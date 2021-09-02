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Новости vc.ru

Минэкономразвития и «Яндекс» запустят беспилотное коммерческое такси в Иннополисе, Москве и Сочи Статьи редакции

В 2021 году восемь машин появятся в Иннополисе, в 2021-2022 годах — десять машин в Москве.

16 16 комментариев
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Минэкономразвития разработало программу запуска коммерческого беспилотного такси. Участвовать в ней на первом этапе будет только компания «Яндекс.Испытания», сообщили «Ведомостям» представители министерства. Позже смогут могут участвовать и другие разработчики, если их беспилотники тестировались на дорогах общего пользования не менее года.

Вызвать такси и оплатить поездку можно будет через приложение «Яндекс Go». Тарифы установит компания, она будет получать весь доход, дополнили в министерстве. Представитель «Яндекса» не раскрыл изданию планируемую стоимость поездок.

Беспилотное такси появится в Москве, в Иннополисе в Татарстане и на территории образовательного центра «Сириус» в Сочи. У машин будет отличительный знак «Автономное управление» в виде белого треугольника с черной буквой «А». Внутри салона будут контакты для связи пассажиров с техподдержкой сервиса.

Беспилотники без испытателя в салоне смогут возить пассажиров только по территории Иннополиса и центра «Сколково» в Москве. Остальные машины будут с водителем-испытателем внутри.

Запуск восьми машин сервиса в Иннополисе запланирован уже на 2021 год, 10 машин в Москве — на 2021-2022 годы. За три года к программе планируется подключить до 1000 машин.

Беспилотники будут внедрять в три этапа. На первом за ним будут наблюдать сотрудники компании-разработчика и оператор удалённо. На втором этапе у каждой машины будет свой оператор, а на третьем один человек будет отвечать за несколько беспилотников. На следующий этап можно переходить, если не было ДТП по вине беспилотника и он проездил не менее 100 часов.

Сотрудник ГИБДД при проверке машины без водителя должен будет позвонить оператору. При необходимости представитель компании должен приехать на место в течение часа.

Если произойдёт авария, «Яндекс» предоставит ГИБДД видео с камер автомобиля с моментом ДТП, 30 секундами до и после. Каждые полгода компания будет предоставлять отчеты в Минэкономразвития, МВД и Минтранс о пробеге беспилотников, числе поездок и ДТП.

На каждую машину будет оформлено ОСАГО и страховка на весь срок эксперимента за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу в пользу третьих лиц. Сумма страховки — 10 млн рублей для каждого автономного автомобиля.

Программа и проект постановления правительства направят на согласование в Минтранс и МВД, а также властям регионов, где будет проводиться эксперимент. По словам представителя Минтранса, внедрение беспилотника без водителя в салоне станет возможным сразу, как только правительство утвердит программу.

  • «Яндекс» начал тестирование беспилотное бесплатное такси в «Иннополисе» в 2018 году.

#новости #яндекс

16 16 комментариев
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16 комментариев
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Кобзон Хиггса

2

Прочитал "бесплатное" и удивился.

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Кобзон

Грядущий Валера

0

Бесплатное коммерческое

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Кобзон

Неопознанный варан

0

В Иннополисе оно уже катается 2 года в тестовом режиме бесплатно

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Ответный яд

1

Минэкономразвития и «Яндекс» запустят беспилотное коммерческое такси в Иннополисе, Москве и Сочи

В пути пассажиры вдоволь смогут насмотреться рекламы

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Ответный

Грядущий Валера

0

Остальные пассажиры будут с водителем-испытателем внутри

Ответить

Ответный яд

1

Если произойдёт авария,

не если, а когда

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Ответный

Люц Шнайдер

0

Недавно где-то читал про Ваймо. Все аварии с беспилотниками произошли по вине людей. Часто скейтеры и велосипедисты врезаются в  неподвидные автомобили. У беспилотника попасть в ДТП по своей причине гораздо меньше шансов, чем у любого водителя. ред.

Беспилотные автомобили уже на дорогах [Veritasium]
Не так давно беспилотные автомобили казались фантастикой, но сегодня целый ряд компаний уже давно…
zen.yandex.ru
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Alex Volkov

1

Интересно, а быдло будет выходить из машины и рамсить на беспилотник.

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Alex

Ответный яд

0

будет конечно
и ломать будет, по возможности незаметно

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Alex

Люц Шнайдер

0

Я так понимаю, что к долбоёбам, чей рейтинг ниже 4 баллов, будут ездить человеки.

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Alex

5ый член Комитета

0

нет, если в беспилотное такси встроить боевой лазер 

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Грядущий Валера

0

Иннополис там ентот ещё не загнулся? 

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Грядущий

Закомплексованная Душа

0

Та что, там столько денег вбухано, и дальше будут его продвигать

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Люц Шнайдер

0

мммммм. Пойду скину эту новость в группу таксистов, чтобы насладиться горением.

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5ый член Комитета

0

Сотрудник ГИБДД при проверке машины без водителя должен будет позвонить оператору 

который в случае необходимости удаленно откроет небольшой отсек над водительским сиденьем с 500-рублевой купюрой

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Fenrir784

0

В США теслы-такси сейчас тоже в тестовом режиме, но катаются бесплатно, чтобы стимулировать людей пользоваться. Яндекс-яндексом, но мы всё ещё в России.

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