В Кабардино-Балкарии активист без кистей рук получил условный срок по делу о нападении на сотрудников полиции Статьи редакции
Обвинение запрашивало два года колонии, но суд посчитал инвалидность Аслана Иритова смягчающим обстоятельством.
Городской суд Нальчика приговорил главу общественной организации «Вольный аул» Аслана Иритова к двум годам условно по делу о применении насилия к представителю власти, сообщает правозащитный центр «Мемориал» (признан Минюстом иностранным агентом).
По решению суда Иритова также обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей, но отменили требование из-за истечения срока давности. Обвинение запрашивало два года колонии и штраф. Смягчающим обстоятельством посчитали то, что Иритов инвалид 1-й группы — у него нет кистей обеих рук.
Активист Ирисов выступал против продажи земель аула Вольный: городские власти решили продать участки или отдать их льготникам, а местные жители настаивали, что территории должны передать им.
В 2017 году Иритов организовал протестный сход. Перед его началом в дом активиста пришла полиция. Между силовиками и семьёй Иритова завязалась потасовка. В результате Аслану разбили лицо, его брату Беслану сломали два ребра, жене активиста Марине — палец, а дочь Анжелика получила сотрясение мозга. У одного силовика медики зафиксировали посттравматический ларингит и ушиб гортани, у второго — сотрясение мозга и ушиб губы.
Аслана и Беслана Иритовых обвинили в применении насилия к сотруднику полиции. В материалах дела изначально говорилось, что Аслан душил силовика, хотя у него нет рук. Позже в документах написали, что общественник ударил полицейского головой.
Беслана Иритова также признали виновным в применении насилия к представителю власти. Его освободили, поскольку он уже отбыл наказание под домашним арестом.
- по 51 статье конституции мы можем собираться мирно и без оружия!
- душнишь! (Виновен в удушении полицейского путём упоминания конституции)
Блядь, а как его в наручники заковывали? Я ж не усну теперь.
Нападать без мозгов легко
А вот душить без кистей рук… ну, если ты не спецназовец - ОЧЕНЬ сложно
По прямой извилистой дороге
Через лес и горы напрямик
Активисты ехали на митинг,
Вёз их бесколёсный грузовик.
За рулём сидел у них Безрукий.
А Безногий жал на тормоза.
Им Слепой показывал дорогу,
А Дурак ретвитил без конца.
Вдруг из леса выскочил СОБР,
Грузовик пришлось остановить.
Тут Немой Глухому что-то гаркнул,
А Безрукий вынул дробовик.
Вот раздались выстрелы Слепого,
Сразу пять ментов – наповал.
Половина СОБРа разбежалась,
Но Безногий быстро их догнал.
По прямой извилистой дороге
Через лес и горы напрямик
Активисты ехали на митинг,
Вёз их бесколёсный грузовик. ред.
В военкомате пацана на инвалидной каляске как то признали годным.
Да было же недавно, что инвалид каждый раз должен подтверждать что он инвалид, а то вдруг ноги отрастут, например. Вроде уже отменили.
Нихуя, у отца инвалидность, каждый год доказывает
Открывайте форточку. Потому что справедливости ради, для того чтобы душить, наличие кистей рук не обязательно. Можно ведь и просто руками шею обхватить и сжимать.