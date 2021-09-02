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Новости
Яна Ломакина

В Кабардино-Балкарии активист без кистей рук получил условный срок по делу о нападении на сотрудников полиции Статьи редакции

Обвинение запрашивало два года колонии, но суд посчитал инвалидность Аслана Иритова смягчающим обстоятельством.

26 26 комментариев
1695 просмотров
Аслан Иритов Фото «Комитета против пыток»

Городской суд Нальчика приговорил главу общественной организации «Вольный аул» Аслана Иритова к двум годам условно по делу о применении насилия к представителю власти, сообщает правозащитный центр «Мемориал» (признан Минюстом иностранным агентом).

По решению суда Иритова также обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей, но отменили требование из-за истечения срока давности. Обвинение запрашивало два года колонии и штраф. Смягчающим обстоятельством посчитали то, что Иритов инвалид 1-й группы — у него нет кистей обеих рук.

Активист Ирисов выступал против продажи земель аула Вольный: городские власти решили продать участки или отдать их льготникам, а местные жители настаивали, что территории должны передать им.

В 2017 году Иритов организовал протестный сход. Перед его началом в дом активиста пришла полиция. Между силовиками и семьёй Иритова завязалась потасовка. В результате Аслану разбили лицо, его брату Беслану сломали два ребра, жене активиста Марине — палец, а дочь Анжелика получила сотрясение мозга. У одного силовика медики зафиксировали посттравматический ларингит и ушиб гортани, у второго — сотрясение мозга и ушиб губы.

Аслана и Беслана Иритовых обвинили в применении насилия к сотруднику полиции. В материалах дела изначально говорилось, что Аслан душил силовика, хотя у него нет рук. Позже в документах написали, что общественник ударил полицейского головой.

Беслана Иритова также признали виновным в применении насилия к представителю власти. Его освободили, поскольку он уже отбыл наказание под домашним арестом.

#новости #регионы #полиция

26 26 комментариев
20
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26 комментариев
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Твердый холод

13

изначально говорилось, что Аслан душил силовика, хотя у него нет рук. Позже в документах написали, что общественник душил полицейского головой.
ред.

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Твердый

Виктор Ганелес

5

- по 51 статье конституции мы можем собираться мирно и без оружия!
- душнишь! (Виновен в удушении полицейского путём упоминания конституции)

Ответить

ziggy stardust

12

Блядь, а как его в наручники заковывали? Я ж не усну теперь.

Ответить
ziggy

Готовый череп

2

Никак. Спи спокойно 

Ответить
ziggy

Candy Boy

1
Ответить

Чистый пистолет

9

и что? силовики и без мозгов нападают

Ответить
Чистый

Виктор Ганелес

1

Нападать без мозгов легко
А вот душить без кистей рук… ну, если ты не спецназовец - ОЧЕНЬ сложно

Ответить

Готовый череп

7

 В материалах дела изначально говорилось, что Аслан душил силовика, хотя у него нет рук.

Надеюсь того, кто это написал, посадили за лжесвидетельствование?

Ответить
Готовый

Alex Volkov

0

Сзади человек обычно душит локтем.

Ответить

Нелепый Денис

5

Не первый раз такие новости читаю. Как-будто лет 10 назад уже слышал об аналогичном случае

Ответить

Готовый череп

4

В Кабардино-Балкарии валакардин из Болгарии

Ответить

FOX

4

нет причин не доверят словам сотрудника

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Forrest_Dumb

3

По прямой извилистой дороге
Через лес и горы напрямик
Активисты ехали на митинг,
Вёз их бесколёсный грузовик.

За рулём сидел у них Безрукий.
А Безногий жал на тормоза.
Им Слепой показывал дорогу,
А Дурак ретвитил без конца.

Вдруг из леса выскочил СОБР,
Грузовик пришлось остановить.
Тут Немой Глухому что-то гаркнул,
А Безрукий вынул дробовик.

Вот раздались выстрелы Слепого,
Сразу пять ментов – наповал.
Половина СОБРа разбежалась,
Но Безногий быстро их догнал.

По прямой извилистой дороге
Через лес и горы напрямик
Активисты ехали на митинг,
Вёз их бесколёсный грузовик. ред.

Ответить

Стас Фарбер

0

В военкомате пацана на инвалидной каляске как то признали годным. 

Ответить
Стас

Maksim Derkach

4

Да было же недавно, что инвалид каждый раз должен подтверждать что он инвалид, а то вдруг ноги отрастут, например. Вроде уже отменили.

Ответить
Maksim

Задумчивой Кот

3

Нихуя, у отца инвалидность, каждый год доказывает  

Ответить
2 комментария
Maksim

Aaaa

2

Вроде нет

Ответить
Стас

Трезвый Петя

0

Это что. Ссылочку на РТ, пожалте
https://russian.rt.com/russia/article/408153-prigovor-sudya-invalid-paralizovannyi

«Это кажется абсурдом»: как парализованный…
Московский суд признал инвалида-колясочника Антона Мамаева виновным в разбойном нападении и…
russian.rt.com
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Maksim Derkach

0

сюр

Ответить

Грядущий Валера

0

Просто именем напоминал о неудобной истории

Ответить

Alex Volkov

0

От таких новостей аж руки опускаются.

Ответить

Sergey Kolomiychuk

0

Открывайте форточку. Потому что справедливости ради, для того чтобы душить, наличие кистей рук не обязательно. Можно ведь и просто руками шею обхватить и сжимать. 

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Sergey

Твердый холод

0

Тогда что же фраер сдал назад?

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Паша Цветомузыка

0

Ну прям мем

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