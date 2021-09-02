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Новости
Артём Мазанов

Ирландия обязала WhatsApp выплатить $267 млн за нарушение конфиденциальности. Это второй крупнейший штраф по закону GDPR Статьи редакции

Изначально регулятор хотел оштрафовать WhatsApp на сумму до 50 миллионов евро. Но европейские коллеги назвали сумму слишком маленькой.

17 17 комментариев
818 просмотров

Комиссия по защите данных Ирландии вынесла самый крупный в стране штраф по «Общему регламенту по защите данных» (General Data Protection Regulation, GDPR). По словам регулятора, WhatsApp недостаточно информировал — лишь на 41% — граждан Евросоюза о том, что делает с их данными. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ирландия с 1980-х годов использует налоговые льготы для привлечения инвесторов. Из-за налогового законодательства там располагаются европейские штаб-квартиры крупных IT-компаний: Google, Microsoft, Oracle, Apple, DropBox, Twitter и AirBnB.

Регулятор выяснил, что WhatsApp не сообщил пользователям, как собирает и использует личную информацию пользователей и как делится ей с Facebook. Мессенджеру приказали изменить политику конфиденциальности, чтобы она соответствовала законодательству Европы. WhatsApp со штрафом не согласен и планирует обжаловать его.

Дело рассматривали с 2018 года. Регулятор хотел оштрафовать WhatsApp на 30-50 миллионов евро. Но восемь других регуляторов ЕС посчитали штраф небольшим в рамках этого дела. Европейский совет по защите данных (EDPB) поручил увеличить сумму.

В мае 2018 года в ЕС вступил в силу обновлённый закон о персональных данных — GDPR. Штрафы за нарушение правил обработки персональных данны могут достигать 20 миллионов евро или 4% годового глобального дохода компании.

Крупнейшие сайты ужесточили политику…
«Открываю утром йогурт, а оттуда: „Мы обновили правила по сбору персональных данных“».
tjournal.ru

Самый крупный штраф за нарушения регламента GDPR вынес регулятор Люксембурга — в июле Amazon оштрафовали на 746 миллионов евро. В GDPR содержится требование, чтобы компании запрашивали согласие людей, прежде чем использовать их личные данные. Amazon заявил, что «не было нарушения безопасности данных, информация клиентов не была передана третьим лицам».

#новости #штрафы #персональныеданные

17 17 комментариев
8
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Чистый пистолет

1

ждите увеличение количества рекламы в фейсбуке

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Чистый

Начальный щит

0

а в фб есть реклама?

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Начальный

Roman Sapon

3

Пфф

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Чистый

Антигравитационный торт

0

ты устроился спаммером?

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Антигравитацион…

Чистый пистолет

2

просто мне всегда есть, что сказать!!!

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2 комментария
Чистый

Половый жар

0

Куда больше то

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5ый член Комитета

1

подоили америкосов
зачет

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5ый

Серебряный Артем

0

То есть все доят, а как только наш суд попробует штраф хоть на несколько лямов вписать так КАРАУЛ, ЧЕБУРНЕТ, ПОРА ВАЛИТЬ!!!

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Серебряный

5ый член

1

доверия нашему правительству и всем его решениям очень мало

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умный человек

–1

нездоровая хуйня - говорить юзерам, что их куки юзаются.
надеюсь не придётся ещё и дополнительную хуеверть делать, где будет описано на каком движке работает сайт, кто занимался разработкой и из каких стран разработчики

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умный

Упоротый Голубь

–1

Не менее 50% разработчиков должны быть женщинами, 50% - цветными, 50% - инвалидами 

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Упоротый

Упоротый Голубь

–1

Тимлидом автоматом становится цветная негритянка с аутизмом 

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1 комментарий

Roman Sapon

0

Механизм работает, дойка корпораций идёт стабильно

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Грядущий Валера

0

Так их! 

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