Ирландия обязала WhatsApp выплатить $267 млн за нарушение конфиденциальности. Это второй крупнейший штраф по закону GDPR Статьи редакции
Изначально регулятор хотел оштрафовать WhatsApp на сумму до 50 миллионов евро. Но европейские коллеги назвали сумму слишком маленькой.
Комиссия по защите данных Ирландии вынесла самый крупный в стране штраф по «Общему регламенту по защите данных» (General Data Protection Regulation, GDPR). По словам регулятора, WhatsApp недостаточно информировал — лишь на 41% — граждан Евросоюза о том, что делает с их данными. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Регулятор выяснил, что WhatsApp не сообщил пользователям, как собирает и использует личную информацию пользователей и как делится ей с Facebook. Мессенджеру приказали изменить политику конфиденциальности, чтобы она соответствовала законодательству Европы. WhatsApp со штрафом не согласен и планирует обжаловать его.
Дело рассматривали с 2018 года. Регулятор хотел оштрафовать WhatsApp на 30-50 миллионов евро. Но восемь других регуляторов ЕС посчитали штраф небольшим в рамках этого дела. Европейский совет по защите данных (EDPB) поручил увеличить сумму.
В мае 2018 года в ЕС вступил в силу обновлённый закон о персональных данных — GDPR. Штрафы за нарушение правил обработки персональных данны могут достигать 20 миллионов евро или 4% годового глобального дохода компании.
Самый крупный штраф за нарушения регламента GDPR вынес регулятор Люксембурга — в июле Amazon оштрафовали на 746 миллионов евро. В GDPR содержится требование, чтобы компании запрашивали согласие людей, прежде чем использовать их личные данные. Amazon заявил, что «не было нарушения безопасности данных, информация клиентов не была передана третьим лицам».
а в фб есть реклама?
ты устроился спаммером?
подоили америкосов
зачет
То есть все доят, а как только наш суд попробует штраф хоть на несколько лямов вписать так КАРАУЛ, ЧЕБУРНЕТ, ПОРА ВАЛИТЬ!!!
нездоровая хуйня - говорить юзерам, что их куки юзаются.
надеюсь не придётся ещё и дополнительную хуеверть делать, где будет описано на каком движке работает сайт, кто занимался разработкой и из каких стран разработчики
Не менее 50% разработчиков должны быть женщинами, 50% - цветными, 50% - инвалидами
Тимлидом автоматом становится цветная негритянка с аутизмом