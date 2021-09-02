Обвинение запрашивало два года колонии, но суд посчитал инвалидность Аслана Иритова смягчающим обстоятельством.

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Аслан Иритов Фото «Комитета против пыток»



Городской суд Нальчика приговорил главу общественной организации «Вольный аул» Аслана Иритова к двум годам условно по делу о применении насилия к представителю власти, сообщает правозащитный центр «Мемориал» (признан Минюстом иностранным агентом).

По решению суда Иритова также обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей, но отменили требование из-за истечения срока давности. Обвинение запрашивало два года колонии и штраф. Смягчающим обстоятельством посчитали то, что Иритов инвалид 1-й группы — у него нет кистей обеих рук.

Активист Ирисов выступал против продажи земель аула Вольный: городские власти решили продать участки или отдать их льготникам, а местные жители настаивали, что территории должны передать им.

В 2017 году Иритов организовал протестный сход. Перед его началом в дом активиста пришла полиция. Между силовиками и семьёй Иритова завязалась потасовка. В результате Аслану разбили лицо, его брату Беслану сломали два ребра, жене активиста Марине — палец, а дочь Анжелика получила сотрясение мозга. У одного силовика медики зафиксировали посттравматический ларингит и ушиб гортани, у второго — сотрясение мозга и ушиб губы.

Аслана и Беслана Иритовых обвинили в применении насилия к сотруднику полиции. В материалах дела изначально говорилось, что Аслан душил силовика, хотя у него нет рук. Позже в документах написали, что общественник ударил полицейского головой.