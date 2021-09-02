Изначально регулятор хотел оштрафовать WhatsApp на сумму до 50 миллионов евро. Но европейские коллеги назвали сумму слишком маленькой.

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Комиссия по защите данных Ирландии вынесла самый крупный в стране штраф по «Общему регламенту по защите данных» (General Data Protection Regulation, GDPR). По словам регулятора, WhatsApp недостаточно информировал — лишь на 41% — граждан Евросоюза о том, что делает с их данными. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ирландия с 1980-х годов использует налоговые льготы для привлечения инвесторов. Из-за налогового законодательства там располагаются европейские штаб-квартиры крупных IT-компаний: Google, Microsoft, Oracle, Apple, DropBox, Twitter и AirBnB.

Регулятор выяснил, что WhatsApp не сообщил пользователям, как собирает и использует личную информацию пользователей и как делится ей с Facebook. Мессенджеру приказали изменить политику конфиденциальности, чтобы она соответствовала законодательству Европы. WhatsApp со штрафом не согласен и планирует обжаловать его.

Дело рассматривали с 2018 года. Регулятор хотел оштрафовать WhatsApp на 30-50 миллионов евро. Но восемь других регуляторов ЕС посчитали штраф небольшим в рамках этого дела. Европейский совет по защите данных (EDPB) поручил увеличить сумму.

В мае 2018 года в ЕС вступил в силу обновлённый закон о персональных данных — GDPR. Штрафы за нарушение правил обработки персональных данны могут достигать 20 миллионов евро или 4% годового глобального дохода компании.