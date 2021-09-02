Российские власти обязали приложение GetContact передавать данные пользователей по запросу силовиков Статьи редакции
Сервис внесли в реестр организаторов распространения информации.
На приложение GetContact, с помощью которого можно посмотреть, как номер пользователя назван на других устройствах, теперь распространяется «пакет Яровой». Согласно ему, турецкая компания обязана собирать и хранить данные российских пользователей, чтобы иметь возможность предоставить их спецслужбам по запросу. Об этом сообщает «Роскомсвобода».
При использовании GetContact запрашивает доступ к телефонной книге пользователя. Приложение собирает имена, которыми номер человека назвали на других устройствах. Из этих данных формируется база на сервере компании.
GetContact запустили турецкие бизнесмены Мустафа Сенич и Бурак Саглык в 2017 году. В 2018 году приложение стало самым популярным по скачиваниям в России через App Store, второе и третье место заняли Telegram и «Сбербанк Онлайн». Всего в мире его скачали боле 150 миллионов раз.
лень уже просто неимоверная
Теперь ещё и привлекать будут тех, кто не так у себя в телефоне «уважаемого» человека назвал 🥳
Данные, полученные с нарушением закона, не могут быть приобщены к делу.
нет оснований не доверять полицейскому
Там есть платная функция - ты можешь спрятаться от всех за определенную сумму, то есть по тебе не будет выдаваться никакая информация.
и можно удалить свой номер из базы, кстати. только ты им не сможешь пользоваться)
помогает вторая симка, кстати. мейн номер трешь, активируешь гетконтакт со второго номера. профит
...по словам разработчиков, ага ага.Сто раз проходили такое с "впн, которое не ведет никаких логов!". ред.
организатором распространения информации в сети “Интернет” является лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети “Интернет”.
Короче ими являются все
"По закону" - на деле - "По желанию". Пусть не пиз**т, ФСБ с судьёй работает в устной форме им бумажки не нужны.
опсосы не знают как ты записал товарища майора у себя в контактах. А ему же жуть как интересно. Вдруг ещё и набутылить получиться) ред.