0

Страна скромняш

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Пенсионный Данила

12

сколько можно это мусолить
ну поправил путина, ну крякнули там все, ну и что дальше-то

Ответить
Пенсионный

Пенсионный Данила

8

понимаю, что надо культ личности формировтаь, но ептыыы

Ответить
Пенсионный

Андрей Рядькин

0

К тому же он ещё школьник

Ответить
1 комментарий
Пенсионный

Александра Акимова

1

Дело в тупорылой директрисе, которая потом продолжит вдалбливать ученикам поклонение и смирение. Поэтому форсить это важно и нужно - если родители обратят на это внимание, то таких идиоток станет меньше на руководящих постах. 

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Александра

Пенсионный

1

родители такие же

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Dante Havershim

9

сослать пацана в Воркуту, так стоп...

Ответить
Dante

Лев Глебович

1

Чувак. Для таких шуток придумали точку. Твоя запятая весь кайф ломает 

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Alexei Kuksin

7

Например, распечатать QR-коды в учебниках, по которым можно загрузить 3D-модели исторических личностей.

Пацан, успокойся. По новому САНПИН и ФГОС использование смартфонов в учебном процессе запрещено. ред.

Ответить

Sergiy Sev

7

подождут до 18 и подбросят наркотики!
У президента «феноменальная» память!!

Ответить
Sergiy

Ilia Maksiokov

0

Ахахах ..В ТОП!

Ответить

Eugene SOBI

7

"Не умничай" - лучшая фраза, которую можно услышать от директора школы в День знаний.  

Хотя могла бы гордиться учеником, который способен поучать истории "лучшего геополитика" всех времен и пространств. Могла бы, но дура. 

Ответить

Неопределенный звук

3

 >Мальчик у нас, конечно, звёздный, хороший — это однозначно. Он занимает активную гражданскую позицию. Но скромность должна быть, чтобы не вынимать хуй изо рта в том числе Владимира Владимировича, но это мы начинаем понимать с годами ред.

Ответить
Неопределенный

ziggy stardust

1

Зачем у Владимира Владимировича вынимать хуй изо рта?

Ответить

Kir Kirsky

2

Я бы по истории вообще плыл. Особенно по истории России. Её всегда рассказывают максимально скучно. А ещё она засрана пропагандой уровня "холопы это не рабство". И подобное можно найти на любом периоде, не то что бы засрали пропагандой только какой-то. ред.

Ответить
Kir

Павел Каташев

0

? У нас довольно драйвовый препод был, очень интересно рассказывала, старой советской закалки препод, но без крайностей

Ответить
Kir

Alexei Kuksin

0

"холопы это не рабство"

злобно верещит по куксински

Ответить

Аркадий Иванов

2

Ха-ха, презирайте его, надсмехайтесь на ним.
Вот только над кем🤔

Ответить

Жабка

2

Я бы вообще ни на каких каналах эту херню не показывал. Не конкретно этот момент, а вообще непонятно для кого эти уроки и зачем мне эта информация

Ответить

Готовый череп

1

 вместо фрагмента, где Никанор Толстых из Воркуты поправляет Владимира Путина, показали вопрос школьника о сбывшихся детских местах

Хотел бы поправить: не "местах", наверное, а "мечтах" ред.

Ответить
Готовый

Готовый череп

2

 Директор школы назвала поступок Миши Копейкина «определённой наглостью».

Ответить

Павел Каташев

1

Как же наверное директрису передернуло после слов Пескова, так и до инфаркта недалеко

Ответить

Железный самолет

1

Вы там охуели порочить лидера нации блядб!?11

Ответить

Люц Шнайдер

0

простите, а это что ? 

Ответить
Люц

Люц Шнайдер

0
Ответить
Люц

Ваша Закладко

3

точно мемный. не бункерный

Ответить
Люц

Гигантский паркур

0

Это Первый, Россия 1 или нтв? Новость не читал?

Ответить
Гигантский

Люц Шнайдер

1

Начнём с того, что Россия 24 это федеральный канал. Как выглядит заголовок? На «федеральных каналах не показали». Получается, что показали. Мало того, эта запись отдельным!!! сюжетом есть в официальных каналах госсми. Какой-то странный уровень цензуры. 

Просто один журналист  обосрался и все следом поели говна.

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8 комментариев
Гигантский

Жабка

1

Это не отменяет факта. Заголовок - желтый.

Ответить
3 комментария
Гигантский

Gedevan

0

Нет времени читать, надо писать. 

Ответить
1 комментарий
Люц

Дмитрий Тимофеев

0

передача Криминальная россия по НТВ?

Ответить

Поднятие Целины

0

у всех звука нема?

Ответить
Поднятие

Чистый пистолет

1

Путин украл

Ответить

Твердый холод

0

Видео без звука в новости - это нормально?

Ответить
Твердый

Твердый холод

0

Не знаю, чей косяк: @Sasha Shambilova или @Сломалось 

Ответить
Твердый

Sasha Shambilova

1

поправили всё, спасибо)

Ответить
1 комментарий
Твердый

Ваша Закладко

0

нейронку липсинк ту спич тестят

Ответить
Твердый

Temp Temper

0

сам файл без звука, неправильно сконвертили

Ответить

Грядущий Валера

0

Зато покажут, когда сошлют всю семью на колыму 

Ответить

Eugene Panfilov

0

Директор: это была наглость!
Песков: это не наглость, мальчик молодец
Директор: наградить нашего мальчика!

Ответить
Eugene

5ый член Комитета

0

Песков: ну уж не перегибайте, жив остался и славабогу

Ответить

taraskiy lotots

0

Да его уже два месяца назад отчислили ред.

Ответить
taraskiy

5ый член Комитета

0

родители его год не видели, что за мальчик на видео они не знают

Ответить

Закомплексованная Душа

0

Удивительно - Песков дал адекватный комментарий

Ответить
Закомплексованн…

Дядя Серёжа

0

Песков и на ю-труб канал подписался, про который Путин не понял.

Ответить

Анатолий Камов

0

Директриса так "лизнула" президенту своим замечанием, видимо надеется на повышение. Хочется её спросить - какое уважение заслуживает Путин, если он ошибся, его поправили, а не посадили, отравили или избили.

Ответить

Дмитрий Семёнов

0

распечатать QR-коды в учебниках, по которым можно загрузить 3D-модели исторических личностей

Как страшно жить.

Ответить

Danil Oputin

0

Вы чего-то другого ожидали от холуйских тв помоек?

Ответить

Andre Macareno

0

Тоже вчера читал, напомнило мою ле маман, которая тоже говорила, что взрослых поправлять неправильно :D 

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