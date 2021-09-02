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Новости
Sasha Shambilova

В итоговых новостях на ТВ не показали, как школьник поправил Путина. Президент назвал Северную войну Семилетней Статьи редакции

Директор школы назвала поступок ученика «определённой наглостью».

107 107 комментариев
5043 просмотров
Видео из прямого эфира «России 24»

Первый канал, «Россия 1» и НТВ в вечерних новостных программах вместо фрагмента, где Никанор Толстых из Воркуты поправляет Владимира Путина, показали вопрос школьника о сбывшихся детских мечтах и предложение внедрить интерактивы в уроки истории. Например, распечатать QR-коды в учебниках, по которым можно загрузить 3D-модели исторических личностей. Первым внимание на это обратил замглавреда признанного «нежелательным» «Проекта» Михаил Рубин.

Открытый урок по истории с президентом провели в школе Всероссийского детского центра «Океан» для детей, побеждавших в олимпиадах и конкурсах. Прямую трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

Во время встречи Путин сказал: «Чего Петр I учинил Семилетнюю войну? Чего он со шведами-то воевал? И вообще битва под Полтавой, вот вы представляете, где Швеция и где Полтава?». После этого Толстых поправил президента: «Это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война».

Директриса школы, в которой учится Толстых, сочла этот поступок «наглостью», хоть и отметила, что «мальчик звёздный, хороший».

Мой возраст уже не позволил бы мне таким образом поступать в общении с президентом. А в молодости… Ну, наверное, какая-то определённая наглость.

Мальчик у нас, конечно, звёздный, хороший — это однозначно. Он занимает активную гражданскую позицию. Но скромность должна быть, чтобы не поправлять в том числе Владимира Владимировича, но это мы начинаем понимать с годами

Юлия Рябцева
директриса школы №35 Воркуты

После этого за Толстых вступился Кремль. Дмитрий Песков сообщил, что они «категорически не согласны с директором школы».

Никто ребёнка не отчислит. Тем более такого талантливого и знающего. Никакая это не наглость. Мы надеемся, что ребёнок не подвергнется критике со стороны директора школы. Президент всегда сам трепетно относится и часто поправляет кого-то. А мы знаем, что он обладает феноменальным знаниями по истории. Конечно, он с готовностью слушает корректировки будь то в исполнении ребёнка или специалиста. Это абсолютно нормальная ситуация. И ребёнок молодец.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента

#новости #путин

107 107 комментариев
1
50
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107 комментариев
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Половый жар

133

тетка рабыня по жизни , ей еще никто ничего не приказал , а она уже готова кланяться и целовать сапоги повелителю. фу такими быть

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Половый

Готовый череп

5

Ну в её защиту, здесь дело вполне может быть и не конкретно в Повелителе. Подозреваю, что она так бы отреагировала и если бы просто малой поправил какого-нибудь ветерана, который к ним пришёл на урок.
Для некоторых людей важной догмой является "Уважение к старшим". Я эту догму не разделяю, но и совсем плевать на чужие убеждения - это перебор, как по мне (не плевать на чужие убеждения - это одна из моих догм). ред.

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Готовый

Gedevan

13

Какое отношение имеет уважение/неуважение (не важно к кому) к исправлению ошибок? Исправление ошибки может расценить как неуважение только отбитый человек, а такого нахер уважать вообще? ред.

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10 комментариев
Готовый

Половый жар

3

Это было бы так, если президент не ответил бы лайтово на его замечания и в целом продолжил диалог с ним, то есть это именно её жизненное убеждение что перед великими надо кланяться и не перечить им, и транслирует свои убеждения на молодых

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3 комментария
Половый

Da Luxe

1

Как вариант, она могла сказать это из заботы о парне, как бы оправдывая его, прикрывая, потому что испугалась за него.

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Половый

Candy Boy

1

Это директриса школы. Она приказ вбрасывать учителям отдает уже по привычке. ред.

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Половый

Собачий пистолет

1

Вижу оскорбление русских

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Очередной магнит

53

забавно, что даже Кремль охуел от уровня лизоблюдства 

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Очередной

Kir Kirsky

28

Типичное царь хороший отыграли.

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Очередной

умный человек

1

скорее изобразили удивление, чтобы выглядеть благовидно на фоне директриссы

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Одетый единорожек88

33

скромность должна быть, чтобы не поправлять в том числе Владимира Владимировича

Вот 20 лет его уже никто и не поправляет. Всё думают само как-нибудь рассосётся.

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Одетый

Ялкынчик🔥

3

Страна скромняш

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Sergiy Sev

26

подождут до 18 и подбросят наркотики!
У президента «феноменальная» память!!

Ответить
Sergiy

Ilia Maksiokov

1

Ахахах ..В ТОП!

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Пенсионный Данила

18

сколько можно это мусолить
ну поправил путина, ну крякнули там все, ну и что дальше-то

Ответить
Пенсионный

Пенсионный Данила

11

понимаю, что надо культ личности формировтаь, но ептыыы

Ответить
Пенсионный

Андрей Рядькин

0

К тому же он ещё школьник

Ответить
1 комментарий
Пенсионный

Александра Акимова

10

Дело в тупорылой директрисе, которая потом продолжит вдалбливать ученикам поклонение и смирение. Поэтому форсить это важно и нужно - если родители обратят на это внимание, то таких идиоток станет меньше на руководящих постах. 

Ответить
Александра

Пенсионный

3

родители такие же

Ответить
1 комментарий
Пенсионный

Дмитрий Григорьев

2

А про ручку сколько было? Жалею пока только о том, что не родилось смешных мемов.

Но ещё не вечер, как грица.

Ответить
Пенсионный

Андрей Фурцев

0

Это нужно мусолить, чтобы все помнили, что Путин - диктатор

Ответить
Андрей

Пенсионный

0

тогда нужно мусолить это именно в таком контексте. сейчас же сми пишут об этом как о значимом событии без привязки к диктаторству. и у глубинного народа складывается ощущение значимости даже таких мелочей, что в итоге и строит тот самый культ личности

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Eugene SOBI

19

"Не умничай" - лучшая фраза, которую можно услышать от директора школы в День знаний.  

Хотя могла бы гордиться учеником, который способен поучать истории "лучшего геополитика" всех времен и пространств. Могла бы, но дура. 

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Dante Havershim

16

сослать пацана в Воркуту, так стоп...

Ответить
Dante

Лев Глебович

0

Чувак. Для таких шуток придумали точку. Твоя запятая весь кайф ломает 

Ответить

Alexei Kuksin

12

Например, распечатать QR-коды в учебниках, по которым можно загрузить 3D-модели исторических личностей.

Пацан, успокойся. По новому САНПИН и ФГОС использование смартфонов в учебном процессе запрещено. ред.

Ответить
Alexei

Живой клуб

1

Серьёзно? Какой страшный идиотизм. Громадный потенциал в землю закопали. 

Ответить

Неопределенный звук

10

 >Мальчик у нас, конечно, звёздный, хороший — это однозначно. Он занимает активную гражданскую позицию. Но скромность должна быть, чтобы не вынимать хуй изо рта в том числе Владимира Владимировича, но это мы начинаем понимать с годами ред.

Ответить
Неопределенный

ziggy stardust

2

Зачем у Владимира Владимировича вынимать хуй изо рта?

Ответить

Kir Kirsky

7

Я бы по истории вообще плыл. Особенно по истории России. Её всегда рассказывают максимально скучно. А ещё она засрана пропагандой уровня "холопы это не рабство". И подобное можно найти на любом периоде, не то что бы засрали пропагандой только какой-то. ред.

Ответить
Kir

Alexei Kuksin

2

"холопы это не рабство"

злобно верещит по куксински

Ответить
Kir

Павел Каташев

0

? У нас довольно драйвовый препод был, очень интересно рассказывала, старой советской закалки препод, но без крайностей

Ответить
Kir

Дмитрий Григорьев

0

Я в школе вообще не понимал зачем и нахуя. А учителя и не пытались. Сейчас слушаю аудиовариант серии книг "История Российского государства" Акунина.

 Изложено интересно и доступно, от и до все значимые события. Можно спорить с оценками и прочей политической вкусовщиной, но там огромное количество очень интересной информации, оценки есть, но автор их не скрывает и говорит прямо, если это его мнение, после изложения фактов. Начитана просто идеально.

Ответить

Имя Фамилия

4

Шта? Вообще похуй кто он там. Это просто пенсионер. Где в конституции написано, что я должен президенту страны жопу лизать? Совсем уже ебанулись со своей автократией.

Ответить
Имя

Андрей Фурцев

0

В РФ уже не автократия, а диктатура 

Ответить

Жабка

3

Я бы вообще ни на каких каналах эту херню не показывал. Не конкретно этот момент, а вообще непонятно для кого эти уроки и зачем мне эта информация

Ответить

Павел Каташев

3

Как же наверное директрису передернуло после слов Пескова, так и до инфаркта недалеко

Ответить

Аркадий Иванов

2

Ха-ха, презирайте его, надсмехайтесь на ним.
Вот только над кем🤔

Ответить

Железный самолет

2

Вы там охуели порочить лидера нации блядб!?11

Ответить

Готовый череп

0

 вместо фрагмента, где Никанор Толстых из Воркуты поправляет Владимира Путина, показали вопрос школьника о сбывшихся детских местах

Хотел бы поправить: не "местах", наверное, а "мечтах" ред.

Ответить
Готовый

Готовый череп

3

 Директор школы назвала поступок Миши Копейкина «определённой наглостью».

Ответить
Готовый

AZP

0

Ммм, детские места...
Так, стоп.

Ответить

Закомплексованная Душа

1

Удивительно - Песков дал адекватный комментарий

Ответить
Закомплексованн…

Дядя Серёжа

1

Песков и на ю-труб канал подписался, про который Путин не понял.

Ответить
Закомплексованн…

Грядущий Валера

0
Ответить

Научный кофе

1

Нахрена вообще нужна 3D модель исторических личностей?

Ответить
Научный

Городской кран

1

Дрокать. Вот хоть у Поклонской спроси.

Ответить

Поднятие Целины

0

у всех звука нема?

Ответить
Поднятие

Чистый пистолет

3

Путин украл

Ответить

Анатолий Камов

1

Директриса так "лизнула" президенту своим замечанием, видимо надеется на повышение. Хочется её спросить - какое уважение заслуживает Путин, если он ошибся, его поправили, а не посадили, отравили или избили.

Ответить

Some Dude

1

так мальчика уже расстреляли?

Ответить
Some

5ый член Комитета

0

еще вчера

Ответить

Eugene Panfilov

0

Директор: это была наглость!
Песков: это не наглость, мальчик молодец
Директор: наградить нашего мальчика!

Ответить
Eugene

5ый член Комитета

2

Песков: ну уж не перегибайте, жив остался и славабогу

Ответить
5ый

Андрей Фурцев

0

Директор: тогда мальчику выговор 

Ответить

Люц Шнайдер

0

простите, а это что ? 

Ответить
Люц

Люц Шнайдер

0
Ответить
Люц

Ваша Закладко

3

точно мемный. не бункерный

Ответить
Люц

Гигантский паркур

0

Это Первый, Россия 1 или нтв? Новость не читал?

Ответить
Гигантский

Люц Шнайдер

2

Начнём с того, что Россия 24 это федеральный канал. Как выглядит заголовок? На «федеральных каналах не показали». Получается, что показали. Мало того, эта запись отдельным!!! сюжетом есть в официальных каналах госсми. Какой-то странный уровень цензуры. 

Просто один журналист  обосрался и все следом поели говна.

Ответить
8 комментариев
Гигантский

Жабка

1

Это не отменяет факта. Заголовок - желтый.

Ответить
4 комментария
Гигантский

Gedevan

0

Нет времени читать, надо писать. 

Ответить
1 комментарий
Люц

Дмитрий Тимофеев

0

передача Криминальная россия по НТВ?

Ответить

taraskiy lotots

0

Да его уже два месяца назад отчислили ред.

Ответить
taraskiy

5ый член Комитета

1

родители его год не видели, что за мальчик на видео они не знают

Ответить

Твердый холод

0

Видео без звука в новости - это нормально?

Ответить
Твердый

Твердый холод

0

Не знаю, чей косяк: @Sasha Shambilova или @Сломалось 

Ответить
Твердый

Sasha Shambilova

1

поправили всё, спасибо)

Ответить
1 комментарий
Твердый

Ваша Закладко

0

нейронку липсинк ту спич тестят

Ответить
Твердый

Temp Temper

0

сам файл без звука, неправильно сконвертили

Ответить

Грядущий Валера

0

Зато покажут, когда сошлют всю семью на колыму 

Ответить

Дмитрий Семёнов

0

распечатать QR-коды в учебниках, по которым можно загрузить 3D-модели исторических личностей

Как страшно жить.

Ответить

Danil Oputin

0

Вы чего-то другого ожидали от холуйских тв помоек?

Ответить

Andre Macareno

0

Тоже вчера читал, напомнило мою ле маман, которая тоже говорила, что взрослых поправлять неправильно :D 

Ответить

Salesman

0

Закомплексованный бомж 

Ответить

Пожарный кран

0

Да как он посмел поправлять царя, срочно отправить его в Сибирь

Ответить

Kris Stone

0

Директора уволить бы для начала

Ответить

Alex Bernhardt

0

Школьник из Воркуты, оказался отмороженным.

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