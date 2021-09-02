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Новости
Sasha Shambilova

Российские власти обязали приложение GetContact передавать данные пользователей по запросу силовиков Статьи редакции

Сервис внесли в реестр организаторов распространения информации.

На приложение GetContact, с помощью которого можно посмотреть, как номер пользователя назван на других устройствах, теперь распространяется «пакет Яровой». Согласно ему, турецкая компания обязана собирать и хранить данные российских пользователей, чтобы иметь возможность предоставить их спецслужбам по запросу. Об этом сообщает «Роскомсвобода».

При использовании GetContact запрашивает доступ к телефонной книге пользователя. Приложение собирает имена, которыми номер человека назвали на других устройствах. Из этих данных формируется база на сервере компании.

GetContact запустили турецкие бизнесмены Мустафа Сенич и Бурак Саглык в 2017 году. В 2018 году приложение стало самым популярным по скачиваниям в России через App Store, второе и третье место заняли Telegram и «Сбербанк Онлайн». Всего в мире его скачали боле 150 миллионов раз.

#новости #право

3561 просмотров
38 38 комментариев
19
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38 комментариев
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Photuum

32

А я думал, силовики его и создали.

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Половый жар

7

а че там передавать, полисмен , зарегайся и пробивай номер )))

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Половый

5ый член Комитета

24

лень уже просто неимоверная

Ответить
5ый

Половый жар

14

не лень, просто им не хочется смотреть как они записаны у других

Ответить
Половый

Естественный украинец

8

Теперь ещё и привлекать будут тех, кто не так у себя в телефоне «уважаемого» человека назвал 🥳

Ответить
Естественный

Ответный яд

6

подвести под статью об оскорблении представителя власти

Ответить
Половый

Готовый череп

–2

Данные, полученные с нарушением закона, не могут быть приобщены к делу.

Ответить
Готовый

Половый жар

7

нет оснований не доверять полицейскому

Ответить
7 комментариев
Готовый

Мисс Целлофан

0

Если что, закон, запрещающий гетконтакт пока никто не принимал

Ответить
Половый

Брежнев

2

Премиум не хотят оплачивать просто

Ответить
Половый

Закомплексованная Душа

1

Там есть платная функция - ты можешь спрятаться от всех за определенную сумму, то есть по тебе не будет выдаваться никакая информация.

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Закомплексованн…

Половый жар

0

надо взять кста

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Закомплексованн…

Some Dude

0

и можно удалить свой номер из базы, кстати. только ты им не сможешь пользоваться)
помогает вторая симка, кстати. мейн номер трешь, активируешь гетконтакт со второго номера. профит

Ответить
1 комментарий
Закомплексованн…

ggg123

0

...по словам разработчиков, ага ага.Сто раз проходили такое с "впн, которое не ведет никаких логов!". ред.

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1 комментарий

Трансгендолёт

0

организатором распространения информации в сети “Интернет” является лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети “Интернет”.

Короче ими являются все

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Трансгендолёт

5ый член Комитета

4

вай фай раздал соседу оппозиционеру и привет

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Естественный украинец

1

Будто раньше не сливали 😏

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Анатолий Камов

1

"По закону" - на деле - "По желанию". Пусть не пиз**т, ФСБ с судьёй работает в устной форме им бумажки не нужны.

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Кирилл Вселенский

1

Ахаха

Ответить

Грядущий Валера

1

Get convicted

Ответить

Очередной магнит

0

У меня и так номера у СК есть лол

Ответить

Готовый череп

0

Как корабль назовёшь

Ответить

Uomo senza nome

0

Ну вот никогда такого же не было, и вот опять . . . 

Ответить

Ваша Закладко

0

свои данные пришли мне в директ, вот сюда (с)

Ответить

Наружный парфюмер

0

Зачем, если есть ОПСОСы?

Ответить
Наружный

Евгений Дементьев

0

опсосы не знают как ты записал товарища майора у себя в контактах. А ему же жуть как интересно. Вдруг ещё и набутылить получиться) ред.

Ответить
Евгений

Наружный

0

Зачем знать, что я какой-то номер назвал "котик" или "зайка"?

Ответить

Мишки Гамми

0

что с прививками и заражениями. штаммы, антитела. где это всё

Ответить

Научный кофе

0

Вот-вот. Когда создавался комнадзор, «нас это не коснётся, это для защиты, честному человеку скрывать нечего…»

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