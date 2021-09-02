На федеральных каналах не показали, как школьник из Воркуты поправил Путина. Президент назвал Северную войну Семилетней Статьи редакции
Директор школы назвала поступок ученика «определённой наглостью».
Первый канал, «Россия 1» и НТВ в вечерних новостных программах вместо фрагмента, где Никанор Толстых из Воркуты поправляет Владимира Путина, показали вопрос школьника о сбывшихся детских местах и предложение внедрить интерактивы в уроки истории. Например, распечатать QR-коды в учебниках, по которым можно загрузить 3D-модели исторических личностей. Первым внимание на это обратил замглавреда признанного «нежелательным» «Проекта» Михаил Рубин.
Открытый урок по истории с президентом провели в школе Всероссийского детского центра «Океан» для детей, побеждавших в олимпиадах и конкурсах. Прямую трансляцию вёл телеканал «Россия 24».
Во время встречи Путин сказал: «Чего Петр I учинил Семилетнюю войну? Чего он со шведами-то воевал? И вообще битва под Полтавой, вот вы представляете, где Швеция и где Полтава?». После этого Толстых поправил президента: «Это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война».
Директриса школы, в которой учится Толстых, сочла этот поступок «наглостью», хоть и отметила, что «мальчик звёздный, хороший».
После этого за Толстых вступился Кремль. Дмитрий Песков сообщил, что они «категорически не согласны с директором школы».
Ну в её защиту, здесь дело вполне может быть и не конкретно в Повелителе. Подозреваю, что она так бы отреагировала и если бы просто малой поправил какого-нибудь ветерана, который к ним пришёл на урок.
Для некоторых людей важной догмой является "Уважение к старшим". Я эту догму не разделяю, но и совсем плевать на чужие убеждения - это перебор, как по мне (не плевать на чужие убеждения - это одна из моих догм). ред.
Это было бы так, если президент не ответил бы лайтово на его замечания и в целом продолжил диалог с ним, то есть это именно её жизненное убеждение что перед великими надо кланяться и не перечить им, и транслирует свои убеждения на молодых
скорее изобразили удивление, чтобы выглядеть благовидно на фоне директриссы
понимаю, что надо культ личности формировтаь, но ептыыы
Дело в тупорылой директрисе, которая потом продолжит вдалбливать ученикам поклонение и смирение. Поэтому форсить это важно и нужно - если родители обратят на это внимание, то таких идиоток станет меньше на руководящих постах.
сослать пацана в Воркуту, так стоп...
Например, распечатать QR-коды в учебниках, по которым можно загрузить 3D-модели исторических личностей.
Пацан, успокойся. По новому САНПИН и ФГОС использование смартфонов в учебном процессе запрещено. ред.
подождут до 18 и подбросят наркотики!
У президента «феноменальная» память!!
"Не умничай" - лучшая фраза, которую можно услышать от директора школы в День знаний.
Хотя могла бы гордиться учеником, который способен поучать истории "лучшего геополитика" всех времен и пространств. Могла бы, но дура.
Я бы по истории вообще плыл. Особенно по истории России. Её всегда рассказывают максимально скучно. А ещё она засрана пропагандой уровня "холопы это не рабство". И подобное можно найти на любом периоде, не то что бы засрали пропагандой только какой-то. ред.
? У нас довольно драйвовый препод был, очень интересно рассказывала, старой советской закалки препод, но без крайностей
Я бы вообще ни на каких каналах эту херню не показывал. Не конкретно этот момент, а вообще непонятно для кого эти уроки и зачем мне эта информация
Как же наверное директрису передернуло после слов Пескова, так и до инфаркта недалеко
простите, а это что ?
Это Первый, Россия 1 или нтв? Новость не читал?
Начнём с того, что Россия 24 это федеральный канал. Как выглядит заголовок? На «федеральных каналах не показали». Получается, что показали. Мало того, эта запись отдельным!!! сюжетом есть в официальных каналах госсми. Какой-то странный уровень цензуры.
Просто один журналист обосрался и все следом поели говна.
Это не отменяет факта. Заголовок - желтый.
Нет времени читать, надо писать.
у всех звука нема?
Не знаю, чей косяк: @Sasha Shambilova или @Сломалось
Директор: это была наглость!
Песков: это не наглость, мальчик молодец
Директор: наградить нашего мальчика!
Да его уже два месяца назад отчислили ред.
Удивительно - Песков дал адекватный комментарий
Директриса так "лизнула" президенту своим замечанием, видимо надеется на повышение. Хочется её спросить - какое уважение заслуживает Путин, если он ошибся, его поправили, а не посадили, отравили или избили.
распечатать QR-коды в учебниках, по которым можно загрузить 3D-модели исторических личностей
Как страшно жить.
Тоже вчера читал, напомнило мою ле маман, которая тоже говорила, что взрослых поправлять неправильно :D